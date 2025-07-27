https://ukraina.ru/20250727/predpochtitelnyy-variant-dlya-kremlya-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-1300-27-iyulya-1066021560.html

Предпочтительный вариант для Кремля, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 27 июля

Предпочтительный вариант для Кремля, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 27 июля - 27.07.2025 Украина.ру

Предпочтительный вариант для Кремля, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 27 июля

В Кремле рассказали, что предпочитают власти России для урегулирования конфликта на Украине. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2025-07-27T13:18

2025-07-27T13:18

2025-07-27T13:18

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Россия предпочитает политико-дипломатические средства для урегулирования конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Мы неоднократно говорили, что для нас предпочтительнее это сделать политико-дипломатическими средствами. И СВО продолжается в условиях, когда эти средства стали невозможными, когда все предложения о диалоге были отвергнуты и самой Украиной, и западниками. Если удастся перейти в русло дипломатического урегулирования, тогда это пойдет уже в предпочтительном варианте для нас", — заявил он.В ответ на вопрос, на каких принципах Россия будет выстраивать отношения с Украиной после завершения спецоперации, Песков отметил, что сначала следует урегулировать конфликт."Нужно зафиксировать собственно выполнение тех задач, которые стояли перед СВО, <...> а потом уже думать о том, как будут выстраиваться отношения", — пояснил Песков.Ранее, 23 июля, делегации России Украины провели третью встречу в Стамбуле. Встреча продлилась около часа. По её итогам председатель российской делегации Владимир Мединский заявил, что все гуманитарные договоренности второго раунда переговоров выполнены.В этот раз стороны договорились продолжить бессрочные санитарные обмены тяжелоранеными и больными. Россия выразила готовность передать Украине еще три тысячи тел военных ВСУ, а также предложила обменяться пленными в количестве не менее 1200 с каждой стороны.Обстрелы и налётыУтром 27 июля Минобороны России рассказало об атаках украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи с 21:50 до 05:20 дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 99 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа: 36 – над территорией Брянской области, 21 – над территорией Смоленской области, 10 – уничтожены над территорией Калужской области, по 9 – над территориями Волгоградской и Ростовской областей, 4 – сбиты над территорией Республики Крым, по 2 – над территориями Воронежской, Курской областей и над акваторией Чёрного моря, по 1 – над территориями Московского региона, Нижегородской, Орловской и Тамбовской областей", — отмечалось в публикации в телеграм-канале оборонного ведомства.В 06:35 губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своём телеграм-канале предупредил жителей региона о воздушной опасности."Внимание, объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области. Возможно частичное понижение сигнала мобильного интернета", — написал Дрозденко.Позднее, в 09:55, он отметил, что количество сбитых в регионе дронов превысило 10 единиц. Также губернатор рассказал о жертвах атаки."В Ломоносовском районе от падения обломков БПЛА пострадала женщина. Характер травм — ушибы и порезы, помощь пострадавшей оказывает Ломоносовская межрайонная больница. Пожарные службы также ликвидируют возгорание трехквартирного дома в поселке Большая Ижора Ломоносовского района", — указал Дрозденко.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли по этому региону России 4 удара.Все атаки были совершены на горловском направлении. Всего было выпущено 4 единицы различных боеприпасов.Сведения о жертвах среди гражданских лиц не поступали. Огнём ВСУ были повреждены 2 объекта гражданской инфраструктуры.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области" вчера Вооружённые силы Украины выпустили 28 снарядов по территории этого региона России."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 28 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Каиры — 4; Каховка — 5; Малая Лепетиха — 4; Абрикосовка — 3; Григорьевка — 4; Костогрызово — 6; Васильевка — 2", — указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 30 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Алёшки, Малая Лепетиха, Каховка, Днепряны, Новая Каховка и Старая Маячка.Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал о последствиях ударов ВСУ."Из-за агрессии киевского режима за минувшие сутки погибли два мирных жителя, восемь — получили ранения. В Алёшках снаряд попал в жилой дом врача-нейрохирурга. Доктор скончался на месте, ещё два человека: его супруга и сын получили ранения. Пострадавшие в больнице", — написал Сальдо в своём телеграм-канале.Утром, отметил он, дрон-камикадзе атаковал гражданский микроавтобус на рынке в Новой Маячке. Один человек погиб на месте, пять человек пострадали. Два мирных жителя госпитализированы, трое обратились за помощью самостоятельно."Ещё один удар беспилотника пришёлся на группу лесников, тушивших пожар в районе Новой Маячки. Один работник лесхоза пострадал и доставлен в больницу", — заявил Сальдо.Утром 27 июля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России.В Белгородском районе сёла Лозовое и Никольское атакованы 3 беспилотниками, 2 из которых сбиты. В селе Лозовое от удара дрона повреждены частный дом и гараж. Село Ясные Зори подверглось обстрелу с применением 5 боеприпасов — повреждена линия электропередачи, указывалось в сводке."В селе Беловское в результате обстрела из РСЗО количество раненых увеличилось до двух человек. Один мужчина находится на лечении в областной клинической больнице. По оценке медиков, состояние средней степени тяжести. Второй пострадавший вечером самостоятельно вызвал скорую. Ему оказали медицинскую помощь, от предложенной госпитализации отказался. Повреждены 10 автомобилей", — писал Гладков.В Борисовском районе село Новоалександровка подверглось атаке беспилотника — повреждены автомобиль и надворная постройка.В Валуйском муниципальном округе по посёлку Уразово, сёлам Борки, Долгое, Карабаново, Кукуевка и хутору Леоновка совершены атаки 21 беспилотника, 4 из которых подавлены."В посёлке Уразово в результате атаки дрона на коммерческий объект пострадал мирный житель. Мужчине медицинская помощь оказана на месте, лечение продолжает амбулаторно", — рассказал губернатор.В посёлке повреждены 2 коммерческих объекта, оборудование, автомобиль, административное здание предприятия и частный дом. В селе Борки повреждены автомобиль и линия электропередачи, в селе Карабаново — частный дом, в хуторе Леоновка — надворная постройка.В Волоконовском районе село Новое и хутор Шаховка атакованы 3 беспилотниками. В селе Новое повреждены линия электропередачи и частный дом, в хуторе Шаховка — линия электропередачи.В Грайворонском муниципальном округе сёла Дроновка, Дунайка, Козинка, Новостроевка-Вторая, Пороз и Рождественка подверглись 2 обстрелам, в ходе которых выпущено 8 боеприпасов, и атакам 8 беспилотников, один из которых сбит. В селе Дунайка повреждена линия электропередачи."В Краснояружском районе по посёлкам Задорожный и Прилесье, сёлам Вязовое, Графовка, Демидовка, Колотиловка, Поповка, Репяховка и Староселье выпущено 34 боеприпаса в ходе 8 обстрелов и нанесены удары 24 беспилотников. Информация о последствиях уточняется", — указывалось в сводке.В Ракитянском районе по сёлам Бобрава и Илёк-Кошары совершены атаки 4 беспилотников, из которых 2 сбиты. В селе Илёк-Кошары повреждены ангар и 2 единицы сельхозтехники.В Шебекинском муниципальном округе город Шебекино, сёла Александровка, Белянка, Вознесеновка, Муром, Ржевка, а также хутор Балки подверглись 4 обстрелам с применением 4 боеприпасов и атакам 21 беспилотника, 19 из которых сбиты и подавлены. В городе Шебекино повреждены 5 частных домов, один из которых разрушен. Также повреждены 6 надворных построек, газовая труба, линия электропередачи, социальный объект и 2 автомобиля, в районе села Александровка — грузовой автомобиль, в селе Белянка — 3 единицы техники и складское помещение предприятия, в селе Муром — частный дом.Накануне вечером врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил об атаке украинского дрона на мирного жителя."По предварительной информации, сегодня в деревне Обеста Рыльского района, которая находится в 5-ти км от границы с Украиной, вражеский FPV-дрон совершил атаку рядом с местным клубом. К огромной скорби, в результате удара погиб мирный житель. Искренние соболезнования родным и близким", — написал Хинштейн вечером 26 июля в своём телеграм-канале.Он призвал воздержаться от поездок в приграничные районы области.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.О цене боевых действий для Украины — в статье Михаила Павлива "Нация, которую некуда хоронить".

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https://ukraina.ru/20250726/rychagi-upravleniya-bankovoy-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-1300-26-iyulya-1065988038.html

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Егор Леев

хроники, эксклюзив, дмитрий песков, владимир сальдо, вячеслав гладков, херсонская область, россия, украина, вооруженные силы украины