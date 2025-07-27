https://ukraina.ru/20250727/natsiya-kotoruyu-nekuda-khoronit-1066018989.html

Нация, которую некуда хоронить

Нация, которую некуда хоронить - 27.07.2025 Украина.ру

Нация, которую некуда хоронить

На Украине не хватает кладбищ, на Украине не хватает земли под кладбища, на украинских кладбищах нет мест, а чтобы похоронить нужно отдать целое состояние!

2025-07-27T12:51

2025-07-27T12:51

2025-07-27T12:53

украина

киев

львов

владимир зеленский

софия федина

снбо

рада

михаил павлив

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Эти фразы можно было бы принять за публицистическую гиперболу, за драматическое преувеличение, если бы она почти дословно не прозвучала в устах французских журналистов и не сопровождалась фактами, которые невозможно развеять ни банальной цензурой, ни успокоительной ложью Банковой (улица, на которой находится Офис президента Украины в Киеве - Ред.).Газета Le Monde это вам, на секундочку, не "пророссийская пропаганда" как сказали бы в СНБО Украины. Это, вполне себе, уважаемое европейское издание. Именно Le Monde из европейских СМИ первой сообщила о том, что существующие военные кладбища на Украине переполнены. Что во Львове, в Киеве, в Днепре, в десятках городов и посёлков больше некуда хоронить погибших. Что проектируется новый мемориал под столицей — не просто на десятки или сотни гектаров, а на масштабы, которые подводят страну к черте тотального демографического банкротства.В репортаже от 20 июля Le Monde сообщила о начале строительства "Национального военного мемориального кладбища" в окрестностях Киева, в районе сёл Гатное и Мархаловка. По данным французов, в первой очереди планируется десять тысяч захоронений (а, сколько там Россия передала тел Украине? 7 тысяч и готова еще 3 тысячи? Совпадение? – Не думаю!). В последующих этапах до 130–160 тысяч. С проектным резервом — до 600 и более тысяч мест. Это не ошибка. Это не ирония. Это не раздутая цифра. Это официальные параметры государственной программы, зафиксированные в квадратных метрах украинской земли, в бетонной логистике и в архитектурных схемах будущего крематория, проезда, ландшафта. И будущего ада, настоящей а не мифической "Вальхаллы" киевских милитаристов.Слова Le Monde звучат глухо и жёстко: "Квадраты, отведённые под захоронения солдат, переполнены". Это не политическое обвинение, это, так сказать, медицинский диагноз. Мобилизационная мясорубка, ежемесячно поглощающая жизни тысяч людей, выработала ресурс захоронения. Страна, которая не осознаёт количества своих мёртвых, подошла к границе, где больше нельзя врать. Потому что даже мёртвые это пространство. Это бетон. Это транспорт. Это территория. Это счёт. Украинские власти молчат. Но ритуальные службы говорят. Глава похоронного агентства под Киевом Игорь Середа признал: "Из шести кладбищ, которыми мы управляем, пять закрыты. Свободных мест нет". Эта фраза страшнее любых графиков с Javelin и Patriot. Потому что она о биологическом истощении. Потому что смерть больше не умещается в отведённые рамки.Погребальная экономика это тень фронта. Цены выросли вдвое и втрое. Средняя стоимость похорон в пригородах Киева от 15 до 30 тысяч гривен (от 57 до 70 тысяч рублей), в столице до 50 (около 100 тысяч рублей). Это без поминок. Это без музыки. Это, вообще-то, без будущего. И когда французские журналисты пишут, что вдоль киевской трассы прокладываются новые выезды к "будущему мемориалу" с песчаным основанием и расчётом на сотни тысяч тел, они говорят то, о чём на Банковой молчат даже между собой.Потому что в этих цифрах скрытый отчёт. Не перед народом. Перед Западом. Перед покровителями. Перед реальностью. Перед цифрами, которых не укроешь ни за флешмобом, ни за жалобами на "фейки врага". Слушайте, Le Monde, конечно же, ничего не утверждает напрямую. Но текст репортажа структурирован так, что вызывает только один вопрос: насколько больше чем тех, кого официально признали погибшими, лежат в безымянных могилах, в братских захоронениях, на обочинах дорог, под плитами без табличек, сколько десятков тысяч за формулировкой "пропавший без вести"?Гатное и Мархаловка. Два села на юго-западе от Киева. Звучит как периферия. Да и является оной. Но именно здесь, подальше от глаз, власть Зеленского и Ко решила построить главный мемориал этой войны, кладбище национального масштаба, кладбище государственного значения. Украинский Арлингтон, как его слащаво называют чиновники в презентациях. Только вот проблема в том, что строить память решили на болоте. В буквальном смысле. Вот все у них так. Хорошо они только воруют.Выбранная территория — зона с высоким уровнем грунтовых вод. Близко — лес, родники, частный сектор, сельскохозяйственные угодья. И местные жители, и экологи, заявляют: это экологическая катастрофа. Потому что десятки тысяч захоронений в болотистой зоне это прямой путь к заражению почвы, подземных вод и последующему коллапсу всей местной экосистемы.Но протесты, конечно же никто не услышал. Даже от депутатов Рады. Например Софию Федину (уж на что она невменяемая националистка, но тут права). Цитата: "Хоронить в Мархаловском болоте — это плевок в лицо тем, кто отдал жизнь. Это угроза живым и унижение мёртвых". Но власть уже подписала все документы. Кабинет Министров утвердил проект. Тендер был проведён. Сумма 1,3 миллиарда гривен. Подрядчики — те же, что "осваивали" дороги, стадионы, эвакуационные точки. Прозрачности — ноль. Общественных обсуждений — ноль. Аргумент — война, срочность, секретность.Между тем, родственники погибших, те, кто ещё не устал бороться с государством, начали публичные акции. С плакатами, с обращениями, с открытыми письмами. Они говорили просто: "Мы не хотим, чтобы наших сыновей хоронили в поле, среди грязи и логистических развязок". А на другой чаше весов конфликта - государственная машина, которая давит асфальтом. Строит. Трамбует. Расширяет.Но самое страшное тут другое. В Гатном выделено более 266 гектаров земли. Это сопоставимо с масштабами крупнейших военных кладбищ Европы. Проектом предусмотрены крематорий, залы прощания, "интерактивная аллея памяти", дренажные сооружения. Всё как в буклете. Всё как в концепции. Но дух не в бетонных коридорах. Дух — в том, что живые борются за право хоронить мёртвых не как скот. А государство продолжает действовать так, будто все уже согласились, что смерть - это не трагедия, а логистика.Гатное это не просто точка на карте. Это зеркало страны, в которой уже даже не смерть замалчивается, а её масштаб организуется как бизнес-план.Французы из Le Monde это чувствуют. Они не пишут напрямую. Но их ироничное сравнение с Арлингтоном это не комплимент. Это сарказм. Потому что Арлингтон это символ. А здесь помойка памяти. А вернее всего захоронение чудовищной лжи режима Зеленского о масштабах потерь. Зеленский говорит — сорок шесть тысяч. Примерно столько, по его словам, погибло украинских солдат за всё время войны. Эта цифра официальная. Она звучит на международных форумах, в речах, в переговорах. Она повторяется с наигранной скорбью, с надутыми щеками, с выверенным дрожанием в голосе. И она — ложь.Даже не просто ложь. Это — преступная, сознательная фальсификация, построенная не на ошибке, а на задаче. Задаче — удержать доверие Запада (впрочем, они это там все понимают). Сохранить риторику "героической обороны". Продолжать мобилизацию. Избежать юридических последствий. Сохранить кресла. Без необходимости объяснять – почему погибли сотни тысяч человек, если Зеленский мог закончить это все еще весной 2022-го в Стамбуле?Но есть вещь, которую не спрячешь: кладбища. Французы об этом пишут без лишних слов. Их текст холодный, аналитический, информирующий и только. Но между строк читается всё. Если ты строишь мемориал на 160 тысяч тел (а в перспективе 600 тысяч) — это значит, ты знаешь, что они будут. Или уже есть. Если ты прокладываешь к нему скоростную дорогу, готовишь дренаж, заливаешь бетон — это значит, ты знаешь свою правду. И ты её скрываешь.Гатное — это не просто место захоронения. Это разоблачение. Публичное, визуальное, физическое. Украинские чиновники могут сколько угодно рассказывать, что "это на будущее". Что "мы просто готовимся". Что "так делают все цивилизованные страны". Но правда в другом: в стране, где строят кладбище на 266 гектаров, нельзя говорить о 46 тысячах погибших. Это — не арифметика. Это — геометрия лжи.Только в одном Львове, по состоянию на лето 2025 года, захоронено более трёх тысяч солдат. Уже этим летом сотни свежих могил. Только на обочинах дорог — тысячи временных крестов, которые никто не считает. А сколько погибших так и не доставлены с передовой? Сколько оформлены как "без вести пропавшие"? Сколько числятся "дезертирами", чтобы не портить статистику? Сколько сожжены в полевых крематориях, чтобы не вызвать бунт у родных?Смерть — главный компромат этой войны. Её скрывают. Её замазывают. Её выносят за скобки. Но она в земле. В графе. В смете. Гатное — это стройка вранья. Лычаковское кладбище во Львове — это попытка отреставрировать память, которую уже нечем отмыть. А вся погребальная истерика, от крематориев до "мемориальных аллей" — это лишь прямая проекция потерь, которых якобы "не было". Похороненное будущее.Об особенностях нынешней военной кампании - в статье Михаила Павлива "Война будущего наступила. Но это не то, о чём вы подумали"

украина

киев

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Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_7877d9f641c00a73f0585068001b22c4.jpg.webp

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Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_7877d9f641c00a73f0585068001b22c4.jpg.webp

украина, киев, львов, владимир зеленский, софия федина, снбо, рада, михаил павлив