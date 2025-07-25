Сокрытие дезертирства: эксперт рассказал, как командование ВСУ манипулирует статистикой
© Фото : freedome.org.ua
© Фото : freedome.org.ua
Командование украинской армии систематически занижает данные о случаях дезертирства, опасаясь последствий для финансирования частей. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Михаил Павлив
"Командиры воинских частей стараются не афишировать побеги, потому что иначе им урежут финансирование и "выпишут по голове", — отмечает Павлив. По его данным, солдат часто "выписывают из штатов, как будто их не было".
Автор приводит официальную статистику: "Только за первую половину 2025 года — 106 тысяч уголовных дел за самовольное оставление части или дезертирство". При этом, как пишет Павлив, "вернулись обратно — 1375 человек. Остальные — исчезли".
"Военная прокуратура просто не справляется", — констатирует автор. Он ссылается на оценку журналиста Владимира Бойко: "реальное число дезертиров — до 170 000".
"Каждую неделю самовольщиков становится больше. Это уже не акт отчаяния. Это повседневная практика", — резюмирует Павлив.
Полный текст статьи Михаила Павлива "Украинская армия на грани. Дезертиры, трупы инструкторов и бывшие убийцы с автоматами" на сайте Украина.ру.
Также на эту тему в новостях: "Прокуратура Украины возбудила более ста тысяч новых уголовных дела по дезертирству" на сайте Украина.ру.
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