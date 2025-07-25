Сокрытие дезертирства: эксперт рассказал, как командование ВСУ манипулирует статистикой - 25.07.2025 Украина.ру
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Сокрытие дезертирства: эксперт рассказал, как командование ВСУ манипулирует статистикой
Сокрытие дезертирства: эксперт рассказал, как командование ВСУ манипулирует статистикой - 25.07.2025 Украина.ру
Сокрытие дезертирства: эксперт рассказал, как командование ВСУ манипулирует статистикой
Командование украинской армии систематически занижает данные о случаях дезертирства, опасаясь последствий для финансирования частей. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Михаил Павлив
2025-07-25T06:20
2025-07-25T06:20
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"Командиры воинских частей стараются не афишировать побеги, потому что иначе им урежут финансирование и "выпишут по голове", — отмечает Павлив. По его данным, солдат часто "выписывают из штатов, как будто их не было".Автор приводит официальную статистику: "Только за первую половину 2025 года — 106 тысяч уголовных дел за самовольное оставление части или дезертирство". При этом, как пишет Павлив, "вернулись обратно — 1375 человек. Остальные — исчезли"."Военная прокуратура просто не справляется", — констатирует автор. Он ссылается на оценку журналиста Владимира Бойко: "реальное число дезертиров — до 170 000"."Каждую неделю самовольщиков становится больше. Это уже не акт отчаяния. Это повседневная практика", — резюмирует Павлив.Полный текст статьи Михаила Павлива "Украинская армия на грани. Дезертиры, трупы инструкторов и бывшие убийцы с автоматами" на сайте Украина.ру.Также на эту тему в новостях: "Прокуратура Украины возбудила более ста тысяч новых уголовных дела по дезертирству" на сайте Украина.ру.
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новости, украина, михаил павлив, украина.ру, всу, крах всу, потери всу, главные новости, новости украины, дезертирство , украинская армия, военный эксперт, эксперты, аналитика
Новости, Украина, Михаил Павлив, Украина.ру, ВСУ, крах ВСУ, потери ВСУ, Главные новости, Новости Украины, дезертирство , украинская армия, военный эксперт, эксперты, Аналитика

Сокрытие дезертирства: эксперт рассказал, как командование ВСУ манипулирует статистикой

06:20 25.07.2025
 
© Фото : freedome.org.ua
- РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© Фото : freedome.org.ua
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Командование украинской армии систематически занижает данные о случаях дезертирства, опасаясь последствий для финансирования частей. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Михаил Павлив
"Командиры воинских частей стараются не афишировать побеги, потому что иначе им урежут финансирование и "выпишут по голове", — отмечает Павлив. По его данным, солдат часто "выписывают из штатов, как будто их не было".
Автор приводит официальную статистику: "Только за первую половину 2025 года — 106 тысяч уголовных дел за самовольное оставление части или дезертирство". При этом, как пишет Павлив, "вернулись обратно — 1375 человек. Остальные — исчезли".
"Военная прокуратура просто не справляется", — констатирует автор. Он ссылается на оценку журналиста Владимира Бойко: "реальное число дезертиров — до 170 000".
"Каждую неделю самовольщиков становится больше. Это уже не акт отчаяния. Это повседневная практика", — резюмирует Павлив.
Полный текст статьи Михаила Павлива "Украинская армия на грани. Дезертиры, трупы инструкторов и бывшие убийцы с автоматами" на сайте Украина.ру.
Также на эту тему в новостях: "Прокуратура Украины возбудила более ста тысяч новых уголовных дела по дезертирству" на сайте Украина.ру.
Александр Казаков интервью - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
Вчера, 04:39
Александр Казаков: Трамп попробовал разрубить украинский узел, но Путин заставил его убрать шашку в ножныТрамп дистанцируется от украинского конфликта, но уйти не может. Это проблема. Украина остается его камушком в ботинке. Хотя он очень бы хотел вынести эту войну за скобки и параллельно налаживать отношения с Россией, считает сопредседатель Клуба народного единства, член Совета по внешней и оборонной политике Александр Казаков
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