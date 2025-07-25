https://ukraina.ru/20250725/sokrytie-dezertirstva-ekspert-rasskazal-kak-komandovanie-vsu-manipuliruet-statistikoy-1065893255.html

Сокрытие дезертирства: эксперт рассказал, как командование ВСУ манипулирует статистикой

Сокрытие дезертирства: эксперт рассказал, как командование ВСУ манипулирует статистикой - 25.07.2025 Украина.ру

Сокрытие дезертирства: эксперт рассказал, как командование ВСУ манипулирует статистикой

Командование украинской армии систематически занижает данные о случаях дезертирства, опасаясь последствий для финансирования частей. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Михаил Павлив

2025-07-25T06:20

2025-07-25T06:20

2025-07-25T06:20

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"Командиры воинских частей стараются не афишировать побеги, потому что иначе им урежут финансирование и "выпишут по голове", — отмечает Павлив. По его данным, солдат часто "выписывают из штатов, как будто их не было".Автор приводит официальную статистику: "Только за первую половину 2025 года — 106 тысяч уголовных дел за самовольное оставление части или дезертирство". При этом, как пишет Павлив, "вернулись обратно — 1375 человек. Остальные — исчезли"."Военная прокуратура просто не справляется", — констатирует автор. Он ссылается на оценку журналиста Владимира Бойко: "реальное число дезертиров — до 170 000"."Каждую неделю самовольщиков становится больше. Это уже не акт отчаяния. Это повседневная практика", — резюмирует Павлив.Полный текст статьи Михаила Павлива "Украинская армия на грани. Дезертиры, трупы инструкторов и бывшие убийцы с автоматами" на сайте Украина.ру.Также на эту тему в новостях: "Прокуратура Украины возбудила более ста тысяч новых уголовных дела по дезертирству" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250724/1065817099.html

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