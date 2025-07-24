Массовое бегство: эксперт раскрыл реальные масштабы дезертирства в ВСУ в 2025 году - 24.07.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250724/massovoe-begstvo-ekspert-raskryl-realnye-masshtaby-dezertirstva-v-vsu-v-2025-godu-1065869469.html
Массовое бегство: эксперт раскрыл реальные масштабы дезертирства в ВСУ в 2025 году
Массовое бегство: эксперт раскрыл реальные масштабы дезертирства в ВСУ в 2025 году - 24.07.2025 Украина.ру
Массовое бегство: эксперт раскрыл реальные масштабы дезертирства в ВСУ в 2025 году
Только за первую половину 2025 года в рядах ВСУ было зафиксировано более 100 тысяч случаев самовольного оставления частей, что свидетельствует о глубоком кризисе дисциплины. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Михаил Павлив
2025-07-24T13:03
2025-07-24T13:03
новости
михаил павлив
вооруженные силы украины
украина.ру
мобилизация
дезертирство
всу
потери всу
разгром всу
новости украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/07/1045106951_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_9a9db69a08135f8c7355a09ff1a7772a.jpg
"106 тысяч уголовных дел за дезертирство — это только официальные данные, которые удалось зарегистрировать", — подчёркивает Павлив. По его информации, реальные цифры могут быть в 1,5-2 раза выше, так как многие украинские командиры предпочитают не оформлять документы на беглецов.Автор приводит слова военного эксперта: "Система учёта личного состава в ВСУ даёт сбои — солдат часто просто "списывают" как пропавших без вести". В материале отмечается, что особенно высокий уровень дезертирства наблюдается среди мобилизованных старших возрастов (40+ лет)."Военная прокуратура физически не успевает обрабатывать такое количество дел", — констатирует Павлив. Он добавляет, что из всех зарегистрированных случаев только около 1,5% украинских дезертиров вернулись в части, остальные остаются в розыске.Эксперт подчеркивает, что массовое бегство солдат ВСУ стало возможным из-за слабой системы контроля и отсутствия действенных механизмов розыска."Фактически, если солдату удалось скрыться с места службы, шансы быть пойманным минимальны", — резюмирует Павлив.Полный текст статьи Михаила Павлива "Украинская армия на грани. Дезертиры, трупы инструкторов и бывшие убийцы с автоматами" на сайте Украина.ру.Про масштаб потерь в украинской армии — в материале Натальи Мареевой "С фронта не вернётся никто": 200 тысяч "двухсотых". Украинские эксперты оценили масштаб потерь ВСУ".
https://ukraina.ru/20250625/begstvo-krys-alekhin-raskryl-kak-inostrannye-naemniki-vsu-massovo-dezertiruyut-s-kharkovskogo-fronta-1064247261.html
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/07/1045106951_82:0:935:640_1920x0_80_0_0_1e2657298c992b3c3dad70e3026229a1.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, михаил павлив, вооруженные силы украины, украина.ру, мобилизация, дезертирство , всу, потери всу, разгром всу, новости украины, украина, прокуратура, сво, дзен новости сво, спецоперация, война, война на украине, эксперты, аналитика, украина аналитика
Новости, Михаил Павлив, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, мобилизация, дезертирство , ВСУ, потери ВСУ, разгром ВСУ, Новости Украины, Украина, Прокуратура, СВО, дзен новости СВО, Спецоперация, война, война на Украине, эксперты, Аналитика, Украина аналитика

Массовое бегство: эксперт раскрыл реальные масштабы дезертирства в ВСУ в 2025 году

13:03 24.07.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУсолдат ВСУ в окопе
солдат ВСУ в окопе - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
Читать в
ДзенTelegram
Только за первую половину 2025 года в рядах ВСУ было зафиксировано более 100 тысяч случаев самовольного оставления частей, что свидетельствует о глубоком кризисе дисциплины. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Михаил Павлив
"106 тысяч уголовных дел за дезертирство — это только официальные данные, которые удалось зарегистрировать", — подчёркивает Павлив. По его информации, реальные цифры могут быть в 1,5-2 раза выше, так как многие украинские командиры предпочитают не оформлять документы на беглецов.
Автор приводит слова военного эксперта: "Система учёта личного состава в ВСУ даёт сбои — солдат часто просто "списывают" как пропавших без вести". В материале отмечается, что особенно высокий уровень дезертирства наблюдается среди мобилизованных старших возрастов (40+ лет).
"Военная прокуратура физически не успевает обрабатывать такое количество дел", — констатирует Павлив. Он добавляет, что из всех зарегистрированных случаев только около 1,5% украинских дезертиров вернулись в части, остальные остаются в розыске.
Эксперт подчеркивает, что массовое бегство солдат ВСУ стало возможным из-за слабой системы контроля и отсутствия действенных механизмов розыска.
"Фактически, если солдату удалось скрыться с места службы, шансы быть пойманным минимальны", — резюмирует Павлив.
Полный текст статьи Михаила Павлива "Украинская армия на грани. Дезертиры, трупы инструкторов и бывшие убийцы с автоматами" на сайте Украина.ру.
Про масштаб потерь в украинской армии — в материале Натальи Мареевой "С фронта не вернётся никто": 200 тысяч "двухсотых". Украинские эксперты оценили масштаб потерь ВСУ".
- РИА Новости, 1920, 25.06.2025
25 июня, 05:30
Бегство крыс: Алехин раскрыл, как иностранные наемники ВСУ массово дезертируют с Харьковского фронтаЧисленность иностранных наемников в составе ВСУ сократилась в несколько раз Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиМихаил ПавливВооруженные силы УкраиныУкраина.румобилизациядезертирствоВСУпотери ВСУразгром ВСУНовости УкраиныУкраинаПрокуратураСВОдзен новости СВОСпецоперациявойнавойна на УкраинеэкспертыАналитикаУкраина аналитика
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:21Предсказуемый обман: Фененко о том, как Запад готовит новый удар под прикрытием мирных инициатив
13:17Мерц и Макрон встревожены Зеленским, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 24 июля
13:13Зеленский отчитался перед британским премьером о борьбе с антикоррупционными органами Украины
13:03Массовое бегство: эксперт раскрыл реальные масштабы дезертирства в ВСУ в 2025 году
13:00ВС РФ ночью поразили предприятия ВПК Украины и объекты энергетики - Минобороны
12:47Искупление кровью: как уголовники стали последним резервом украинской армии
12:47Коррупция имени Зеленского. Главные взяточники и мошенники современной Украины
12:41Российский удар ликвидировал производство "Байрактаров" в Николаеве
12:32Российская делегация отбывает из Стамбула: детали визита
12:28"Контрольные выстрелы в голову": Павлив о хладнокровном расстреле инструкторов на полигоне в Чернигове
12:00В Раде зарегистрирован законопроект о восстановлении полномочий НАБУ и САП. Главные новости на 12:00
11:59Атака украинских БПЛА унесла жизни двоих работников РЖД в Сочи
11:54Слабые места НАТО: эксперт объяснил, почему Европа создает новые военные союзы
11:48За призывы к терактам и угрозы в адрес президента: житель Севастополя отправлен под суд
11:37Кремль не ждал прорыва от третьего раунда переговоров с Киевом - Песков
11:35"Логика истощения": эксперт Фененко о скрытых мотивах Запада в украинском конфликте
11:21Алексей Фененко: Кенсингтонский договор повторяет ошибки 1930-х годов
11:11В Амурской области разбился пассажирский Ан-24
11:09"DivGen" обновил карту фронта: ключевые изменения за сутки
10:46В Херсонской области задержан полицейский по подозрению в госизмене
Лента новостейМолния