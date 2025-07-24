https://ukraina.ru/20250724/massovoe-begstvo-ekspert-raskryl-realnye-masshtaby-dezertirstva-v-vsu-v-2025-godu-1065869469.html

Массовое бегство: эксперт раскрыл реальные масштабы дезертирства в ВСУ в 2025 году

Массовое бегство: эксперт раскрыл реальные масштабы дезертирства в ВСУ в 2025 году - 24.07.2025 Украина.ру

Массовое бегство: эксперт раскрыл реальные масштабы дезертирства в ВСУ в 2025 году

Только за первую половину 2025 года в рядах ВСУ было зафиксировано более 100 тысяч случаев самовольного оставления частей, что свидетельствует о глубоком кризисе дисциплины. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Михаил Павлив

2025-07-24T13:03

2025-07-24T13:03

2025-07-24T13:03

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"106 тысяч уголовных дел за дезертирство — это только официальные данные, которые удалось зарегистрировать", — подчёркивает Павлив. По его информации, реальные цифры могут быть в 1,5-2 раза выше, так как многие украинские командиры предпочитают не оформлять документы на беглецов.Автор приводит слова военного эксперта: "Система учёта личного состава в ВСУ даёт сбои — солдат часто просто "списывают" как пропавших без вести". В материале отмечается, что особенно высокий уровень дезертирства наблюдается среди мобилизованных старших возрастов (40+ лет)."Военная прокуратура физически не успевает обрабатывать такое количество дел", — констатирует Павлив. Он добавляет, что из всех зарегистрированных случаев только около 1,5% украинских дезертиров вернулись в части, остальные остаются в розыске.Эксперт подчеркивает, что массовое бегство солдат ВСУ стало возможным из-за слабой системы контроля и отсутствия действенных механизмов розыска."Фактически, если солдату удалось скрыться с места службы, шансы быть пойманным минимальны", — резюмирует Павлив.Полный текст статьи Михаила Павлива "Украинская армия на грани. Дезертиры, трупы инструкторов и бывшие убийцы с автоматами" на сайте Украина.ру.Про масштаб потерь в украинской армии — в материале Натальи Мареевой "С фронта не вернётся никто": 200 тысяч "двухсотых". Украинские эксперты оценили масштаб потерь ВСУ".

https://ukraina.ru/20250625/begstvo-krys-alekhin-raskryl-kak-inostrannye-naemniki-vsu-massovo-dezertiruyut-s-kharkovskogo-fronta-1064247261.html

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