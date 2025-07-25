"Башня отлетела на 40 метров": как боец "Куба" уничтожил два танка и получил "Георгиевский крест" - 25.07.2025 Украина.ру
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"Башня отлетела на 40 метров": как боец "Куба" уничтожил два танка и получил "Георгиевский крест"
"Башня отлетела на 40 метров": как боец "Куба" уничтожил два танка и получил "Георгиевский крест" - 25.07.2025 Украина.ру
"Башня отлетела на 40 метров": как боец "Куба" уничтожил два танка и получил "Георгиевский крест"
Один точный выстрел — и вражеский танк лишается башни, которая отлетает на сорок метров. Такой эпизод из своей боевой биографии в интервью изданию Украина.ру вспоминает ветеран батальона "Восток", участник СВО Евгений Овечкин с позывным "Куба"
2025-07-25T16:46
2025-07-25T16:48
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Особую гордость вызывает точность работы его расчета: "Мы били точно, корректировщик, сидевший на передке, нам точно указывал координаты: сколько и куда довернуть и насколько опустить ствол".Вторую награду — медаль "За боевые заслуги" - Овечкин получил за систематическое прикрытие пехоты артиллерийским огнём. "Все ребята в нашем подразделении получили эти медали. Кто раньше, кто позже. Это было решение командования", — поясняет ветеран. Особенно запомнилась ему секретная операция под Песками, где их работу держали в строжайшей тайне даже от соседних подразделений."Это работа целого подразделения", — заключил собеседник издания, подчёркивая важность слаженных действий всего артиллерийского расчёта для достижения боевого успеха.Полный текст материала Александра Чаленко Евгений "Куба" Овечкин: Потерял оба глаза на СВО, но не сдался - учусь в медицинском колледже" на сайте Украина.ру.Про ситуацию в зоне СВО — в материале "Дмитрий Корнев: Если Россия окружит ВСУ в Покровске, это станет началом того самого большого наступления" на сайте Украина.ру.
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новости, донецкая народная республика, пески, россия, александр чаленко, украина.ру, ополчение, сво, дзен новости сво, новости сво россия, главные новости, новости россии, ветераны, награда, медаль, донбасс
Новости, Донецкая Народная Республика, Пески, Россия, Александр Чаленко, Украина.ру, ополчение, СВО, дзен новости СВО, новости СВО Россия, Главные новости, новости России, ветераны, награда, медаль, Донбасс

"Башня отлетела на 40 метров": как боец "Куба" уничтожил два танка и получил "Георгиевский крест"

16:46 25.07.2025 (обновлено: 16:48 25.07.2025)
 
© РИА Новости . Геннадий Дубовой / Перейти в фотобанкСитуация в Донецкой области
Ситуация в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости . Геннадий Дубовой
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Один точный выстрел — и вражеский танк лишается башни, которая отлетает на сорок метров. Такой эпизод из своей боевой биографии в интервью изданию Украина.ру вспоминает ветеран батальона "Восток", участник СВО Евгений Овечкин с позывным "Куба"
"Там был бой, за который мне дали награду ДНР "Георгиевский крест" IV. Тогда против нас выехали два украинских танка, и мы их оба уничтожили", - делится подробностями бывший ополченец.
Особую гордость вызывает точность работы его расчета: "Мы били точно, корректировщик, сидевший на передке, нам точно указывал координаты: сколько и куда довернуть и насколько опустить ствол".
Вторую награду медаль "За боевые заслуги" - Овечкин получил за систематическое прикрытие пехоты артиллерийским огнём.
"Все ребята в нашем подразделении получили эти медали. Кто раньше, кто позже. Это было решение командования", поясняет ветеран. Особенно запомнилась ему секретная операция под Песками, где их работу держали в строжайшей тайне даже от соседних подразделений.
"Это работа целого подразделения", заключил собеседник издания, подчёркивая важность слаженных действий всего артиллерийского расчёта для достижения боевого успеха.
Полный текст материала Александра Чаленко Евгений "Куба" Овечкин: Потерял оба глаза на СВО, но не сдался - учусь в медицинском колледже" на сайте Украина.ру.
Про ситуацию в зоне СВО — в материале "Дмитрий Корнев: Если Россия окружит ВСУ в Покровске, это станет началом того самого большого наступления" на сайте Украина.ру.
- РИА Новости, 1920, 25.07.2025
06:00
Крах "элитных" карателей: Алехин раскрыл, как под Сумами ВС РФ добивают 80-ю бригаду ВСУВ настоящее время 80-я десантно-штурмовая бригада ВСУ, сформированная преимущественно из жителей Львовской области, несет значительные потери на Сумском направлении. Об этом рассказал в комментарии изданию Украина.ру харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
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