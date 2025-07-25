https://ukraina.ru/20250725/bashnya-otletela-na-40-metrov-kak-boets-kuba-unichtozhil-dva-tanka-i-poluchil-georgievskiy-krest-1065952554.html

"Башня отлетела на 40 метров": как боец "Куба" уничтожил два танка и получил "Георгиевский крест"

"Башня отлетела на 40 метров": как боец "Куба" уничтожил два танка и получил "Георгиевский крест" - 25.07.2025 Украина.ру

"Башня отлетела на 40 метров": как боец "Куба" уничтожил два танка и получил "Георгиевский крест"

Один точный выстрел — и вражеский танк лишается башни, которая отлетает на сорок метров. Такой эпизод из своей боевой биографии в интервью изданию Украина.ру вспоминает ветеран батальона "Восток", участник СВО Евгений Овечкин с позывным "Куба"

2025-07-25T16:46

2025-07-25T16:46

2025-07-25T16:48

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Особую гордость вызывает точность работы его расчета: "Мы били точно, корректировщик, сидевший на передке, нам точно указывал координаты: сколько и куда довернуть и насколько опустить ствол".Вторую награду — медаль "За боевые заслуги" - Овечкин получил за систематическое прикрытие пехоты артиллерийским огнём. "Все ребята в нашем подразделении получили эти медали. Кто раньше, кто позже. Это было решение командования", — поясняет ветеран. Особенно запомнилась ему секретная операция под Песками, где их работу держали в строжайшей тайне даже от соседних подразделений."Это работа целого подразделения", — заключил собеседник издания, подчёркивая важность слаженных действий всего артиллерийского расчёта для достижения боевого успеха.Полный текст материала Александра Чаленко Евгений "Куба" Овечкин: Потерял оба глаза на СВО, но не сдался - учусь в медицинском колледже" на сайте Украина.ру.Про ситуацию в зоне СВО — в материале "Дмитрий Корнев: Если Россия окружит ВСУ в Покровске, это станет началом того самого большого наступления" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250725/krakh-elitnykh-karateley-alekhin-raskryl-kak-pod-sumami-vs-rf-dobivayut-80-yu-brigadu-vsu-1065902212.html

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