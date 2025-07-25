"Башня отлетела на 40 метров": как боец "Куба" уничтожил два танка и получил "Георгиевский крест"
16:46 25.07.2025 (обновлено: 16:48 25.07.2025)
Один точный выстрел — и вражеский танк лишается башни, которая отлетает на сорок метров. Такой эпизод из своей боевой биографии в интервью изданию Украина.ру вспоминает ветеран батальона "Восток", участник СВО Евгений Овечкин с позывным "Куба"
"Там был бой, за который мне дали награду ДНР "Георгиевский крест" IV. Тогда против нас выехали два украинских танка, и мы их оба уничтожили", - делится подробностями бывший ополченец.
Особую гордость вызывает точность работы его расчета: "Мы били точно, корректировщик, сидевший на передке, нам точно указывал координаты: сколько и куда довернуть и насколько опустить ствол".
Вторую награду — медаль "За боевые заслуги" - Овечкин получил за систематическое прикрытие пехоты артиллерийским огнём.
"Все ребята в нашем подразделении получили эти медали. Кто раньше, кто позже. Это было решение командования", — поясняет ветеран. Особенно запомнилась ему секретная операция под Песками, где их работу держали в строжайшей тайне даже от соседних подразделений.
"Это работа целого подразделения", — заключил собеседник издания, подчёркивая важность слаженных действий всего артиллерийского расчёта для достижения боевого успеха.
Полный текст материала Александра Чаленко Евгений "Куба" Овечкин: Потерял оба глаза на СВО, но не сдался - учусь в медицинском колледже" на сайте Украина.ру.
Про ситуацию в зоне СВО — в материале "Дмитрий Корнев: Если Россия окружит ВСУ в Покровске, это станет началом того самого большого наступления" на сайте Украина.ру.
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