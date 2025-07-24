Ситуация в Купянске: блокпосты, заградотряды и "живой щит" из мирных жителей - 24.07.2025 Украина.ру
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Ситуация в Купянске: блокпосты, заградотряды и "живой щит" из мирных жителей
Ситуация в Купянске: блокпосты, заградотряды и "живой щит" из мирных жителей - 24.07.2025 Украина.ру
Ситуация в Купянске: блокпосты, заградотряды и "живой щит" из мирных жителей
ВСУ заблокировало все въезды и выезды в Купянске, используя оставшихся мирных жителей в качестве живого щита. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2025-07-24T06:00
2025-07-24T06:00
новости
чугуев
купянск
россия
геннадий алехин
вс рф
наступление вс рф
купянское направление
харьков
харьков новости
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"Командование ВСУ приняло решение полностью изолировать город, перекрыв все возможные пути входа и выхода специальными контрольными пунктами", — пояснил военный эксперт."Особую тревогу вызывает факт использования мирного населения в качестве живого щита. Оставшихся в городе гражданских фактически принуждают оставаться в зоне боевых действий", — заявил полковник."По всему периметру Купянска расставлены многочисленные блокпосты, усиленные заградотрядами, которые жестко контролируют передвижение как военных, так и гражданских лиц", — отметил Алехин."Согласно имеющейся информации, эти меры в первую очередь направлены на предотвращение массового дезертирства среди украинских военнослужащих", — резюмировал собеседник издания.Полный текст комментария "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ минируют дороги на Чугуев и готовятся оборонять Купянск живым щитом" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО — в материале "Дмитрий Корнев: Если Россия окружит ВСУ в Покровске, это станет началом того самого большого наступления" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250723/sutochnye-poteri-vsu-na-odnom-iz-uchastkov-svo-prevysili-400-voennosluzhaschikh-1065813394.html
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Ситуация в Купянске: блокпосты, заградотряды и "живой щит" из мирных жителей

06:00 24.07.2025
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСитуация в Шахтерске Донецкой области
Ситуация в Шахтерске Донецкой области - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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ВСУ заблокировало все въезды и выезды в Купянске, используя оставшихся мирных жителей в качестве живого щита. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
"По последним данным с Купянского направления, украинские войска испытывают серьезные трудности в сдерживании нашего наступления, что вынуждает их принимать крайние меры", — сообщил Алехин.
"Командование ВСУ приняло решение полностью изолировать город, перекрыв все возможные пути входа и выхода специальными контрольными пунктами", — пояснил военный эксперт.
"Особую тревогу вызывает факт использования мирного населения в качестве живого щита. Оставшихся в городе гражданских фактически принуждают оставаться в зоне боевых действий", — заявил полковник.
"По всему периметру Купянска расставлены многочисленные блокпосты, усиленные заградотрядами, которые жестко контролируют передвижение как военных, так и гражданских лиц", — отметил Алехин.
"Согласно имеющейся информации, эти меры в первую очередь направлены на предотвращение массового дезертирства среди украинских военнослужащих", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст комментария "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ минируют дороги на Чугуев и готовятся оборонять Купянск живым щитом" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты СВО — в материале "Дмитрий Корнев: Если Россия окружит ВСУ в Покровске, это станет началом того самого большого наступления" на сайте Украина.ру.
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