https://ukraina.ru/20250724/situatsiya-v-kupyanske-blokposty-zagradotryady-i-zhivoy-schit-iz-mirnykh-zhiteley-1065815912.html

Ситуация в Купянске: блокпосты, заградотряды и "живой щит" из мирных жителей

Ситуация в Купянске: блокпосты, заградотряды и "живой щит" из мирных жителей - 24.07.2025 Украина.ру

Ситуация в Купянске: блокпосты, заградотряды и "живой щит" из мирных жителей

ВСУ заблокировало все въезды и выезды в Купянске, используя оставшихся мирных жителей в качестве живого щита. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2025-07-24T06:00

2025-07-24T06:00

2025-07-24T06:00

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"Командование ВСУ приняло решение полностью изолировать город, перекрыв все возможные пути входа и выхода специальными контрольными пунктами", — пояснил военный эксперт."Особую тревогу вызывает факт использования мирного населения в качестве живого щита. Оставшихся в городе гражданских фактически принуждают оставаться в зоне боевых действий", — заявил полковник."По всему периметру Купянска расставлены многочисленные блокпосты, усиленные заградотрядами, которые жестко контролируют передвижение как военных, так и гражданских лиц", — отметил Алехин."Согласно имеющейся информации, эти меры в первую очередь направлены на предотвращение массового дезертирства среди украинских военнослужащих", — резюмировал собеседник издания.Полный текст комментария "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ минируют дороги на Чугуев и готовятся оборонять Купянск живым щитом" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО — в материале "Дмитрий Корнев: Если Россия окружит ВСУ в Покровске, это станет началом того самого большого наступления" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250723/sutochnye-poteri-vsu-na-odnom-iz-uchastkov-svo-prevysili-400-voennosluzhaschikh-1065813394.html

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