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Российские военные ударили по Украине "Геранями" и ракетами

Российские военные ударили по Украине "Геранями" и ракетами - 24.07.2025 Украина.ру

Российские военные ударили по Украине "Геранями" и ракетами

Российские военные в ночь на четверг нанесли удары по Одессе, Сумской и Харьковской областям, передает 24 июля телеграм-канал Украина.ру

2025-07-24T07:22

2025-07-24T07:22

2025-07-24T07:27

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"Герани" продолжают работать по Одессе, звучат взрывы. <...> Удары нанесены по Николаеву и району временно оккупированного Запорожья. <...> ВС РФ этим утром нанесли удар по целям врага в Днепропетровской области. Российские военные нанесли ракетный удар по Черкассам", - говорится в постах канала.Одесские паблики пишут также, что ночью в городе был прилет по известному рынку "Привоз". Местные власти сообщили, что на его территории возник сильный пожар, который пытаются потушить до сих пор."Герань-2" - российский беспилотник-камикадзе с треугольным крылом без хвостового оперения. Длина составляет около 3 метров, ширина - более 2 метров. Способен нести боевую часть весом 50 килограммов. Скорость полета составляет 150-170 км/ч, дальность - до двух тысяч километров, высота - около 7500 метров. Беспилотник постоянно модернизируют.Следите за новостями на сайте Украина.ру.

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новости, одесса, украина, харьковская область