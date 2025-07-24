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Российские военные ударили по Украине "Геранями" и ракетами
Российские военные ударили по Украине "Геранями" и ракетами - 24.07.2025 Украина.ру
Российские военные ударили по Украине "Геранями" и ракетами
Российские военные в ночь на четверг нанесли удары по Одессе, Сумской и Харьковской областям, передает 24 июля телеграм-канал Украина.ру
2025-07-24T07:22
2025-07-24T07:22
2025-07-24T07:27
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"Герани" продолжают работать по Одессе, звучат взрывы. <...> Удары нанесены по Николаеву и району временно оккупированного Запорожья. <...> ВС РФ этим утром нанесли удар по целям врага в Днепропетровской области. Российские военные нанесли ракетный удар по Черкассам", - говорится в постах канала.Одесские паблики пишут также, что ночью в городе был прилет по известному рынку "Привоз". Местные власти сообщили, что на его территории возник сильный пожар, который пытаются потушить до сих пор."Герань-2" - российский беспилотник-камикадзе с треугольным крылом без хвостового оперения. Длина составляет около 3 метров, ширина - более 2 метров. Способен нести боевую часть весом 50 килограммов. Скорость полета составляет 150-170 км/ч, дальность - до двух тысяч километров, высота - около 7500 метров. Беспилотник постоянно модернизируют.Следите за новостями на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости, Одесса, Украина, Харьковская область
Российские военные ударили по Украине "Геранями" и ракетами
07:22 24.07.2025 (обновлено: 07:27 24.07.2025)
Российские военные в ночь на четверг нанесли удары по Одессе, Сумской и Харьковской областям, передает 24 июля телеграм-канал Украина.ру
"Герани" продолжают работать по Одессе, звучат взрывы. <...> Удары нанесены по Николаеву и району временно оккупированного Запорожья. <...> ВС РФ этим утром нанесли удар по целям врага в Днепропетровской области. Российские военные нанесли ракетный удар по Черкассам", - говорится в постах канала.
Одесские паблики пишут также, что ночью в городе был прилет по известному рынку "Привоз". Местные власти сообщили, что на его территории возник сильный пожар, который пытаются потушить до сих пор.
"Герань-2" - российский беспилотник-камикадзе с треугольным крылом без хвостового оперения. Длина составляет около 3 метров, ширина - более 2 метров. Способен нести боевую часть весом 50 килограммов. Скорость полета составляет 150-170 км/ч, дальность - до двух тысяч километров, высота - около 7500 метров. Беспилотник постоянно модернизируют.
Следите за новостями на сайте Украина.ру.