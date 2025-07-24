https://ukraina.ru/20250724/peregovory-radi-peregovorov-stambuly-stanovyatsya-vs-koroche-1065890885.html

Переговоры ради переговоров. "Стамбулы" становятся всё короче

Переговоры ради переговоров. "Стамбулы" становятся всё короче - 24.07.2025 Украина.ру

Переговоры ради переговоров. "Стамбулы" становятся всё короче

Очередной раунд переговоров России и Украины снова сосредоточился на решении гуманитарных вопросов. Подвижек по вопросам перемирия, а тем более мира не было.

2025-07-24T17:28

2025-07-24T17:28

2025-07-24T17:28

эксклюзив

украина

россия

владимир мединский

владимир зеленский

дональд трамп

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набу

чвк

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Впрочем, их не могло быть, поскольку Дональд Трамп сам определил 50 дней для решения конфликта и выхода из него США. Истекают они в начале сентября, когда запланирована встреча лидеров России и Китая, на которой, возможно, будет присутствовать сам американский президент. На эту же встречу просится Зеленский, который настаивает на личной встрече с Путиным.Итоги третьего раунда переговоров в Стамбуле проанализировали российские и украинские эксперты.Политолог Максим ЖаровСтамбул 2.0 становится все короче. Третий раунд длился сегодня менее 40 минут — это на данный момент рекорд краткости. Причиной тому — отработанная схема как бы "прямых" переговоров. Это когда "купцы" Мединский и Умеров сначала встречаются тет-а-тет (или в компании кого-либо из турок), договариваются относительно того, о чем сообщать публике, а потом следует "официальная часть", которая, по сути, уже и не нужна.Сухой остаток на сегодня: Киев будет "давить" Москву на "встречу лидеров" до конца августа, а для публики предназначена "торговля детьми" (которых в России из списка Киева "раз, два и обчелся"). Москва будет "давить" Киев на 2-3-дневные "перемирия" на отдельных участках ЛБС (для сбора трупов), работу неких "рабочих групп" онлайн и новую партию живого и мертвого "товара".Все эти опции Москва и Киев ориентируют на Трампа, которому необходимо "показывать движение" в рамках объявленного им 50-дневного "ультиматума" Кремлю. В связи с чем не исключено, что такие короткие своей бессмысленностью переговорные раунды теперь будут идти вплоть до конца августа чаще.Однако все это могут нарушить события в Киеве, где команда Зеленского явно вздумала сыграть как минимум с ЕС "в напёрстки" относительно судьбы "антикоррупционного контура" внешнего управления Украиной. Взять, принять один закон о НАБУ, а потом заявить устами самого Зеленского, что будет ещё один закон про НАБУ — это именно классическое такое "наперсточничество". Очень это символический фон к собственно Стамбулу 2.0.Политолог Дмитрий ЕвстафьевСитуация не так проста, как представляется, и длительность формальных переговоров (40 минут) — не всегда показатель глубины процесса. Письмами можно обменяться минут за пять.Другой вопрос, что с точки зрения больших политических процессов сейчас реально наименее подходящее время для содержательных переговоров: нам это пока не нужно ни с политической, ни с военно-политической точки зрения. В СВО мы пока не достигли рубежей, дающих возможность вывести диалог с США на новый уровень.В ходе нынешнего "Стамбула" стало абсолютно ясно, что разговариваем мы в действительности с США, а с Киевом решаются технические вопросы. Это понимают все. Обращу внимание, что даже записные "медийные лица" "партии мира" к нынешним переговорам были индифферентны.Появилось полтора довольно халтурно сделанных вброса, в частности о том, что обсуждается визит Зеленского на встречу "тройки" в Пекин. Вброс любопытный, в нем есть важное "второе дно".Но и Зеленский, вопреки публичным требованиям немедленного "замораживания", сейчас менее, чем когда-либо, готов к замораживанию, несмотря на критическую ситуацию на фронте. Просто замораживание для Киева сейчас будет означать следующее:(1) помощи от США уже точно не будет. Трамп просто задаст вопрос — "а теперь-то зачем"?Но главное:(2) уже начавшаяся раскачка получит новое качество, в протесты против коррупции (унылые ужасно) вольются нацики, становящиеся главной ударной силой на фронте. Не говоря уже о том, что погромы ТЦК станут совершенно неконтролируемыми.Конкретно сейчас любой компромисс для Киева будет означать распад системы власти. И это безотносительно контроля над Зеленским со стороны Лондона или Вашингтона. А для стабилизации оставшейся части Украины понадобятся совершенно другие люди, нежели нынешняя команда.Маленькое наблюдение: украинская делегация приехала в Стамбул слабо подготовленной. С нашей стороны тоже никаких особенных новаций не было (тема краткосрочных локальных перемирий озвучивалась ранее), но от нас и не требовался перехват дипломатической инициативы.Но делегация Киева вообще выглядела как отбывающая номер. Это было видно даже на протокольной съемке. Они даже не пытались "отыграть" козырь (на самом деле — нет) дестабилизации логистики в России. Я, если честно, этого ждал, это было бы очень по-украински. Не дождался.Гипотеза: они приехали заранее в Стамбул, чтобы получить некую "установку на игру" + козыри, но ничего не получили. Попытка налета на Крым в момент начала переговоров, а потом — на Сочи, — это, конечно, от огорчения, если не бессилия.Профессор ВШЭ Евгений КоганВчера в Стамбуле прошёл очередной раунд переговоров. "Позиции России и Украины, изложенные в проектах меморандумов, которыми стороны обменялись ранее, обсуждались на третьем переговорном раунде — они достаточно далеки друг от друга", — заявил глава российской переговорной группы Владимир Мединский.Вы всерьёз думаете, что вдруг, по мановению волшебной палочки, эти позиции за оставшиеся 40 дней резко сблизятся? С чего бы? Вот здесь и встаёт главный вопрос: как поведёт себя Америка, когда станет ясно — принципиальных сдвигов не будут, и, согласно собственным обещаниям, нужно будет включать санкционные механизмы.Сценарий 1: Америка действительно включает санкции против России и Украины. Это выглядит маловероятным в отношении Украины — особенно на фоне того, насколько и Байден, и обе партии в Конгрессе вложились в поддержку Киева. Санкции против Украины вызовут шквал критики внутри самих США и среди союзников.Против России — да, возможны новые ограничения, но эффект от них становится всё менее ощутим. Трамп мог бы использовать угрозу санкций против обеих сторон как инструмент давления, но реально их применить — вряд ли рискнёт.Сценарий 2: Америка откладывает санкции, ссылаясь на "прогресс в диалоге". Самый вероятный вариант. Найдётся предлог: стороны, мол, "проявляют конструктивность", обменялись новыми бумагами, создали рабочие группы, подключили новых посредников.Это позволит:— отложить включение санкций,— сохранить лицо,— не рвать отношения с европейцами.Трамп при этом сможет сказать: я сделал всё возможное, дал шанс миру, но проблема сложная — подождём ещё немного.Сценарий 3: Америка меняет фокус и говорит: "Окей, тогда мы действуем иначе". Что это может означать:— снижение военной помощи Украине,— смещение фокуса на другие регионы,— попытка перезапустить процесс в новом формате — с участием Турции, Китая или через европейский канал.Лозунг такой: Америка устала, хватит платить за чужую войну. Это будет уже поворот Трампа от "лидера коалиции" к "бизнесмену, торгующему условиями мира".А что реально изменится за оставшиеся 40 дней? Скорее всего, ничего существенного. Контакты будут. Переговоры тоже. Но всё это — ради процесса, а не результата. Тактика — имитация диалога, выжидание, перекладывание ответственности.Москва — даст понять, что "готова", но "Киев не хочет". Киев — скажет, что "Россия не идёт на реальный мир". США — разведут руками: мы пытались.Итого: 50-дневный ультиматум — боюсь, что это не про достижение мира, а про создание политического алиби для Трампа. Он попытается сыграть в миротворца, а потом скажет: виноваты другие.Главное здесь — не сближение позиций, а то, как Америка оформит выход из тупика, не теряя лицо и контроль над нарративом.P.S. Есть, правда, ещё один вариант: за ближайший месяц Россия добьётся настолько значительного продвижения, что сможет сказать — а вот теперь мы готовы, к примеру, к 30-дневному перемирию и давайте обсуждать его детали.Здесь реально у Трампа возникает чёткая картинка. Он — за мир. Россия тоже. И... лишь Украина почему-то его не хочет. Вот и вопрос тогда, против кого санкции-то вводить. В такой ситуации пойдёт разведение руками и начнутся дипломатические маневры.Политик и журналист Дмитрий ВасилецМало кто вчера обратил внимание, что в Стамбуле, когда договаривались об очередном "обмене пленными", обозначили часть жителей Курской области (более 30 человек), которых режим Зеленского будет "менять" на наемников из ЧВК "ВСУ".Фактически, мы наблюдаем, как террористическая организация недо-Рейх похитила на территории Курской области мирных жителей и взяла их в заложники, а теперь будет проводить их "обмен".Такими действиями фиксируется террористическая деятельность режима Зеленского и НАТОвской ЧВК "ВСУ", у которых в порядке вещей взять в заложники мирных жителей и требовать "обмена" на своих боевиков.Извините, а чем режим Зеленского тогда отличается от ХАМАС, которые действовали при нападении на Израиль 7 октября точно таким же образом, похищая гражданских и требуя "обмена"?Общественный деятель Александр СкубченкоИз третьего раунда переговоров между Россией и Украиной можно сделать несколько выводов. Россия предложила новый обмен (по принципу равнозначности) 1200 на 1200 с оговоркой, что готова и больше передать Украине, если она найдёт наших для обмена — указание на доминирование России на поле боя.Россия предложила передать Украине ещё 3000 погибших для их захоронения по христианским обычаям, когда Украина готова будет их принять. Опять же — доминирование России.Четвёртый раунд переговоров состоится только тогда, когда Украина готова будет принять условия России, — не только доминирование на поле боя, но и мирная инициатива тоже за Россией.Зеленский хотел встречу с президентом России, а Россия даже делегацию Украины отправила в онлайн, чтобы не тратить время на пустые раунды. Это уже прямое доминирование России даже в инициативе: будет только так, как скажем мы.Речь тут о предложении России создать три рабочие группы — по политическим, гуманитарным и военным вопросам, — которые будут работать постоянно онлайн. То есть, тратить время на целый раунд в Стамбуле, чтобы услышать от Украины очередное "не готовы", больше никто не будет.Есть воля сторон решать гуманитарные вопросы? Этим займётся рабочая группа, которая будет работать постоянно, а не только в формате раундов.А если режиму Зеленского окажется мало взаимодействия в онлайн и он посмеет выступить с критикой, можно будет Украине ещё и "отзеркалить" практику самого Зеленского.Помните, Минские соглашения требовали прямой диалог представителей Украины и ДНР/ЛНР? Зеленский тогда категорически отказывался от такого общения, но создал группу из выходцев с Донбасса (бандер и прочих иноагентов), и заявил: вот вам представители Украины, общайтесь с ними напрямую.Так вот, можно будет предложить Украине такой же "прямой диалог" с теми украинцами, которых она преследует (и которые хотят вернуться на Украину, но только тогда, когда там станет безопасно для них), в рамках группы, например, по обеспечению прав русского и русскоязычного населения на Украине: отмены всех решений и законов против православной церкви, русского языка и культуры.О чём Зеленский хочет договориться с президентом России, если он не в состоянии договориться с собственным народом? Весь мир в прямом эфире увидит, что режим Зеленского — реально нацистский, и не готов идти по пути улучшения жизни на Украине даже собственных граждан.И что это не Россия желает навязать что-то Украине, а это — требование самих граждан Украины, которых Россия желает защитить.В общем, СВО продолжается, Украина уменьшается, майдан на Украине набирает обороты, а переговоры с Украиной даже интенсифицируются по предложению России в постоянный формат работы групп.И даже есть перспектива усиления интенсивности переговоров, если этого Зеленскому окажется мало. И Трампу должно понравиться: везде подвижки, процесс не стоит.Оппозиционный украинский политик Олег ВолошинНапрасно многие ерничают по поводу переговоров в Стамбуле. На фоне роста конфронтации последних недель прошли они лучше, чем можно было ожидать.Точно видно, что в Кремле максимально серьёзно относятся к необходимости завершить конфликт. Причём именно дипломатическим путём. Отсрочки связаны исключительно с неадекватностью поведения Киева.Если там, наконец, протрезвеют (а намёки на это есть), то никакого нового раунда войны не будет. В любом случае видно, что в Москве очень не хотят бить горшки с Трампом и излишне амбициозных планов не строят.Ранее неоднократно оглашавшиеся требования и есть реальная программа-максимум. Ни о какой Одессе или, тем более, Киеве речь не идёт.В приоритете состояние экономики и настроения в обществе: ни то, ни другое не подталкивает к бесконечному продолжению войны. Речь идёт о решении ключевых задач в области безопасности на ближайшую перспективу, прежде всего в части нерасширения НАТО. Без перехлёста.Исторически Россия всегда добивалась масштабных целей этапами и частями. В прошлый раз земли Юго-Западной Руси под власть Москвы собирали с 1654 по 1945 годы.Читайте также: Александр Крамаренко: Украина ждет, пока Россия освободит свои регионы и создаст буферную зону

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