https://ukraina.ru/20250724/peregovory-radi-peregovorov-stambuly-stanovyatsya-vs-koroche-1065890885.html
Переговоры ради переговоров. "Стамбулы" становятся всё короче
Переговоры ради переговоров. "Стамбулы" становятся всё короче - 24.07.2025 Украина.ру
Переговоры ради переговоров. "Стамбулы" становятся всё короче
Очередной раунд переговоров России и Украины снова сосредоточился на решении гуманитарных вопросов. Подвижек по вопросам перемирия, а тем более мира не было.
2025-07-24T17:28
2025-07-24T17:28
2025-07-24T17:28
эксклюзив
украина
россия
владимир мединский
владимир зеленский
дональд трамп
киев
набу
чвк
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/18/1065856977_0:0:3512:1976_1920x0_80_0_0_3591095ef5b20e0c845ed3ab5c9f584b.jpg
Впрочем, их не могло быть, поскольку Дональд Трамп сам определил 50 дней для решения конфликта и выхода из него США. Истекают они в начале сентября, когда запланирована встреча лидеров России и Китая, на которой, возможно, будет присутствовать сам американский президент. На эту же встречу просится Зеленский, который настаивает на личной встрече с Путиным.Итоги третьего раунда переговоров в Стамбуле проанализировали российские и украинские эксперты.Политолог Максим ЖаровСтамбул 2.0 становится все короче. Третий раунд длился сегодня менее 40 минут — это на данный момент рекорд краткости. Причиной тому — отработанная схема как бы "прямых" переговоров. Это когда "купцы" Мединский и Умеров сначала встречаются тет-а-тет (или в компании кого-либо из турок), договариваются относительно того, о чем сообщать публике, а потом следует "официальная часть", которая, по сути, уже и не нужна.Сухой остаток на сегодня: Киев будет "давить" Москву на "встречу лидеров" до конца августа, а для публики предназначена "торговля детьми" (которых в России из списка Киева "раз, два и обчелся"). Москва будет "давить" Киев на 2-3-дневные "перемирия" на отдельных участках ЛБС (для сбора трупов), работу неких "рабочих групп" онлайн и новую партию живого и мертвого "товара".Все эти опции Москва и Киев ориентируют на Трампа, которому необходимо "показывать движение" в рамках объявленного им 50-дневного "ультиматума" Кремлю. В связи с чем не исключено, что такие короткие своей бессмысленностью переговорные раунды теперь будут идти вплоть до конца августа чаще.Однако все это могут нарушить события в Киеве, где команда Зеленского явно вздумала сыграть как минимум с ЕС "в напёрстки" относительно судьбы "антикоррупционного контура" внешнего управления Украиной. Взять, принять один закон о НАБУ, а потом заявить устами самого Зеленского, что будет ещё один закон про НАБУ — это именно классическое такое "наперсточничество". Очень это символический фон к собственно Стамбулу 2.0.Политолог Дмитрий ЕвстафьевСитуация не так проста, как представляется, и длительность формальных переговоров (40 минут) — не всегда показатель глубины процесса. Письмами можно обменяться минут за пять.Другой вопрос, что с точки зрения больших политических процессов сейчас реально наименее подходящее время для содержательных переговоров: нам это пока не нужно ни с политической, ни с военно-политической точки зрения. В СВО мы пока не достигли рубежей, дающих возможность вывести диалог с США на новый уровень.В ходе нынешнего "Стамбула" стало абсолютно ясно, что разговариваем мы в действительности с США, а с Киевом решаются технические вопросы. Это понимают все. Обращу внимание, что даже записные "медийные лица" "партии мира" к нынешним переговорам были индифферентны.Появилось полтора довольно халтурно сделанных вброса, в частности о том, что обсуждается визит Зеленского на встречу "тройки" в Пекин. Вброс любопытный, в нем есть важное "второе дно".Но и Зеленский, вопреки публичным требованиям немедленного "замораживания", сейчас менее, чем когда-либо, готов к замораживанию, несмотря на критическую ситуацию на фронте. Просто замораживание для Киева сейчас будет означать следующее:(1) помощи от США уже точно не будет. Трамп просто задаст вопрос — "а теперь-то зачем"?Но главное:(2) уже начавшаяся раскачка получит новое качество, в протесты против коррупции (унылые ужасно) вольются нацики, становящиеся главной ударной силой на фронте. Не говоря уже о том, что погромы ТЦК станут совершенно неконтролируемыми.Конкретно сейчас любой компромисс для Киева будет означать распад системы власти. И это безотносительно контроля над Зеленским со стороны Лондона или Вашингтона. А для стабилизации оставшейся части Украины понадобятся совершенно другие люди, нежели нынешняя команда.Маленькое наблюдение: украинская делегация приехала в Стамбул слабо подготовленной. С нашей стороны тоже никаких особенных новаций не было (тема краткосрочных локальных перемирий озвучивалась ранее), но от нас и не требовался перехват дипломатической инициативы.Но делегация Киева вообще выглядела как отбывающая номер. Это было видно даже на протокольной съемке. Они даже не пытались "отыграть" козырь (на самом деле — нет) дестабилизации логистики в России. Я, если честно, этого ждал, это было бы очень по-украински. Не дождался.Гипотеза: они приехали заранее в Стамбул, чтобы получить некую "установку на игру" + козыри, но ничего не получили. Попытка налета на Крым в момент начала переговоров, а потом — на Сочи, — это, конечно, от огорчения, если не бессилия.Профессор ВШЭ Евгений КоганВчера в Стамбуле прошёл очередной раунд переговоров. "Позиции России и Украины, изложенные в проектах меморандумов, которыми стороны обменялись ранее, обсуждались на третьем переговорном раунде — они достаточно далеки друг от друга", — заявил глава российской переговорной группы Владимир Мединский.Вы всерьёз думаете, что вдруг, по мановению волшебной палочки, эти позиции за оставшиеся 40 дней резко сблизятся? С чего бы? Вот здесь и встаёт главный вопрос: как поведёт себя Америка, когда станет ясно — принципиальных сдвигов не будут, и, согласно собственным обещаниям, нужно будет включать санкционные механизмы.Сценарий 1: Америка действительно включает санкции против России и Украины. Это выглядит маловероятным в отношении Украины — особенно на фоне того, насколько и Байден, и обе партии в Конгрессе вложились в поддержку Киева. Санкции против Украины вызовут шквал критики внутри самих США и среди союзников.Против России — да, возможны новые ограничения, но эффект от них становится всё менее ощутим. Трамп мог бы использовать угрозу санкций против обеих сторон как инструмент давления, но реально их применить — вряд ли рискнёт.Сценарий 2: Америка откладывает санкции, ссылаясь на "прогресс в диалоге". Самый вероятный вариант. Найдётся предлог: стороны, мол, "проявляют конструктивность", обменялись новыми бумагами, создали рабочие группы, подключили новых посредников.Это позволит:— отложить включение санкций,— сохранить лицо,— не рвать отношения с европейцами.Трамп при этом сможет сказать: я сделал всё возможное, дал шанс миру, но проблема сложная — подождём ещё немного.Сценарий 3: Америка меняет фокус и говорит: "Окей, тогда мы действуем иначе". Что это может означать:— снижение военной помощи Украине,— смещение фокуса на другие регионы,— попытка перезапустить процесс в новом формате — с участием Турции, Китая или через европейский канал.Лозунг такой: Америка устала, хватит платить за чужую войну. Это будет уже поворот Трампа от "лидера коалиции" к "бизнесмену, торгующему условиями мира".А что реально изменится за оставшиеся 40 дней? Скорее всего, ничего существенного. Контакты будут. Переговоры тоже. Но всё это — ради процесса, а не результата. Тактика — имитация диалога, выжидание, перекладывание ответственности.Москва — даст понять, что "готова", но "Киев не хочет". Киев — скажет, что "Россия не идёт на реальный мир". США — разведут руками: мы пытались.Итого: 50-дневный ультиматум — боюсь, что это не про достижение мира, а про создание политического алиби для Трампа. Он попытается сыграть в миротворца, а потом скажет: виноваты другие.Главное здесь — не сближение позиций, а то, как Америка оформит выход из тупика, не теряя лицо и контроль над нарративом.P.S. Есть, правда, ещё один вариант: за ближайший месяц Россия добьётся настолько значительного продвижения, что сможет сказать — а вот теперь мы готовы, к примеру, к 30-дневному перемирию и давайте обсуждать его детали.Здесь реально у Трампа возникает чёткая картинка. Он — за мир. Россия тоже. И... лишь Украина почему-то его не хочет. Вот и вопрос тогда, против кого санкции-то вводить. В такой ситуации пойдёт разведение руками и начнутся дипломатические маневры.Политик и журналист Дмитрий ВасилецМало кто вчера обратил внимание, что в Стамбуле, когда договаривались об очередном "обмене пленными", обозначили часть жителей Курской области (более 30 человек), которых режим Зеленского будет "менять" на наемников из ЧВК "ВСУ".Фактически, мы наблюдаем, как террористическая организация недо-Рейх похитила на территории Курской области мирных жителей и взяла их в заложники, а теперь будет проводить их "обмен".Такими действиями фиксируется террористическая деятельность режима Зеленского и НАТОвской ЧВК "ВСУ", у которых в порядке вещей взять в заложники мирных жителей и требовать "обмена" на своих боевиков.Извините, а чем режим Зеленского тогда отличается от ХАМАС, которые действовали при нападении на Израиль 7 октября точно таким же образом, похищая гражданских и требуя "обмена"?Общественный деятель Александр СкубченкоИз третьего раунда переговоров между Россией и Украиной можно сделать несколько выводов. Россия предложила новый обмен (по принципу равнозначности) 1200 на 1200 с оговоркой, что готова и больше передать Украине, если она найдёт наших для обмена — указание на доминирование России на поле боя.Россия предложила передать Украине ещё 3000 погибших для их захоронения по христианским обычаям, когда Украина готова будет их принять. Опять же — доминирование России.Четвёртый раунд переговоров состоится только тогда, когда Украина готова будет принять условия России, — не только доминирование на поле боя, но и мирная инициатива тоже за Россией.Зеленский хотел встречу с президентом России, а Россия даже делегацию Украины отправила в онлайн, чтобы не тратить время на пустые раунды. Это уже прямое доминирование России даже в инициативе: будет только так, как скажем мы.Речь тут о предложении России создать три рабочие группы — по политическим, гуманитарным и военным вопросам, — которые будут работать постоянно онлайн. То есть, тратить время на целый раунд в Стамбуле, чтобы услышать от Украины очередное "не готовы", больше никто не будет.Есть воля сторон решать гуманитарные вопросы? Этим займётся рабочая группа, которая будет работать постоянно, а не только в формате раундов.А если режиму Зеленского окажется мало взаимодействия в онлайн и он посмеет выступить с критикой, можно будет Украине ещё и "отзеркалить" практику самого Зеленского.Помните, Минские соглашения требовали прямой диалог представителей Украины и ДНР/ЛНР? Зеленский тогда категорически отказывался от такого общения, но создал группу из выходцев с Донбасса (бандер и прочих иноагентов), и заявил: вот вам представители Украины, общайтесь с ними напрямую.Так вот, можно будет предложить Украине такой же "прямой диалог" с теми украинцами, которых она преследует (и которые хотят вернуться на Украину, но только тогда, когда там станет безопасно для них), в рамках группы, например, по обеспечению прав русского и русскоязычного населения на Украине: отмены всех решений и законов против православной церкви, русского языка и культуры.О чём Зеленский хочет договориться с президентом России, если он не в состоянии договориться с собственным народом? Весь мир в прямом эфире увидит, что режим Зеленского — реально нацистский, и не готов идти по пути улучшения жизни на Украине даже собственных граждан.И что это не Россия желает навязать что-то Украине, а это — требование самих граждан Украины, которых Россия желает защитить.В общем, СВО продолжается, Украина уменьшается, майдан на Украине набирает обороты, а переговоры с Украиной даже интенсифицируются по предложению России в постоянный формат работы групп.И даже есть перспектива усиления интенсивности переговоров, если этого Зеленскому окажется мало. И Трампу должно понравиться: везде подвижки, процесс не стоит.Оппозиционный украинский политик Олег ВолошинНапрасно многие ерничают по поводу переговоров в Стамбуле. На фоне роста конфронтации последних недель прошли они лучше, чем можно было ожидать.Точно видно, что в Кремле максимально серьёзно относятся к необходимости завершить конфликт. Причём именно дипломатическим путём. Отсрочки связаны исключительно с неадекватностью поведения Киева.Если там, наконец, протрезвеют (а намёки на это есть), то никакого нового раунда войны не будет. В любом случае видно, что в Москве очень не хотят бить горшки с Трампом и излишне амбициозных планов не строят.Ранее неоднократно оглашавшиеся требования и есть реальная программа-максимум. Ни о какой Одессе или, тем более, Киеве речь не идёт.В приоритете состояние экономики и настроения в обществе: ни то, ни другое не подталкивает к бесконечному продолжению войны. Речь идёт о решении ключевых задач в области безопасности на ближайшую перспективу, прежде всего в части нерасширения НАТО. Без перехлёста.Исторически Россия всегда добивалась масштабных целей этапами и частями. В прошлый раз земли Юго-Западной Руси под власть Москвы собирали с 1654 по 1945 годы.Читайте также: Александр Крамаренко: Украина ждет, пока Россия освободит свои регионы и создаст буферную зону
украина
россия
киев
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Виктория Титова
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png
Виктория Титова
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/18/1065856977_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_327cfd5584dc38ec2ed16a7ec955123b.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Виктория Титова
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png
эксклюзив, украина, россия, владимир мединский, владимир зеленский, дональд трамп, киев, набу, чвк, вооруженные силы украины
Впрочем, их не могло быть, поскольку Дональд Трамп сам определил 50 дней для решения конфликта и выхода из него США. Истекают они в начале сентября, когда запланирована встреча лидеров России и Китая, на которой, возможно, будет присутствовать сам американский президент. На эту же встречу просится Зеленский, который настаивает на личной встрече с Путиным.
Итоги третьего раунда переговоров в Стамбуле проанализировали российские и украинские эксперты.
Стамбул 2.0 становится все короче. Третий раунд длился сегодня менее 40 минут — это на данный момент рекорд краткости. Причиной тому — отработанная схема как бы "прямых" переговоров. Это когда "купцы" Мединский и Умеров сначала встречаются тет-а-тет (или в компании кого-либо из турок), договариваются относительно того, о чем сообщать публике, а потом следует "официальная часть", которая, по сути, уже и не нужна.
Сухой остаток на сегодня: Киев будет "давить" Москву на "встречу лидеров" до конца августа, а для публики предназначена "торговля детьми" (которых в России из списка Киева "раз, два и обчелся"). Москва будет "давить" Киев на 2-3-дневные "перемирия" на отдельных участках ЛБС (для сбора трупов), работу неких "рабочих групп" онлайн и новую партию живого и мертвого "товара".
Все эти опции Москва и Киев ориентируют на Трампа, которому необходимо "показывать движение" в рамках объявленного им 50-дневного "ультиматума" Кремлю. В связи с чем не исключено, что такие короткие своей бессмысленностью переговорные раунды теперь будут идти вплоть до конца августа чаще.
Однако все это могут нарушить события в Киеве, где команда Зеленского явно вздумала сыграть как минимум с ЕС "в напёрстки" относительно судьбы "антикоррупционного контура" внешнего управления Украиной. Взять, принять один закон о НАБУ, а потом заявить устами самого Зеленского, что будет ещё один закон про НАБУ — это именно классическое такое "наперсточничество". Очень это символический фон к собственно Стамбулу 2.0.
Политолог Дмитрий Евстафьев
Ситуация не так проста, как представляется, и длительность формальных переговоров (40 минут) — не всегда показатель глубины процесса. Письмами можно обменяться минут за пять.
Другой вопрос, что с точки зрения больших политических процессов сейчас реально наименее подходящее время для содержательных переговоров: нам это пока не нужно ни с политической, ни с военно-политической точки зрения. В СВО мы пока не достигли рубежей, дающих возможность вывести диалог с США на новый уровень.
В ходе нынешнего "Стамбула" стало абсолютно ясно, что разговариваем мы в действительности с США, а с Киевом решаются технические вопросы. Это понимают все. Обращу внимание, что даже записные "медийные лица" "партии мира" к нынешним переговорам были индифферентны.
Появилось полтора довольно халтурно сделанных вброса, в частности о том, что обсуждается визит Зеленского на встречу "тройки" в Пекин. Вброс любопытный, в нем есть важное "второе дно".
Но и Зеленский, вопреки публичным требованиям немедленного "замораживания", сейчас менее, чем когда-либо, готов к замораживанию, несмотря на критическую ситуацию на фронте. Просто замораживание для Киева сейчас будет означать следующее:
(1) помощи от США уже точно не будет. Трамп просто задаст вопрос — "а теперь-то зачем"?
Но главное:
(2) уже начавшаяся раскачка получит новое качество, в протесты против коррупции (унылые ужасно) вольются нацики, становящиеся главной ударной силой на фронте. Не говоря уже о том, что погромы ТЦК станут совершенно неконтролируемыми.
Конкретно сейчас любой компромисс для Киева будет означать распад системы власти. И это безотносительно контроля над Зеленским со стороны Лондона или Вашингтона. А для стабилизации оставшейся части Украины понадобятся совершенно другие люди, нежели нынешняя команда.
Маленькое наблюдение: украинская делегация приехала в Стамбул слабо подготовленной. С нашей стороны тоже никаких особенных новаций не было (тема краткосрочных локальных перемирий озвучивалась ранее), но от нас и не требовался перехват дипломатической инициативы.
Но делегация Киева вообще выглядела как отбывающая номер. Это было видно даже на протокольной съемке. Они даже не пытались "отыграть" козырь (на самом деле — нет) дестабилизации логистики в России. Я, если честно, этого ждал, это было бы очень по-украински. Не дождался.
Гипотеза: они приехали заранее в Стамбул, чтобы получить некую "установку на игру" + козыри, но ничего не получили. Попытка налета на Крым в момент начала переговоров, а потом — на Сочи, — это, конечно, от огорчения, если не бессилия.
Профессор ВШЭ Евгений Коган
Вчера в Стамбуле прошёл очередной раунд переговоров. "Позиции России и Украины, изложенные в проектах меморандумов, которыми стороны обменялись ранее, обсуждались на третьем переговорном раунде — они достаточно далеки друг от друга", — заявил глава российской переговорной группы Владимир Мединский.
Вы всерьёз думаете, что вдруг, по мановению волшебной палочки, эти позиции за оставшиеся 40 дней резко сблизятся? С чего бы? Вот здесь и встаёт главный вопрос: как поведёт себя Америка, когда станет ясно — принципиальных сдвигов не будут, и, согласно собственным обещаниям, нужно будет включать санкционные механизмы.
Сценарий 1: Америка действительно включает санкции против России и Украины. Это выглядит маловероятным в отношении Украины — особенно на фоне того, насколько и Байден, и обе партии в Конгрессе вложились в поддержку Киева. Санкции против Украины вызовут шквал критики внутри самих США и среди союзников.
Против России — да, возможны новые ограничения, но эффект от них становится всё менее ощутим. Трамп мог бы использовать угрозу санкций против обеих сторон как инструмент давления, но реально их применить — вряд ли рискнёт.
Сценарий 2: Америка откладывает санкции, ссылаясь на "прогресс в диалоге". Самый вероятный вариант. Найдётся предлог: стороны, мол, "проявляют конструктивность", обменялись новыми бумагами, создали рабочие группы, подключили новых посредников.
Это позволит:
— отложить включение санкций,
— сохранить лицо,
— не рвать отношения с европейцами.
Трамп при этом сможет сказать: я сделал всё возможное, дал шанс миру, но проблема сложная — подождём ещё немного.
Сценарий 3: Америка меняет фокус и говорит: "Окей, тогда мы действуем иначе". Что это может означать:
— снижение военной помощи Украине,
— смещение фокуса на другие регионы,
— попытка перезапустить процесс в новом формате — с участием Турции, Китая или через европейский канал.
Лозунг такой: Америка устала, хватит платить за чужую войну. Это будет уже поворот Трампа от "лидера коалиции" к "бизнесмену, торгующему условиями мира".
А что реально изменится за оставшиеся 40 дней? Скорее всего, ничего существенного. Контакты будут. Переговоры тоже. Но всё это — ради процесса, а не результата. Тактика — имитация диалога, выжидание, перекладывание ответственности.
Москва — даст понять, что "готова", но "Киев не хочет". Киев — скажет, что "Россия не идёт на реальный мир". США — разведут руками: мы пытались.
Итого: 50-дневный ультиматум — боюсь, что это не про достижение мира, а про создание политического алиби для Трампа. Он попытается сыграть в миротворца, а потом скажет: виноваты другие.
Главное здесь — не сближение позиций, а то, как Америка оформит выход из тупика, не теряя лицо и контроль над нарративом.
P.S. Есть, правда, ещё один вариант: за ближайший месяц Россия добьётся настолько значительного продвижения, что сможет сказать — а вот теперь мы готовы, к примеру, к 30-дневному перемирию и давайте обсуждать его детали.
Здесь реально у Трампа возникает чёткая картинка. Он — за мир. Россия тоже. И... лишь Украина почему-то его не хочет. Вот и вопрос тогда, против кого санкции-то вводить. В такой ситуации пойдёт разведение руками и начнутся дипломатические маневры.
Политик и журналист Дмитрий Василец
Мало кто вчера обратил внимание, что в Стамбуле, когда договаривались об очередном "обмене пленными", обозначили часть жителей Курской области (более 30 человек), которых режим Зеленского будет "менять" на наемников из ЧВК "ВСУ".
Фактически, мы наблюдаем, как террористическая организация недо-Рейх похитила на территории Курской области мирных жителей и взяла их в заложники, а теперь будет проводить их "обмен".
Такими действиями фиксируется террористическая деятельность режима Зеленского и НАТОвской ЧВК "ВСУ", у которых в порядке вещей взять в заложники мирных жителей и требовать "обмена" на своих боевиков.
Извините, а чем режим Зеленского тогда отличается от ХАМАС, которые действовали при нападении на Израиль 7 октября точно таким же образом, похищая гражданских и требуя "обмена"?
Общественный деятель Александр Скубченко
Из третьего раунда переговоров между Россией и Украиной можно сделать несколько выводов. Россия предложила новый обмен (по принципу равнозначности) 1200 на 1200 с оговоркой, что готова и больше передать Украине, если она найдёт наших для обмена — указание на доминирование России на поле боя.
Россия предложила передать Украине ещё 3000 погибших для их захоронения по христианским обычаям, когда Украина готова будет их принять. Опять же — доминирование России.
Четвёртый раунд переговоров состоится только тогда, когда Украина готова будет принять условия России, — не только доминирование на поле боя, но и мирная инициатива тоже за Россией.
Зеленский хотел встречу с президентом России, а Россия даже делегацию Украины отправила в онлайн, чтобы не тратить время на пустые раунды. Это уже прямое доминирование России даже в инициативе: будет только так, как скажем мы.
Речь тут о предложении России создать три рабочие группы — по политическим, гуманитарным и военным вопросам, — которые будут работать постоянно онлайн. То есть, тратить время на целый раунд в Стамбуле, чтобы услышать от Украины очередное "не готовы", больше никто не будет.
Есть воля сторон решать гуманитарные вопросы? Этим займётся рабочая группа, которая будет работать постоянно, а не только в формате раундов.
А если режиму Зеленского окажется мало взаимодействия в онлайн и он посмеет выступить с критикой, можно будет Украине ещё и "отзеркалить" практику самого Зеленского.
Помните, Минские соглашения требовали прямой диалог представителей Украины и ДНР/ЛНР? Зеленский тогда категорически отказывался от такого общения, но создал группу из выходцев с Донбасса (бандер и прочих иноагентов), и заявил: вот вам представители Украины, общайтесь с ними напрямую.
Так вот, можно будет предложить Украине такой же "прямой диалог" с теми украинцами, которых она преследует (и которые хотят вернуться на Украину, но только тогда, когда там станет безопасно для них), в рамках группы, например, по обеспечению прав русского и русскоязычного населения на Украине: отмены всех решений и законов против православной церкви, русского языка и культуры.
О чём Зеленский хочет договориться с президентом России, если он не в состоянии договориться с собственным народом? Весь мир в прямом эфире увидит, что режим Зеленского — реально нацистский, и не готов идти по пути улучшения жизни на Украине даже собственных граждан.
И что это не Россия желает навязать что-то Украине, а это — требование самих граждан Украины, которых Россия желает защитить.
В общем, СВО продолжается, Украина уменьшается, майдан на Украине набирает обороты, а переговоры с Украиной даже интенсифицируются по предложению России в постоянный формат работы групп.
И даже есть перспектива усиления интенсивности переговоров, если этого Зеленскому окажется мало. И Трампу должно понравиться: везде подвижки, процесс не стоит.
Оппозиционный украинский политик Олег Волошин
Напрасно многие ерничают по поводу переговоров в Стамбуле. На фоне роста конфронтации последних недель прошли они лучше, чем можно было ожидать.
Точно видно, что в Кремле максимально серьёзно относятся к необходимости завершить конфликт. Причём именно дипломатическим путём. Отсрочки связаны исключительно с неадекватностью поведения Киева.
Если там, наконец, протрезвеют (а намёки на это есть), то никакого нового раунда войны не будет. В любом случае видно, что в Москве очень не хотят бить горшки с Трампом и излишне амбициозных планов не строят.
Ранее неоднократно оглашавшиеся требования и есть реальная программа-максимум. Ни о какой Одессе или, тем более, Киеве речь не идёт.
В приоритете состояние экономики и настроения в обществе: ни то, ни другое не подталкивает к бесконечному продолжению войны. Речь идёт о решении ключевых задач в области безопасности на ближайшую перспективу, прежде всего в части нерасширения НАТО. Без перехлёста.
Исторически Россия всегда добивалась масштабных целей этапами и частями. В прошлый раз земли Юго-Западной Руси под власть Москвы собирали с 1654 по 1945 годы.