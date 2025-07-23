https://ukraina.ru/20250723/topor-podvig-dmitriya-ovcharenko-i-ego-kinorealizatsiya-1065175125.html

"Топор": подвиг Дмитрия Овчаренко и его кинореализация

"Топор": подвиг Дмитрия Овчаренко и его кинореализация - 23.07.2025 Украина.ру

"Топор": подвиг Дмитрия Овчаренко и его кинореализация

13 июля 1941 года уроженец Харьковской области Дмитрий Романович Овчаренко совершил подвиг, в который до сих верится с трудом. Однако в 1941 году, в условиях отступления на всех фронтах Великой Отечественной войны Героев Советского Союза кому попало не давали, поэтому приходится верить, что всё написанное в его наградном листе – чистая правда

2025-07-23T16:00

2025-07-23T16:00

2025-07-23T16:00

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Дмитрий родился 25 января 1919 года в крестьянской семье в селе Овчарово Харьковской губернии, которое в наше время находится в Троицком районе Луганской народной республики. Отец у него был плотником, а потому младший Овчаренко помогал ему не только в поле, но и с топором при рубке домов и сараев соседям. Школа в селе была только начальная, 5-летка. После её окончания Дмитрий работал, пока 1939 году не был призван в Красную армию. Там он и встретил войну.Овчаренко служил в 3-й пулемётной роте 389-го полка 176-й стрелковой дивизии 48-го стрелкового корпуса, командовал которым будущий маршал Родион Яковлевич Малиновский. В боях под Кишинёвом Овчаренко отличился и тогда же был ранен, почему его и перевели из пулемётного расчёта в ездовые – в медсанбат он не пошёл.13 июля 1941 года дивизия, в которой сражался Овчаренко, вела бои на юго-западе современной Хмельницкой, а тогда Каменец-Подольской области. Рота сражалась в 4-5 километрах от местечка Песец, через которое ездил на своей подводе Овчаренко, доставляя на передовую еду и патроны. Однажды в дороге его окружили две битком набитые немцами грузовые машины, в которых ехали 50 немецких солдат и три офицера. Выходя из машины, один из них скомандовал Овчаренко поднять руки вверх.Однако враг не учёл, что у Овчаренко в повозке под брезентом лежало ещё оружие – три гранаты и топор. Неожиданно для врага боец выхватил его и одним ударом снёс офицеру башку, чем поверг всех присутствовавших в шок. Пока они в этом самом шоке успешно пребывали, Овчаренко схватил гранаты, и стал их швырять в машины, благо, они стояли совсем рядом. Немцы в панике бросились в рассыпную, но не все, два десятка остались в машинах, истекая кровью. Овчаренко погнался за вторым офицером, догнал его на огороде одного из подворий местечка Песец, и также зарубил топором. Третий офицер успел удрать, поэтому Овчаренко вернулся, и добил тех вражеских солдат, что ещё лежали в машинах. Собрав с них оружие, боеприпасы, документы (карты, планшеты, схемы, записи) Дмитрий поехал к передовой, чтобы всё-таки доставить пулемётчикам своей роты патроны и продукты.Никто его рассказу сначала не поверил, но документы и оружие убитых говорили лучше тысячи слов, а затем командиры из его полка съездили на место и посмотрели на машины и трупы врагов, и убедились в правоте его слов на месте.3 августа 1941 года командование полка заполнило и подписало на Овчаренко наградной лист, в котором представило его к званию Героя Советского Союза. К тому времени Овчаренко вернули в пулемётчики, и он успел отличиться 27 июля в бою за высоту 239,8 – своим "ураганным огнём", ни на минуту не замолкая, уничтожал противника.Наградной лист прошёл несколько уровней одобрения вышестоящих военачальников – присвоить это звание могли только на уровне фронта. Сначала представление подтвердил командир 176-й стрелковой дивизии, служивший ещё у Щорса полковник Владимир Николаевич Марцинкевич. Затем 22 августа своё согласие о присвоении звания подтвердил одессит и будущий маршал, а на то время командир 48-го стрелкового корпуса генерал-майор Родион Яковлевич Малиновский. 27 августа свою визу поставил и служивший ещё у Будённого командующий 9-й армией генерал-полковник Яков-Тимофеевич Черевиченко. Последнюю подпись 8 октября 1941 года поставил командующий Южным фронтом генерал-лейтенант Дмитрий Иванович Рябышев. Любопытно, что документ он подписал в разгар вражеского наступления – немцы прорвали оборону фронта и стремительно наступали к Ростову-на-Дону. Уже 10 октября Рябышев вылетел в Москву к Сталину, где его сняли с должности, и, понизив сразу на две ступени, отправили командовать армией.Звание Овчаренко присвоили 9 ноября 1941 года указом Верховного Совета СССР. Через два дня о присвоении напечатали в главном печатном органе Красной Армии газете "Красная Звезда". Однако Овчаренко о своём награждении, возможно, даже не знал.В документах о его гибели указано, что он был мобилизован в армию в 1944 году Чистяковским военкоматом Сталинской области. Город Чистяково, современный Торез, был оккупирован немцами 31 октября 1941 года. Наиболее вероятно, что Овчаренко тогда же попал в окружение, или был ранен, и очутился в плену, но, как украинец, был отпущен немцами из лагеря для военнопленных и работал на шахте или в колхозе. 2 сентября 1943 года город наши войска освободили, и Овчаренко мобилизовали в армию повторно. С тем уровнем документооборота, что был в 40-е годы прошлого века, о его награждении вполне могли не знать ни его командование, ни он сам.Отчаянный боец храбро сражался на фронтах войны, но до самого её конца не дожил буквально несколько месяцев. Он служил пулемётчиком в составе 3-й танковой бригады. В Венгрии в боях за станцию Шерегейеш 28 января 1945 года Овчаренко был убит. Где он похоронен, и был ли похоронен вообще – неизвестно.История Овчаренко уже в новом тысячелетии заинтересовала российских киношников. В 2018 году на российские телеэкраны телекомпания НТВ и Марс Медиа энтертеймент выпустили фильм "Топор". От истории Дмитрия Овчаренко там остался только непосредственно его подвиг. Самого пулемётчика из харьковского 22-летнего украинца превратили в 54-летнего белогвардейца Ивана Родина. Сбежав в начале 20-х годов с этапа, он прячется в тайге, зарабатывая на жизнь охотничьим промыслом. Здесь подняты все так любимые российскими киношниками темы – и репрессии, и несправедливое к "бывшим" отношение, и кровавая "гебня", и шпиономания. Не имея документов, Родин всеми правдами и неправдами стремится на фронт в боевые части. Там он встречает своего бывшего сослуживца по царской армии и соседа по улице комбрига Алёшина, который и устраивает его в армию.Чрезмерно бдительный назойливый нквдшник пытается арестовать Родина, но погибает во время атаки одиночного истребителя "Мессершмидт". После этого Родин подсказывает Алёшину, что немцы, отступив на участке его бригады, тем самым заманивают её в засаду. Комбриг согласен с его мнение и с предложением, организовать имитацию наступления бригады, чтобы потом подловить врага на контрударах. Он просит друга привезти все, какие только возможно, гранаты, тут и берут в плен Родина просочившиеся в наш тыл немцы, двое из которых носят форму командиров НКВД. Как и в 1941 году Овчаренко, Родин их мастерски "крошит" топором, который к тому же умеет метать не хуже, чем делавары и гуроны швыряют свои томагавки в романах Фенимора Купера.Рейтинги телефильма сподвигли продюсеров на создание целого цикла фильмов про бывшего белогвардейского офицера, а теперь мастерски владеющего топором советского разведчика: "Топор. 1943" (2021), "Топор. 1944" (2022), "Топор. 1945. Кёнигсберг" (2023). Сейчас в производстве находится фильм "Топор. 1945. Июль". Конечно, ничего общего с реальной жизнью эти киноподелки не имеют, хотя актёры там задействованы талантливые – главную роль, например, играет Андрей Игоревич Смоляков. Для автора он навсегда останется в памяти, как герой-пограничник сержант Николай Гриневич из фильма "Государственная граница. Год сорок первый".Однако есть от этих фильмов "Топор" и несомненная польза – благодаря им у подрастающих поколений появляется интерес к реальной личности героя Дмитрия Овчаренко, который более 80-ти лет назад не испугался многократно превосходившего по численности врага, и, используя эффект неожиданности и нехитрый плотницкий инструмент, просто уничтожил его.

https://ukraina.ru/20250629/1047562982.html

https://ukraina.ru/20250610/na-kievskom-napravlenii--edinstvennyy-film-o-kievskom-kotle-1063816565.html

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Алексей Стаценко

Алексей Стаценко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Алексей Стаценко

история, история ссср, история украины, великая отечественная война