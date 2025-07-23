"Основательно прилетело по зданиям ТЦК": Алехин объяснил, как Чугуев становится ключевым пунктом ВСУ - 23.07.2025 Украина.ру
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"Основательно прилетело по зданиям ТЦК": Алехин объяснил, как Чугуев становится ключевым пунктом ВСУ
"Основательно прилетело по зданиям ТЦК": Алехин объяснил, как Чугуев становится ключевым пунктом ВСУ - 23.07.2025 Украина.ру
"Основательно прилетело по зданиям ТЦК": Алехин объяснил, как Чугуев становится ключевым пунктом ВСУ
Чугуев наряду с Купянском и Волчанском становится ключевым логистическим пунктом ВСУ под Харьковом. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2025-07-23T15:53
2025-07-23T15:53
новости
чугуев
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волчанск
геннадий алехин
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"В ближайшее время Чугуев будет не просто мелькать, а постоянно находиться в сводках военкоров и Минобороны РФ", — сказал Алехин."Накануне здесь основательно прилетело по зданиям ТЦК, в которых находятся пункты временной дислокации", — сообщил эксперт."Основной базой для подготовки диверсантов считается учебный центр Училища национальной гвардии в Писаревке", — добавил собеседник издания."Противник основательно заботится об укреплении железнодорожной ветки и автодороги, ведущей из Купянска через Шевченково в Чугуев", — резюмировал Алехин.Полный текст комментария "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ минируют дороги на Чугуев и готовятся оборонять Купянск живым щитом" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО — в материале "Дмитрий Корнев: Если Россия окружит ВСУ в Покровске, это станет началом того самого большого наступления" на сайте Украина.ру.
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"Основательно прилетело по зданиям ТЦК": Алехин объяснил, как Чугуев становится ключевым пунктом ВСУ

15:53 23.07.2025
 
© Фото : ГСЧС Киева
- РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© Фото : ГСЧС Киева
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Чугуев наряду с Купянском и Волчанском становится ключевым логистическим пунктом ВСУ под Харьковом. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
"В ближайшее время Чугуев будет не просто мелькать, а постоянно находиться в сводках военкоров и Минобороны РФ", — сказал Алехин.
"Накануне здесь основательно прилетело по зданиям ТЦК, в которых находятся пункты временной дислокации", — сообщил эксперт.
"Рядом с Чугуевым в густой лесной зоне вдоль Северского Донца расположены коттеджи и базы отдыха, где проходит обучение и укомплектование подразделений территориальной обороны и диверсионно-разведывательных групп ВСУ", — пояснил обозреватель.
"Основной базой для подготовки диверсантов считается учебный центр Училища национальной гвардии в Писаревке", — добавил собеседник издания.
"Противник основательно заботится об укреплении железнодорожной ветки и автодороги, ведущей из Купянска через Шевченково в Чугуев", — резюмировал Алехин.
Полный текст комментария "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ минируют дороги на Чугуев и готовятся оборонять Купянск живым щитом" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты СВО — в материале "Дмитрий Корнев: Если Россия окружит ВСУ в Покровске, это станет началом того самого большого наступления" на сайте Украина.ру.
Patriot - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
15:02
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