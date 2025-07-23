https://ukraina.ru/20250723/osnovatelno-priletelo-po-zdaniyam-ttsk-alekhin-obyasnil-kak-chuguev-stanovitsya-klyuchevym-punktom-vsu-1065814824.html

"Основательно прилетело по зданиям ТЦК": Алехин объяснил, как Чугуев становится ключевым пунктом ВСУ

"Основательно прилетело по зданиям ТЦК": Алехин объяснил, как Чугуев становится ключевым пунктом ВСУ - 23.07.2025 Украина.ру

"Основательно прилетело по зданиям ТЦК": Алехин объяснил, как Чугуев становится ключевым пунктом ВСУ

Чугуев наряду с Купянском и Волчанском становится ключевым логистическим пунктом ВСУ под Харьковом. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2025-07-23T15:53

2025-07-23T15:53

2025-07-23T15:53

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"В ближайшее время Чугуев будет не просто мелькать, а постоянно находиться в сводках военкоров и Минобороны РФ", — сказал Алехин."Накануне здесь основательно прилетело по зданиям ТЦК, в которых находятся пункты временной дислокации", — сообщил эксперт."Основной базой для подготовки диверсантов считается учебный центр Училища национальной гвардии в Писаревке", — добавил собеседник издания."Противник основательно заботится об укреплении железнодорожной ветки и автодороги, ведущей из Купянска через Шевченково в Чугуев", — резюмировал Алехин.Полный текст комментария "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ минируют дороги на Чугуев и готовятся оборонять Купянск живым щитом" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО — в материале "Дмитрий Корнев: Если Россия окружит ВСУ в Покровске, это станет началом того самого большого наступления" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250723/1065810117.html

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