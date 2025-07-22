https://ukraina.ru/20250722/moskva-i-kiev-gotovyatsya-k-peregovoram-na-fone-porazheniy-vsu-i-pogroma-nabu-itogi-22-iyulya-1065764981.html

Москва и Киев готовятся к переговорам на фоне поражений ВСУ и погрома НАБУ. Итоги 22 июля

Москва и Киев готовятся к переговорам на фоне поражений ВСУ и погрома НАБУ. Итоги 22 июля - 22.07.2025 Украина.ру

Москва и Киев готовятся к переговорам на фоне поражений ВСУ и погрома НАБУ. Итоги 22 июля

Москва не ждёт сенсаций от продолжения переговорного процесса с Киевом. Зеленский санкционировал ликвидацию антикоррупционных структур и усилил блокпосты в Киеве. Украинская армия с потерями отступает в зоне СВО.

2025-07-22T18:22

2025-07-22T18:22

2025-07-22T18:22

эксклюзив

украина

россия

киев

владимир зеленский

дмитрий песков

рустем умеров

вооруженные силы украины

набу

сап

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Во вторник окончательно прояснились перспективы очередного раунда переговоров делегаций России и Украины. Местом встречи по-прежнему стал турецкий Стамбул. В прессе фигурирует дворец Чираган, хотя официальные источники не склонны детализировать предстоящее событие. Встреча делегаций предварительно запланирована на 24 июля и может продолжиться на следующий день."Рассчитывать на какие-то прорывы из разряда чудес, конечно, повода для этого нет никакого. Вряд ли это возможно в нынешней ситуации", - сказал в этой связи пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.Он отметил, что на украинском треке Москва намерена добиваться обеспечения своих интересов и выполнения поставленных задач. По его словам, темой переговоров в Стамбуле станет обсуждение проектов меморандумов Москвы и Киева.В самом Киеве желают обсуждать перемирие и выход на прекращение российской специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины – об этом накануне, 21 июля заявил глава украинского МИД Андрей Сибига. Украинскую делегацию на приговорах в Турции возглавит бывший министр обороны Рустем Умеров.Администрация турецкого президента рассчитывает, что вероятные переговоры делегаций России и Украины в Стамбуле будут способствовать прекращению огня. При этом у Реджепа Тайипа Эрдоганане запланирована встреча с делегациями России и Украины.Офис президента Украины тем временем решал проблему усиления управляемости силовым блоком. Сменив премьер-министра на креатуру главы президентского офиса Андрея Ермака, Владимир Зеленский взялся за созданные при прямом участии США антикоррупционные структуры.В понедельник 21 июля внезапным обыскам и проверкам подверглись Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ). Одного из детективов бюро показательно избили, объявили информатором российских спецслужб и увезли в тюрьму.Как выяснилось на следующий день, руководитель одного из межрегиональных управлений детективов бюро Руслан Магамедрасулов отправлен под стражу без возможности внесения залога. Именно этот сотрудник НАБУ обвиняется в том, что он якобы имел "связи с Россией".До этого журналисты узнали, что после закрытого совещания с участием руководства Управления госохраны, полиции и других силовых структур в Киеве были экстренно усилены меры безопасности вокруг правительственного квартала. Причина - опасения возможных действий сотрудников НАБУ. Блокпосты в центре украинской столицы были дополнительно укреплены.На следующий день Зеленский провёл через парламент законопроект о лишении НАБУ и САП независимости и подписал этот закон. Им вносятся изменения в Уголовно-процессуальный кодекс. Они меняют правила досудебного расследования уголовно наказуемых деяний. НАБУ и САП подчиняются генпрокурору, который подчиняется Зеленскому.Спикер ВРУ Руслан Стефанчук подписал спорный законопроект и направил его на подпись Зеленскому. Новый украинский премьер-министр Юлия Свириденко в интервью Bloomberg заявила, что "проблема коррупции в Украине преувеличена"."Фактически уничтожается независимость двух институций от любого политического влияния и давления на наши расследования, которые будут проводиться в будущем и те, которые уже у нас продолжаются. Поэтому в принципе это конец независимой работы двух антикоррупционных институций", - заявил 22 июля руководитель САП Александр Клименко.Такие же оценки происходящему были даны в парламенте и западной прессе. В частности, так описывали происходящее Financial Times и Le Monde. Информагентство Bloomberg сообщило, что начавшаяся властями Украины "охота" на представителей антикоррупционных ведомств может оказать разрушительное воздействие на планы Киева на получение военной помощи от союзников."На полную ликвидацию антикоррупционной инфраструктуры, которую строили 11 лет понадобилось лишь чуть больше 5-ти часов", — констатировал нардеп Сергей Железняк.После этого официальный Брюссель дал понять, что действия Зеленского и его силовиков в отношении слишком независимых борцов с коррупцией имеют полную свободу. Вашингтон свою позицию по проблеме погрома антикоррупционных структур Украины никак не обозначил, хотя именно по настоянию США и при участии специальных служб этой страны в самой коррумпированной стране Европы создавались и НАБУ, и САП.Евросоюз пока не собирается поднимать вопрос о приостановке финансовой помощи Украине из-за действий украинской власти в отношении НАБУ и САП, заявил 22 июля спикер Еврокомиссии Гийом Мерсье.Минобороны России в сводке от 22 июня констатировало успешный ход специальной военной операции на Украине. Суточные потери украинских вооруженных формирований в живой силе и технике по-прежнему были значительными, они оставляли позиции под натиском российской армии.Подразделения российской группировки войск "Север" за минувшие сутки улучшили тактическое положение. Ими было нанесено поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой бригад, десантно-штурмового и штурмового полков ВСУ в районах населенных пунктов Рыжевка, Юнаковка, Храповщина, Варачино, Садки и Кондратовка Сумской области.Именно из этой области в августе 2024 года в приграничные регионы России вторглись вооружённые формирования Украины, в том числе сформированные из наёмников. Особенно жестокие военные преступления они совершили в Курской области. Армия России выбила их с росссикой территории и теперь создаёт буферную зону безопасности в Сумской области.На Харьковском направлении группировкой "Север" нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Волчанск, Гатище и Меловое Харьковской области. Потери ВСУ за сутки боёв с российской группировкой оцениваются до 130 военнослужащих, не считая вооружений и техники.Подразделения российской войсковой группировки "Запад" улучшили положение по переднему краю. Они нанесли поражение бригадам ВСУ в Харьковской области. Потери противника превысили 210 военнослужащих, две бронемашины, 16 автомобилей и два орудия полевой артиллерии, три станции РЭБ и восемь складов боеприпасов.Подразделения российской "Южной" войсковой группировки заняли более выгодные рубежи и позиции. Они нанесли поражение живой силе и технике пяти бригадам ВСУ в Донецкой Народной Республике. При этом противник потерял до 215 военнослужащих, не считая матчасти.Подразделения российской группировки войск "Центр" активными действиями освободили населенный пункт Новоторецкое в ДНР. Они нанесли поражение бригадам ВСУ в ДНР и Днепропетровской области. Потери противника составили до 365 военнослужащих, а также были значительны в вооружениях и технике.Подразделения войсковой группировки "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ. Нанесено поражение живой силе и технике противника в ДНР, Днепропетровской и Запорожской областях. Потери ВСУ превысили 195 военнослужащих и были значительны в матчасти.Подразделения группировки войск "Днепр" также нанесли поражение формированиям ВСУ. События происходили в районах населенных пунктов Каменское Запорожской области, а также Приднепровское и Первомайское Херсонской области. Потери противника оцениваются до 65 военнослужащих, не считая техники, вооружений и складов.Российской авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией было нанесено поражение складам хранения и цехам сборки беспилотников, месту подготовки пилотов таких аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских формирований, националистов и иностранных наемников в 143 районах.ПВО России сбиты две управляемые ракеты большой дальности "Нептун", а также 259 БПЛА самолётного типа.Неся значительные потери в зоне СВО и отступая, ВСУ продолжали наносить удары по гражданским объектам российских регионов. Так, 22 июля в результате очередного обстрела ВСУ в Белгородской области были тяжело ранены три человека, в том числе двое несовершеннолетних. Об этом сообщил в своём телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков.Актуальное интервью на эту тему: Дмитрий Корнев: Если Россия окружит ВСУ в Покровске, это станет началом того самого большого наступления

https://ukraina.ru/20250722/tramp-nashl-sposob-otkazatsya-ot-ultimatuma-v-50-dney-pri-pomoschi-davleniya-prishlos-privlech-1065762920.html

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