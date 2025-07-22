Кто следующий? Гаспарян рассказал, на кого из жителей Украины вскоре начнут охоту полицаи из ТЦК - 22.07.2025 Украина.ру
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Кто следующий? Гаспарян рассказал, на кого из жителей Украины вскоре начнут охоту полицаи из ТЦК
Кто следующий? Гаспарян рассказал, на кого из жителей Украины вскоре начнут охоту полицаи из ТЦК - 22.07.2025 Украина.ру
Кто следующий? Гаспарян рассказал, на кого из жителей Украины вскоре начнут охоту полицаи из ТЦК
Политолог, публицист, телерадиоведущий и член Общественной палаты РФ Армен Гаспарян в эфире Украина.ру рассказал, кого дальше собираются призвать в ряды ВСУ на... Украина.ру, 22.07.2025
2025-07-22T14:03
2025-07-22T14:03
видео
украина
россия
армен гаспарян
тцк
общественная палата
мобилизация
всу
потери всу
крах всу
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Политолог, публицист, телерадиоведущий и член Общественной палаты РФ Армен Гаспарян в эфире Украина.ру рассказал, кого дальше собираются призвать в ряды ВСУ на Украине, чтобы хотя бы на время решить проблему нехватки "пушечного мяса". ТГ-канал Армена Гаспаряна: https://t.me/ASGasparyan
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видео, украина, россия, армен гаспарян, тцк, общественная палата, мобилизация, всу, потери всу, крах всу, уклонисты, военком, военкомат, эксперты, видео
Видео, Украина, Россия, Армен Гаспарян, ТЦК, общественная палата, мобилизация, ВСУ, потери ВСУ, крах ВСУ, уклонисты, военком, военкомат, эксперты

Кто следующий? Гаспарян рассказал, на кого из жителей Украины вскоре начнут охоту полицаи из ТЦК

14:03 22.07.2025
 
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Политолог, публицист, телерадиоведущий и член Общественной палаты РФ Армен Гаспарян в эфире Украина.ру рассказал, кого дальше собираются призвать в ряды ВСУ на Украине, чтобы хотя бы на время решить проблему нехватки "пушечного мяса".
ТГ-канал Армена Гаспаряна: https://t.me/ASGasparyan
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