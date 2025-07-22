https://ukraina.ru/20250722/kto-sleduyuschiy-gasparyan-rasskazal-na-kogo-iz-zhiteley-ukrainy-vskore-nachnut-okhotu-politsai-iz-ttsk-1065744213.html

Кто следующий? Гаспарян рассказал, на кого из жителей Украины вскоре начнут охоту полицаи из ТЦК

Кто следующий? Гаспарян рассказал, на кого из жителей Украины вскоре начнут охоту полицаи из ТЦК - 22.07.2025 Украина.ру

Кто следующий? Гаспарян рассказал, на кого из жителей Украины вскоре начнут охоту полицаи из ТЦК

Политолог, публицист, телерадиоведущий и член Общественной палаты РФ Армен Гаспарян в эфире Украина.ру рассказал, кого дальше собираются призвать в ряды ВСУ на... Украина.ру, 22.07.2025

2025-07-22T14:03

2025-07-22T14:03

2025-07-22T14:03

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украина

россия

армен гаспарян

тцк

общественная палата

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потери всу

крах всу

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Политолог, публицист, телерадиоведущий и член Общественной палаты РФ Армен Гаспарян в эфире Украина.ру рассказал, кого дальше собираются призвать в ряды ВСУ на Украине, чтобы хотя бы на время решить проблему нехватки "пушечного мяса". ТГ-канал Армена Гаспаряна: https://t.me/ASGasparyan

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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