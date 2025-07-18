https://ukraina.ru/20250718/udarili-po-devyati-aviabazam-vsu-alekhin-rasskazal-o-posledstviyakh-kompleksnogo-ognevogo-udara-vs-rf-1065464633.html

Ударили по девяти авиабазам ВСУ: Алехин рассказал о последствиях комплексного огневого удара ВС РФ

Ударили по девяти авиабазам ВСУ: Алехин рассказал о последствиях комплексного огневого удара ВС РФ - 18.07.2025 Украина.ру

Ударили по девяти авиабазам ВСУ: Алехин рассказал о последствиях комплексного огневого удара ВС РФ

Российские войска нанесли мощные удары по девяти авиабазам Украины, включая объекты в Харьковской области. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2025-07-18T06:50

2025-07-18T06:50

2025-07-18T09:19

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"Последний комплексный огневой удар ВС РФ по инфраструктуре киевского режима можно считать беспрецедентным по силе и географии бомбардировок", — заявил эксперт. По его словам, такие масштабные удары одновременно по нескольким стратегическим объектам существенно снижают оперативные возможности ВСУ.Алехин уточнил: "Атаке подверглись девять крупнейших военных аэродромов и авиабаз в центральной и восточной Украине, в том числе на территории Харьковской области. Именно с них взлетает авиация противника для нанесения ударов по линии боевого соприкосновения и приграничным районам Белгородской и Курской областей". Особое значение имеют удары по аэродромам, где базируется ударная авиация."На таких аэродромах располагаются оставшиеся у Киева F-16, МиГи и "Сушки". Там же находятся и склады с боеприпасами: натовскими крылатыми ракетами типа Storm Shadow/SCALP и авиабомбами", — пояснил военный обозреватель.Особое внимание Алехин уделил аэродрому под Чугуевом: "Это приоритетные цели для наших ударов, поэтому "Гераней" и ракет на них не жалеют". По его оценке, восстановление таких объектов потребует от противника больших временных и материальных затрат."Под Харьковом расположены еще недействующие военные аэродромы Левковка (Изюм) и Куриловка (Купянск). Здесь противник использовал вертолетные площадки подскока, а также размещал склады с боеприпасами", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия под Великим Бурлуком сокрушила "Скалу", на которую так надеялся Сырский" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты украинского конфликта — в интервью "Евгений Норин: ВСУ столкнулись с серьезной проблемой, из-за которой Россия нанесет им еще больше потерь".

https://ukraina.ru/20250717/maykl-bom-tramp-zhdet-chem-zakonchitsya-letnee-nastuplenie-rossii-chtoby-osuschestvit-svoy-plan-1065455996.html

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