Маленькая злобная собачка на коленях у хозяина. Чем известен советник Офиса президента неонацист Подоляк - 17.07.2025 Украина.ру
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Маленькая злобная собачка на коленях у хозяина. Чем известен советник Офиса президента неонацист Подоляк
Маленькая злобная собачка на коленях у хозяина. Чем известен советник Офиса президента неонацист Подоляк - 17.07.2025 Украина.ру
Маленькая злобная собачка на коленях у хозяина. Чем известен советник Офиса президента неонацист Подоляк
Среди спикеров украинского режима наибольшей воинственностью и наименьшей адекватностью отличается советник Офиса президента Михаил Подоляк, который еще в 2022 году обещал вскоре пить кофе в Ялте. Сейчас же он, видимо, для реализации этой навязчивой идеи требует от западных союзников напрямую втянуться в украинский конфликт.
2025-07-17T05:35
2025-07-17T12:03
россия
сша
киев
михаил подоляк
алексей арестович
офис президента
фсб
слуга народа
эксклюзив
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По его мнению, Россия уже готовится напасть на западную Европу. Подоляк запугивает европейцев рассказами о том, что скоро россияне планируют десантироваться на шведский остров Готланд, а также пробивать Сувалкский коридор через страны Прибалтики.Подоляк всегда заранее знает все мысли и планы администрации США и охотно делится ими с украинской аудиторией. Сейчас он рассказывает, что Дональд Трамп якобы уже полностью осознал, что с Россией невозможно договариваться, а также начал понимать истинные намерения российского президента. Однако о том, что "осознал" Трамп относительно России, Подоляк рассказывал и в мае, и в апреле, и в феврале. Судя по его "всезнанию", можно сделать вывод, что Подоляк – либо член семьи Трампа, либо его близкий друг.Мало того, Подоляк делает вид, что в состоянии управлять политикой США. Недавно он заявил, что это Киев не может позволить США отказаться от участия в войне с РФ. Словом, это Киеву решать, куда ехать погибать американскому пехотинцу. Подобные напыщенные заявления должны придать политический вес, как самому Подоляку, так и Зеленскому.Подоляк, как в свое время другой советник Офиса президента, Алексей Арестович*, пытается уверить украинских националистов в том, что всё хорошо, а Россия вот-вот проиграет в войне. Однако в отличие от Арестовича, делает он это грубее, не пытаясь какой-то логикой прикрыть голословные победоносные заявления.Украинский политолог Антон Гура считает, что Арестович и Подоляк выполняли одну и ту же функцию, рассказывая о "перемоге", пока в интересах Запада украинцы продолжали гибнуть. "Кто ещё не понял, что задача партнёров медленно и уверенно геноцидить нас, до "последнего украинца". Абрамсы, Леопарды и всякая чушь, которую впаривал Арестович, а после - Подоляк и Ко, исключительно для тех, кто согласен со всей методичкой", - пишет Гура.Нардеп Александр Дубинский считает, что в Офис президента Подоляка и Арестовича интегрировал Сергей Левочкин, украинский миллионер и бывший глава администрации президента Януковича.Когда в начале июля украинские депутаты стенали по поводу приостановки поставки вооружений из США, Подоляк вразрез с ними заявлял, что поставки продолжаются. Мало того, по его заверениям, США никогда не оставят Украину. "Америка не откажется от поддержки Украины в защите гражданского населения от ударов России. На складах США достаточно противоракетных систем и ракет к ним", - рассказывал Подоляк, выдавая желаемое за действительное.Украинцам, которые не верят в "победу Украины" Подоляк недавно советовал покупать фиктивные медицинские справки и выезжать из Украины, фактически признавая бизнес-схемы по выдаче разрешений для выезда, которые озолотили сотни украинских чиновников.Впрочем, у националистов тоже были претензии к Подоляку, несмотря на его явную антироссийскую позицию. В 2022 году его обвиняли, что он якобы "засветил" Яворовский полигон во Львовской области, после чего туда пришелся удар российских ракет. Ставили ему в вину и факт родства - его старший брат Владимир был гражданином РФ и полковником ФСБ, по данным украинских СМИ.В телемарафоне Михаил Подоляк обычно озвучивает позицию Офиса президента, которая сводится к тому, что России необходимо нанести максимальный ущерб для "улучшения переговорных позиций" Киева. На нынешних условиях, по его мнению, говорить не о чем. "Нужно наносить намного более масштабные удары по территории России", - рассказывал советник Офиса президента в начале июля.В недавнем разговоре главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Марком Рубио российская сторона специально перевела для американцев наиболее резкие высказывания представителей украинского режима, включая того же Подоляка. "Я вчера Марку Рубио передал небольшую выжимку из цитат Зеленского, Шмыгаля, Ермака, Подоляка, где прямо говорится о необходимости "уничтожать р**ню". Юридически, а лучше физически", — сообщил Лавров 11 июля. На подобные злобные комментарии не скупятся, как Зеленский, так и советники его Офиса.Однако бывший "Слуга народа" нардеп Артем Дмитрук при этом характеризует Подоляка, как труса, мелкого, закомплексованного и злобного человека, подчеркивая, что знает об этом не понаслышке – они лично знакомы. "Громкий в удобном кресле с телефоном в руках, и жалкий в жизни", - пишет Дмитрук о Подоляке.Люди подобного склада окружают Зеленского. Их поведение в целом можно определить, как "комплекс маленькой собачки", свойственное некоторым из небольших пород собак - они часто демонстрируют напускную агрессивность, громко лают, чтобы в случае ответа быстро запрыгнуть хозяину на руки или заставить его вмешаться.Внесен в РФ в список экстремистов и террористов
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россия, сша, киев, михаил подоляк, алексей арестович, офис президента, фсб, слуга народа, эксклюзив
Россия, США, Киев, Михаил Подоляк, Алексей Арестович, Офис президента, ФСБ, Слуга народа, Эксклюзив

Маленькая злобная собачка на коленях у хозяина. Чем известен советник Офиса президента неонацист Подоляк

05:35 17.07.2025 (обновлено: 12:03 17.07.2025)
 
© commons.wikimedia.org / Office of the President of UkraineМихаил Подоляк
Михаил Подоляк - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© commons.wikimedia.org / Office of the President of Ukraine
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Дмитрий Ковалевич
Дмитрий Ковалевич
автор издания Украина.ру
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Среди спикеров украинского режима наибольшей воинственностью и наименьшей адекватностью отличается советник Офиса президента Михаил Подоляк, который еще в 2022 году обещал вскоре пить кофе в Ялте. Сейчас же он, видимо, для реализации этой навязчивой идеи требует от западных союзников напрямую втянуться в украинский конфликт.
По его мнению, Россия уже готовится напасть на западную Европу. Подоляк запугивает европейцев рассказами о том, что скоро россияне планируют десантироваться на шведский остров Готланд, а также пробивать Сувалкский коридор через страны Прибалтики.
Подоляк всегда заранее знает все мысли и планы администрации США и охотно делится ими с украинской аудиторией. Сейчас он рассказывает, что Дональд Трамп якобы уже полностью осознал, что с Россией невозможно договариваться, а также начал понимать истинные намерения российского президента. Однако о том, что "осознал" Трамп относительно России, Подоляк рассказывал и в мае, и в апреле, и в феврале. Судя по его "всезнанию", можно сделать вывод, что Подоляк – либо член семьи Трампа, либо его близкий друг.
Мало того, Подоляк делает вид, что в состоянии управлять политикой США. Недавно он заявил, что это Киев не может позволить США отказаться от участия в войне с РФ. Словом, это Киеву решать, куда ехать погибать американскому пехотинцу. Подобные напыщенные заявления должны придать политический вес, как самому Подоляку, так и Зеленскому.
Подоляк, как в свое время другой советник Офиса президента, Алексей Арестович*, пытается уверить украинских националистов в том, что всё хорошо, а Россия вот-вот проиграет в войне. Однако в отличие от Арестовича, делает он это грубее, не пытаясь какой-то логикой прикрыть голословные победоносные заявления.
Украинский политолог Антон Гура считает, что Арестович и Подоляк выполняли одну и ту же функцию, рассказывая о "перемоге", пока в интересах Запада украинцы продолжали гибнуть. "Кто ещё не понял, что задача партнёров медленно и уверенно геноцидить нас, до "последнего украинца". Абрамсы, Леопарды и всякая чушь, которую впаривал Арестович, а после - Подоляк и Ко, исключительно для тех, кто согласен со всей методичкой", - пишет Гура.
Нардеп Александр Дубинский считает, что в Офис президента Подоляка и Арестовича интегрировал Сергей Левочкин, украинский миллионер и бывший глава администрации президента Януковича.
Когда в начале июля украинские депутаты стенали по поводу приостановки поставки вооружений из США, Подоляк вразрез с ними заявлял, что поставки продолжаются. Мало того, по его заверениям, США никогда не оставят Украину. "Америка не откажется от поддержки Украины в защите гражданского населения от ударов России. На складах США достаточно противоракетных систем и ракет к ним", - рассказывал Подоляк, выдавая желаемое за действительное.
Украинцам, которые не верят в "победу Украины" Подоляк недавно советовал покупать фиктивные медицинские справки и выезжать из Украины, фактически признавая бизнес-схемы по выдаче разрешений для выезда, которые озолотили сотни украинских чиновников.
Впрочем, у националистов тоже были претензии к Подоляку, несмотря на его явную антироссийскую позицию. В 2022 году его обвиняли, что он якобы "засветил" Яворовский полигон во Львовской области, после чего туда пришелся удар российских ракет. Ставили ему в вину и факт родства - его старший брат Владимир был гражданином РФ и полковником ФСБ, по данным украинских СМИ.
В телемарафоне Михаил Подоляк обычно озвучивает позицию Офиса президента, которая сводится к тому, что России необходимо нанести максимальный ущерб для "улучшения переговорных позиций" Киева. На нынешних условиях, по его мнению, говорить не о чем. "Нужно наносить намного более масштабные удары по территории России", - рассказывал советник Офиса президента в начале июля.
В недавнем разговоре главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Марком Рубио российская сторона специально перевела для американцев наиболее резкие высказывания представителей украинского режима, включая того же Подоляка. "Я вчера Марку Рубио передал небольшую выжимку из цитат Зеленского, Шмыгаля, Ермака, Подоляка, где прямо говорится о необходимости "уничтожать р**ню". Юридически, а лучше физически", — сообщил Лавров 11 июля. На подобные злобные комментарии не скупятся, как Зеленский, так и советники его Офиса.
Однако бывший "Слуга народа" нардеп Артем Дмитрук при этом характеризует Подоляка, как труса, мелкого, закомплексованного и злобного человека, подчеркивая, что знает об этом не понаслышке – они лично знакомы. "Громкий в удобном кресле с телефоном в руках, и жалкий в жизни", - пишет Дмитрук о Подоляке.
Люди подобного склада окружают Зеленского. Их поведение в целом можно определить, как "комплекс маленькой собачки", свойственное некоторым из небольших пород собак - они часто демонстрируют напускную агрессивность, громко лают, чтобы в случае ответа быстро запрыгнуть хозяину на руки или заставить его вмешаться.
Внесен в РФ в список экстремистов и террористов
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