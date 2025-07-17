https://ukraina.ru/20250717/szhech-evropeyskie-kalorii-chtoby-poluchit-rossiyskiy-belok-ukraina-v-mezhdunarodnom-kontekste-1065346399.html

Сжечь европейские калории, чтобы получить российский белок. Украина в международном контексте

Сжечь европейские калории, чтобы получить российский белок. Украина в международном контексте - 17.07.2025 Украина.ру

Сжечь европейские калории, чтобы получить российский белок. Украина в международном контексте

Американское оружие, которое страны НАТО купят у Вашингтона для того, чтобы передать Украине в качестве военной помощи, уже готово и ждет отправки. Об этом американскому изданию The New York Times 16 июля сообщили официальные лица на условиях анонимности

2025-07-17T04:25

2025-07-17T04:25

2025-07-17T10:41

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По информации издания, Украина получит дополнительные американские системы ПВО Patriot. По данным экспертов, во всем мире находится порядка 180 батарей Patriot, однако неясно, какие страны согласны расстаться со своими и отдать их Украине, отмечает газета. Пока Германия высказала готовность купить две системы, а Норвегия третью, уточняется в публикации."По словам Трампа, некая неназванная страна была готова продать 17 своих Patriot, поскольку “они ей не нужны”. Возможно, речь идёт о 17 пусковых установках Patriot, которые американский производитель Raytheon в 2020 году согласился продать Швейцарии вместе с другими комплектующими", - предполагает издание, напоминая одновременно, что пусковые установки являются лишь одним из компонентов батареи Patriot, наряду с радаром, центром управления и ракетами-перехватчиками.The New York Times предполагает, что вместе с пусковыми установками Украине могут быть переданы армейские тактические ракетные комплексы класса “земля – земля” ATACMS, а также общевойсковые ракеты класса "воздух – земля" JASSMS, которые Киев ранее запрашивал у США, но так и не получил. При этом Киев получит расширенные полномочия для ударов в тыл России, пишет газета.Американские журналисты попытались подсчитать, сколько США заработают на этой сделке. По из данным, производство одной батареи Patriot обходится примерно в миллиард долларов, в зависимости от модели, а ракеты-перехватчики к ней стоят порядка 3,7 миллиона долларов за штуку. Ракеты JASSM продаются примерно по 1,5 миллиона долларов за штуку, а ATACMS стоят не менее миллиона долларов.Типичный американский президент с нетипичной риторикойПриняв решение о поставках американского оружия Украине за счет стран Евросоюза, президент США Дональд Трамп полностью разоблачил себя, пишет иракское издание Al Hadath. Теперь уже понятно, что он типичный американский президент, такой же, как и его предшественник Джо Байден, но с нетрадиционной риторикой, отмечает автор статьи, опубликованной на страницах газеты."Политика президента США Дональда Трампа в отношении Украины напоминает прыжки на батуте. Он пытается сжечь лишние европейские калории, чтобы получить российский белок, необходимый Вашингтону для его "поворота на Восток" в сторону Китая", - говорится в статье.Авторы публикации напоминают, что американские президенты, начиная с Барака Обамы, придерживаются мнения, что Россия не более чем "крупная региональная держава" и Трамп в этом смысле не исключение."На первый взгляд, он использует Россию как "дополнительную пару ног", чтобы приблизиться к Китаю. На самом же деле он выжидает, когда Брюссель раскроет свой кошелек", - утверждают они.Евросоюз будет финансировать американский военно-промышленный комплекс, оплачивая поставки американских вооружений Киеву, пишет иракское издание. Этот процесс может занять длительное время, так как ситуация на Украине требует использования современных военных технологий для противостояния российской армии, а Брюссель нуждается во времени и значительных ресурсах для создания европейской версии американского промышленного комплекса, допускают авторы публикации."Деятельность президента Трампа можно описать следующим образом: "Брюссель, плати за Киев. Дорогая Москва, избавься от своих связей с Китаем и обрати внимание на американскую мощь. Дорогая Москва, сделай это, чтобы сократить геостратегический дефицит наших внешнеполитических расходов"", - пишут иракские журналисты.Украинский конфликт вынимает деньги из карманов европейских авиаперевозчиковБоевые действия на Украине серьезно ударили по крупнейшим игрокам авиационного рынка, пишет итальянская газета Corriere Della Sera. По данным газеты, за три последних года западные авиакомпании потеряли 13 млрд долларов.Каждый день в мире совершается более 130 тысяч коммерческих рейсов, перевозящих почти 14 миллионов пассажиров, из них 30 тысяч вылетов происходит в Европе, пишет издание."Все самолеты следуют по четким маршрутам, которые являются результатом международных соглашений и практики полетов, а также являются самыми оптимальными, поскольку отрабатывались на протяжении многих лет с учетом всех критически важных моментов: расхода топлива, рабочего времени экипажа, и государственных норм. Таким образом, когда воздушный коридор закрывается на несколько часов или на годы, некоторым перевозчикам приходится пересматривать всю систему перевозок", - говорится в статье.Когда в начале российско-украинского конфликта Россия закрыла воздушное пространство для самолетов европейских авиакомпаний в ответ на аналогичные действия Евросоюза, многие западные авиаперевозчики лишились самого быстрого воздушного коридора. В результате рейсы Finnair между Хельсинки и Азией стали на 40% длиннее, согласно данным специализированной компании Cirium. Это также повлияло на рейсы датской авиакомпании Scandinavian Airlines (+23,5 %), польской Lot (+21 %) и голландской KLM (+17 %), указывает итальянская газета."Это обходится дороже, так как приходится облетать российское воздушное пространство. Это ведет к большему расходу топлива. В таких рейсах требуется четыре пилота вместо трех", - пожаловался в интервью сотрудникам газеты генеральный директор финской авиакомпании Турка Куусисто.Но если судить по цифрам, самый большой ущерб европейские перевозчики испытывают от закрытия для них аэропортов России и Украины, где находились пункты отправления и назначения для миллионов людей, отмечает издание.Согласно данным специализированных платформ, с момента начала российско-украинского конфликта и с учетом того, что ситуация не разрешится в этом году, европейские авиакомпании лишились дохода примерно в 10 миллиардов евро. Например, компания Lufthansa выставила счета на рейсы Германия-Россия в 2019 году на сумму более 230 миллионов евро (включая пассажиров, прибывающих с других направлений), Air France — почти на 150 миллионов евро. На Украине Wizz Air заработала более 270 миллионов евро, а польская Lot не менее 100 миллионов, сообщает Corriere Della Sera.Колумбийские семьи требуют компенсацииЗа право получать финансовую компенсацию от украинского государства готовы побороться семьи погибших или пропавших без вести колумбийских наемников. Об этом на страницах InfoBRICS пишет Лукас Лейрос.По его словам, в конфликте на Украине на стороне ВСУ принимает участие большое количество наемников из Латинской Америки. Среди них особое внимание привлекают наемники из Колумбии – у них богатый опыт участия во внутренних вооруженных конфликтах: партизанская война с ФАРК, борьба с наркоторговлей и столкновения с военизированными формированиями. С другой стороны, сами колумбийцы проявляют интерес к Украине, поскольку здесь они могут найти работу и получать за нее деньги, несмотря на существующие риски, отмечает Лейрос.По его данным, к настоящему времени известно о 64 погибших граждан Колумбии, еще 122 человека числятся как пропавшие без вести."Эти тревожные цифры уже вызывают возмущение у жителей этой латиноамериканской страны. Семьи колумбийцев, поехавших воевать на Украину за киевский режим, требуют информации о том, что стало с их близкими. Они также настаивают на соответствующей финансовой компенсации от украинского государства", - пишет Лейрос.Так как Киев не намерен идти на деэскалацию конфликта и требует все больше "пушечного мяса", в рядах ВСУ может появиться еще больше граждан Колумбии, допускает автор статьи."Однако рост числа погибших уже вызывает определенные проблемы. Родственники тех, кто погиб или пропал без вести в боях на Украине, устраивают акции протеста, требуя от украинского правительства предоставить информацию о местонахождении их близких", - отмечает Лейрос.По его словам, в Колумбии, где существует острая проблема бедности и безработицы, финансовая компенсация, очевидно, является ключевым запросом для семей, потерявших своих близких в ходе конфликта."Проблема в том, что для Украины оказалось сложным справиться с бюрократией, связанной с иностранными наемниками, погибшими в ходе боевых действий. Вместо того, чтобы официально признать их гибель и выплатить компенсацию, многие из этих бойцов числятся пропавшими без вести, что лишает их семьи какой-либо финансовой поддержки", - резюмирует Лукас Лейрос.Больше о политике Трампа по отношению к украинском конфликту в статье Евгении Кондаковой Уроки украинской арифметики Трампа продолжаются: почему на заключение сделки он отвёл именно 50 дней

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Татьяна Стоянович

эксклюзив, украина, россия, дональд трамп, джо байден, барак обама (старший), ес, вооруженные силы украины, нато