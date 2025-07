https://ukraina.ru/20250715/uroki-ukrainskoy-arifmetiki-trampa-prodolzhayutsya-pochemu-na-zaklyuchenie-sdelki-on-otvl-imenno-50-dney-1065281430.html

Уроки украинской арифметики Трампа продолжаются: почему на заключение сделки он отвёл именно 50 дней

То президент США Дональд Трамп обещал урегулировать конфликт на Украине за 24 часа, то в первые 100 дней правления, теперь он дал 50 дней на достижение договорённостей между Москвой и Киевом

Кто-то считает, что все эти цифры взяты с потолка или подсказаны искусственным интеллектом, но нет – во всём есть логика. Что касается нового срока, то 50 дней истекут к 3 сентября – когда в Пекине пройдёт военный парад, посвящённый 80-й годовщине Победы во Второй мировой войне и войне против японских захватчиков, на котором будет присутствовать президент РФ Владимир Путин.В случае невыполнения ультиматума Дональд Трамп грозится ввести пошлины аж в 100% на российские товары и вторичные санкции против стран, импортирующих нефть из РФ, и Китай в это число входит."Задумка Белого Дома — сорвать углубление стратегического партнёрства между Китаем и Россией. Причём, как бы ничего и не делая. Но главное, что хотят сделать американцы — посеять недоверие между Москвой и Пекином, что удобнее всего делать в момент российско-китайских переговоров. Ведь только Трамп будет решать, истёк ли его ультиматум, только он может его потом продлить, отменить или ввести ранее объявленные санкции", - поясняет член Президиума Центрального совета Социалистической партии "Справедливая Россия - За Правду" Николай Стариков в телеграм-канале.Неужели Трамп действительно рассчитывает одними угрозами заставить кардинально пересмотреть свои политические курсы два самодостаточных государства, чьи экономики входят в число крупнейших в мире, а отношения между ними носят стратегический характер?Комментируя угрозы президента США о введении вторичных санкций, МИД КНР подчеркнул, что единственный действенный способ разрешения украинского кризиса – это диалог и переговоры. Более того, на фоне заявлений Трампа Китай пообещал России более глубокую поддержку.По большому счёту инициатива Трампа повторяет суть лежащего в Сенате законопроекта о новых антироссийских санкциях и пошлинах в 500% на товары, импортируемые из стран, закупающих российские энергоносители, подготовленного республиканцем Линдси Грэмом* и демократом Ричардом Блюменталем. И пока верхняя палата Конгресса остановила продвижение этого документа, объявил 14 июля лидер республиканского большинства в Сенате Джон Тьюн, мотивируя как раз тем, что президент намерен сделать кое-что из этого самостоятельно.Однако, как стало известно The Time, на прошлой неделе Белый дом призвал конгрессменов воздержаться от рассмотрения законопроекта из-за незаинтересованности Трампа в его реализации. Поэтому реальная готовность президента США воплотить в жизнь свои угрозы вызывает сомнение.Газета The New York Times также пишет, что Трамп вряд ли введёт пошлины против РФ и её торговых партнеров, поскольку они нанесут колоссальный ущерб экономике самих США и спровоцируют конфликт с Китаем.Кроме того, сочтя Вашингтон ненадёжным партнёром, остальные страны только активнее начнут дистанцироваться от самих американцев.Как объяснили помощники Трампа, устраивая вихрь торговых решений, он рассчитывает на то, что, держа другие страны в неведении, сможет лучше диктовать условия переговоров с торговыми партнёрами, тем самым подчинив их своей воле, пишет газета The Wall Street Journal. Однако не все соратники президента США разделяют такой подход, некоторые однопартийцы главы государства опасаются, что его противоречивые заявления могут только подорвать позиции США на переговорах, особенно учитывая постоянные расхождения Трампа во мнениях с экономическими советниками, ведущими те самые переговоры.Возвращаясь к 50 дням. Заместитель главы МИД РФ Александр Грушко счёл этот ультиматум очень странным."Любая договорённость предполагает ведение переговоров. На сегодняшний день одна сторона физически отсутствует - это украинская сторона. Поскольку вчера не было сформулировано никакого призыва к украинской стороне как можно скорее ответить на готовность РФ возобновить переговоры, то из этого надо сделать вывод о том, что реальной заинтересованности со стороны Запада способствовать успешному завершению переговоров нет", - сказал он журналистам.Москва ждёт от Киева предложений по дате нового раунда консультаций в Стамбуле, но Банковая молчит. Более того, раз Денис Шмыгаль, уступив пост главы правительства министру экономики Юлии Свириденко, станет министром обороны, следовательно, новую должность получит и Рустем Умеров, ныне руководящий оборонным ведомством, очень вероятно, что он действительно, как говорят источники СМИ, уедет послом в Штаты вместо Оксаны Маркаровой. А это значит, что Зеленскому придётся назначить нового руководителя делегации Украины на переговорах с Россией, и под этим предлогом Киев может затягивать процесс, откладывая очередной раунд консультаций и урегулирование конфликта, следовательно, тоже.Ещё одним свидетельством незаинтересованности в мире Грушко назвал поставки вооружений Украине через Североатлантический альянс."На саммите в Гааге Рютте заявил, что "наша общая задача сделать НАТО более летальной", не в том смысле, что она умрёт через несколько дней, а сделать её более смертоносной, а также удерживать Украину в бою", - напомнил бывший постоянный представитель РФ при НАТО.По новой схеме американское вооружение будет покупать Альянс и затем передавать ВСУ. Благодаря этому США не будут иметь прямого отношения к украинскому конфликту, но при этом неплохо заработают. Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер так и заявил в интервью телеканалу Fox News, что Трамп как мастер заключения сделок разглядел в этом проекте возможность создать рабочие места в Америке и переложить бремя расходов на европейских налогоплательщиков.Конечно, Украина видит в этом зелёный свет на продолжение боевых действий. О каких переговорах вообще может идти речь для Киева, если говорить сейчас ему пришлось бы не с самой сильной позиции?Впрочем, до конца пока не ясно, как новый порядок вооружения ВСУ повлияет на их положение на фронте. И дело не только в наличии тех или иных боеприпасов, установок, машин, танков – украинской армии крайне не хватает бойцов, которые всем этим будут пользоваться.Да и сам Трамп считает, что Россия победит, — вопрос в том, сколько времени это займёт, сказал Politico высокопоставленный чиновник Белого дома.США, по словам Уитакера, ждали реакции Путина на заявление Трампа. Честно говоря, если утрировать, это напоминает ситуацию, когда кто-то кому-то напакостил и теперь ждёт, что же будет дальше. Американский лидер пригрозил ввести пошлины, но в силу негативных последствий для собственной страны вряд ли сделает это, а, расширяя поставки вооружений ВСУ, всё равно верит в успех ВС РФ.Трамп как успешный бизнесмен – человек расчётливый (в том смысле, что всё рассчитывает и просчитывает на несколько ходов вперёд), но при этом он человек, легко поддающийся эмоциям.Двое представителей администрации и двое советников 47-го президента США на условиях анонимности сказали изданию The Atlantic, что решение о передаче оружия обусловлено не новой симпатией Трампа к Украине или Владимиру Зеленскому - скорее, он ощущает себя оскорблённым."Поскольку Путин продолжает игнорировать его призывы к соглашению, Трамп чувствует себя униженным, опасаясь показаться слабым. Путин выставил Трампа в роли младшего партнёра. Трамп вступил в должность, полагая, что сможет добиться прочного перемирия между Украиной и Россией в течение 24 часов, делая ставку на свои отношения с Путиным, которые он считал хорошими", - говорится в публикации.Естественно, унизить или оскорбить своего американского коллегу у президента РФ даже в мыслях не было – он просто отстаивает национальные интересы своей страны и обеспечивает её безопасность. Точно так же, как это делает Трамп для своей страны."Трамп сам себя обманул. Позиция России была известна с самого начала. Она может не нравиться кому-то, но она не менялась. Трамп обманулся, когда думал, что может как-то заставить Россию изменить эти условия, - подчёркивает профессор Чикагского университета Джон Миршаймер. - Уверен, финальные условия озвучивались российской стороной несколько раз, но Трамп этого просто не понимал, поэтому и продолжаются эти шарады".Кроме того, как пишет The Atlantic, президент подвергается давлению со стороны двух лагерей в администрации, придерживающихся диаметральных позиций по украинскому вопросу: его бывший советник Стив Бэннон и вице-президент США Джей Ди Вэнс призывают дистанцироваться от Киева, а Джон Тьюн и Линдси Грэм, наоборот, подталкивают к более жёсткой позиции по отношению к России.Но и это ещё всё. Ясно, что Трамп находится под огромным, даже неприличным, давлением Европейского союза и нынешнего руководства НАТО, которые бесцеремонно поддерживают требования Зеленского продолжать накачивать его современным, в том числе наступательным оружием, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.Вот и Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, хоть и поприветствовала жёсткую позицию Трампа в отношении России, но всё же сочла, что 50 дней - это очень долгий срок. Не остаётся в стороне от критики и пресса. Немецкое издание Der Spiegel указывает, что в ряде европейских столиц ожидания от выступления президента США были другими: заявления в адрес России слишком мягкие, обещания по оружию для Украины слишком расплывчаты, а ещё Трамп не скупится на комплименты Путину, несмотря на своё недовольство им.В общем, критики предпочли бы, чтобы американский лидер выдвинул ультиматум Путину завершить наступление российских войск, имеющих преимущество на фронте, сию же минуту. При этом никаких требований для Киева не упоминается.С одной стороны, для достижения компромиссов по таким сложным вопросам, как украинский кризис, требуется гораздо больше времени, чем 7 недель, а с другой – за этот период много чего может измениться и в политическом плане, и на поле боя.Как полагает издание The Washington Post, 50-дневный срок, установленный Трампом, позволит ВС РФ расширить наступательную операцию в направлении Красноармейска (Покровска), а переход под контроль России этого стратегического логистического узла станет для неё крупной победой и приблизит присоединение всего Донбасса. Кроме того, российские войска продолжают продвигаться на сумском направлении, где стремятся создать буферную зону для защиты Курской и Белгородской областей от украинских вторжений.Наконец, при упоминании 50 дней сразу в памяти всплывает публикация портала Axios в середине июня о том, что Трамп в разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном утверждал, что РФ планирует в течение следующих 60 дней провести наступление вплоть до административных границ украинских регионов, в которых Россия имеет значительные позиции. Эти слова источников выглядят крайне неправдоподобными, но 60 дней полностью впитываются в арифметику с новым ультиматумом.Ну что ж, посмотрим станет ли срок в 50 дней каким-то значимым рубежом в урегулировании конфликта на Украине или останется очередной красивой цифрой в списке обещаний Трампа.*Внесен в перечень террористов и экстремистов РосинфомониторингомЧитайте также: Ростислав Ищенко: Трамп уже делает все, чтобы после разгрома Украины заманить Россию в европейский капкан

2025

Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

