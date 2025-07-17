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"Гнать их надо": эксперт по ядерной безопасности рассказал про бездействие МАГАТЭ и риски обстрелов АЭС

"Гнать их надо": эксперт по ядерной безопасности рассказал про бездействие МАГАТЭ и риски обстрелов АЭС - 17.07.2025 Украина.ру

"Гнать их надо": эксперт по ядерной безопасности рассказал про бездействие МАГАТЭ и риски обстрелов АЭС

Западные поставки дальнобойного оружия Украине создают прямую угрозу для российских атомных станций. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал экс-начальник инспекции по надзору за ядерной и радиационной безопасностью объектов использования атомной энергии Госатомнадзора СССР, доктор технических наук, профессор Владимир Кузнецов

2025-07-17T17:54

2025-07-17T17:54

2025-07-17T18:08

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По словам Кузнецова, действия МАГАТЭ вызывают серьёзные опасения, так как организация игнорирует факты обстрелов Запорожской АЭС. "Киевский режим атакует Запорожскую АЭС ракетами и дронами, а эти шавки этого не признают", — заявил эксперт. Он подчеркнул, что подобное поведение наблюдалось и во время ирано-израильского конфликта.Особую критику профессор направил в адрес руководителя организации: "Кто сейчас возглавляет МАГАТЭ? Рафаэль Гросси. Аргентинец без профильного образования и бывший работник НАТО. Вот и весь разговор". По мнению эксперта, это объясняет предвзятость организации в ядерных вопросах.Кузнецов обратил внимание на уязвимость российских АЭС: "Вокруг украинской границы находится много наших атомных станций: Ростовская, Нововоронежская, Курская, Смоленская. Они строились в европейской части России, там сосредоточена наша основная электрогенерация". Он отметил, что об угрозах говорят уже три года, но ситуация не меняется."Мы платим 33 млн долларов в год МАГАТЭ, а они засекречивают информацию. Гнать их надо. Но наши этого боятся", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Владимир Кузнецов: Облако от взрыва на Запорожской АЭС накроет всю Европу, если станцию не заглушить" на сайте Украина.ру.Подробнее о состоянии украинской экономики — в статье Экономика Украины и война: старые кадры в новом правительстве, энерголожь и "Гитлерюгенд" по-киевски на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250706/1064747984.html

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