"Гнать их надо": эксперт по ядерной безопасности рассказал про бездействие МАГАТЭ и риски обстрелов АЭС - 17.07.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250717/gnat-ikh-nado-ekspert-po-yadernoy-bezopasnosti-rasskazal-pro-bezdeystvie-magate-i-riski-obstrelov-1065456290.html
"Гнать их надо": эксперт по ядерной безопасности рассказал про бездействие МАГАТЭ и риски обстрелов АЭС
"Гнать их надо": эксперт по ядерной безопасности рассказал про бездействие МАГАТЭ и риски обстрелов АЭС - 17.07.2025 Украина.ру
"Гнать их надо": эксперт по ядерной безопасности рассказал про бездействие МАГАТЭ и риски обстрелов АЭС
Западные поставки дальнобойного оружия Украине создают прямую угрозу для российских атомных станций. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал экс-начальник инспекции по надзору за ядерной и радиационной безопасностью объектов использования атомной энергии Госатомнадзора СССР, доктор технических наук, профессор Владимир Кузнецов
2025-07-17T17:54
2025-07-17T18:08
новости
украина
ссср
россия
рафаэль гросси
магатэ
украина.ру
запорожская аэс
атомная энергетика
атомная электростанция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/18/1038031369_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_fbf2e2fa2667dc53fc8b729e858c0937.jpg
По словам Кузнецова, действия МАГАТЭ вызывают серьёзные опасения, так как организация игнорирует факты обстрелов Запорожской АЭС. "Киевский режим атакует Запорожскую АЭС ракетами и дронами, а эти шавки этого не признают", — заявил эксперт. Он подчеркнул, что подобное поведение наблюдалось и во время ирано-израильского конфликта.Особую критику профессор направил в адрес руководителя организации: "Кто сейчас возглавляет МАГАТЭ? Рафаэль Гросси. Аргентинец без профильного образования и бывший работник НАТО. Вот и весь разговор". По мнению эксперта, это объясняет предвзятость организации в ядерных вопросах.Кузнецов обратил внимание на уязвимость российских АЭС: "Вокруг украинской границы находится много наших атомных станций: Ростовская, Нововоронежская, Курская, Смоленская. Они строились в европейской части России, там сосредоточена наша основная электрогенерация". Он отметил, что об угрозах говорят уже три года, но ситуация не меняется."Мы платим 33 млн долларов в год МАГАТЭ, а они засекречивают информацию. Гнать их надо. Но наши этого боятся", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Владимир Кузнецов: Облако от взрыва на Запорожской АЭС накроет всю Европу, если станцию не заглушить" на сайте Украина.ру.Подробнее о состоянии украинской экономики — в статье Экономика Украины и война: старые кадры в новом правительстве, энерголожь и "Гитлерюгенд" по-киевски на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250706/1064747984.html
украина
ссср
россия
запорожская аэс
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/18/1038031369_115:0:2846:2048_1920x0_80_0_0_485297975bea50cb70a4b2a6a0eba075.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, ссср, россия, рафаэль гросси, магатэ, украина.ру, запорожская аэс, атомная энергетика, атомная электростанция, аэс, запорожская аэс, главные новости, экология
Новости, Украина, СССР, Россия, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Украина.ру, Запорожская АЭС, атомная энергетика, атомная электростанция, АЭС, Запорожская АЭС, Главные новости, экология

"Гнать их надо": эксперт по ядерной безопасности рассказал про бездействие МАГАТЭ и риски обстрелов АЭС

17:54 17.07.2025 (обновлено: 18:08 17.07.2025)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Западные поставки дальнобойного оружия Украине создают прямую угрозу для российских атомных станций. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал экс-начальник инспекции по надзору за ядерной и радиационной безопасностью объектов использования атомной энергии Госатомнадзора СССР, доктор технических наук, профессор Владимир Кузнецов
По словам Кузнецова, действия МАГАТЭ вызывают серьёзные опасения, так как организация игнорирует факты обстрелов Запорожской АЭС. "Киевский режим атакует Запорожскую АЭС ракетами и дронами, а эти шавки этого не признают", — заявил эксперт. Он подчеркнул, что подобное поведение наблюдалось и во время ирано-израильского конфликта.
Особую критику профессор направил в адрес руководителя организации: "Кто сейчас возглавляет МАГАТЭ? Рафаэль Гросси. Аргентинец без профильного образования и бывший работник НАТО. Вот и весь разговор". По мнению эксперта, это объясняет предвзятость организации в ядерных вопросах.
Кузнецов обратил внимание на уязвимость российских АЭС: "Вокруг украинской границы находится много наших атомных станций: Ростовская, Нововоронежская, Курская, Смоленская. Они строились в европейской части России, там сосредоточена наша основная электрогенерация". Он отметил, что об угрозах говорят уже три года, но ситуация не меняется.
"Мы платим 33 млн долларов в год МАГАТЭ, а они засекречивают информацию. Гнать их надо. Но наши этого боятся", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Владимир Кузнецов: Облако от взрыва на Запорожской АЭС накроет всю Европу, если станцию не заглушить" на сайте Украина.ру.
Подробнее о состоянии украинской экономики — в статье Экономика Украины и война: старые кадры в новом правительстве, энерголожь и "Гитлерюгенд" по-киевски на сайте Украина.ру.
Пульт управления энергоблоком Южно-Украинской АЭС - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
6 июля, 10:57
Киев скрыл сбой в работе реактора Южно-украинской АЭС, который мог вызвать катастрофу - Aydınlıkукраинские власти утаили сбой в работе реактора Южно-Украинской АЭС, который мог вызвать катастрофу, проинформировала турецкая газета Aydınlık. Об этом сообщает тг канал Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаСССРРоссияРафаэль ГроссиМАГАТЭУкраина.руЗапорожская АЭСатомная энергетикаатомная электростанцияАЭСЗапорожская АЭСГлавные новостиэкология
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
03:47ВС РФ наносят удары по оккупированным Славянску и Краматорску, а также по целям в Харьковской области
03:36ВС РФ продолжают наносить удары по объектам в Павлограде Днепропетровской области
03:15Дежурными силами ПВО в одном из районов Воронежской области обнаружен и уничтожен БПЛА — губернатор
03:04Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены во Внуково — Росавиация
02:53Сбито ещё три беспилотника ВСУ, летевших на Москву — Собянин
02:39Главные события 17 июля. Чем запомнился день
02:12На Украине приняли закон о компенсациях от Польши за депортацию и другие новости
01:46Военная сводка за 17 июля от ТГ-канала "Дневник десантника"
01:24ПВО Минобороны уничтожен украинский БПЛА, летевший на Москву — Собянин
01:10В Крыму, Херсонской и Запорожской областях объявлена ракетная опасность
00:55Опасность по БПЛА объявлена в Краснодарском крае и продолжает действовать в ряде других регионов
00:33Силы ПВО за два часа уничтожили 22 украинских БПЛА над тремя регионами России — Минобороны РФ
22:45Юная пропагандистка с бандеровского канала "Харків 1654" с кастрюлей вок рассказала небылицы об СССР
22:35Что ещё для уничтожения России придумали на Западе и чем опасно стремление Армении в ШОС — Шишкин
22:30Путин поручил разработать систему подготовки бойцов СВО к проектам АНО "Россия — страна возможностей"
22:26Опасность БПЛА объявлена в Смоленской области
22:19Власти Украины предписали УПЦ до 18 августа "доказать разрыв связей с РПЦ"
22:19Первые "Герани" уже летят к Днепропетровской и Харьковской областям
22:13Женщина пострадала после атаки дрона ВСУ по гражданскому автомобилю
22:08США введут пошлины и вторичные санкции против России через 50 дней, но при условии — Белый дом
Лента новостейМолния