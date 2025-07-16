https://ukraina.ru/20250716/vladimir-kuznetsov-oblako-ot-vzryva-na-zaporozhskoy-aes-nakroet-vsyu-evropu-esli-stantsiyu-ne-zaglushit-1065358710.html

Владимир Кузнецов: Облако от взрыва на Запорожской АЭС накроет всю Европу, если станцию не заглушить

Владимир Кузнецов: Облако от взрыва на Запорожской АЭС накроет всю Европу, если станцию не заглушить - 16.07.2025 Украина.ру

Владимир Кузнецов: Облако от взрыва на Запорожской АЭС накроет всю Европу, если станцию не заглушить

Украина на Запорожской АЭС додумалась сделать самый дешевый вариант хранения отработанного ядерного топлива без крыши. И уже были эпизоды, когда пробивалась крыша спецкорпуса, где хранятся ядерные отходы. Мы это все показывали МАГАТЭ, но они на это никак не реагировали.

2025-07-16T18:03

2025-07-16T18:03

2025-07-16T18:03

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал экс-начальник инспекции по надзору за ядерной и радиационной безопасностью объектов использования атомной энергии Госатомнадзора СССР, доктор технических наук, профессор Владимир Кузнецов.Германия поставит первые дальнобойные системы вооружения Украине уже в конце июля, заявил на днях генерал-майор Кристиан Фройдинг, который курирует военную помощь киевскому режиму.- Владимир Михайлович, сейчас речь идет о том, что страны Запада могут поставить Киеву новое дальнобойное оружие. Насколько хорошо защищены ядерные объекты России, ведь безумный киевский режим может нанести удары и по ним?- Подобные вещи уже происходят все три года СВО. Защитить атомные объекты всегда сложно. Пока Россия с этим справляется. Другое дело, что МАГАТЭ – это такая проституционная организация. Она "великолепно" зарекомендовала себя и во время ирано-израильского конфликта, и во время украинского конфликта. Киевский режим атакует Запорожскую АЭС ракетами и дронами, а эти шавки этого не признают.Кто сейчас возглавляет МАГАТЭ? Рафаэль Гросси. Аргентинец без профильного образования и бывший работник НАТО. Вот и весь разговор.Ситуация для нас сложная. Вокруг украинской границы находится много наших атомных станций: Ростовская, Нововоронежская, Курская, Смоленская. Они строились в европейской части России, там сосредоточена наша основная электрогенерация. И то, что из-за обстрелов таких объектов возможны всякие неприятности, мы говорим уже три года, а воз и ныне там.- Какое самое уязвимое место у АЭС при ракетном обстреле? Охладительные системы или сам реактор?- Сама бочка, где находятся реакторные системы и сам реактор. Причем Украина на Запорожской АЭС додумалась сделать самый дешевый вариант хранения отработанного ядерного топлива без крыши. И уже были эпизоды, когда пробивалась крыша спецкорпуса, где хранятся ядерные отходы. Мы это все показывали МАГАТЭ, но они на это никак не реагировали.Зато Иран – гораздо более жесткая страна в этом плане. Персы сразу сказали: "Мы вас туда не пустим, потому что вы шпионите за нами". О том, что нам надо поступить так же, я говорю уже три года, но ничего не меняется. Гнать их надо. Но наши этого боятся. Мы хотим казаться добрыми для всех. Только если не дай бог что-то бахнет, про нашу доброту никто не вспомнит.Для Зеленского никто не указ. У него крыша за океаном. Он может делать все, что ему в голову взбредёт.- Вы считаете, что специалисты МАГАТЭ, проникая на наши атомные объекты, могут докладывать киевскому режиму и Западу сведения об их уязвимостях?- Конечно. Иран уже сказал: "От вас никакого толка. Никаких конкретных рекомендаций вы нам не даете. Вы просто шпионе". То же самое и сейчас. С сентября 2022 года эти шавки сидят на Запорожской АЭС, но за это время они не опубликовали ни один документ, где изложили бы свои рекомендации по безопасности. И делать они его не могут и не будут.Слава богу, что их только на Запорожскую АЭС пропустили. Я вообще боялся, что их на Курскую АЭС посадят. Ну нельзя пускать иностранцев на режимные объекты. Где гарантия, что они на ЦРУ не работают?- К каким экологическим последствиям может привести ракетный обстрел атомной электростанции?- Трындец будет. Пострадает вся Европа. По моим расчетам, с которыми согласилось Минобороны и покойный глава РХБЗ Игорь Кириллов, радиоактивная волна дойдет аж до Берлина. На Европу мне наплевать, а на нашу страну – нет.Когда мы только-только заняли Запорожскую АЭС в марте 2022 года, я сразу сказал, что станцию надо останавливать. В июне с этим согласились и остановили шесть энергоблоков. Ну не хотят у нас слушать специалистов. Кириллов об этом тоже говорил-говорил, пока его не взорвали.- Вечная память погибшему генералу. Не могли бы вы тезисно сформулировать, какие именно последствия ожидают Европу в случае аварии на АЭС из-за внешнего воздействия?- В зоне поражения окажутся такие страны, как Румыния, Польша, Венгрия, Болгария, Турция, естественно, Германия. Австрия и Швейцария пострадают в меньшей степени, потому что там гористая местность. А в том, что будет поражен юг и дойдет до Франции, у меня сомнений нет.Это не ядерная атака, это еще хуже. Авария в Чернобыле и ядерная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки несравнимые вещи. Там хотя и было два ядерных взрыва, но они были относительно чистые, и народ там прекрасно живет. А после аварии на ЧАЭС остались спустя 40 лет участки с гигантским поражением по плутонию, проживание там грозит серьезными проблемами со здоровьем. Распад изотопов плутония 24 тысячи лет.До сих пор во Франции есть места, пораженные выбросами с ЧАЭС. В Финляндии и Швеции есть районы, где запрещено находиться, ловить рыбу, собирать ягоды и грибы в лесу.На площадке Запорожской АЭС хранятся почти 200 контейнеров, в каждом из которых 10 тонн отработанного ядерного топлива. То, что хранится в хранилище ЗАЭС, по объему отработанного ядерного топлива (ОЯТ) это Чернобыль №2. Чернобыль это 192 тонны урана в активной зоне, а на ЗАЭС плюс-минус пять тонн.- Как бы вы оценили готовность системы гражданской обороны к катастрофам подобного рода?- Как таковой, гражданской обороны нет. То, что когда-то делалось в 50-60-е годы, когда под домами создавались бомбоубежища, пришло в негодность. Это требует огромных затрат. Я уже не говорю о состоянии бомбоубежищ в маленьких городах. Они от дронов-то не спасают, не то, что от выбросов радиоактивных веществ.- Станции метро сохраняют свою актуальность в качестве убежищ?- Кто и когда их в последний раз проверял? Вы слышали о том, что проверили закрытие гермодверей на станциях, которые находятся в непосредственной близости от поверхности, станциях неглубокого залегания? Повторюсь, должно быть серьезное финансирование.Посмотрите, что творится на самой Украине. Там осталось девять старых энергоблоков. Восемь из них выработали свой проектный ресурс. В декабре что-то происходило на Южно-Украинской АЭС, а информации нет никакой, даже от МАГАТЭ. А ведь там было что-то серьезное, потому что превышены пределы безопасной эксплуатации. По международной шкале событий - это четвертый уровень. В Чернобыле был седьмой уровень.То есть МАГАТЭ проверяет станции и секретят результаты своих проверок. Мы платим 33 млн долларов в год МАГАТЭ, а они засекречивают информацию.- То есть вероятность новых чернобылей на Украине из-за износа оборудования велика?- Никто не говорит и об авариях, которые были после Чернобыля. Например, разрыв коллектора парогенератора на Ровенской АЭС.- Украинские АЭС тоже нужно останавливать, как и АЭС в Запорожье?- Естественно. В этом смысле Трамп выразил правильное намерение – взять украинские АЭС под американский контроль. Возможно, что-то станет лучше. Хотя я не уверен, потому что оборудование, установленное на этих станциях, уже не производится 30 лет. Его даже заменить нельзя, потому что менять не на что.Говорить об этом необходимо, иначе мы повторим 26 апреля 1986 года. Я отработал в Чернобыле семь лет. Я знаю, что такое украинские специалисты, как они обслуживают оборудование на авось.Раз в два года должен проводиться средний ремонт энергоблока, а капитальный раз в четыре. Но ни одни ремонты, кроме текущих, они не выполняют. А текущая работа — это латание дыр, потому что деньги разворованы.Сейчас атомная энергетика дает порядка 60% всей электрогенерации в стране, потому что наши наносят удары по тепловым станциям и ГЭС. Но я не уверен в эффективности таких ударов, хотя их координаты хорошо известны.Если бы это электростанции были уничтожены, то произошел бы развал всей энергосистемы. Это происходит, когда частота во всей энергосистеме ниже 47 герц. В советское время частота энергосистемы на ЧАЭС была 48,5. Но, как мы видим, шатдаун не происходит, несмотря на бравурные отчеты об уничтожении энергетики. Иначе на Украине был бы бунт и Зеленского повесили бы на Крещатике.Подробнее о состоянии украинской экономики читайте Экономика Украины и война: старые кадры в новом правительстве, энерголожь и "Гитлерюгенд" по-киевски

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Денис Рудометов

интервью, украина, чернобыль, россия, владимир зеленский, игорь кириллов, рафаэль гросси, магатэ, запорожская аэс, украина.ру, чаэс, хиросима