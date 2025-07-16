Контратаки ВСУ захлебнулись под Кондратовкой – полковник Алехин о провале украинского наступления - 16.07.2025 Украина.ру
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Контратаки ВСУ захлебнулись под Кондратовкой – полковник Алехин о провале украинского наступления
Контратаки ВСУ захлебнулись под Кондратовкой – полковник Алехин о провале украинского наступления - 16.07.2025 Украина.ру
Контратаки ВСУ захлебнулись под Кондратовкой – полковник Алехин о провале украинского наступления
В районе Кондратовки Сумской области продолжаются ожесточенные бои, где украинские войска, неся значительные потери, безуспешно пытаются выбить российские подразделения с занятых позиций. Об этом рассказал в комментарии изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2025-07-16T04:20
2025-07-16T04:20
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Как подчеркнул эксперт, российские морпехи установили контроль над Кондратовкой еще в начале июня, после чего населенный пункт стал ареной непрекращающихся боев. Особенно напряженная ситуация сложилась на участке в трех километрах от российской границы."Противник активно использует информационные ресурсы, пытаясь представить ситуацию как "окружение российских войск", однако в реальности все их попытки прорыва были решительно пресечены", - констатировал военный эксперт.По словам Алехина, своевременный маневр группировки "Север" позволил не только отразить все контратаки, но и укрепить позиции. "Наши подразделения не только удержали Кондратовку, но и продвинулись на отдельных направлениях, закрепившись на рубежах у Писаревки и Варачино", - уточнил собеседник издания."Несмотря на все усилия и значительные потери, ВСУ так и не смогли достичь поставленных целей. Кондратовка остается под нашим полным контролем, а в Юнаковке, хотя бои продолжаются, большая часть территории уже освобождена", - резюмировал военный обозреватель.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Под Сумами ВС РФ выровняли фланги, а ВСУ минируют тела своих погибших бойцов" на сайте Украина.ру.О ситуации на разных направлениях СВО — в интервью "Тимофей Ермаков: ВС РФ добьют ВСУ в Часов Яре, откроют путь на Константиновку и возьмут Покровск в карман" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250715/1065284794.html
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Контратаки ВСУ захлебнулись под Кондратовкой – полковник Алехин о провале украинского наступления

04:20 16.07.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
- РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
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В районе Кондратовки Сумской области продолжаются ожесточенные бои, где украинские войска, неся значительные потери, безуспешно пытаются выбить российские подразделения с занятых позиций. Об этом рассказал в комментарии изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Как подчеркнул эксперт, российские морпехи установили контроль над Кондратовкой еще в начале июня, после чего населенный пункт стал ареной непрекращающихся боев.
"Командование ВСУ сосредоточило на этом направлении значительные силы, включая элитные подразделения, операторов БПЛА и мобильные группы из районов Юнаковки и Мирополья, но все их атаки разбиваются о нашу оборону", - отметил Алехин.
Особенно напряженная ситуация сложилась на участке в трех километрах от российской границы.
"Противник активно использует информационные ресурсы, пытаясь представить ситуацию как "окружение российских войск", однако в реальности все их попытки прорыва были решительно пресечены", - констатировал военный эксперт.
По словам Алехина, своевременный маневр группировки "Север" позволил не только отразить все контратаки, но и укрепить позиции. "Наши подразделения не только удержали Кондратовку, но и продвинулись на отдельных направлениях, закрепившись на рубежах у Писаревки и Варачино", - уточнил собеседник издания.
"Несмотря на все усилия и значительные потери, ВСУ так и не смогли достичь поставленных целей. Кондратовка остается под нашим полным контролем, а в Юнаковке, хотя бои продолжаются, большая часть территории уже освобождена", - резюмировал военный обозреватель.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Под Сумами ВС РФ выровняли фланги, а ВСУ минируют тела своих погибших бойцов" на сайте Украина.ру.
О ситуации на разных направлениях СВО — в интервью "Тимофей Ермаков: ВС РФ добьют ВСУ в Часов Яре, откроют путь на Константиновку и возьмут Покровск в карман" на сайте Украина.ру.
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