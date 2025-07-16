https://ukraina.ru/20250716/komu-dostanetsya-ukraina-videmann-o-tom-kto-i-na-kakikh-usloviyakh-budet-vosstanavlivat-razrushennuyu-1065280158.html

Кому достанется Украина: Видеманн о том, кто и на каких условиях будет восстанавливать разрушенную страну

Кому достанется Украина: Видеманн о том, кто и на каких условиях будет восстанавливать разрушенную страну - 16.07.2025 Украина.ру

Кому достанется Украина: Видеманн о том, кто и на каких условиях будет восстанавливать разрушенную страну

После завершения боевых действий Украина столкнется с ключевым вопросом — кто и на каких условиях будет восстанавливать разрушенную страну. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру философ и политолог Владимир Видеман

2025-07-16T06:30

2025-07-16T06:30

2025-07-16T06:30

украина

россия

америка

владимир видеманн

захар виноградов

владимир скачко

украина.ру

война

конфликт

сво

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"Нужно трезво отдавать себе отчет о состоянии украинской инфраструктуры после завершения на ее территории боевых действий, даже вне зависимости от политического результата", — отмечает политолог. Он подчеркивает, что "Европа, как самостоятельный игрок, Америке не нужна. Но европейские специалисты и технологии — очень даже как".Видеман приводит конкретный исторический пример: "Вспомним историю с Третьим рейхом. Поэтому более реалистичным мне представляется трансфер европейских мощностей за океан, а не их восстановление в условиях бедной ресурсами Европы".Отвечая на ключевой вопрос о восстановлении Украины, философ отмечает: "Кто и на какие средства будет ее восстанавливать? Можно, конечно, себе представить шальные "новые деньги", на которые там будут устроены специализированные зоны развития для новых колонистов (как уже не раз бывало)".Также Видеманн размышляет о судьбе элит: "Специальный вопрос — будущая судьба украинских финансовых элит. Как мы знаем, после Нюрнберга немецкие кланы сохранили свои состояния. Приговор для главы дома не означает автоматически конфискацию всего состояния"."А вот международный консорциум "новых денег" представляется реалистичным. Но кто и на каких условиях войдет в этот консорциум — вопрос открытый. Думаю, эти темы обговариваются в верхах", — подытожил собеседник Украина.ру.Полный текст материала Захара Виноградова "Владимир Видеманн о том, как России пройти через узкое горло эволюции и какое будущее есть у Украины" на сайте Украина.ру.О том, почему Запад стремится "поджечь" всю границу России — в статье Владимира Скачко "Зангезурский коридор преткновения. Как 32 километра в Армении мешают огненному поясу вокруг России" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250714/dmitriy-suslov-o-zayavleniyakh-trampa-ukraina-poluchila-pooschrenie-na-prodolzhenie-voyny-i-terrorizm-1065236597.html

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