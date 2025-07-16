https://ukraina.ru/20250716/kakie-plany-u-polshi-na-ukrainu-i-kakuyu-rol-zdes-sygraet-volynskaya-reznya--starikov-1065340033.html

Какие планы у Польши на Украину и какую роль здесь сыграет Волынская резня — Стариков

Какие планы у Польши на Украину и какую роль здесь сыграет Волынская резня — Стариков - 16.07.2025 Украина.ру

Какие планы у Польши на Украину и какую роль здесь сыграет Волынская резня — Стариков

Писатель, публицист, член Президиума Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия — За правду" Николай Стариков в эфире Украина.ру объяснил, Украина.ру, 16.07.2025

2025-07-16T14:03

2025-07-16T14:03

2025-07-16T14:12

видео

польша

украина

николай стариков

вторая мировая война

геноцид

оун-упа

оун

великая отечественная война

западная украина

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Писатель, публицист, член Президиума Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия — За правду" Николай Стариков в эфире Украина.ру объяснил, как поляки планируют отомстить украинцам за Волынскую резню. ТГ- канал Николая Старикова: https://t.me/nstarikovru

польша

украина

западная украина

волынь

восточная европа

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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