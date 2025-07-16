https://ukraina.ru/20250716/kakie-plany-u-polshi-na-ukrainu-i-kakuyu-rol-zdes-sygraet-volynskaya-reznya--starikov-1065340033.html
Какие планы у Польши на Украину и какую роль здесь сыграет Волынская резня — Стариков
Какие планы у Польши на Украину и какую роль здесь сыграет Волынская резня — Стариков - 16.07.2025 Украина.ру
Какие планы у Польши на Украину и какую роль здесь сыграет Волынская резня — Стариков
Писатель, публицист, член Президиума Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия — За правду" Николай Стариков в эфире Украина.ру объяснил, Украина.ру, 16.07.2025
2025-07-16T14:03
2025-07-16T14:03
2025-07-16T14:12
видео
польша
украина
николай стариков
вторая мировая война
геноцид
оун-упа
оун
великая отечественная война
западная украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/10/1065339885_0:438:720:843_1920x0_80_0_0_53b70347d46cb751ea97c1fbe506df1a.jpg.webp
Писатель, публицист, член Президиума Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия — За правду" Николай Стариков в эфире Украина.ру объяснил, как поляки планируют отомстить украинцам за Волынскую резню. ТГ- канал Николая Старикова: https://t.me/nstarikovru
польша
украина
западная украина
волынь
восточная европа
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/10/1065339885_0:370:720:910_1920x0_80_0_0_fb3aa76a0d2ef4358cabf58316e4bbbf.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, польша, украина, николай стариков, вторая мировая война, геноцид, оун-упа, оун, великая отечественная война, западная украина, волынь, волынская резня, международные отношения, международное право, бандеровцы, видео, в десятку, восточная европа, ес, украина-ес
Видео, Польша, Украина, Николай Стариков, Вторая мировая война, геноцид, ОУН-УПА, ОУН, Великая Отечественная война, Западная Украина, Волынь, Волынская резня, международные отношения, международное право, бандеровцы, В десятку, Восточная Европа, ЕС, Украина-ЕС