https://ukraina.ru/20250715/strategiya-trampa-ekspert-rasskazal-pochemu-ultimatum-rossii-ne-oznachaet-realnoy-eskalatsii-1065274311.html

Стратегия Трампа: эксперт рассказал, почему ультиматум России не означает реальной эскалации

Стратегия Трампа: эксперт рассказал, почему ультиматум России не означает реальной эскалации - 15.07.2025 Украина.ру

Стратегия Трампа: эксперт рассказал, почему ультиматум России не означает реальной эскалации

Политика Трампа в отношении Украины сочетает демонстративную жесткость в риторике с осторожностью в реальных действиях, что отражает желание Вашингтона сохранить рычаги давления без глубокого вовлечения. Об этом заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Дмитрий Суслов рассказал в интервью изданию Украина.ру

2025-07-15T15:20

2025-07-15T15:20

2025-07-15T15:20

новости

украина

россия

вашингтон

дональд трамп

суслов

украина.ру

джо байден

республиканцы

демократы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/1d/1063487501_0:72:1073:675_1920x0_80_0_0_5826b1f5f70024e0102b1867617b5d7a.jpg

По его словам, такая позиция отражает стремление избежать полной ответственности за развитие событий.Суслов пояснил мотивацию американского руководства: "Он хочет угодить как неоконсервативной части республиканской партии, так и магореспубликанцам, которые не поддерживают втягивание США в чужие конфликты. Это попытка усидеть на двух стульях"."Заморозка конфликта - триумф Трампа, а победа России на Украине - его поражение. Поэтому он будет продолжать балансировать между демонстрацией силы и избеганием реальной эскалации", - резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Дмитрий Суслов о заявлениях Трампа: Украина получила поощрение на продолжение войны и терроризм против РФ" на сайте Украина.ру.О том, на что еще важно обратить внимание в заявлениях Трампа — в материале "Дмитрий Краснов о смене кабмина на Украине: Сколько "хрюш" не меняй, кукловоды будут делать своё дело" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250715/zangezurskiy-koridor-pretknoveniya-kak-32-kilometra-v-armenii-meshayut-ognennomu-poyasu-vokrug-rossii--1065271714.html

украина

россия

вашингтон

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, вашингтон, дональд трамп, суслов, украина.ру, джо байден, республиканцы, демократы, война, конфликт, сво, дзен новости сво, главные новости, новости украины, новости россии, сша, аналитика, украина аналитика, эксперты