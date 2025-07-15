Стратегия Трампа: эксперт рассказал, почему ультиматум России не означает реальной эскалации
© Фото : сгенерировано ИИ/МИА "Россия сегодня"
© Фото : сгенерировано ИИ/МИА "Россия сегодня"
Политика Трампа в отношении Украины сочетает демонстративную жесткость в риторике с осторожностью в реальных действиях, что отражает желание Вашингтона сохранить рычаги давления без глубокого вовлечения. Об этом заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Дмитрий Суслов рассказал в интервью изданию Украина.ру
"Трамп не хочет, чтобы война Байдена превращалась в войну Трампа. Он исключил предоставление Украине новой помощи за счет американского бюджета", - отметил эксперт.
По его словам, такая позиция отражает стремление избежать полной ответственности за развитие событий.
Суслов пояснил мотивацию американского руководства: "Он хочет угодить как неоконсервативной части республиканской партии, так и магореспубликанцам, которые не поддерживают втягивание США в чужие конфликты. Это попытка усидеть на двух стульях".
"Заморозка конфликта - триумф Трампа, а победа России на Украине - его поражение. Поэтому он будет продолжать балансировать между демонстрацией силы и избеганием реальной эскалации", - резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Дмитрий Суслов о заявлениях Трампа: Украина получила поощрение на продолжение войны и терроризм против РФ" на сайте Украина.ру.
О том, на что еще важно обратить внимание в заявлениях Трампа — в материале "Дмитрий Краснов о смене кабмина на Украине: Сколько "хрюш" не меняй, кукловоды будут делать своё дело" на сайте Украина.ру.
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