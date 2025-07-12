https://ukraina.ru/20250712/zagadochnaya-vstrecha-lavrova-i-rubio-rossiya-gotovitsya-k-psikhologicheskoy-atake-trampa-1065136319.html

"Загадочная" встреча Лаврова и Рубио: Россия готовится к психической атаке Трампа

"Загадочная" встреча Лаврова и Рубио: Россия готовится к психической атаке Трампа - 12.07.2025 Украина.ру

"Загадочная" встреча Лаврова и Рубио: Россия готовится к психической атаке Трампа

Встреча Сергея Лаврова и Марко Рубио, которая состоялась 10 июля 2025 года в Куала-Лумпуре, прошла "загадочно". Министр иностранных дел России так прокомментировал итоги: "Так я вам и скажу, ждите больших сюрпризов".

2025-07-12T13:38

2025-07-12T13:38

2025-07-12T13:39

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Из официального: стороны подтвердили намерение развивать "конструктивный и взаимоуважительный диалог" по широкому кругу вопросов, включая восстановление экономического и гуманитарного сотрудничества, а также нормализацию работы дипмиссий. Особо отмечена необходимость возобновления прямого авиасообщения между странами.Из неожиданного: Россия передала США "новые предложения" по урегулированию, которые Рубио охарактеризовал как "новый и необычный подход", но не гарантирующий мир.В сухом остатке: встреча подтвердила тупик по Украине, но показала готовность сторон к диалогу по второстепенным вопросам. Прогресс маловероятен без компромиссов в "российских условиях" или военных изменений на фронте. Больше – в обзоре мнений экспертов.Политтехнолог Рамиль ХарисовПереговоры Лаврова и Рубио в Куала-Лумпуре продолжались около часа, выйдя далеко за рамки официального обмена позициями. Американцы, судя по всему, ждут от России конкретную "дорожную карту" по Украине, с ясными шагами и понятными сроками, которые можно будет презентовать Конгрессу и администрации Дональда Трампа как дипломатическую победу.Лавров в ответ говорит о неких новых предложениях, но воздерживается от того, чтобы раскрыть детали прямо сейчас. Помимо Украины, обсуждались и другие чувствительные темы – восстановление авиасообщения, Сирия и даже Иран. Это означает, что встреча гораздо шире формата "одной темы".Ещё один нюанс – неформальные сигналы сторон. Рубио после встречи демонстративно улыбается и неформально реагирует на комментарии Лаврова, давая понять, что между ними установился рабочий контакт, а сама встреча не ограничена жёсткими протокольными рамками.Это намекает на желание обеих сторон быстро донести месседж до своих внутренних кругов: переговоры начались, обсуждения возможны, но каждый будет отыгрывать свою повестку без ненужной спешки.Судя по первым реакциям, США и Россия вступают в стадию осторожного дипломатического манёвра. Однако параллельно американская сторона привычно усиливает дипломатические сигналы угрозами санкций – если не удастся прийти к соглашению, трамписты готовы жёстко ударить по российской экономике.Такой подход они уже применяли в 2019 году при переговорах по контролю над вооружениями: сначала обозначили готовность обсуждать вопросы стратегической стабильности, а затем ввели жёсткие ограничения против российских оборонных предприятий, чтобы вынудить Москву пойти на уступки. Сейчас мы снова наблюдаем знакомую тактику.Военкор Роман Алёхин"Если речи врага горделивы – он отступает". Сунь-цзы, Искусство войны.Запад снова заговорил громко. Дональд Трамп, которого даже в России кто-то ещё считает союзником Владимира Путина и России, на днях выступил с заявлением: "Путин не тот, кому можно доверять". "Я 12 июля сделаю громкое заявление по России". "Я дам Москве две недели на раздумья". "Если надо, будут введены масштабные санкции". "НАТО оплатит поставки Patriot".Почти одновременно глава американского сената Рубио встретился с Лавровым и заявил о "новом пути к переговорам", не раскрывая деталей. А европейцы снова заговорили о "последнем шансе". Что это – сигнал силы? Или отчаяния?Думаю, что здесь всё по Сунь-цзы, и, по сути, мы видим, что США не уверены, что Украина выдержит, Европа пока боится открытого конфликта, Китай уже чётко заявляет, что не даст проиграть Москве, Россия беспрецедентно наращивает атаки дронов.А Трампа мы уже поняли, он – человек, у которого внешняя бравада часто прикрывает готовность торговаться. Все эти "две недели", "эмбарго", "500% тарифов" – это либо психологическая атака, либо дипломатическое прикрытие отхода или выхода из игры. Потому что настоящие удары на поражение наносят молча.И пока Россия действует на фронте, тесня врага по всей ЛБС, наши противники действуют у микрофона. Да, мы помним кейс Ирана, где тоже были 2 недели, но удар был нанесён, и нанесён раньше двух недель. И скорее всего, Трамп играет смыслами, также озвучивая 2 недели в отношении России.Но Россия – не Иран, и Россия имеет возможность уничтожить всю Америку и Европу одним ударом. И думаю, что в итоге более важно будет не то, кто громче, а то, кто решительнее.Народный депутат Украины Максим БужанскийЯ традиционно очень большой скептик. И когда в один день слышу, что Штаты вот-вот примут угрожающий РФ санкциями закон, а Рубио подмигивает Лаврову, склонен думать, что отношения этих двух государств определяются больше подмигиванием, чем санкциями.Но посмотрим. Несколько лет назад мы все, и я в том числе, поверили в закон о Ленд-Лизе. Но он так и остался красивым, ничем не наполненным жестом. Принять закон и применять его – дьявол кроется в этих деталях.Публицист Виктор МараховскийЕсть основания полагать, уважаемые друзья, что президент США Дональд Трамп вышел на финишную прямую своего хитроплана по самовытаскиванию за волосы из "украинского сюжета".В самых общих чертах это выглядит так: заставить ЕС заплатить авансом за будущее новое оружие для Киева, накормить им жадные клювики ВПК-ястребов, объявить перемогу "я превратил расходную статью Джо Байдена в доходную, America First!" и жахнуть громкие, но легко выхолащиваемые санкции.После чего повторять "мы за наших друзей, но мы больше не шугар дэдди для всего мира, пусть сами за себя платят" и "мы предпринимаем усилия, чтобы эта война закончилась как можно скорее, никто не был с Россией жёстче меня".Вопрос в том, дадут ли ему всё это сделать его заклятые друзья в пресловутом вашингтонском элитном болоте (которое он так и не смог осушить, хотя долго грозился).На выходные мир уходит с очередными тревожно-противоречивыми сигналами: с одной стороны, Трамп пообещал в интервью NBC, что "в понедельник, 14-го, сделает по России крупное заявление"; с другой, цитирую по Semafor, "госсекретарь США Рубио заявил, что на встрече с его российским коллегой Сергеем Лавровым состоялся обмен новыми идеями о мире с Украиной. Рубио сообщил, что Москва предложила "новый и отличный [от прежнего] подход", добавив, впрочем: "Я не хочу давать завышенных обещаний"".Общественный деятель Татьяна ПопМосква и Вашингтон продолжили диалог – Лавров и Рубио провели встречу в Куала-Лумпуре. Правда, назвать это оживлением дипломатического трека сложно – судя по заявлениям сторон, особых подвижек нет, и из значимого стоит отметить только готовность к новым контактам.Так, в нашем МИД сообщили, что они обсудили украинское урегулирование, обстановку вокруг Ирана и Сирии. Рубио заявил, что Лавров рассказал ему какие-то "новые предложения по Украине, которые ранее не озвучивались", и он передаст их Трампу.А ещё отметил, что Штаты рассчитывают "убедить союзников по НАТО передать часть комплексов Patriot Украине", то бишь скинуть ответственность вместе с расходами с больной головы на ещё более больную.Читайте также: Американская парадигма: что для для бывших граждан США "страшно в Америке", но "безопасно в России"

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