https://ukraina.ru/20250712/vzryvy-gremyat-v-neskolkikh-oblastyakh-ukrainy--v-nebe-bolee-250-geraney-1065112080.html
Взрывы гремят в нескольких областях Украины — в небе более 250 "Гераней"
Взрывы гремят в нескольких областях Украины — в небе более 250 "Гераней" - 12.07.2025 Украина.ру
Взрывы гремят в нескольких областях Украины — в небе более 250 "Гераней"
Украинские мониторинговые каналы сообщают о более чем 250 беспилотниках в небе над Украиной. Об этом 12 июля сообщает телеграм-канал Украина.ру
2025-07-12T02:40
2025-07-12T02:40
2025-07-12T02:40
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Всего, по их прогнозам, этой ночью их ожидается около 500-600.В настоящее время местные каналы сообщают о новых взрывах в Киеве, Одесской, Винницкой, Сумской областях, Черкассах.Ранее сообщалось об ударах по объектам противника в Шостке Сумской области, Кировограде, Богодухове Харьковской области, Черкассах, Каневе Черкасской области. О поражении целей в Одесской и Киевской областях. Взрывы фиксировались в Николаеве.Украинские мониторинговые каналы также сообщают о взлёте Миг-31К и пусках первых ракет стратегической авиацией, взлетевшей с аэродрома Энгельс. По их данным, в настоящее время в небе находятся пять бортов Ту-95МС и один Ту-160."Герань-2" - российский беспилотник-камикадзе с треугольным крылом без хвостового оперения. Длина составляет около 3 метров, ширина - более 2 метров. Способен нести боевую часть весом 50 килограммов. Скорость полета составляет 150-170 км/ч, дальность - до двух тысяч километров, высота - около 7500 метров. Беспилотник постоянно модернизируют.Впервые о применении дронов семейства "Герань" стало известно осенью 2022 года. Тогда обломки "Гераней" обнаружили в Киевской и Харьковской областях.10-11 октября Россия нанесла первые массированные удары по объектам критической инфраструктуры Украины в ответ на террористические действия ВСУ. 13 октября российские войска уничтожили с помощью беспилотников-камикадзе штаб и узлы связи экстремистских украинских формирований в Запорожской области. О поражении "Геранями" артиллерийских установок в Харьковской области сообщали украинские СМИ, ссылаясь на командиров ВСУ.Кроме этого, осенью 2022 года "Герань" впервые сбила украинский истребитель МиГ-29. По данным украинского госбюро расследований самолет упал во время воздушной тревоги в районе Винницы. Летчик отражал атаку "Гераней", и один удар отразить не смог - катапультировался.Следите за новостями на сайте Украина.ру.
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Украина.ру, Новости, Украина, Герань, СВО, ВС РФ, удары
Взрывы гремят в нескольких областях Украины — в небе более 250 "Гераней"
Украинские мониторинговые каналы сообщают о более чем 250 беспилотниках в небе над Украиной. Об этом 12 июля сообщает телеграм-канал Украина.ру
Всего, по их прогнозам, этой ночью их ожидается около 500-600.
В настоящее время местные каналы сообщают о новых взрывах в Киеве, Одесской, Винницкой, Сумской областях, Черкассах.
Ранее сообщалось об ударах по объектам противника в Шостке Сумской области, Кировограде, Богодухове Харьковской области, Черкассах, Каневе Черкасской области. О поражении целей в Одесской и Киевской областях. Взрывы фиксировались в Николаеве.
Украинские мониторинговые каналы также сообщают о взлёте Миг-31К и пусках первых ракет стратегической авиацией, взлетевшей с аэродрома Энгельс. По их данным, в настоящее время в небе находятся пять бортов Ту-95МС и один Ту-160.
"Герань-2" - российский беспилотник-камикадзе с треугольным крылом без хвостового оперения. Длина составляет около 3 метров, ширина - более 2 метров. Способен нести боевую часть весом 50 килограммов. Скорость полета составляет 150-170 км/ч, дальность - до двух тысяч километров, высота - около 7500 метров. Беспилотник постоянно модернизируют.
Впервые о применении дронов семейства "Герань" стало известно осенью 2022 года. Тогда обломки "Гераней" обнаружили в Киевской и Харьковской областях.
10-11 октября Россия нанесла первые массированные удары по объектам критической инфраструктуры Украины в ответ на террористические действия ВСУ. 13 октября российские войска уничтожили с помощью беспилотников-камикадзе штаб и узлы связи экстремистских украинских формирований в Запорожской области. О поражении "Геранями" артиллерийских установок в Харьковской области сообщали украинские СМИ, ссылаясь на командиров ВСУ.
Кроме этого, осенью 2022 года "Герань" впервые сбила украинский истребитель МиГ-29. По данным украинского госбюро расследований самолет упал во время воздушной тревоги в районе Винницы. Летчик отражал атаку "Гераней", и один удар отразить не смог - катапультировался.
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