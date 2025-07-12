https://ukraina.ru/20250712/babushkiny-skazki-i-voyna-kak-molodezh-germanii-osvaivaet-rynok-smerti-1065089554.html

Бабушкины сказки и война: как молодежь Германии осваивает рынок смерти

Бабушкины сказки и война: как молодежь Германии осваивает рынок смерти - 12.07.2025 Украина.ру

Бабушкины сказки и война: как молодежь Германии осваивает рынок смерти

Германия готовится утроить военные расходы к 2029 году. На фоне этого появляются "венчурные патриоты" вроде Макса Бюхнера из фонда Speer Group. Название фонда отсылает к нацистскому министру Шпееру, отвечавшему за военную промышленность Третьего рейха. Пока Берлин "защищает демократию", немцы задаются вопросом: не повторяют ли они ошибки прошлого?

2025-07-12T09:07

2025-07-12T09:07

2025-07-12T09:07

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Евросозники подталкивают Германию к чему-то страшному. Ни исторические параллели, ни даже какие-то мистические знаки не останавливают представителей властей ФРГ. А в ближайшей перспективе произойдет вот что: оборонные расходы ФРГ повысят до уровня 1963 года, социальные программы сократят. Как дальше немцам жить — большой секрет.Немецкие политики говорят о кардинальной переориентации бюджетных приоритетов — постепенном отказе от здравоохранения и пенсий. В противном случае Берлин не сможет увеличить оборонный бюджет с 51,95 млрд евро в 2024 году до 152,8 млрд евро в 2029 году.Вырастут и расходы на гражданскую оборону, разведку, IT-безопасность, поставки оружия на Украину — в сумме получится 167,8 млрд евро. К ним добавят траты на военную инфраструктуру, и тогда расходы превысят 240 млрд евро. В бюджете на 2029 год общие расходы составят 573,8 млрд евро. То есть половина денег пойдет на войну, а другая, видимо, на обслуживание долговой нагрузки.Немцы с предпринимательской жилкой смекнули: вот где можно заработать под соусом патриотизма. 26-летний Макс Бюхнер закончил Европейскую школу бизнеса, прошел курсы по финансам и управлению проектами в Гарварде, а также дипломатии в Оксфордском университете. Теперь он — эксперт по частным инвестициям в собственном венчурном фонде Speer Group, который существует с лета 2024 года.Speer Group или "Шпеер-групп" — первый частный венчурный инвестиционный фонд для европейской безопасности. Бюхнер пока не очень-то известен для крупных немецких СМИ, но у него берут интервью работники Europäische Sicherheit & Technik ("Европейская безопасность и технологии") — ведущего журнала Германии по политике безопасности и оборонным технологиям."Мы переживаем исторический момент, — говорит им Бюхнер, — когда фокус внимания смещается от предотвращения конфликтов к европейскому взаимопониманию". И (держим в уме его предпринимательскую жилку) осложняется этот процесс дефицитом финансирования роста компаний со стороны традиционных фондов и банков."Мы не занимаемся "отмыванием оборонных активов", а четко фокусируемся на стартапах в оборонной промышленности. Мы исключаем стартапы, нарушающие Женевскую конвенцию", — сказал он в интервью Юргену Фишеру, экс-начальнику отдела политики безопасности и обороны Федерального управления по печати и информации.Тогда опытный Фишер, который Бюхнеру в дедушки годится, спросил: что будет с фондом через десять лет? Этот вопрос его собеседник назвал провокационным, и, так как беседовал с дедушкой, вспомнил про свою бабушку:"Я бы представил перед собой бабушку, постоянно повторяющую, что ужасы войны не должны повториться. Заглядывая в будущее, теперь мы должны обеспечить себе возможность жить в политически стабильной и многообразной Германии", — сказал он.Ужасы войны не должны повторяться, поэтому молодой Бюхнер будет вкладывать деньги (интересно, чьи?) в развитие оружейных компаний. Вот такой парадокс. Бабушка не сказала внуку, что называть компанию "Шпеер-группой" — плохая затея? В истории Германии, тесно связанной с пугающими Бюхнера рассказами, все это уже было. В годы молодости бабушки за такое могли и по шапке на улице дать.Транспортный корпус Шпеера (1944-1945), легион Шпеера (1942-1944), транспортный флот Шпеера (1937-1945), штаб вооружений (1944-1945) — все эти организации были названы в честь близкого друга Гитлера, министра вооружений и военной промышленности нацистской Германии Альберта Шпеера.После освобождения Европы от фашизма Шпеера, бывшего архитектора, приговорили к 20 годам тюрьмы за преступления против человечества. В причастности к одному из самых кровавых из них — Холокосту — он так и не признался. После заключения Шпеер написал две автобиографичные книги и сам скончался в возрасте 76 лет в Лондоне. Всю жизнь на свободе он занимался тем, что создавал себе имидж доброго, но обманутого нациста, тем самым вычеркивая себя из списка преступников.Шпееру, как и Бюхнеру, однажды тоже не хватало финансирования, поэтому в производстве он задействовал рабский труд узников концентрационных лагерей. Возведение газовых камер и крематориев для уничтожения тех, кто уже не мог работать, так и называли — "Спецпрограммой профессора Шпеера".А спецфонд Бюхнера начинает с малого. В октябре в Гамбурге состоится выставка GSIS 2025 при поддержке "Шпеер-групп". К участию приглашают стартапы из стран ЕС, а также Норвегии, Швейцарии и Великобритании. Победители получат гранты в размере от 50 000 до 5 млн евро. Целевой размер фонда, по заявлениям Бюхнера, составляет 300 млн евро.Планы Германии по радикальному увеличению военных расходов за счет социальной сферы вызывают тревожные исторические параллели. Появление таких проектов, как Speer Group, лишь подчеркивает, насколько глубоко страна погружается в милитаризацию. Власти ФРГ, декларируя "защиту европейской безопасности", фактически идут по пути, который когда-то привел к катастрофе: перераспределение ресурсов в пользу ВПК, рост долговой нагрузки и размывание социальных гарантий. При этом риторика "патриотического инвестирования" маскирует истинные мотивы — прибыли крупного бизнеса на геополитической напряженности. Остается под вопросом: осознают ли в Берлине, что, пытаясь избежать "ужасов войны", они сами создают условия для нового витка кризиса?

https://ukraina.ru/20250710/v-gostyakh-u-geniya-fashizma-italiya-sobiraet-10-mlrd-dlya-zelenskogo-pod-pamyatnikami-epokhi-mussolini-1065025077.html

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эксклюзив, германия, берлин, украина, адольф гитлер, впк, ес