https://ukraina.ru/20250711/rossiya-zakryvaet-konsulstvo-polshi-v-moldavii-zaprosili-srok-oppozitsionnomu-deputatu-novosti-k-1065089745.html

Россия закрывает консульство Польши, в Молдавии запросили срок оппозиционному депутату. Новости к 15.45

Россия закрывает консульство Польши, в Молдавии запросили срок оппозиционному депутату. Новости к 15.45 - 11.07.2025 Украина.ру

Россия закрывает консульство Польши, в Молдавии запросили срок оппозиционному депутату. Новости к 15.45

МИД России отвечает взаимностью на недружественные меры Польши. Об этом сообщает телеграм-канал Украина.ру

2025-07-11T15:44

2025-07-11T15:44

2025-07-11T15:45

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Новости к этому часу:🟥 Российские средства ПВО сбили над акваторией Черного моря украинский беспилотник — об этом сообщили в Минобороны России;🟦 Россия закрывает консульство Польши в Калининграде в качестве ответной меры — сообщает МИД России;🟦Вице-премьер России Александр Новак не исключил полный запрет экспорта бензина из России, если "того потребует ситуация", решение будет принято в ближайшие дни;🟦 Прокуратура Молдавии запросила для оппозиционного депутата от блока "Победа" Марины Таубер беспрецедентный срок — 13 лет лишения свободы.Автор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел проблему молдавского конфликта в публикации Девять лет для Гуцул. Что стоит за активизацией Запада на молдавском направлении Больше новостей дня представлено в обзоре Цитаты Зеленского на встрече Лаврова и Рубио, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 11 июля Следите за новостями на сайте Украина.ру

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новости, россия, польша, молдавия, александр новак, евгения гуцул, владимир зеленский, восточное партнерство, оппозиция, оппозиционеры, постсоветское пространство, бпла, сво