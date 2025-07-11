https://ukraina.ru/20250711/rossiya-zakryvaet-konsulstvo-polshi-v-moldavii-zaprosili-srok-oppozitsionnomu-deputatu-novosti-k-1065089745.html
Россия закрывает консульство Польши, в Молдавии запросили срок оппозиционному депутату. Новости к 15.45
Россия закрывает консульство Польши, в Молдавии запросили срок оппозиционному депутату. Новости к 15.45 - 11.07.2025 Украина.ру
Россия закрывает консульство Польши, в Молдавии запросили срок оппозиционному депутату. Новости к 15.45
МИД России отвечает взаимностью на недружественные меры Польши. Об этом сообщает телеграм-канал Украина.ру
2025-07-11T15:44
2025-07-11T15:44
2025-07-11T15:45
новости
россия
польша
молдавия
александр новак
евгения гуцул
владимир зеленский
восточное партнерство
оппозиция
оппозиционеры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/1e/1063512201_0:0:3210:1807_1920x0_80_0_0_aeb579e5b06b4218f5fd80328b5890de.jpg
Новости к этому часу:🟥 Российские средства ПВО сбили над акваторией Черного моря украинский беспилотник — об этом сообщили в Минобороны России;🟦 Россия закрывает консульство Польши в Калининграде в качестве ответной меры — сообщает МИД России;🟦Вице-премьер России Александр Новак не исключил полный запрет экспорта бензина из России, если "того потребует ситуация", решение будет принято в ближайшие дни;🟦 Прокуратура Молдавии запросила для оппозиционного депутата от блока "Победа" Марины Таубер беспрецедентный срок — 13 лет лишения свободы.Автор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел проблему молдавского конфликта в публикации Девять лет для Гуцул. Что стоит за активизацией Запада на молдавском направлении Больше новостей дня представлено в обзоре Цитаты Зеленского на встрече Лаврова и Рубио, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 11 июля Следите за новостями на сайте Украина.ру
россия
польша
молдавия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/1e/1063512201_270:0:3001:2048_1920x0_80_0_0_fd5ff850e59a1c7f0a0682cf0e3b20df.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, польша, молдавия, александр новак, евгения гуцул, владимир зеленский, восточное партнерство, оппозиция, оппозиционеры, постсоветское пространство, бпла, сво
Новости, Россия, Польша, Молдавия, Александр Новак, Евгения Гуцул, Владимир Зеленский, Восточное партнерство, оппозиция, оппозиционеры, постсоветское пространство, БПЛА, СВО
Россия закрывает консульство Польши, в Молдавии запросили срок оппозиционному депутату. Новости к 15.45
15:44 11.07.2025 (обновлено: 15:45 11.07.2025)
МИД России отвечает взаимностью на недружественные меры Польши. Об этом сообщает телеграм-канал Украина.ру