https://ukraina.ru/20250711/tsitaty-zelenskogo-na-vstreche-lavrova-i-rubio-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-1300-11-iyulya-1065077292.html

Цитаты Зеленского на встрече Лаврова и Рубио, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 11 июля

Цитаты Зеленского на встрече Лаврова и Рубио, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 11 июля - 11.07.2025 Украина.ру

Цитаты Зеленского на встрече Лаврова и Рубио, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 11 июля

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что обсуждалось на встрече с госсекретарём США Марко Рубио. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2025-07-11T13:09

2025-07-11T13:09

2025-07-11T13:09

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Глава МИД Сергей Лавров заявил, что на встрече с госсекретарём США Марко Рубио подтвердил позицию России по украинскому урегулированию."Да, мы обсуждали Украину, мы подтвердили ту позицию, которую президент Путин излагал, и в том числе в очередной раз 3 июля в разговоре с президентом Трампом", — заявил министр на пресс-конференции по итогам совещания "Россия — АСЕАН".Также Лавров сообщил, что передал Рубио подборку цитат Владимира Зеленского и других представителей украинского режима о необходимости уничтожать русских:"Я вчера передал небольшую выжимку из цитат Зеленского, Шмыгаля, Ермака, Подоляка, где впрямую говорится о необходимости "уничтожать русню". Юридически, а лучше физически", — отметил Лавров.Он также заявил, что "территориальная целостность", о которой говорит украинское руководство, нужно последнему для того, чтобы подавить все права русского и русскоязычного населения, а несогласных уничтожать физически.Также Лавров ответил на вопрос, в чём заключаются новые предложения России по урегулированию конфликта, которые накануне упомянул Рубио."Я хочу ответить словами Дональда Трампа — так я вам и скажу", — отметил Лавров.При этом он заявил, что не обсуждал с Рубио запись, на которой президент США Дональд Трамп рассказывал о том, что якобы угрожал президенту России Владимиру Путину "разбомбить" Москву."Насчёт этого диалога, слива, записи, я уж не знаю, нейросеть — не нейросеть, про бомбежки Москвы и Пекина. Все-таки мы серьёзные вещи обсуждали", — указал Лавров.Кроме того, глава МИД РФ и глава Госдепа США не затрагивали тему Договора о стратегических и наступательных вооружениях.Обстрелы и налётыУтром 11 июля Минобороны России рассказало об атаках украинских беспилотников."В течении прошедшей ночи в период с 23:00 10 июля до 07:00 по московскому времени 11 июля текущего года дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 155 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа: 53 БПЛА – над территорией Курской области, 19 БПЛА – над территорией Брянской области, 15 БПЛА – над территорией Смоленской области, 14 БПЛА – над территорией Белгородской области, 13 БПЛА – над территорией Тульской области, по 11 БПЛА – над территориями Орловской области и Московского региона, 7 БПЛА – над территорией Республики Крым, по 4 БПЛА – над территорией Липецкой области и над акваторией Черного моря, по 2 БПЛА – над территориями Ростовской и Калужской областей", — отмечалось в публикации в телеграм-канале оборонного ведомства.Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил о гибели мирного жителя от атаки украинских дронов."К сожалению, один человек погиб, ещё один получил ранения. Пострадавшему оказана необходимая медицинская помощь. Приношу искренние соболезнования родным и близким погибшего", — писал он в своём телеграм-канале в 08:10.Позднее стало известно о новых атаках БПЛА."В период с 10:40 до 10:50 по московскому времени дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа: три БПЛА – над территорией Брянской области и один БПЛА – над территорией Республики Крым", — указывалось в публикации.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 2 удара по этому региону России.Все удары были совершены на горловском направлении. Всего было выпущено 6 единиц различных боеприпасов.Поступили сведения о ранении гражданского лица 5 мая в с. Отрадное (В.Новосёлковский м.о.). Повреждений жилых домостроений и объектов гражданской инфраструктуры зафиксированы не было.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области" вчера Вооружённые силы Украины выпустили по территории этого региона 27 снарядов из ствольной артиллерии по территории этого региона России."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 27 снарядов из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Великая Лепетиха — 4; Малая Лепетиха — 6; Новая Каховка — 5; Горностаевка — 3; Каиры — 4; Голая Пристань — 3; Алёшки — 2", — указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 18 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Пролетарка, Песчановка и Алёшки.Утром 11 июля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России."Над Белгородом системой ПВО сбит БПЛА самолётного типа. Также, по уточнённым данным, утром 10 июля в результате падения обломков сбитых беспилотников повреждены 7 квартир в 9 МКД, здание предприятия и 10 автомобилей. Сегодня утром стало известно, что в больнице скончался 22-летний парень, который получил тяжелые травмы во время обстрела 25 мая 2024. Всё это время он продолжал находиться в больнице. Врачи боролись за него до последнего… Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким", — написал Гладков в своём телеграм-канале.В Белгородском районе по посёлкам Дубовое, Комсомольский, Октябрьский, Разумное и Северный, сёлам Бессоновка, Ближнее, Ближняя Игуменка, Никольское, Отрадное, Петропавловка, Пушкарное, Репное, Салтыково, Соловьевка, Таврово и Черемошное совершены атаки 28 беспилотников, 24 из которых сбиты системой ПВО.В посёлке Октябрьский повреждены фасад многоквартирного дома, газопровод и коммерческий объект, в посёлке Комсомольский — 3 автомобиля и 3 частных дома, в селе Ближняя Игуменка — линия электропередачи, в селе Бессоновка — помещение и оборудование производственного предприятия.В Борисовском районе посёлок Борисовка, сёла Беленькое, Зозули и Красный Куток атакованы 10 беспилотниками, 8 из которых сбиты. Пострадавших и повреждений нет.В Валуйском муниципальном округе сёла Борки и Казинка, хутора Бабка и Рябики подверглись атакам 7 беспилотников, 5 из которых подавлены. Без последствий.Вейделевский район атакован одним беспилотником. От падения обломков загорелась сухая растительность — сотрудники МЧС ликвидировали возгорание."В Волоконовском районе сёла Борисовка, хутора Екатериновка и Плотвянка атакованы по одному беспилотнику. В районе хутора Екатериновка при несении службы в результате атаки вражеского FPV-дрона ранен боец подразделения "Орлан". Мужчина продолжает лечение амбулаторно. Кроме того, поступила информация, что ночью 9 июля в селе Новое в результате атаки вражеского беспилотника на мотоцикл погиб мужчина. В хуторе Плотвянка повреждены автомобиль и 2 надворные постройки", — сообщал губернатор.В Грайворонском муниципальном округе по посёлку Горьковский, сёлам Безымено, Дроновка, Дунайка, Козинка, Мокрая Орловка и Сподарюшино выпущено 35 боеприпасов в ходе 8 обстрелов и совершены атаки 5 беспилотников. В селе Дунайка повреждены грузовой автомобиль и надворная постройка, в посёлке Горьковский уничтожен огнём четырёхквартирный дом.Над Ивнянским районом системой ПВО сбит беспилотник. Без последствий.В Краснояружском районе посёлок Задорожный, сёла Вязовое, Графовка, Демидовка, Колотиловка, Поповка, Староселье и Теребрено подверглись 13 обстрелам, в ходе которых выпущено 103 боеприпаса, и атакам 21 беспилотника. Информация о последствиях уточняется.Над Прохоровским районом системой ПВО сбит беспилотник самолётного типа. Обошлось без последствий.В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Вознесеновка, Максимовка, Маломихайловка, Муром, Нежеголь, Новая Таволжанка, Терновое, Тюрино, Червона Дибровка и хутору Панков выпущено 3 боеприпаса и нанесены удары 34 беспилотников, 29 из которых сбиты и подавлены."Вчера днём в Шебекинской ЦРБ скончался мужчина, пострадавший утром при обстреле города Шебекино. В селе Новая Таволжанка в результате атаки дрона на легковой автомобиль погиб мирный житель. Машина повреждена", — сообщил губернатор.В городе Шебекино повреждены 6 частных домов, 3 автомобиля и линия электропередачи, в селе Терновое — 2 частных дома и автомобиль, в селе Маломихайловка — автомобиль. Сегодня ночью после сбросов взрывных устройств с БПЛА в селе Новая Таволжанка повреждены 2 частных дома."Сегодня утром в городе Шебекино в результате обстрела погибла мирная жительница. Повреждены частный дом, хозяйственные постройки и 2 автомобиля", — писал Гладков.Над Яковлевским муниципальным округом системой ПВО сбит беспилотник самолётного типа. Последствий нет.Утром 11 июля врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своём телеграм-канале сообщил об последствиях атаки ВСУ на регион."Подлые атаки ВСУ продолжаются. В результате удара украинского БПЛА по деревне Суходол Беловского района осколочные ранения получили четыре человека: трое мужчин 32, 33 и 45 лет и 53-летняя женщина. Все доставлены в Беловскую ЦРБ, состояние средней степени тяжести. Всем желаю скорейшего выздоровления!" — указал Хинштейн в 09:16.Он призвал земляков не возвращаться в приграничье, т. к. там всё ещё не безопасно.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.О новых дискриминационных инициативах украинской власти — в статье Михаила Павлива "Не люди, а скот! На Украине собрались лишить гражданства 40% населения!"

https://ukraina.ru/20250711/tramp-grozit-rossii-zayavleniem-glavnoe-na-utro-11-iyulya-1065060053.html

https://ukraina.ru/20250710/vstrecha-lavrova-i-rubio-istoricheskoe-soglashenie-s-velikobritaniey-itogi-10-iyulya-1065035548.html

https://ukraina.ru/20250710/ubiystvo-polkovnika-sbu-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-1300-10-iyulya-1065009362.html

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хроники, эксклюзив, марко рубио, сергей лавров, трамп и зеленский, сша, украина, россия, вооруженные силы украины, мид, мчс