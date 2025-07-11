Гражданские самолёты против "Гераней": Тиханский о том, почему идея киевского режима обречена на провал
© Фото : Иранское государственное агентство новостей IRNAГерань-3
© Фото : Иранское государственное агентство новостей IRNA
Попытки Украины использовать гражданские самолёты для борьбы с российскими беспилотниками не принесут результата из-за технологического превосходства современных "Гераней". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический аналитик (Минск), полковник запаса Александр Тиханский
"Украина уже больше года пытается использовать спортивные самолёты типа Як-52 против дронов, - пояснил Тиханский. - Это работало против "Гераней-1", когда экипаж из двух человек мог сбить беспилотник".
Эксперт подчеркнул, что ситуация кардинально изменилась: "Сейчас Россия применяет модернизированные "Герань-2" и "Герань-3". Охотиться за ними на старых самолётах практически невозможно - они слишком быстрые и маневренные".
Тиханский обратил внимание на организационные проблемы: "Расчёты ДШК, которые раньше эффективно работали против дронов, теперь расформировывают. Их перебрасывают в пехоту, так как они потеряли свою эффективность".
Аналитик объяснил системную проблему: "Весь персонал ПВО переводится в пехоту по двум причинам: техника выбивается, а новые поставки не покрывают потерь. Даже если поступят IRIS-T, нужно ещё подготовить специалистов".
"Использование гражданской авиации против современных дронов - это отчаяние, а не решение проблемы", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью: "Александр Тиханский: Новые "Герани" отправили персонал ПВО Украины в пехоту и накрыли аэродром в Луцке" на сайте Украина.ру.
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