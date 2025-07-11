Гражданские самолёты против "Гераней": Тиханский о том, почему идея киевского режима обречена на провал - 11.07.2025 Украина.ру
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Гражданские самолёты против "Гераней": Тиханский о том, почему идея киевского режима обречена на провал
Гражданские самолёты против "Гераней": Тиханский о том, почему идея киевского режима обречена на провал - 11.07.2025 Украина.ру
Гражданские самолёты против "Гераней": Тиханский о том, почему идея киевского режима обречена на провал
Попытки Украины использовать гражданские самолёты для борьбы с российскими беспилотниками не принесут результата из-за технологического превосходства современных "Гераней". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический аналитик (Минск), полковник запаса Александр Тиханский
2025-07-11T03:30
2025-07-11T03:30
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"Украина уже больше года пытается использовать спортивные самолёты типа Як-52 против дронов, - пояснил Тиханский. - Это работало против "Гераней-1", когда экипаж из двух человек мог сбить беспилотник".Эксперт подчеркнул, что ситуация кардинально изменилась: "Сейчас Россия применяет модернизированные "Герань-2" и "Герань-3". Охотиться за ними на старых самолётах практически невозможно - они слишком быстрые и маневренные".Тиханский обратил внимание на организационные проблемы: "Расчёты ДШК, которые раньше эффективно работали против дронов, теперь расформировывают. Их перебрасывают в пехоту, так как они потеряли свою эффективность".Аналитик объяснил системную проблему: "Весь персонал ПВО переводится в пехоту по двум причинам: техника выбивается, а новые поставки не покрывают потерь. Даже если поступят IRIS-T, нужно ещё подготовить специалистов"."Использование гражданской авиации против современных дронов - это отчаяние, а не решение проблемы", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью: "Александр Тиханский: Новые "Герани" отправили персонал ПВО Украины в пехоту и накрыли аэродром в Луцке" на сайте Украина.ру.Также на тему СВО: "Позывной "Шик": Под Киевом бичи и наемники нам всё сдавали, той весной мы могли всё закончить" на сайте Украина.ру.
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новости, украина, минск, россия, украина.ру, пво, герань, самолет, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, спецоперация, дроны, бпла, военнаяаналитика
Новости, Украина, Минск, Россия, Украина.ру, ПВО, Герань, самолет, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, Спецоперация, дроны, БПЛА, ВоеннаяАналитика

Гражданские самолёты против "Гераней": Тиханский о том, почему идея киевского режима обречена на провал

03:30 11.07.2025
 
© Фото : Иранское государственное агентство новостей IRNAГерань-3
Герань-3 - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© Фото : Иранское государственное агентство новостей IRNA
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Попытки Украины использовать гражданские самолёты для борьбы с российскими беспилотниками не принесут результата из-за технологического превосходства современных "Гераней". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический аналитик (Минск), полковник запаса Александр Тиханский
"Украина уже больше года пытается использовать спортивные самолёты типа Як-52 против дронов, - пояснил Тиханский. - Это работало против "Гераней-1", когда экипаж из двух человек мог сбить беспилотник".
Эксперт подчеркнул, что ситуация кардинально изменилась: "Сейчас Россия применяет модернизированные "Герань-2" и "Герань-3". Охотиться за ними на старых самолётах практически невозможно - они слишком быстрые и маневренные".
Тиханский обратил внимание на организационные проблемы: "Расчёты ДШК, которые раньше эффективно работали против дронов, теперь расформировывают. Их перебрасывают в пехоту, так как они потеряли свою эффективность".
Аналитик объяснил системную проблему: "Весь персонал ПВО переводится в пехоту по двум причинам: техника выбивается, а новые поставки не покрывают потерь. Даже если поступят IRIS-T, нужно ещё подготовить специалистов".
"Использование гражданской авиации против современных дронов - это отчаяние, а не решение проблемы", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью: "Александр Тиханский: Новые "Герани" отправили персонал ПВО Украины в пехоту и накрыли аэродром в Луцке" на сайте Украина.ру.
Также на тему СВО: "Позывной "Шик": Под Киевом бичи и наемники нам всё сдавали, той весной мы могли всё закончить" на сайте Украина.ру.
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"Нас ждет тяжелейшая война": главред Украина.ру предупредил о последствиях паузы в американских поставкахГлавный редактор издания "Украина.ру" Искандер Хисамов в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьёвым" прокомментировал временную приостановку поставок американского вооружения на Украину
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