https://ukraina.ru/20250709/pozyvnoy-shik-pod-kievom-bichi-i-naemniki-nam-vse-sdavali-toy-vesnoy-my-mogli-vs-zakonchit-1064955159.html

Позывной "Шик": Под Киевом бичи и наемники нам всё сдавали, той весной мы могли всё закончить

Позывной "Шик": Под Киевом бичи и наемники нам всё сдавали, той весной мы могли всё закончить - 09.07.2025 Украина.ру

Позывной "Шик": Под Киевом бичи и наемники нам всё сдавали, той весной мы могли всё закончить

Боец с позывным "Шик" рассказал изданию Украина.ру, как воевал под Киевом и Харьковом, в Херсоне и в Соледаре, а также о том, как был ранен на Покровском фронте и 7 дней ждал эвакуации

2025-07-09T17:46

2025-07-09T17:46

2025-07-09T17:55

интервью

александр чаленко

fpv-дрон

херсон

киев

харьков

чвк "вагнер"

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- Шик, как долго служишь, и почему "Шик"? Ты что, модно и шикарно одеваешься?- (улыбается) Скажем так, одеваюсь в отличие от остальных по-другому. Что касается службы, то служу больше, чем остальной наш контингент. В 2016 году поступил в военное училище, но его не закончил. В 2018 году начал служить в 100-й бригаде. Звание – сержант.- Ранен, наверное, уже был?- Да, в этом году, 18 февраля. Мы заехали в Новотроицкое. Это под Покровском. Выполняли задачи по прикрытию смежных подразделений. Накануне, 17 февраля, был один из самых больших налетов FPV-дронов. Мы тогда один танк потеряли. На следующий день в 2 часа 52 минуты - я запомнил этот случай на всю жизнь - выехал вражеский танк и начал отрабатывать по нашей группе эвакуации.Мы попытались прикрыть небо, так как танк не будет работать без корректировки. Но один из снарядов прилетел именно в тот ангар, где я находился. Выход, свист, пол секунды - даже среагировать не можешь – и ты ранен.Самый большой осколок залетел в голову. Один – мелкий – левый глаз, один - в плечо, другой – в грудь и два - в ногу.- В глаз? Но я смотрю: глаза у тебя в порядке – двигаются нормально. Это потому, что мелкий?- Да. Спасибо врачам – спасли глаз, учитывая то, что целую неделю меня не могли эвакуировать. Парни каждый день выезжали за мной – теряли технику, рисковали своими жизнью и здоровьем. Я очень благодарен своему командиру роты – позывной "Север" - который руководил лично попытками эвакуации и сам в ней лично участвовал. Также благодарен моим сослуживцам, которые стали мне братьями, - "Доку" и "Поэту". Вот они втроем и пытались меня вытянуть.- Все-таки глаз и голова - это серьезное ранение... Не ел совсем в это время, наверное?- Кровь остановили быстро, так как важного ничего не было задето. В общем, не моё время было умирать тогда. Особо страшного ничего не было, но первые два дня было неприятно. Я не знал, что у меня в глазу осколок. Думал, что мне "вторичка" залетела. Я осколок целую неделю пытался достать.По поводу еды. На пятый день только в первый раз поел. Парни, которые мне оказывали помощь - "Летчик" позывной и "Коса" - ухаживали за мной как за маленьким ребенком.- Знаю, что ты в феврале 2022 года заходил в Киевскую область. Почему же мы тогда не взяли Киев?- Заходил в марте. Нам тогда не хватило, наверное, политической решительности. От Киева армию стали отводить после переговоров в Стамбуле.Сам поход на Киевскую область, особенно для нас, для дончан, а у нас отряд в основном процентов на восемьдесят состоял из граждан ДНР, дал нам возможность поквитаться с теми, кто нас мучил начиная с 2014 года. Было интересно посмотреть, как они там живут. М…ки они там все были. В тот момент, в 22-м году, в марте, в апреле, мы могли это все закончить, если бы просто все не спустили на тормозах. Сопротивления там как такового не было. Там были какие-то группки бичей в спортивных костюмах и с автоматами. Были наемники. Это не регулярная армия Украины - у них боевого опыта как такого не было - чисто такие фрилансеры приезжали. Контактный бой, у них 300, и они оттягиваются.У них тогда не было ситуации, как сейчас было в Торецке, в Нью-Йорке, в Покровске, в Мирнограде, где они стояли или стоят насмерть. Они знают, что им отходить нельзя, что это их территория, как они считают. Хотя все уже - в карты вы все проиграли, ребята. А наемники тогда под Киевом все отдавали и отходили. Это было весело.Я тогда был в ЧВК "Редут". После организованного отхода из-под Киева, нас перекинули в Харьковскую область – в Изюм. Там мы двигались в сторону Великой Камышевахи.В Харьковской области война была совершенно другая, чем в Киевской.- Чем отличалась?- Тем, что мы столкнулись непосредственно с опытными военными. В Харьковской области была именно движуха, хорошая мужская война – перестрелки. Дронов не было. Все строилось на собственном умении, знаниях и опыте. Они огрызались, давили - где-то проседали, где-то возвращали свои утраченные территории… Это был интересный опыт.Если в Киеве было весело - хихоньки да хахоньки, то в Харькове, на Изюмском направлении, уже хихонек и хахонек не было. У нас там появились первые боевые потери, возможно, глупые, но братики там полегли. Но мы никого там, ни одно тело, не оставили.- Ты и под Херсоном воевал?- В самом Херсоне, в отряде "Грома". Мы занимались контрдиверсионной работой. Из Херсона также было отступление по политическим мотивам.- Ты хочешь сказать, что Херсон мы бы смогли спокойно охранять?- Да, конечно. У нас там было много живой силы и техники. Когда происходила эвакуация, то было большое число понтонов. Мы неделю-полторы оттуда выходили.- То есть силы были?- У нас там была силища. И Херсон можно было защищать, и в Киев можно было заходить, и Харьковскую область не сдавать, если бы мы там построили оборонительные сооружения.- Ты, знаю, участвовал в замесах в Бахмуте и Соледаре. Но там вроде как "Вагнер" воевал, а ты же в "Редуте" служил.- Основные штурмовые действия там, да, предприняли вагнеровцы. Они от Попасной двигались в сторону Соледара. Но из-за того, что фронт увеличивался, мы, редутовцы, им помогали. Они в Соледаре не могли оставить свои силы, поэтому и передали нам свои позиции там.Я там служил в арт-дивизионе в БПЛА. У нас тогда не было таких дронов как сейчас. Были в основном "мавики" и "аутел"и. Первые FPV-дроны только-только появлялись. Но их в принципе никто всерьез, к сожалению, не воспринимал. Не было РЭБов. Из РЭБов были какие-то антидроновые ружья, и все. Опыт работы с "Вагнером" был, наверное, лучший военный опыт, потому что там мужики знали, что они хотят, что им нужно, как это сделать. Можно было подойти за советом, можно было подружиться, пообщаться.- Ранен там был?- Попал под кассеты. Осколочного или огнестрельного проникающего не было. Просто наша буханка перевернулась. В результате у меня был компрессионный перелом третьего и четвертого позвонков. Меня вытащили из машины и отвезли в больницу.- А чему тебя вагнеровцы научили?- Выживать. Не ври и не бойся. Что это значит? Вранье и страх вместе как змеи переплетаются: когда человеку страшно, он придумает миллион отмазок, чтобы что-то не сделать.Интервью Александра Чаленко с одним из командиров ВС РФ, воюющих в Новороссии Позывной "Север" рассказал, почему подчиненные считают его своим папой и мамой

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Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg

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Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg

интервью, александр чаленко, fpv-дрон, херсон, киев, харьков, чвк "вагнер"