https://ukraina.ru/20250709/razvyazka-v-donbasse-onufrienko-raskryl-kak-proryv-pod-krasnoarmeyskom-izmenit-vsyu-kartinu-fronta-1064879821.html
Развязка в Донбассе: Онуфриенко раскрыл, как прорыв под Красноармейском изменит всю картину фронта
Развязка в Донбассе: Онуфриенко раскрыл, как прорыв под Красноармейском изменит всю картину фронта - 09.07.2025 Украина.ру
Развязка в Донбассе: Онуфриенко раскрыл, как прорыв под Красноармейском изменит всю картину фронта
Российские войска добиваются значительных успехов на Покровском направлении, что создает угрозу для всей украинской группировки в этом регионе. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
2025-07-09T06:00
2025-07-09T06:00
2025-07-09T06:00
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Особое значение, по словам Онуфриенко, имеет продвижение к трассе М-30: "Перекрыв которую мы перережем больше половины логистики всей Покровско-Мирноградской агломерации. А это огромный укрепрайон".Эксперт подчеркнул, что у ВСУ остается только один логистический маршрут - вдоль железной дороги с севера, но и он находится под угрозой.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Михаил Онуфриенко: У ВСУ возникла дыра между Волчанском и Купянском, где ВС РФ надо нанести решающий удар" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты специальной военной операции на Украине — в материале Дениса Рудометова "Юрий Кнутов: Россия наводит ужас на Украину "Молниями" и "Геранями", пока США считают остатки свои ракет" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250708/pochemu-front-na-ukraine-esch-ne-rukhnul-i-kogo-vsu-styagivayut-na-granitsu-s-belorussiey--zimovskiy-1064872056.html
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Развязка в Донбассе: Онуфриенко раскрыл, как прорыв под Красноармейском изменит всю картину фронта
Российские войска добиваются значительных успехов на Покровском направлении, что создает угрозу для всей украинской группировки в этом регионе. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко