Развязка в Донбассе: Онуфриенко раскрыл, как прорыв под Красноармейском изменит всю картину фронта - 09.07.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250709/razvyazka-v-donbasse-onufrienko-raskryl-kak-proryv-pod-krasnoarmeyskom-izmenit-vsyu-kartinu-fronta-1064879821.html
Развязка в Донбассе: Онуфриенко раскрыл, как прорыв под Красноармейском изменит всю картину фронта
Развязка в Донбассе: Онуфриенко раскрыл, как прорыв под Красноармейском изменит всю картину фронта - 09.07.2025 Украина.ру
Развязка в Донбассе: Онуфриенко раскрыл, как прорыв под Красноармейском изменит всю картину фронта
Российские войска добиваются значительных успехов на Покровском направлении, что создает угрозу для всей украинской группировки в этом регионе. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
2025-07-09T06:00
2025-07-09T06:00
новости
россия
украина
донбасс
михаил онуфриенко
юрий кнутов
украина.ру
покровск/красноармейск
сво
прогнозы сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/06/1061577276_0:149:3113:1900_1920x0_80_0_0_5305e1830a50b822589a47ed04807b4e.jpg.webp
Особое значение, по словам Онуфриенко, имеет продвижение к трассе М-30: "Перекрыв которую мы перережем больше половины логистики всей Покровско-Мирноградской агломерации. А это огромный укрепрайон".Эксперт подчеркнул, что у ВСУ остается только один логистический маршрут - вдоль железной дороги с севера, но и он находится под угрозой.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Михаил Онуфриенко: У ВСУ возникла дыра между Волчанском и Купянском, где ВС РФ надо нанести решающий удар" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты специальной военной операции на Украине — в материале Дениса Рудометова "Юрий Кнутов: Россия наводит ужас на Украину "Молниями" и "Геранями", пока США считают остатки свои ракет" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250708/pochemu-front-na-ukraine-esch-ne-rukhnul-i-kogo-vsu-styagivayut-na-granitsu-s-belorussiey--zimovskiy-1064872056.html
россия
украина
донбасс
покровск/красноармейск
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/06/1061577276_192:0:2923:2048_1920x0_80_0_0_3fb5aa1db40428014afad829388d70c1.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, донбасс, михаил онуфриенко, юрий кнутов, украина.ру, покровск/красноармейск, сво, прогнозы сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, спецоперация, новости украины, новости россии, вс рф, наступление вс рф
Новости, Россия, Украина, Донбасс, Михаил Онуфриенко, Юрий Кнутов, Украина.ру, Покровск/Красноармейск, СВО, прогнозы СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, Спецоперация, Новости Украины, новости России, ВС РФ, наступление ВС РФ

Развязка в Донбассе: Онуфриенко раскрыл, как прорыв под Красноармейском изменит всю картину фронта

06:00 09.07.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа артрасчета РСЗО "Град" на Курском направлении СВО
Боевая работа артрасчета РСЗО Град на Курском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Российские войска добиваются значительных успехов на Покровском направлении, что создает угрозу для всей украинской группировки в этом регионе. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
"После того, как мы вышли в Днепропетровскую область западнее Орехово и освободили Дачное, мы смогли прикрыть тылы группировке, которая ведет бои в районе Котлино и в Удачном", - отметил эксперт.
Особое значение, по словам Онуфриенко, имеет продвижение к трассе М-30: "Перекрыв которую мы перережем больше половины логистики всей Покровско-Мирноградской агломерации. А это огромный укрепрайон".
Эксперт подчеркнул, что у ВСУ остается только один логистический маршрут - вдоль железной дороги с севера, но и он находится под угрозой.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Михаил Онуфриенко: У ВСУ возникла дыра между Волчанском и Купянском, где ВС РФ надо нанести решающий удар" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты специальной военной операции на Украине — в материале Дениса Рудометова "Юрий Кнутов: Россия наводит ужас на Украину "Молниями" и "Геранями", пока США считают остатки свои ракет" на сайте Украина.ру.
Почему фронт на Украине ещё не рухнул и кого ВСУ стягивают на границу с Белоруссией — Зимовский - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
Вчера, 14:07
Почему фронт на Украине ещё не рухнул и кого ВСУ стягивают на границу с Белоруссией — Зимовский
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияУкраинаДонбассМихаил ОнуфриенкоЮрий КнутовУкраина.руПокровск/КрасноармейскСВОпрогнозы СВОдзен новости СВОновости СВО сейчасСпецоперацияНовости Украиныновости РоссииВС РФнаступление ВС РФ
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:30Евгений Линин: Россия пробила дыру в обороне ВСУ на Запорожье и готова реализовать смелые планы на Одессу
06:00Развязка в Донбассе: Онуфриенко раскрыл, как прорыв под Красноармейском изменит всю картину фронта
05:40Ракетный удар по людоловам в Полтаве: Насонов о последствиях для мобилизационной системы Украины
05:20"Для достижения целей СВО России надо брать под контроль всю Украину" — Онуфриенко
05:00Роман Насонов: Точечные удары России по НПЗ существенно осложняют снабжение украинской армии
04:47Экономика Украины и война: BlackRock перестал искать инвесторов для Украины, "єОселю" сворачивают
04:36Воюют между собой за власть или бегут из страны. Чем занимаются украинские элиты
04:30"У Баку нет прочных гарантий": Ищенко о том, как Азербайджан пытается использовать Запад против России
04:20Ростислав Ищенко о том, как Иран влияет на расклад сил в противостоянии России и Азербайджана
04:10В Росгвардию нужно привлекать бывших граждан Украины, которые до СВО получили паспорта РФ — эксперт
04:00Боец с позывным "Бык" рассказал, как с товарищами попал под обстрел "Бабы Яги" 2:02
03:56По целям на Украине работают гиперзвуковые "Кинжалы"
03:50Ростислав Ищенко: как Россия и Иран могут изменить баланс сил на Кавказе
03:30Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Шереметьево — Росавиация
03:30Военно-политический обозреватель: Южно-Донецкое направление становится новой проблемой для ВСУ
03:15"Тактика выдавливания": военный эксперт о том, почему Россия пока избегает стратегических прорывов
03:12ВСУ ударили по пляжу в Курске, трое погибших, семь пострадавших - Хинштейн
02:19Украинские БПЛА атаковали инфекционный корпус Рыльской ЦРБ, есть раненые – Хинштейн
01:48Очередной удар нанесён по окраинам Киева. Новая волна "Гераней" направляется на Украину
01:42Командир танкового взвода Антон Пальчуй: Одну машину мы уничтожили, еще две подбили и спасли наших ребят
Лента новостейМолния