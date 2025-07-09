Где был ЕС, когда убивали наших журналистов, задалась вопросом Захарова в беседе с Украина.ру - 09.07.2025 Украина.ру
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Где был ЕС, когда убивали наших журналистов, задалась вопросом Захарова в беседе с Украина.ру
Где был ЕС, когда убивали наших журналистов, задалась вопросом Захарова в беседе с Украина.ру - 09.07.2025 Украина.ру
Где был ЕС, когда убивали наших журналистов, задалась вопросом Захарова в беседе с Украина.ру
Отвечая на вопрос журналистов издания Украина.ру во время брифинга 9 июля, официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала резолюцию "Безопасность журналистов", которую двумя днями ранее принял Совет ООН. Она заявила, что страны ЕС, продвигавшие его, на других площадках игнорируют реальные угрозы для работников СМИ.
2025-07-09T16:07
2025-07-09T16:07
эксклюзив
россия
украина
юнеско
оон
евросоюз
журналисты
убийства журналистов
мария захарова
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В понедельник, 7 июля, в ходе 59-й сессии Совета ООН по правам человека консенсусом была принята резолюция "Безопасность журналистов". Отвечая на вопрос, насколько данный документ сможет быть полезным в деле защиты работников СМИ от различных противоправных посягательств, Захарова отметила, что именно эту резолюцию активно продвигали страны Европейского Союза. Она также подчеркнула, что в России подобные случаи квалифицировались как нападение киевского режима и его боевиков. Кроме того, Захарова обратила внимание, что страны ЕС "отмалчивались", когда Москва говорила о терактах и подрывах журналистов. "Вспомните и подрывы, приведшие к летальным исходам Дарьи Дугиной, Владлена Татарского и Захара Прилепина, который чудом выжил, потеряв в итоге этого теракта своего друга и соратника. Где были эти же самые представители стран Европейского Союза, которые делали все для того, чтобы в аналогичном документе, только на другой площадке, на ЮНЕСКО, ничего подобного не заметить?", — добавила она.Захарова также указала, что этот документ был внесен киевским режимом. То есть именно те, кто несет прямую ответственность за катастрофическую деградацию ситуации в сфере безопасности журналистов, обеспечения надлежащих условий для их профессиональной деятельности и вообще свободы доступа к информации, выступили в качестве поборников безопасности журналистов, объяснила она. То есть киевский режим, который взял в прицел российские медиа всех видов, и сами средства массовой информации, журналистов, корреспондентов, сделал их своей целью, сокрушается на бумаге о том, что нарушаются права журналистов, задалась вопросом дипломат. "Мало того, гордится этим. Ведет реестр уничтоженных журналистов, общественных деятелей, корреспондентов. При этом многие из них реализуют. Вот именно ту самую политику, которую киевский режим отрицает на бумаге в отношении неугодных средств массовой информации. Из 50 государств-соавторов резолюции 36 стран ввели санкции в отношении российских медиаресурсов, запретив их функционирование на своей территории", — отметила Захарова.По ее словам, вместо продвижения резолюции, которая наполнена абстрактными формулировками о благих намерениях, не имеющими ничего общего с реальным положением дел в таких странах, там лучше бы сосредоточились на надлежащей квалификации преступлений киевского режима против сотрудников СМИ и мирного населения, оздоровлением ситуации в сфере масс-медиа в собственных странах и прекращением финансирования киевского режима, который этих журналистов убивает. Дипломат заявила, что подобные документы могут сыграть позитивную роль, но только в том случае, если за их формулировками будет стоять реальное стремление авторов решать проблемы в этой области, а не желание прикрыть свой позор, свое преступление подобными бумагами. "По сути, эта резолюция является способом ведения мировой общественности в заблуждение относительно собственных дел и преступлений Запада. На деле же мы каждый день видим не только отсутствие реакции на жестокие злодеяния против представителей прессы, но и покровительственное молчание, стратегическое замалчивание профильными многосторонними структурами, включая Верховного комиссара ООН по правам человека [Фолькера Тюрка]", — считает Захарова.В заключении она подчеркнула, что все эти факты задокументированы и переданы соответствующим организациям на рассмотрение. Стоит отметить, что Захарова не в первый раз поднимает этот вопрос. Еще весной она заявляла, что гендиректор ЮНЕСКО Одри Азуле подыгрывает Киеву и его западным покровителям в деструктивной деятельности, приводящей к убийствам журналистов. Подробности в публикации Гендиректор ЮНЕСКО содействует убийствам журналистов - МИД РФ.
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Кристина Черкасова
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, россия, украина, юнеско, оон, евросоюз, журналисты, убийства журналистов, мария захарова
Эксклюзив, Россия, Украина, ЮНЕСКО, ООН, Евросоюз, журналисты, убийства журналистов, Мария Захарова

Где был ЕС, когда убивали наших журналистов, задалась вопросом Захарова в беседе с Украина.ру

16:07 09.07.2025
 
© МИД России / TelegramМария Захарова
Мария Захарова
© МИД России / Telegram
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Кристина
Черкасова
автор издания Украина.ру
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Анна
Черкасова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Отвечая на вопрос журналистов издания Украина.ру во время брифинга 9 июля, официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала резолюцию "Безопасность журналистов", которую двумя днями ранее принял Совет ООН. Она заявила, что страны ЕС, продвигавшие его, на других площадках игнорируют реальные угрозы для работников СМИ.
В понедельник, 7 июля, в ходе 59-й сессии Совета ООН по правам человека консенсусом была принята резолюция "Безопасность журналистов". Отвечая на вопрос, насколько данный документ сможет быть полезным в деле защиты работников СМИ от различных противоправных посягательств, Захарова отметила, что именно эту резолюцию активно продвигали страны Европейского Союза.
"Это просто очень смешно. Они же, эти же самые страны, на другой площадке, например, в ЮНЕСКО, занимали ровно противоположную позицию, когда надо было говорить о безопасности журналистов в практическом ключе. Тогда им нужно было просто перечислить убитых журналистов, даже не почтить их память, не заниматься материальной компенсацией, а просто перечислить, какое количество журналистов пали от рук силовиков и боевиков", — напомнила дипломат.
Она также подчеркнула, что в России подобные случаи квалифицировались как нападение киевского режима и его боевиков. Кроме того, Захарова обратила внимание, что страны ЕС "отмалчивались", когда Москва говорила о терактах и подрывах журналистов.
"Вспомните и подрывы, приведшие к летальным исходам Дарьи Дугиной, Владлена Татарского и Захара Прилепина, который чудом выжил, потеряв в итоге этого теракта своего друга и соратника. Где были эти же самые представители стран Европейского Союза, которые делали все для того, чтобы в аналогичном документе, только на другой площадке, на ЮНЕСКО, ничего подобного не заметить?", — добавила она.
Захарова также указала, что этот документ был внесен киевским режимом. То есть именно те, кто несет прямую ответственность за катастрофическую деградацию ситуации в сфере безопасности журналистов, обеспечения надлежащих условий для их профессиональной деятельности и вообще свободы доступа к информации, выступили в качестве поборников безопасности журналистов, объяснила она.

"Это королевство кривых зеркал. Авторы резолюции пафосно сокрушаются по поводу преследования журналистов, гонения на СМИ, введения ограничений, распространения информации. Кто сокрушается? Те самые эсэсовцы, которые отрубили российские средства массовой информации, изгоняли и продолжают изгонять российских журналистов, лишают их аккредитации, маргинализируют их всячески, подвергают травле не только теперь уже журналистов из России, но и их семьи, включая их детей", — заявила Захарова.

То есть киевский режим, который взял в прицел российские медиа всех видов, и сами средства массовой информации, журналистов, корреспондентов, сделал их своей целью, сокрушается на бумаге о том, что нарушаются права журналистов, задалась вопросом дипломат.
"Мало того, гордится этим. Ведет реестр уничтоженных журналистов, общественных деятелей, корреспондентов. При этом многие из них реализуют. Вот именно ту самую политику, которую киевский режим отрицает на бумаге в отношении неугодных средств массовой информации. Из 50 государств-соавторов резолюции 36 стран ввели санкции в отношении российских медиаресурсов, запретив их функционирование на своей территории", — отметила Захарова.
- РИА Новости, 1920, 25.03.2025
25 марта, 12:49
Песков высказался о злодеяниях Киева в отношении безоружных журналистовПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 25 марта прокомментировал гибель российских журналистов в Луганской Народной Республике (ЛНР)
По ее словам, вместо продвижения резолюции, которая наполнена абстрактными формулировками о благих намерениях, не имеющими ничего общего с реальным положением дел в таких странах, там лучше бы сосредоточились на надлежащей квалификации преступлений киевского режима против сотрудников СМИ и мирного населения, оздоровлением ситуации в сфере масс-медиа в собственных странах и прекращением финансирования киевского режима, который этих журналистов убивает.
Дипломат заявила, что подобные документы могут сыграть позитивную роль, но только в том случае, если за их формулировками будет стоять реальное стремление авторов решать проблемы в этой области, а не желание прикрыть свой позор, свое преступление подобными бумагами.
"По сути, эта резолюция является способом ведения мировой общественности в заблуждение относительно собственных дел и преступлений Запада. На деле же мы каждый день видим не только отсутствие реакции на жестокие злодеяния против представителей прессы, но и покровительственное молчание, стратегическое замалчивание профильными многосторонними структурами, включая Верховного комиссара ООН по правам человека [Фолькера Тюрка]", — считает Захарова.
В заключении она подчеркнула, что все эти факты задокументированы и переданы соответствующим организациям на рассмотрение.
Открытие выставки Правда в объективе: вооруженные конфликты XX–XXI веков глазами военных журналистов - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
25 марта, 14:41
Цель №1: Украина продолжает убивать российских журналистовРоссийские журналисты продолжают гибнуть в зоне боевых действий на Украине. Прошедший день забрал жизни сразу трех сотрудников СМИ. Работники прессы с 2014 года являются приоритетной целью для ВСУ
Стоит отметить, что Захарова не в первый раз поднимает этот вопрос. Еще весной она заявляла, что гендиректор ЮНЕСКО Одри Азуле подыгрывает Киеву и его западным покровителям в деструктивной деятельности, приводящей к убийствам журналистов. Подробности в публикации Гендиректор ЮНЕСКО содействует убийствам журналистов - МИД РФ.
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ЭксклюзивРоссияУкраинаЮНЕСКОООНЕвросоюзжурналистыубийства журналистовМария Захарова
 
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Заголовок открываемого материала
16:10Что для Зеленского хорошо, то для Украины смерть. О ядерных фантазиях киевского режима
16:07Где был ЕС, когда убивали наших журналистов, задалась вопросом Захарова в беседе с Украина.ру
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