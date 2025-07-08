https://ukraina.ru/20250708/defitsit-v-19-mlrd-evropa-ischet-sposob-spasti-ukrainskiy-byudzhet-1064883014.html

Дефицит в $19 млрд: Европа ищет способ спасти украинский бюджет

Дефицит в $19 млрд: Европа ищет способ спасти украинский бюджет - 08.07.2025 Украина.ру

Дефицит в $19 млрд: Европа ищет способ спасти украинский бюджет

Продолжающиеся боевые действия все туже стягивают финансовую удавку на шее киевского режима. Вся надежда, как водится, на заграницу: в ЕС думают и гадают, как покрыть дыру на 19 млрд долларов в украинском бюджете

2025-07-08T16:23

2025-07-08T16:23

2025-07-08T16:23

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В Европе беспокоятсяС одной стороны, все как будто бы хорошо. Месяц назад Международный валютный фонд выпустил доклад по финансовой поддержке Украины: экономическая ситуация в стране под контролем, реформы идут, за финансы можно не беспокоится.В то же время раздаются голоса, что не все так благостно, как это рисуется в отчетах. Согласно МВФ, Украине в текущей ситуации на "финансовые потребности" требуется от доноров порядка 40 млрд долларов в год. С этой цифрой не согласны многие эксперты, которые подчеркивают, что даже если этих денег и хватит, то только при условии, что боевые действия окончатся не позже 2026 года.Финансовый аналитик Тимоти Эш в своем блоге ранее писал, что нужно говорить о сумме в 150 млрд долларов вливаний, чтобы Украина могла переломить ход противостояния с Россией, но пока о таких деньгах речи не идет.Впрочем, как и о завершении войны в самые ближайшие сроки.Отмечается, что на ситуацию также влияет неопределенность с дальнейшей помощью Украине, которая идет из США.Три варианта помощиПо прогнозам Financial Times, в случае продолжения боевых действий в следующем году дефицит бюджета Украины увеличится до 19 млрд долларов.В Европе намерены помочь Киеву. Вариантов обсуждается три.Первый заключается в предоставлении Украине военной поддержки в виде двухсторонних грантов. Привлекательность этого варианта для европейцев в том, что таким образом удастся убить двух зайцев – подбросить Украине денег и оружия, а также засчитать эти траты в качестве увеличения расходов на оборону, на чем настаивают США."Вместо того, чтобы дублировать возможности, европейские союзники могли бы совместно финансировать украинские силы — рассматривая это как услугу, которую Украина предоставляет для укрепления континентальной безопасности", - говорится в документе, который был распространен среди стран "Большой семерки" от имени украинских властей.В ЕС дали понять, что идея эта им интересна."Очевидно, что военная поддержка Украины, которую оказывают государства-члены, — это средства не только на оборону Украины, но и на оборону Европы, и часть этих средств, конечно, будет считаться расходами на оборону", - приводит издание комментарий высокопоставленного европейского чиновника.Следующий вариант – это ожидать выплаты из схемы G7 на 50 млрд долларов, в рамках которой Киеву выдаются кредиты из прибыли от российских замороженных активов.И, наконец, третий возможный выход из ситуации также связан с российскими активами. Предполагается, что их можно будет реинвестировать "в более рискованные классы активов". Одновременно разрабатывается "способ разделения ответственности за потенциально более крупные финансовые потери, который не сделает Бельгию, где находится большая часть активов, единолично ответственной за них"."Мы изучаем эти варианты, включая возможность дальнейшего использования заблокированных активов России", — заявил месяц назад комиссар ЕС по экономике Валдис Домбровскис.Без веры в светлое будущееВ ближайшие дн должна состоятся конференция по восстановлению Украины с участием боссов ЕС, которая во многом определит дальнейший план действий европейцев по спасению тонущего киевского режима.Неделей ранее стало известно, что американская корпорация BlackRock прекратила искать инвесторов для финансирования фонда восстановления Украины по причине возросшей неопределенности по поводу будущего Украины.На предстоящей конференции по восстановлении Украины должна была состоятся презентация этого фонда, но оказалось, что никто не хочет туда вкладываться. Еще в январе в BlackRock заявили, что приостанавливают переговоры с инвесторами.Предполагалось, что финансово на эту структуру скинутся организации, близкие к Германии, Польше и Италии. Ожидалось, что будет собрано порядка 500 млн долларов от стран и прочих грантодателей, еще 2 млрд планировали получить от частников.Инициаторы фонда планировали создать объединение инвесторов, акционерный капитал и выделить на проекты по восстановлению Украины не менее 15 млрд долларов.Bloomberg утверждает, что вместо BlackRock свой фонд для этих же целей хочет создать президент Франции Эммануэль Макрон. Пока все находится на стадии обсуждения, однако, подчеркивает агентство, в Париже многие сомневаются в том, что смогут потянуть эту затею без помощи американцев.Пока на Западе думают, как удовлетворить все возрастающие финансовые аппетиты киевского режима, число украинцев, которые верят в светлое будущее страны через 10 лет продолжает неуклонно снижаться.В октябре 2022 года 83% жителей страны были уверены, что Украину через десяток лет ждет процветание в составе ЕС, через год таких было уже только 73%, через год 57%, а теперь, в 2025 году, так считает меньше половины – 47%, свидетельствуют данные опроса КМИС.О том, почему полная победа России может быть только после физического уничтожения США и Европы - в материале издания Украина.ру Станислав Крапивник: У России есть два-три года, чтобы разбить Украину и подготовиться к войне с Европой.

https://ukraina.ru/20250708/postavki-amerikanskogo-oruzhiya-ukraine-otpravyat-koe-chto-no-mnogogo-ne-zhdite-1064866563.html

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эксклюзив, украина, европа, ес, financial times, бюджет