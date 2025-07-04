Мне сказали в США: "Ты в этот район не ходи". Я не хочу, чтобы так стало в России — Александр Михайлов
Нельзя допускать, чтобы диаспоры создавали параллельную власть в России. А люди, которые приезжают к нам из других стран, должны понимать "правила игры" — в Россия нельзя вести себя абы как. Тем более у нас есть печальный опыт США и Европы, где переселенцы и мигранты творят, что хотят.
О криминализации диаспор в РФ и обострении отношений с Азербайджаном в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель Центрального исполкома "Офицеров России", генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.
Ранее, 1 июля, сообщалось о задержаниях представителей азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге и в Воронеже, которых позже отпустили. Это стало частью большой операции, начатой силовиками 27 июня, когда в Екатеринбурге были задержаны примерно 50 азербайджанцев, двое из которых погибли, по версии следствия — при задержании. Все это спровоцировало международный скандал.
— Александр Георгиевич, как бы вы прокомментировали ситуацию с этими задержаниями?
— Во-первых, давайте будем исходить из того, что это граждане Российской Федерации. Они подчиняются нашим законам, и если нарушают его, к ним применяются все меры, в том числе в рамках содержания, которые предусмотрены нашим законодательством.
Значит, мы прекрасно понимаем, что в последнее время на территории Российской Федерации возникли некие национальные анклавы, которые занимаются криминальной деятельностью. Мы стараемся не упоминать национальность, но тем не менее, в связи с тем, что она уже была озвучена, мы об этом можем говорить.
Дело в том, что действительно азербайджанцев на территории Российской Федерации много. Они работают в самых разных отраслях нашего народного хозяйства. Не только в торговле, как обычно их воспринимают. Азербайджанцы есть и в медицине, и в науке. То есть это достаточно цивилизованная нация.
Но, хотим мы того или нет, у любой нации есть определённая критическая масса, которая занимается ещё и криминалом. Собственно поэтому, когда наши ребята начали работать по азербайджанскому национальному криминалу, в самом Азербайджане начался стон. Потому что они рассматривают это дело исключительно как свою собственность. А я, опять-таки, подчеркну, что это граждане России, но только азербайджанской национальности.
И поэтому, конечно, мы понимаем, что это заданный политический хайп, который сегодня для Азербайджана очень нужен. Им необходим был скандал, и они использовали эту историю как элемент давления на Россию.
Хотя, по большому счету, ответ их был довольно неадекватный. Мы знаем, что практически на следующий день были задержаны 8 российских граждан, которые, скорее всего, никакого отношения к предъявленному им обвинению не имеют.
14 октября 2022, 12:02Александр Михайлов: кто онЧлен Высшего совета Общероссийского движения "СИЛЬНАЯ РОССИЯ"
— Почему вы так считаете?
— Потому что, если бы они имели к этому отношение, у азербайджанских властей была бы информация соответствующая, и их задержали бы раньше. А здесь просто похватали первых попавшихся, для того чтобы показать, что они тоже могут так же поступать с российскими гражданами.
Я считаю, это совершенно не спортивное поведение. И, самое главное, я подпрыгнул, когда прочитал заявление представителя прокуратуры, которая начинает заявлять о том, что Россия вышла из Европейского Совета по правам человека, поэтому он нарушает права людей.
Азербайджан ответил тем же самым, несмотря на то, что является членом указанной организации — в жёсткой форме задержав людей без предъявления им обвинений. То что азербайджанский суд вынес решение об аресте как раз свидетельствует, что там никакого права нет. Есть политическая воля руководства страны, которая в конечном итоге и является следствием всех происходящих событий.
— Кстати, Шахин Шыхлински и его ближайшие родственники были известны в Екатеринбурге не только как представители азербайджанской диаспоры, но и как крупные игроки в сфере торговли и ресторанного бизнеса. Например, Шыхлински-старший — совладелец торгового центра Baku Plaza, который местные называли "азербайджанским кварталом". Так всё-таки: что стоит за задержаниями — передел территорий или действительно уголовщина?
— Здесь никакой политики нет. Мы прекрасно понимаем, что органам внутренних дел политикой заниматься некогда. Нам не нужно было показывать своё отношение к Азербайджану от слова "совсем".
Все диктуется той оперативной обстановкой, которая позволяет принимать меры превентивного характера для задержания лидеров группировок и так далее. Это задача силовых органов. Почему тогда идут возмущения по этому поводу?
Мы и таджиков, и украинцев, и представителей других национальностей задерживаем и привлекаем к уголовной ответственности, если тому есть повод.
Тем не менее хайп начался после того, как двое из задержанных скончались. Причем их тела [в Азербайджане] встретили как тела национальных героев. Мне это напоминает историю в США, когда там убили при задержании афроамериканца, и потом вся Америка целовала сапоги афроамериканцам.
Мы так делать не будем, потому что, повторюсь, задержанные — граждане России, и это наши внутренние дела.
© Полиция у офиса "Sputnik Азербайджан". Фото: APA
© Полиция у офиса "Sputnik Азербайджан". Фото: APA
— И все-таки мне интересно, часто ли диаспоры в России "захватывают" рынки, ресторанный бизнес? Почему это происходит?
— У каждой нации есть свои национальные особенности, связанные с определёнными видами деятельности. И, естественно, азербайджанцы, отдадим должное им, умеют успешно торговать и качественно организовать ресторанный бизнес.
Но вопрос заключается в том: присутствует в этом или нет криминальный аспект. И если он присутствует, то тогда необходимо было раньше что-то с этим делать, чтобы не допустить формирования анклава до такой степени, что это стала чуть ли не суверенная территория другого государства. Вот, с чем нам придётся бороться.
Мы, кстати говоря, уже с этим боролись. Вспомните историю с Черкизовским рынком, который был собственностью представителя Азербайджана. Это был целый криминальный анклав.
Причем, владельцы этого рынка к внутренней структуре даже отношения не имели — там формировались китайская, вьетнамская, образно говоря, мафии, были ещё группы, объединенные по национальному признаку, которые осуществляли действия (в том числе "крышевали") в отношении своих соотечественников. Поэтому, конечно, все анклавы должны быть под жёстким контролем государства.
Но не всегда это получается.
— Почему?
— Нет политической воли на это, не установлены правила игры, отсутствуют возможности у правоохранительных органов. Прежде всего, к сожалению, присутствует коррупция в органах власти, которая предоставляет возможность создания таких рынков, ресторанов, которые в большей степени обслуживают своих соотечественников.
— В целом какова сейчас ситуация с диаспорами в России? Какие еще есть проблемы?
— Проблема одна. Нельзя допускать, чтобы диаспора превращалась в криминальную структуру. К сожалению, это бывает очень часто, потому что основной смысл диаспоры — это урегулирование конфликтов между представителями диаспоры, которая создаётся, с органами власти и управления.
Это серьёзная проблема, потому что часто во главе диаспоры находятся зачастую "решалы". Это те люди, которые при задержании кого-то из "своих", начинают искать варианты выхода на следователей и оперативных сотрудников. Они решают вопросы, связанные с получением разрешения на жительство, гражданство и так далее. Вот этого нельзя допускать.
Диаспора — это, в первую очередь, структура, которая позволяет, объединяясь по национальному признаку, заниматься вопросами другого характера — гуманитарного. А это язык, культура, обычаи, традиции.
И, опять-таки, все это не должно выходить за рамки нашего законодательства. Потому что диаспоры превращаются в государство в государстве, когда начинают диктовать российским гражданам на нашей территории правила поведения. Этого тоже не должно быть, нужно жёстко принимать меры, прежде всего, к лидерам диаспор.
Как правило, это люди богатые, имеющие связи в органах власти, с помощью которых они пытаются решать вопросы в интересах своих соотечественников. На территории Российской Федерации, повторюсь, все вопросы должны решаться органами власти нашей страны, а не национальными диаспорами.
1 июля, 19:30Александр Дюков: Власти Азербайджана встали на защиту членов ОПГ, но у России есть законный ответАзербайджанские власти вполне осознанно переформатируют свое отношение к России. Пока у нас еще существует мифология о том, что Азербайджан остается нашим стратегическим союзником, но вектор развития абсолютно понятен любому непредвзятому наблюдателю.
— Кстати, зачастую определенная диаспора рассматривается властями определённого государства как агентура его влияния в России? Это нормально?
— Это не нормально. Диаспоры, если уж мы с вами говорим о диаспорах как явлении, конечно, должны способствовать развитию доверия между народами. А если они занимаются совершенно другими вещами, это лишь усложняет взаимоотношения между Россией и другими странами.
Так что, думаю, мы должны исходить из того, что не возражаем, чтобы на территории России существовали объединения граждан по национальному признаку, но они должны решать вопросы культурно-нравственного характера в рамках российских законов.
— Как на ситуацию с диаспорами влияет неукомплектованность МВД? Как по этой теме работают наши спецслужбы?
— Они работают исходя из тех возможностей, которые у них есть. И мы не должны допускать того, чтобы у нас все отделение милиции говорило на азербайджанском или ином языке, куда, в силу отсутствия кандидатов из числа наших местных жителей, приходят представители других национальностей.
Вот где возникает самая большая проблема. Потому что тогда государственная правоохранительная структура работает исключительно по своим традициям, в интересах прежде всего своих соотечественников. Этого не должно быть.
Я лично считаю, что человек, который приходит на службу правоохранительного органа, должен жить на территории России не менее 15–20 лет. Если меньше — он не имеет права занимать государственную должность на территории РФ.
Второй момент, тоже очень важный. Мы с вами понимаем, что миграция нам нужна для того, чтобы каким-то образом восполнить дефицит рабочих профессий. Но нам нельзя допускать, чтобы трудовой мигрант способствовал переселению в Россию всей своей родни.
Когда человек пересекает нашу границу и получает российское гражданство, на него распространяются все права и льготы, которые существуют для граждан РФ. Но российский гражданин выплачивает своей стране налоги на все социальные вопросы, которые реализуются потом через пенсии, социальное обслуживание и так далее. Трудовые мигранты этого не делают, поэтому мы не можем содержать всех их родственников, которые никогда не платили налоги.
— В Госдуме разгорелись споры о необходимости законодательного регулирования деятельности этнических диаспор. Одни предлагают полностью запретить такие объединения, другие выступают за их легализацию и усиленный контроль. А вы, как представитель силовых ведомств с опытом, что можете предложить?
— Вообще диаспора как организованная структура существовать на территории Российской Федерации не должна. Люди, которые живут в России, безусловно, объединены общими интересами и проблемами, но нельзя допускать, чтобы они создавали параллельную власть в России.
Поэтому моя точка зрения такова. Я считаю, что все диаспоры должны замыкаться не на своих соотечественниках, которые здесь проживают, а на органах власти, которые существуют в Российской Федерации. Если у человека проблемы, иди в органы власти и управления и решай их там.
Фото: мигранты в России
— Сразу возникает вопрос, а как он пойдёт, если зачастую он русского языка не знает?
— Так вот мы поэтому и ввели экзамен по русскому языку, чтобы человек понимал, что он говорит, как он может отстоять свои права через органы власти управления Российской Федерации. А не через диаспоры.
— На Западе с мигрантами и диаспорами зачастую возникают проблемы намного жестче, чем сейчас у нас. Как нам отрегулировать этот вопрос, чтобы не утонуть в болоте преступности и международной конфронтации, в коих барахтается Европа?
— Во-первых, по поводу конфронтации. Мы их не создаём, мы, в который раз повторюсь, действуем в рамках нашего законодательства. Конфронтацию создают, так сказать, партнёры наши из других стран. Как только они видят, что какого-то представителя определённой национальности задержали, тут же включается.
Поэтому, я считаю, мы должны проявить железную, непреклонную волю, которая позволила бы нам выстроить отношения на этом направлении. Необходимо, что люди, которые приезжают в Россию из других стран, понимали "правила игры" — что в Россия нельзя вести себя абы как. Это необходимо доносить до них, если нужно — с превентивным характером.
Американцы, как вы верно заметили, выхватили уже с мексиканцами, которые приезжают к ним в страну и творят там, что хотят. Когда я ездил в США, мне сказали: ты в этот район не ходи, а в другом районе — ходи только по левой стороне улицы, иначе будешь незащищен. Белые американцы для себя даже определили границы посещения в анклавах проживающих там афроамериканцев.
Вот такого в России мы не должны допустить. Мы должны учиться на ошибках других, глядя на Соединенные Штаты, Францию, Германию, где присутствует огромное число сомнительных персонажей. Мы должны делать выводы и вносить соответствующие коррективы.
Наша добрая, хлебосольная, русская душа своей добросердечностью порой наносит больше вреда, чем пользы. Нам на шею садятся и ножки свешивают.
— Украинские ресурсы сейчас массово переключились на разжигание вражды между Россией и Азербайджаном. На что рассчитывает Киев?
— Киев рассчитывает только на свою очередную мечту — создать ещё один военный очаг на территории Российской Федерации, максимально столкнуть лбами Азербайджан и Россию. Чем больше конфликтов на нашей территории, тем удобнее Киеву.
1 июля, 16:57Игорь Юшков: Если Азербайджан поставляет нефть на Кременчугский НПЗ, пусть не обижается, что его бомбятАзербайджан пытается показать, что он самостоятельный игрок, который никак не зависит от России. Поэтому надо показать, что Азербайджан нам тоже не особенно нужен, считает эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков
Более подробно о ситуации с диаспорами и мигрантами в России в материале Национальные диаспоры в РФ: благо или зло?.
Подписывайся на