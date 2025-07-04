https://ukraina.ru/20250704/mne-skazali-v-ssha-ty-v-etot-rayon-ne-khodi-ya-ne-khochu-chtoby-tak-stalo-v-rossii--aleksandr-mikhaylov-1064628481.html

Мне сказали в США: "Ты в этот район не ходи". Я не хочу, чтобы так стало в России — Александр Михайлов

Мне сказали в США: "Ты в этот район не ходи". Я не хочу, чтобы так стало в России — Александр Михайлов - 04.07.2025 Украина.ру

Мне сказали в США: "Ты в этот район не ходи". Я не хочу, чтобы так стало в России — Александр Михайлов

Нельзя допускать, чтобы диаспоры создавали параллельную власть в России. А люди, которые приезжают к нам из других стран, должны понимать "правила игры" — в Россия нельзя вести себя абы как. Тем более у нас есть печальный опыт США и Европы, где переселенцы и мигранты творят, что хотят.

2025-07-04T04:45

2025-07-04T04:45

2025-07-04T04:45

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александр михайлов

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мигранты

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О криминализации диаспор в РФ и обострении отношений с Азербайджаном в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель Центрального исполкома "Офицеров России", генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.Ранее, 1 июля, сообщалось о задержаниях представителей азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге и в Воронеже, которых позже отпустили. Это стало частью большой операции, начатой силовиками 27 июня, когда в Екатеринбурге были задержаны примерно 50 азербайджанцев, двое из которых погибли, по версии следствия — при задержании. Все это спровоцировало международный скандал.— Александр Георгиевич, как бы вы прокомментировали ситуацию с этими задержаниями?— Во-первых, давайте будем исходить из того, что это граждане Российской Федерации. Они подчиняются нашим законам, и если нарушают его, к ним применяются все меры, в том числе в рамках содержания, которые предусмотрены нашим законодательством.Значит, мы прекрасно понимаем, что в последнее время на территории Российской Федерации возникли некие национальные анклавы, которые занимаются криминальной деятельностью. Мы стараемся не упоминать национальность, но тем не менее, в связи с тем, что она уже была озвучена, мы об этом можем говорить.Дело в том, что действительно азербайджанцев на территории Российской Федерации много. Они работают в самых разных отраслях нашего народного хозяйства. Не только в торговле, как обычно их воспринимают. Азербайджанцы есть и в медицине, и в науке. То есть это достаточно цивилизованная нация.Но, хотим мы того или нет, у любой нации есть определённая критическая масса, которая занимается ещё и криминалом. Собственно поэтому, когда наши ребята начали работать по азербайджанскому национальному криминалу, в самом Азербайджане начался стон. Потому что они рассматривают это дело исключительно как свою собственность. А я, опять-таки, подчеркну, что это граждане России, но только азербайджанской национальности.И поэтому, конечно, мы понимаем, что это заданный политический хайп, который сегодня для Азербайджана очень нужен. Им необходим был скандал, и они использовали эту историю как элемент давления на Россию.Хотя, по большому счету, ответ их был довольно неадекватный. Мы знаем, что практически на следующий день были задержаны 8 российских граждан, которые, скорее всего, никакого отношения к предъявленному им обвинению не имеют.— Почему вы так считаете?— Потому что, если бы они имели к этому отношение, у азербайджанских властей была бы информация соответствующая, и их задержали бы раньше. А здесь просто похватали первых попавшихся, для того чтобы показать, что они тоже могут так же поступать с российскими гражданами.Я считаю, это совершенно не спортивное поведение. И, самое главное, я подпрыгнул, когда прочитал заявление представителя прокуратуры, которая начинает заявлять о том, что Россия вышла из Европейского Совета по правам человека, поэтому он нарушает права людей.Азербайджан ответил тем же самым, несмотря на то, что является членом указанной организации — в жёсткой форме задержав людей без предъявления им обвинений. То что азербайджанский суд вынес решение об аресте как раз свидетельствует, что там никакого права нет. Есть политическая воля руководства страны, которая в конечном итоге и является следствием всех происходящих событий.— Кстати, Шахин Шыхлински и его ближайшие родственники были известны в Екатеринбурге не только как представители азербайджанской диаспоры, но и как крупные игроки в сфере торговли и ресторанного бизнеса. Например, Шыхлински-старший — совладелец торгового центра Baku Plaza, который местные называли "азербайджанским кварталом". Так всё-таки: что стоит за задержаниями — передел территорий или действительно уголовщина?— Здесь никакой политики нет. Мы прекрасно понимаем, что органам внутренних дел политикой заниматься некогда. Нам не нужно было показывать своё отношение к Азербайджану от слова "совсем".Все диктуется той оперативной обстановкой, которая позволяет принимать меры превентивного характера для задержания лидеров группировок и так далее. Это задача силовых органов. Почему тогда идут возмущения по этому поводу?Мы и таджиков, и украинцев, и представителей других национальностей задерживаем и привлекаем к уголовной ответственности, если тому есть повод.Тем не менее хайп начался после того, как двое из задержанных скончались. Причем их тела [в Азербайджане] встретили как тела национальных героев. Мне это напоминает историю в США, когда там убили при задержании афроамериканца, и потом вся Америка целовала сапоги афроамериканцам.Мы так делать не будем, потому что, повторюсь, задержанные — граждане России, и это наши внутренние дела.— И все-таки мне интересно, часто ли диаспоры в России "захватывают" рынки, ресторанный бизнес? Почему это происходит?— У каждой нации есть свои национальные особенности, связанные с определёнными видами деятельности. И, естественно, азербайджанцы, отдадим должное им, умеют успешно торговать и качественно организовать ресторанный бизнес.Но вопрос заключается в том: присутствует в этом или нет криминальный аспект. И если он присутствует, то тогда необходимо было раньше что-то с этим делать, чтобы не допустить формирования анклава до такой степени, что это стала чуть ли не суверенная территория другого государства. Вот, с чем нам придётся бороться.Мы, кстати говоря, уже с этим боролись. Вспомните историю с Черкизовским рынком, который был собственностью представителя Азербайджана. Это был целый криминальный анклав.Причем, владельцы этого рынка к внутренней структуре даже отношения не имели — там формировались китайская, вьетнамская, образно говоря, мафии, были ещё группы, объединенные по национальному признаку, которые осуществляли действия (в том числе "крышевали") в отношении своих соотечественников. Поэтому, конечно, все анклавы должны быть под жёстким контролем государства.Но не всегда это получается.— Почему?— Нет политической воли на это, не установлены правила игры, отсутствуют возможности у правоохранительных органов. Прежде всего, к сожалению, присутствует коррупция в органах власти, которая предоставляет возможность создания таких рынков, ресторанов, которые в большей степени обслуживают своих соотечественников.— В целом какова сейчас ситуация с диаспорами в России? Какие еще есть проблемы?— Проблема одна. Нельзя допускать, чтобы диаспора превращалась в криминальную структуру. К сожалению, это бывает очень часто, потому что основной смысл диаспоры — это урегулирование конфликтов между представителями диаспоры, которая создаётся, с органами власти и управления.Это серьёзная проблема, потому что часто во главе диаспоры находятся зачастую "решалы". Это те люди, которые при задержании кого-то из "своих", начинают искать варианты выхода на следователей и оперативных сотрудников. Они решают вопросы, связанные с получением разрешения на жительство, гражданство и так далее. Вот этого нельзя допускать.Диаспора — это, в первую очередь, структура, которая позволяет, объединяясь по национальному признаку, заниматься вопросами другого характера — гуманитарного. А это язык, культура, обычаи, традиции.И, опять-таки, все это не должно выходить за рамки нашего законодательства. Потому что диаспоры превращаются в государство в государстве, когда начинают диктовать российским гражданам на нашей территории правила поведения. Этого тоже не должно быть, нужно жёстко принимать меры, прежде всего, к лидерам диаспор.Как правило, это люди богатые, имеющие связи в органах власти, с помощью которых они пытаются решать вопросы в интересах своих соотечественников. На территории Российской Федерации, повторюсь, все вопросы должны решаться органами власти нашей страны, а не национальными диаспорами.— Кстати, зачастую определенная диаспора рассматривается властями определённого государства как агентура его влияния в России? Это нормально?— Это не нормально. Диаспоры, если уж мы с вами говорим о диаспорах как явлении, конечно, должны способствовать развитию доверия между народами. А если они занимаются совершенно другими вещами, это лишь усложняет взаимоотношения между Россией и другими странами.Так что, думаю, мы должны исходить из того, что не возражаем, чтобы на территории России существовали объединения граждан по национальному признаку, но они должны решать вопросы культурно-нравственного характера в рамках российских законов.— Как на ситуацию с диаспорами влияет неукомплектованность МВД? Как по этой теме работают наши спецслужбы?— Они работают исходя из тех возможностей, которые у них есть. И мы не должны допускать того, чтобы у нас все отделение милиции говорило на азербайджанском или ином языке, куда, в силу отсутствия кандидатов из числа наших местных жителей, приходят представители других национальностей.Вот где возникает самая большая проблема. Потому что тогда государственная правоохранительная структура работает исключительно по своим традициям, в интересах прежде всего своих соотечественников. Этого не должно быть.Я лично считаю, что человек, который приходит на службу правоохранительного органа, должен жить на территории России не менее 15–20 лет. Если меньше — он не имеет права занимать государственную должность на территории РФ.Второй момент, тоже очень важный. Мы с вами понимаем, что миграция нам нужна для того, чтобы каким-то образом восполнить дефицит рабочих профессий. Но нам нельзя допускать, чтобы трудовой мигрант способствовал переселению в Россию всей своей родни.Когда человек пересекает нашу границу и получает российское гражданство, на него распространяются все права и льготы, которые существуют для граждан РФ. Но российский гражданин выплачивает своей стране налоги на все социальные вопросы, которые реализуются потом через пенсии, социальное обслуживание и так далее. Трудовые мигранты этого не делают, поэтому мы не можем содержать всех их родственников, которые никогда не платили налоги.— В Госдуме разгорелись споры о необходимости законодательного регулирования деятельности этнических диаспор. Одни предлагают полностью запретить такие объединения, другие выступают за их легализацию и усиленный контроль. А вы, как представитель силовых ведомств с опытом, что можете предложить?— Вообще диаспора как организованная структура существовать на территории Российской Федерации не должна. Люди, которые живут в России, безусловно, объединены общими интересами и проблемами, но нельзя допускать, чтобы они создавали параллельную власть в России.Поэтому моя точка зрения такова. Я считаю, что все диаспоры должны замыкаться не на своих соотечественниках, которые здесь проживают, а на органах власти, которые существуют в Российской Федерации. Если у человека проблемы, иди в органы власти и управления и решай их там.— Сразу возникает вопрос, а как он пойдёт, если зачастую он русского языка не знает?— Так вот мы поэтому и ввели экзамен по русскому языку, чтобы человек понимал, что он говорит, как он может отстоять свои права через органы власти управления Российской Федерации. А не через диаспоры.— На Западе с мигрантами и диаспорами зачастую возникают проблемы намного жестче, чем сейчас у нас. Как нам отрегулировать этот вопрос, чтобы не утонуть в болоте преступности и международной конфронтации, в коих барахтается Европа?— Во-первых, по поводу конфронтации. Мы их не создаём, мы, в который раз повторюсь, действуем в рамках нашего законодательства. Конфронтацию создают, так сказать, партнёры наши из других стран. Как только они видят, что какого-то представителя определённой национальности задержали, тут же включается.Поэтому, я считаю, мы должны проявить железную, непреклонную волю, которая позволила бы нам выстроить отношения на этом направлении. Необходимо, что люди, которые приезжают в Россию из других стран, понимали "правила игры" — что в Россия нельзя вести себя абы как. Это необходимо доносить до них, если нужно — с превентивным характером.Американцы, как вы верно заметили, выхватили уже с мексиканцами, которые приезжают к ним в страну и творят там, что хотят. Когда я ездил в США, мне сказали: ты в этот район не ходи, а в другом районе — ходи только по левой стороне улицы, иначе будешь незащищен. Белые американцы для себя даже определили границы посещения в анклавах проживающих там афроамериканцев.Вот такого в России мы не должны допустить. Мы должны учиться на ошибках других, глядя на Соединенные Штаты, Францию, Германию, где присутствует огромное число сомнительных персонажей. Мы должны делать выводы и вносить соответствующие коррективы.Наша добрая, хлебосольная, русская душа своей добросердечностью порой наносит больше вреда, чем пользы. Нам на шею садятся и ножки свешивают.— Украинские ресурсы сейчас массово переключились на разжигание вражды между Россией и Азербайджаном. На что рассчитывает Киев?— Киев рассчитывает только на свою очередную мечту — создать ещё один военный очаг на территории Российской Федерации, максимально столкнуть лбами Азербайджан и Россию. Чем больше конфликтов на нашей территории, тем удобнее Киеву.Более подробно о ситуации с диаспорами и мигрантами в России в материале Национальные диаспоры в РФ: благо или зло?.

https://ukraina.ru/20221014/1039731439.html

https://ukraina.ru/20250701/aleksandr-dyukov-vlasti-azerbaydzhana-vstali-na-zaschitu-chlenov-opg-no-u-rossii-est-zakonnyy-otvet-1064530664.html

https://ukraina.ru/20250701/1064517016.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, украина.ру, александр михайлов, россия, азербайджан, сша, фсб, мвд, мигранты, диаспора, украина, миграция, криминал, екатеринбург