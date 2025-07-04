Фантастика или реальность? Эксперт оценил заявления Киева о производстве миллионов БПЛА
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУУкраинский БПЛА/Сухопутные войска ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Заявления Украины о возможности производства четырех миллионов беспилотников выглядят крайне сомнительно без внешней поддержки. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
"Украина заявляла о том, что она может производить 4 миллиона беспилотников самолетного типа... Но это все возможно только при наличии денежных средств и поставок самих этих беспилотников, либо их элементов для сборки на территории Украины", — пояснил эксперт.
Кнутов привёл примеры: Германия выделила средства на 500 БПЛА, Финляндия разрабатывает новый дрон совместно с Украиной, а Франция планирует выпуск аналогов "Ланцетов" на предприятиях Renault.
При этом эксперт сомневается, что Запад сможет компенсировать нехватку тяжёлого вооружения массовым производством дронов: "Натовцы сейчас не могут поставлять достаточное количество самоходок, танков, артиллерийских снарядов... пытаются эти минусы закрыть с помощью роста числа беспилотников".
Реальные производственные возможности Украины остаются ограниченными, резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Юрий Кнутов: Россия наводит ужас на Украину "Молниями" и "Геранями", пока США считают остатки свои ракет" на сайте Украина.ру.
О ситуации на разных направлениях СВО: "Полковник Геннадий Алехин: Русские "Черники" в небе над Сумами обрушат всю систему управления ВСУ" на сайте Украина.ру.
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