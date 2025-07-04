Фантастика или реальность? Эксперт оценил заявления Киева о производстве миллионов БПЛА - 04.07.2025 Украина.ру
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Фантастика или реальность? Эксперт оценил заявления Киева о производстве миллионов БПЛА
Фантастика или реальность? Эксперт оценил заявления Киева о производстве миллионов БПЛА - 04.07.2025 Украина.ру
Фантастика или реальность? Эксперт оценил заявления Киева о производстве миллионов БПЛА
Заявления Украины о возможности производства четырех миллионов беспилотников выглядят крайне сомнительно без внешней поддержки. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
2025-07-04T05:30
2025-07-04T05:30
новости
украина
киев
германия
юрий кнутов
геннадий алехин
бпла
беспилотники
оружие
финляндия
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"Украина заявляла о том, что она может производить 4 миллиона беспилотников самолетного типа... Но это все возможно только при наличии денежных средств и поставок самих этих беспилотников, либо их элементов для сборки на территории Украины", — пояснил эксперт.Кнутов привёл примеры: Германия выделила средства на 500 БПЛА, Финляндия разрабатывает новый дрон совместно с Украиной, а Франция планирует выпуск аналогов "Ланцетов" на предприятиях Renault.При этом эксперт сомневается, что Запад сможет компенсировать нехватку тяжёлого вооружения массовым производством дронов: "Натовцы сейчас не могут поставлять достаточное количество самоходок, танков, артиллерийских снарядов... пытаются эти минусы закрыть с помощью роста числа беспилотников".Реальные производственные возможности Украины остаются ограниченными, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Юрий Кнутов: Россия наводит ужас на Украину "Молниями" и "Геранями", пока США считают остатки свои ракет" на сайте Украина.ру.О ситуации на разных направлениях СВО: "Полковник Геннадий Алехин: Русские "Черники" в небе над Сумами обрушат всю систему управления ВСУ" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250703/drony-na-optovolokne-ili-fpv-agata-iz-podrazdeleniya-nochnye-vedmy-rasskazala-chto-prosche-v-rabote-1064560208.html
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новости, украина, киев, германия, юрий кнутов, геннадий алехин, бпла, беспилотники, оружие, финляндия, франция, "ланцет", сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, спецоперация
Новости, Украина, Киев, Германия, Юрий Кнутов, Геннадий Алехин, БПЛА, беспилотники, оружие, Финляндия, Франция, "Ланцет", СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, Спецоперация

Фантастика или реальность? Эксперт оценил заявления Киева о производстве миллионов БПЛА

05:30 04.07.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУУкраинский БПЛА/Сухопутные войска ВСУ
Украинский БПЛА/Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
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Заявления Украины о возможности производства четырех миллионов беспилотников выглядят крайне сомнительно без внешней поддержки. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
"Украина заявляла о том, что она может производить 4 миллиона беспилотников самолетного типа... Но это все возможно только при наличии денежных средств и поставок самих этих беспилотников, либо их элементов для сборки на территории Украины", — пояснил эксперт.
Кнутов привёл примеры: Германия выделила средства на 500 БПЛА, Финляндия разрабатывает новый дрон совместно с Украиной, а Франция планирует выпуск аналогов "Ланцетов" на предприятиях Renault.
При этом эксперт сомневается, что Запад сможет компенсировать нехватку тяжёлого вооружения массовым производством дронов: "Натовцы сейчас не могут поставлять достаточное количество самоходок, танков, артиллерийских снарядов... пытаются эти минусы закрыть с помощью роста числа беспилотников".
Реальные производственные возможности Украины остаются ограниченными, резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Юрий Кнутов: Россия наводит ужас на Украину "Молниями" и "Геранями", пока США считают остатки свои ракет" на сайте Украина.ру.
О ситуации на разных направлениях СВО: "Полковник Геннадий Алехин: Русские "Черники" в небе над Сумами обрушат всю систему управления ВСУ" на сайте Украина.ру.
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