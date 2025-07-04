https://ukraina.ru/20250704/fantastika-ili-realnost-ekspert-otsenil-zayavleniya-kieva-o-proizvodstve-millionov-bpla-1064635375.html

Фантастика или реальность? Эксперт оценил заявления Киева о производстве миллионов БПЛА

Фантастика или реальность? Эксперт оценил заявления Киева о производстве миллионов БПЛА - 04.07.2025 Украина.ру

Фантастика или реальность? Эксперт оценил заявления Киева о производстве миллионов БПЛА

Заявления Украины о возможности производства четырех миллионов беспилотников выглядят крайне сомнительно без внешней поддержки. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов

2025-07-04T05:30

2025-07-04T05:30

2025-07-04T05:30

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"Украина заявляла о том, что она может производить 4 миллиона беспилотников самолетного типа... Но это все возможно только при наличии денежных средств и поставок самих этих беспилотников, либо их элементов для сборки на территории Украины", — пояснил эксперт.Кнутов привёл примеры: Германия выделила средства на 500 БПЛА, Финляндия разрабатывает новый дрон совместно с Украиной, а Франция планирует выпуск аналогов "Ланцетов" на предприятиях Renault.При этом эксперт сомневается, что Запад сможет компенсировать нехватку тяжёлого вооружения массовым производством дронов: "Натовцы сейчас не могут поставлять достаточное количество самоходок, танков, артиллерийских снарядов... пытаются эти минусы закрыть с помощью роста числа беспилотников".Реальные производственные возможности Украины остаются ограниченными, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Юрий Кнутов: Россия наводит ужас на Украину "Молниями" и "Геранями", пока США считают остатки свои ракет" на сайте Украина.ру.О ситуации на разных направлениях СВО: "Полковник Геннадий Алехин: Русские "Черники" в небе над Сумами обрушат всю систему управления ВСУ" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250703/drony-na-optovolokne-ili-fpv-agata-iz-podrazdeleniya-nochnye-vedmy-rasskazala-chto-prosche-v-rabote-1064560208.html

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