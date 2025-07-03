https://ukraina.ru/20250703/1064611479.html

Полковник Геннадий Алехин: Русские "Черники" в небе над Сумами обрушат всю систему управления ВСУ

Полковник Геннадий Алехин: Русские "Черники" в небе над Сумами обрушат всю систему управления ВСУ - 03.07.2025 Украина.ру

Полковник Геннадий Алехин: Русские "Черники" в небе над Сумами обрушат всю систему управления ВСУ

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами

2025-07-03T16:55

2025-07-03T16:55

2025-07-03T16:55

эксклюзив

спецоперация

сумы

юнаковка

теткино

геннадий алехин

вооруженные силы украины

силы специальных операций

украина

харьков

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Обстановка на Сумском направлении по-прежнему сложная и напряженная. Противник все еще пытается остановить продвижение подразделений группировки войск "Север ". Командование ВСУ использует бригады резерва, тем самым, ослабляя свои мобильные бригады на других участках фронта. В ход пошли спецназ 71-й отдельной егерской бригады, группы Сил специальных операций (в том числе из отряда "Рейнджеров"), 8-й полк ССО, 48-й отдельный штурмовой батальон, а также 129-я отдельная бригада территориальной обороны.Российская армия уже прочно удерживает северную и южную части Юнаковки (по обоим берегам реки Локня) сумев перерезать дорогу Юнаковка-Сумы. Но говорить о полном освобождении этого важного логистического населенного пункта еще преждевременно. Сейчас в Юнаковке продолжаются бои. На участке Андреевка – Алексеевка также жарко. Противник по-прежнему перебрасывает подкрепления для удержания опорных пунктов и районов обороны.В районе Тёткино ВСУ не прекращают попыток прорыва на нашу территорию. Штурмовые группы постоянно доукомплектовываются военнослужащими из других бригад. Впрочем, это не влияет на ход боевых действий. Наши огневые средства методично уничтожают врага еще на подступах к границе.К примеру, в районе селения Бессаловка наша разведка обнаружила перемещение штурмовых групп ВСУ в направлении госграницы. Авиация нанесла бомбовый удар по противнику. Далее вступили десантники, и в результате стрелкового боя с большими потерями штурмовики ВСУ отступили вглубь Сумской области.Все подступы к Теткино и Новому Пути завалены "трехсотыми", но украинские командиры не горят желанием отправлять своих подчиненных собрать и эвакуировать раненых.Эффективно продолжает работать наша аэроразведка, завязанная на спутники, причем в качестве барражирующих боеприпасов начали применяться БПЛА "Герань-2", которые в районе Конотопа уничтожили пункт временной дислокации 58-й отдельной бригады ВСУ и места для хранения БПЛА противника.Многие военные специалисты указывает на серьезные ошибки в подготовке обороны после выхода украинских войск из Курской области: позиции оказались не укрепленными, а окопы — не защищены от дронов. Также сообщается о нехватке минных заграждений на ключевых направлениях. В ответ украинские командиры вынуждены экстренно перебрасывать элитные части, чтобы затыкать бреши. Само собой, все это приводит к хаосу в управлении и большим потерям.Еще одна характерная деталь. Наши дроноводы активно применяют теперь модернизированные беспилотники. Особенность "Герани-3", в сравнении со своими собратьями первого и второго поколений, в том, что она имеет не поршневой, а турбореактивный двухконтурный двигатель. Своего рода маленький реактивный самолет. Аппарат может развивать скорость до 600 км/ч, а при пикировании на цель показатель вырастает до рекордных 800 км/ч. Для сравнения, в годы Великой Отечественной войны на таких скоростях летали и воевали истребители по обе стороны фронта.И вот появилась под Сумами "Черника-2", которая ранее атаковала объекты ВСУ в Харькове. Аппарат, конечно, размерами и мощью взрывчатого вещества с "Геранью" не сравнится, но и задачи у них разные. "Черника-2" — это оружие ближнего боя. Дальность до 100 км, скорость порядка 60 км/ч, мощность боевой части около 3 кг с перспективой увеличения за счет снижения дальности.Эксперты отмечают, что второе поколение "Черники" сохранило одно из главных своих преимуществ — дешевизну, но в то же время получило уникальные боевые возможности производить на финальном этапе полета автоматическое донаведение на цель с захватом и поражением объекта. Все это происходит уже без связи оператора с беспилотником, позволяя выполнять прицельную атаку даже в условиях активной работы станций РЭБ.Между "Геранью" и "Черникой" есть не только различия, но и сходства. Они имеют конструктивную схему "летающее крыло" и оба черного цвета. Отличились в боях на данном участке фронта операторы ударных БПЛА Уссурийского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения каждый день уничтожают десятки единиц техники и боевиков ВСУ в Сумской области, нарушая логистику и препятствуя снабжению снарядами и материальными средствами передовых подразделений противника, срывая его ротацию на линии соприкосновения, тем самым оказывая огромную помощь передовым подразделениям в расширении зоны безопасности у границы с РФ.

https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html

https://ukraina.ru/20250702/voennyy-ekspert-aleksey-anpilogov-rossiya-neskolkimi-proryvami-prevratila-oboronu-vsu-v-trishkin-1064581455.html

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Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg

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Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg

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