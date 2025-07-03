Полковник Геннадий Алехин: Русские "Черники" в небе над Сумами обрушат всю систему управления ВСУ - 03.07.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250703/1064611479.html
Полковник Геннадий Алехин: Русские "Черники" в небе над Сумами обрушат всю систему управления ВСУ
Полковник Геннадий Алехин: Русские "Черники" в небе над Сумами обрушат всю систему управления ВСУ - 03.07.2025 Украина.ру
Полковник Геннадий Алехин: Русские "Черники" в небе над Сумами обрушат всю систему управления ВСУ
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
2025-07-03T16:55
2025-07-03T16:55
эксклюзив
спецоперация
сумы
юнаковка
теткино
геннадий алехин
вооруженные силы украины
силы специальных операций
украина
харьков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/1b/1057071273_0:0:1290:725_1920x0_80_0_0_aa3cf2b5acdc362a6a093817d1443f65.jpg
Обстановка на Сумском направлении по-прежнему сложная и напряженная. Противник все еще пытается остановить продвижение подразделений группировки войск "Север ". Командование ВСУ использует бригады резерва, тем самым, ослабляя свои мобильные бригады на других участках фронта. В ход пошли спецназ 71-й отдельной егерской бригады, группы Сил специальных операций (в том числе из отряда "Рейнджеров"), 8-й полк ССО, 48-й отдельный штурмовой батальон, а также 129-я отдельная бригада территориальной обороны.Российская армия уже прочно удерживает северную и южную части Юнаковки (по обоим берегам реки Локня) сумев перерезать дорогу Юнаковка-Сумы. Но говорить о полном освобождении этого важного логистического населенного пункта еще преждевременно. Сейчас в Юнаковке продолжаются бои. На участке Андреевка – Алексеевка также жарко. Противник по-прежнему перебрасывает подкрепления для удержания опорных пунктов и районов обороны.В районе Тёткино ВСУ не прекращают попыток прорыва на нашу территорию. Штурмовые группы постоянно доукомплектовываются военнослужащими из других бригад. Впрочем, это не влияет на ход боевых действий. Наши огневые средства методично уничтожают врага еще на подступах к границе.К примеру, в районе селения Бессаловка наша разведка обнаружила перемещение штурмовых групп ВСУ в направлении госграницы. Авиация нанесла бомбовый удар по противнику. Далее вступили десантники, и в результате стрелкового боя с большими потерями штурмовики ВСУ отступили вглубь Сумской области.Все подступы к Теткино и Новому Пути завалены "трехсотыми", но украинские командиры не горят желанием отправлять своих подчиненных собрать и эвакуировать раненых.Эффективно продолжает работать наша аэроразведка, завязанная на спутники, причем в качестве барражирующих боеприпасов начали применяться БПЛА "Герань-2", которые в районе Конотопа уничтожили пункт временной дислокации 58-й отдельной бригады ВСУ и места для хранения БПЛА противника.Многие военные специалисты указывает на серьезные ошибки в подготовке обороны после выхода украинских войск из Курской области: позиции оказались не укрепленными, а окопы — не защищены от дронов. Также сообщается о нехватке минных заграждений на ключевых направлениях. В ответ украинские командиры вынуждены экстренно перебрасывать элитные части, чтобы затыкать бреши. Само собой, все это приводит к хаосу в управлении и большим потерям.Еще одна характерная деталь. Наши дроноводы активно применяют теперь модернизированные беспилотники. Особенность "Герани-3", в сравнении со своими собратьями первого и второго поколений, в том, что она имеет не поршневой, а турбореактивный двухконтурный двигатель. Своего рода маленький реактивный самолет. Аппарат может развивать скорость до 600 км/ч, а при пикировании на цель показатель вырастает до рекордных 800 км/ч. Для сравнения, в годы Великой Отечественной войны на таких скоростях летали и воевали истребители по обе стороны фронта.И вот появилась под Сумами "Черника-2", которая ранее атаковала объекты ВСУ в Харькове. Аппарат, конечно, размерами и мощью взрывчатого вещества с "Геранью" не сравнится, но и задачи у них разные. "Черника-2" — это оружие ближнего боя. Дальность до 100 км, скорость порядка 60 км/ч, мощность боевой части около 3 кг с перспективой увеличения за счет снижения дальности.Эксперты отмечают, что второе поколение "Черники" сохранило одно из главных своих преимуществ — дешевизну, но в то же время получило уникальные боевые возможности производить на финальном этапе полета автоматическое донаведение на цель с захватом и поражением объекта. Все это происходит уже без связи оператора с беспилотником, позволяя выполнять прицельную атаку даже в условиях активной работы станций РЭБ.Между "Геранью" и "Черникой" есть не только различия, но и сходства. Они имеют конструктивную схему "летающее крыло" и оба черного цвета. Отличились в боях на данном участке фронта операторы ударных БПЛА Уссурийского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения каждый день уничтожают десятки единиц техники и боевиков ВСУ в Сумской области, нарушая логистику и препятствуя снабжению снарядами и материальными средствами передовых подразделений противника, срывая его ротацию на линии соприкосновения, тем самым оказывая огромную помощь передовым подразделениям в расширении зоны безопасности у границы с РФ.
https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html
https://ukraina.ru/20250702/voennyy-ekspert-aleksey-anpilogov-rossiya-neskolkimi-proryvami-prevratila-oboronu-vsu-v-trishkin-1064581455.html
сумы
юнаковка
теткино
украина
харьков
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Геннадий Алёхин
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg
Геннадий Алёхин
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/1b/1057071273_86:0:1053:725_1920x0_80_0_0_13bc1a39163edcd4139688af8c0ae4c3.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, спецоперация, сумы, юнаковка, теткино, геннадий алехин, вооруженные силы украины, силы специальных операций, украина, харьков, дроны
Эксклюзив, Спецоперация, Сумы, Юнаковка, Теткино, Геннадий Алехин, Вооруженные силы Украины, Силы специальных операций, Украина, Харьков, дроны

Полковник Геннадий Алехин: Русские "Черники" в небе над Сумами обрушат всю систему управления ВСУ

16:55 03.07.2025
 
© Украина.руАлехин. Карта СВО.
Алехин. Карта СВО. - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
Геннадий Алёхин авторы
Геннадий
Алёхин
полковник запаса, ветеран боевых действий
Все материалы
Кирилл
Курбатов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
Обстановка на Сумском направлении по-прежнему сложная и напряженная. Противник все еще пытается остановить продвижение подразделений группировки войск "Север ". Командование ВСУ использует бригады резерва, тем самым, ослабляя свои мобильные бригады на других участках фронта. В ход пошли спецназ 71-й отдельной егерской бригады, группы Сил специальных операций (в том числе из отряда "Рейнджеров"), 8-й полк ССО, 48-й отдельный штурмовой батальон, а также 129-я отдельная бригада территориальной обороны.
Геннадий Алехин
13 мая 2022, 15:32
Геннадий Алехин: Кто онБывший харьковчанин, боевой офицер, руководитель информационной службы группировки федеральных войск во время Второй чеченской войны, ныне военный обозреватель
Российская армия уже прочно удерживает северную и южную части Юнаковки (по обоим берегам реки Локня) сумев перерезать дорогу Юнаковка-Сумы. Но говорить о полном освобождении этого важного логистического населенного пункта еще преждевременно. Сейчас в Юнаковке продолжаются бои. На участке Андреевка – Алексеевка также жарко. Противник по-прежнему перебрасывает подкрепления для удержания опорных пунктов и районов обороны.
В районе Тёткино ВСУ не прекращают попыток прорыва на нашу территорию. Штурмовые группы постоянно доукомплектовываются военнослужащими из других бригад. Впрочем, это не влияет на ход боевых действий. Наши огневые средства методично уничтожают врага еще на подступах к границе.
К примеру, в районе селения Бессаловка наша разведка обнаружила перемещение штурмовых групп ВСУ в направлении госграницы. Авиация нанесла бомбовый удар по противнику. Далее вступили десантники, и в результате стрелкового боя с большими потерями штурмовики ВСУ отступили вглубь Сумской области.
Все подступы к Теткино и Новому Пути завалены "трехсотыми", но украинские командиры не горят желанием отправлять своих подчиненных собрать и эвакуировать раненых.
Эффективно продолжает работать наша аэроразведка, завязанная на спутники, причем в качестве барражирующих боеприпасов начали применяться БПЛА "Герань-2", которые в районе Конотопа уничтожили пункт временной дислокации 58-й отдельной бригады ВСУ и места для хранения БПЛА противника.
Многие военные специалисты указывает на серьезные ошибки в подготовке обороны после выхода украинских войск из Курской области: позиции оказались не укрепленными, а окопы — не защищены от дронов. Также сообщается о нехватке минных заграждений на ключевых направлениях. В ответ украинские командиры вынуждены экстренно перебрасывать элитные части, чтобы затыкать бреши. Само собой, все это приводит к хаосу в управлении и большим потерям.
Еще одна характерная деталь. Наши дроноводы активно применяют теперь модернизированные беспилотники. Особенность "Герани-3", в сравнении со своими собратьями первого и второго поколений, в том, что она имеет не поршневой, а турбореактивный двухконтурный двигатель. Своего рода маленький реактивный самолет. Аппарат может развивать скорость до 600 км/ч, а при пикировании на цель показатель вырастает до рекордных 800 км/ч. Для сравнения, в годы Великой Отечественной войны на таких скоростях летали и воевали истребители по обе стороны фронта.
И вот появилась под Сумами "Черника-2", которая ранее атаковала объекты ВСУ в Харькове. Аппарат, конечно, размерами и мощью взрывчатого вещества с "Геранью" не сравнится, но и задачи у них разные. "Черника-2" — это оружие ближнего боя. Дальность до 100 км, скорость порядка 60 км/ч, мощность боевой части около 3 кг с перспективой увеличения за счет снижения дальности.
Эксперты отмечают, что второе поколение "Черники" сохранило одно из главных своих преимуществ — дешевизну, но в то же время получило уникальные боевые возможности производить на финальном этапе полета автоматическое донаведение на цель с захватом и поражением объекта. Все это происходит уже без связи оператора с беспилотником, позволяя выполнять прицельную атаку даже в условиях активной работы станций РЭБ.
Между "Геранью" и "Черникой" есть не только различия, но и сходства. Они имеют конструктивную схему "летающее крыло" и оба черного цвета. Отличились в боях на данном участке фронта операторы ударных БПЛА Уссурийского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения каждый день уничтожают десятки единиц техники и боевиков ВСУ в Сумской области, нарушая логистику и препятствуя снабжению снарядами и материальными средствами передовых подразделений противника, срывая его ротацию на линии соприкосновения, тем самым оказывая огромную помощь передовым подразделениям в расширении зоны безопасности у границы с РФ.
СВО
ДНР
Сумская область
Харьковская область
ЛНР и Харьковская область
Алексей Анпилогов (СВО) - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
Вчера, 18:04
Военный эксперт Алексей Анпилогов: Россия несколькими прорывами превратила оборону ВСУ в тришкин кафтанЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивСпецоперацияСумыЮнаковкаТеткиноГеннадий АлехинВооруженные силы УкраиныСилы специальных операцийУкраинаХарьковдроны
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:24Трое харьковчан смогли сбежать в Румынию
18:14"В Польше поддержка вступления Украины в ЕС разрушается" - Le Monde
18:08Опубликовано новое видео удара по порту Одессы
18:02Разговор Путина с Трампом, теракт в Луганске. Итоги 3 июля
18:00"Агата" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала, сколько весит вооружение, которое несет женщина-боец 2:00
17:54Четыре сбитых дрона за два часа: Минобороны отчиталось о работе ПВО
17:54Одесские каналы делятся фото второго за день удара по местному порту
17:48Взрыв в Луганске квалифицирован как теракт – СК РФ
17:28Успех на Димитровском направлении: ВС РФ закрепились у Мирного и Миролюбовки
17:10За взрывом, убившим Пилавова, стоит СБУ — украинские СМИ
17:04Религиозный фланг – общее наступление "соросят". Причины скоординированной атаки на РПЦ и ее методика
17:02Запорожский "котел" в перспективе: прорыв у Янчекрака ставит под удар тылы ВСУ
16:55Полковник Геннадий Алехин: Русские "Черники" в небе над Сумами обрушат всю систему управления ВСУ
16:55"Искандерами" в Гуляйполе уничтожен весь штаб 110-й отдельной механизированной бригады
16:52Трамп подтвердил телефонный разговор с Путиным
16:43Бедность на Украине выросла на четверть
16:40Диалог продолжается: сегодня состоится телефонный разговор Путина и Трампа
16:37Враг снова атакует Удмуртию — стрельба и взрывы слышны в Ижевске: видео
16:37"Киев - самый опасный город", "Салфеточная коалиция" сдаёт Украину и даже пограничники бегут из страны
16:31По предварительным данным, в Луганске сработало СВУ, которое оставили на крыльце здания
Лента новостейМолния