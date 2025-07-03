Полковник Геннадий Алехин: Русские "Черники" в небе над Сумами обрушат всю систему управления ВСУ
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
Обстановка на Сумском направлении по-прежнему сложная и напряженная. Противник все еще пытается остановить продвижение подразделений группировки войск "Север ". Командование ВСУ использует бригады резерва, тем самым, ослабляя свои мобильные бригады на других участках фронта. В ход пошли спецназ 71-й отдельной егерской бригады, группы Сил специальных операций (в том числе из отряда "Рейнджеров"), 8-й полк ССО, 48-й отдельный штурмовой батальон, а также 129-я отдельная бригада территориальной обороны.
Российская армия уже прочно удерживает северную и южную части Юнаковки (по обоим берегам реки Локня) сумев перерезать дорогу Юнаковка-Сумы. Но говорить о полном освобождении этого важного логистического населенного пункта еще преждевременно. Сейчас в Юнаковке продолжаются бои. На участке Андреевка – Алексеевка также жарко. Противник по-прежнему перебрасывает подкрепления для удержания опорных пунктов и районов обороны.
К примеру, в районе селения Бессаловка наша разведка обнаружила перемещение штурмовых групп ВСУ в направлении госграницы. Авиация нанесла бомбовый удар по противнику. Далее вступили десантники, и в результате стрелкового боя с большими потерями штурмовики ВСУ отступили вглубь Сумской области.
Все подступы к Теткино и Новому Пути завалены "трехсотыми", но украинские командиры не горят желанием отправлять своих подчиненных собрать и эвакуировать раненых.
Эффективно продолжает работать наша аэроразведка, завязанная на спутники, причем в качестве барражирующих боеприпасов начали применяться БПЛА "Герань-2", которые в районе Конотопа уничтожили пункт временной дислокации 58-й отдельной бригады ВСУ и места для хранения БПЛА противника.
Многие военные специалисты указывает на серьезные ошибки в подготовке обороны после выхода украинских войск из Курской области: позиции оказались не укрепленными, а окопы — не защищены от дронов. Также сообщается о нехватке минных заграждений на ключевых направлениях. В ответ украинские командиры вынуждены экстренно перебрасывать элитные части, чтобы затыкать бреши. Само собой, все это приводит к хаосу в управлении и большим потерям.
Еще одна характерная деталь. Наши дроноводы активно применяют теперь модернизированные беспилотники. Особенность "Герани-3", в сравнении со своими собратьями первого и второго поколений, в том, что она имеет не поршневой, а турбореактивный двухконтурный двигатель. Своего рода маленький реактивный самолет. Аппарат может развивать скорость до 600 км/ч, а при пикировании на цель показатель вырастает до рекордных 800 км/ч. Для сравнения, в годы Великой Отечественной войны на таких скоростях летали и воевали истребители по обе стороны фронта.
И вот появилась под Сумами "Черника-2", которая ранее атаковала объекты ВСУ в Харькове. Аппарат, конечно, размерами и мощью взрывчатого вещества с "Геранью" не сравнится, но и задачи у них разные. "Черника-2" — это оружие ближнего боя. Дальность до 100 км, скорость порядка 60 км/ч, мощность боевой части около 3 кг с перспективой увеличения за счет снижения дальности.
Эксперты отмечают, что второе поколение "Черники" сохранило одно из главных своих преимуществ — дешевизну, но в то же время получило уникальные боевые возможности производить на финальном этапе полета автоматическое донаведение на цель с захватом и поражением объекта. Все это происходит уже без связи оператора с беспилотником, позволяя выполнять прицельную атаку даже в условиях активной работы станций РЭБ.
Между "Геранью" и "Черникой" есть не только различия, но и сходства. Они имеют конструктивную схему "летающее крыло" и оба черного цвета. Отличились в боях на данном участке фронта операторы ударных БПЛА Уссурийского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения каждый день уничтожают десятки единиц техники и боевиков ВСУ в Сумской области, нарушая логистику и препятствуя снабжению снарядами и материальными средствами передовых подразделений противника, срывая его ротацию на линии соприкосновения, тем самым оказывая огромную помощь передовым подразделениям в расширении зоны безопасности у границы с РФ.
Вчера, 18:04Военный эксперт Алексей Анпилогов: Россия несколькими прорывами превратила оборону ВСУ в тришкин кафтанЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
Подписывайся на