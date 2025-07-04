https://ukraina.ru/20250704/amerikanskaya-paradigma-ssha-vs-bolshe-raskalyvayutsya-i-perestayut-byt-predmetom-gordosti-amerikantsev-1064621334.html

Американская парадигма: США всё больше раскалываются и перестают быть предметом гордости американцев

Американская парадигма: США всё больше раскалываются и перестают быть предметом гордости американцев - 04.07.2025 Украина.ру

Американская парадигма: США всё больше раскалываются и перестают быть предметом гордости американцев

В преддверии одного из главных праздников Соединённых Штатов Америки – Дня независимости, который отмечается 4 июля, опубликованы результаты нескольких опросов, демонстрирующих отношение американцев к своей стране

2025-07-04T04:25

2025-07-04T04:25

2025-07-04T04:25

эксклюзив

сша

дональд трамп

джо байден

раскол

политический кризис

демократы

республиканцы

протесты

диктатура

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Так вот, компания Gallup констатировала, что доля граждан, которые гордятся страной, сократилась до рекордно низкой отметки – всего 58%, это ниже предыдущего антирекорда, зафиксированного в 2020 году, на 5%. Причём, как отмечают социологи, показатель уменьшается с каждым последующим поколением: от 83% среди традиционалистов (родившихся до 1946 года) до 41% среди зумеров (1997-2012 годы рождения)."В начале XXI взрослые американцы почти единогласно заявляли, что они чрезвычайно или очень гордятся тем, что они американцы. Но национальное единство за последние 25 лет ослабло из-за сочетания политических и поколенческих изменений. Это произошли в основном за последнее 10-летие на фоне возросшего пессимизма относительно экономических перспектив молодёжи, широко распространённого недовольства положением дел в стране, усиления идеологических разногласий между партиями, неблагоприятного имиджа обеих партий и острой партийной розни во время правления администраций Трампа и Байдена", - поясняют авторы исследования.На этом фоне почти половина опрошенных компанией YouGov – 45% - выразили мнение, что США через 10 лет перестанут быть мировой сверхдержавой. Впрочем, почти столько же респондентов (40%) категорически не согласны и уверены, что Штаты сохранят своё положение на мировой арене и в будущем.А что такое сверхдержава? Это государство, которое обладает политическим, экономическим и военным превосходством над остальными, а также формирует глобальную повестку и играет ключевую роль в принятии решений, затрагивающих весь мир.С распадом СССР США надолго остались единственной сверхдержавой, но эпоха американоцентричного мира завершается, ему на смену приходит полицентричный мир. В докладе "Мир без сверхдержав", опубликованном осенью 2022 года, эксперты международного дискуссионного клуба "Валдай" пришли к выводу, что Соединённые Штаты утрачивают статус сверхдержавы, поскольку сейчас способны распространить его возможности только на своих ближайших контрагентов, а на остальные страны оказывают силовое давление, причём не только в политике и экономике, но даже в сфере культуры. Особенность момента в том, что сверхдержавное доминирование США и их союзников уже не работает, но вся мировая инфраструктура, которая его обслуживала, на месте, а простая замена "оператора" системы, как это случалось в прежние века, например, США вместо Великобритании, сейчас не поможет, добавляют аналитики.Справедливости ради стоит сказать, что США как сверхдержаву начали хоронить уже давно, тем не менее, несмотря на имеющиеся проблемы, Штаты продолжают играть одну из ключевых ролей на мировой арене.Насчёт проблем. Почти так же, как по вопросу о сохранении статуса сверхдержавы, разделилось мнение респондентов о ситуации на ближайшее десятилетие внутри страны.45% опрошенных считают возможным полный экономический крах, 41% в такой сценарий не верят.Из-за торговых войн, начатых президентом Дональдом Трампом, американская экономика, согласно анализу, представленному телеканалом CNN, оказалась на грани рецессии, кроме того, наблюдается серьёзная неопределённость на финансовых рынках и снижение доверия инвесторов.Например, председатель комитета Государственной Думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков допускает крах финансовой системы США уже в обозримом будущем: "Ситуация очень опасно выглядит. Есть серьёзные прогнозы о том, что американская валюта может очень крепко пошатнуться, в том числе из-за политики правительства. Долг государства уже равняется фактически бюджетным поступлениям. Естественно, это создаёт угрозу разрушения финансовой системы Соединённых Штатов. А это потрясёт весь мир. Допускаю, что и на нашем веку".По 40% участников исследования YouGov полагают, что в период до 2035 года в стране произойдёт полный крах закона и порядка, гражданская война вообще и гражданская война между республиканцами и демократами в частности.Год назад, в мае 2024-го, в опросе Rasmussen Reports о реальной угрозе начала гражданской войны в США, но в перспективе ближайших 5 лет , говорил 41% респондентов. Стоит учитывать, что тогда в самом разгаре была президентская гонка, противостояние заклятых политических противников в лице действующего и бывшего глав государств Дональда Трампа и Джо Байдена. Кроме того, в тот момент на экраны вышла экшен-эпопея "Гражданская война", по сюжету которой США охвачены жестокой гражданской войной, Техас и Калифорния объединились против главы государства, незаконно занявшего пост на третий срок, что противоречит Конституции.В свою очередь Институт независимости Калифорнии в середине июня провёл опрос среди местных жителей и зафиксировал рекордно высокую долю сторонников выхода штата из состава США – 44%. Предыдущий пиковый показатель наблюдался в июне 2021 года (42%).Ровно половина респондентов (50%) больше доверяет правительству Калифорнии, чем федеральному, а обоим - 28%. Для сравнения, в январе было 34% и 47% соответственно.Калифорнийцы готовы к самоуправлению, констатировал вице-председатель Института Тимоти Воллмер.В штате активно движение за независимость от США. В январе после регистрации соответствующей петиции начался сбор подписей за выход штата из состава страны. Однако вероятность того, что это произойдёт, практически равна нулю, поскольку Конституция США не предусматривает механизма отделения штатов да и федеральные власти этого не допустят. А вообще сепаратистские настроения периодически возникают, в том же Техасе, причём в республиканских штатах, когда в Белом доме демократическая администрация, и наоборот.По сравнению с февралём выросло количество тех, кто считает, что в стране установилась диктатура: с 18% до нынешних 24% (несогласных с такой формулировкой осталось неизменных 57%). Демократией США сейчас назвали 50%, а в начале года – 56%.Противники Трампа считают его стиль правления авторитарным. В апреле во всех 50 штатах и столичном округе Колумбия прошли акции протеста против президентской инициативы о введении тарифов на импортные товары, а 14 июня в день рождения Трампа и день проведения военного парада в Вашингтоне активисты провели акцию No Kings ("Нет королям") против политики 47-го президента.Среди участников нынешнего опроса 47% сказали, что в их районе проходили какие-либо политические митинги, но они не присутствовали, 10% признались, что участвовали в подобных мероприятиях (ожидаемо, что преимущественно среди них демократы).А вот в чём респонденты почти единодушно согласны, так это в том, политический раскол в США гораздо сильнее, чем 5 лет назад, - 78% так считают.Что наглядно видно даже на этом опросе: негативно ситуацию в стране оценивают респонденты-демократы, республиканцы настроены более оптимистично, да и в целом мнения по тому или иному вопросу разделялись практически пополам.Так что, не такие уж они и соединённые штаты Америки!Читайте также Технологическая республика: новые тренды в глобальной политике. Что на самом деле строят Трамп и его люди

https://ukraina.ru/20250409/na-kakie-zhertvy-poydt-tramp-dlya-vozvrata-statusa-glavnoy-sverkhderzhavy---lizan-1062405803.html

https://ukraina.ru/20250130/1060680393.html

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Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, сша, дональд трамп, джо байден, раскол, политический кризис, демократы, республиканцы, протесты, диктатура, демократия, опрос