Точка невозврата: Анпилогов о том, почему летняя кампания неизбежно приведет к обрушению фронта ВСУ
© Фото : сгенерировано ИИ/МИА "Россия сегодня"
© Фото : сгенерировано ИИ/МИА "Россия сегодня"
Летняя кампания неизбежно приведет к обрушению украинского фронта, и Киев уже не сможет этого избежать. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов
"Судя по тому, как развиваются события, эта летняя кампания приведет к обрушению украинского фронта", — заявил эксперт. Он подчеркнул, что это вопрос времени: "Мы не можем сказать, что оно случится 15 августа в 6 утра, но это не будет зависеть от погодных условий и темпов нашего продвижения. Это случится".
Анпилогов отметил: "Я не говорю, что мы подошли к последнему рубежу, после которого вражеская оборона рухнет". Однако, по его словам, "сейчас действительно возникает ощущение, что Украина израсходовала свои оперативные и стратегические резервы".
Эксперт уверен, что у противника больше нет ресурсов: "Киевский режим отпетлять от этого уже не сможет". Он также добавил, что первыми иссякнут критические виды вооружений: "Рвется там, где тонко. Надо следить за тем, чего киевскому режиму будет явно не хватать", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Анпилогов: Россия рвет фронт от Орехова до Северска, а ВСУ затыкают дыры ротами и батальонами" на сайте Украина.ру.
О ситуации на разных направлениях СВО — в материале Дениса Рудометова "Юрий Кнутов: Россия наводит ужас на Украину "Молниями" и "Геранями", пока США считают остатки свои ракет" на сайте Украина.ру.
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