Точка невозврата: Анпилогов о том, почему летняя кампания неизбежно приведет к обрушению фронта ВСУ - 03.07.2025 Украина.ру
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Точка невозврата: Анпилогов о том, почему летняя кампания неизбежно приведет к обрушению фронта ВСУ
Точка невозврата: Анпилогов о том, почему летняя кампания неизбежно приведет к обрушению фронта ВСУ - 03.07.2025 Украина.ру
Точка невозврата: Анпилогов о том, почему летняя кампания неизбежно приведет к обрушению фронта ВСУ
Летняя кампания неизбежно приведет к обрушению украинского фронта, и Киев уже не сможет этого избежать. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов
2025-07-03T23:00
2025-07-03T23:00
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"Судя по тому, как развиваются события, эта летняя кампания приведет к обрушению украинского фронта", — заявил эксперт. Он подчеркнул, что это вопрос времени: "Мы не можем сказать, что оно случится 15 августа в 6 утра, но это не будет зависеть от погодных условий и темпов нашего продвижения. Это случится".Анпилогов отметил: "Я не говорю, что мы подошли к последнему рубежу, после которого вражеская оборона рухнет". Однако, по его словам, "сейчас действительно возникает ощущение, что Украина израсходовала свои оперативные и стратегические резервы".Эксперт уверен, что у противника больше нет ресурсов: "Киевский режим отпетлять от этого уже не сможет". Он также добавил, что первыми иссякнут критические виды вооружений: "Рвется там, где тонко. Надо следить за тем, чего киевскому режиму будет явно не хватать", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Анпилогов: Россия рвет фронт от Орехова до Северска, а ВСУ затыкают дыры ротами и батальонами" на сайте Украина.ру.О ситуации на разных направлениях СВО — в материале Дениса Рудометова "Юрий Кнутов: Россия наводит ужас на Украину "Молниями" и "Геранями", пока США считают остатки свои ракет" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250703/dmitriy-golubovskiy-azerbaydzhan-poshel-po-puti-ukrainy-no-rossiya-mozhet-nakazat-ego-logistikoy--1064627795.html
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Точка невозврата: Анпилогов о том, почему летняя кампания неизбежно приведет к обрушению фронта ВСУ

23:00 03.07.2025
 
© Фото : сгенерировано ИИ/МИА "Россия сегодня"
- РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© Фото : сгенерировано ИИ/МИА "Россия сегодня"
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Летняя кампания неизбежно приведет к обрушению украинского фронта, и Киев уже не сможет этого избежать. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов
"Судя по тому, как развиваются события, эта летняя кампания приведет к обрушению украинского фронта", — заявил эксперт. Он подчеркнул, что это вопрос времени: "Мы не можем сказать, что оно случится 15 августа в 6 утра, но это не будет зависеть от погодных условий и темпов нашего продвижения. Это случится".
Анпилогов отметил: "Я не говорю, что мы подошли к последнему рубежу, после которого вражеская оборона рухнет". Однако, по его словам, "сейчас действительно возникает ощущение, что Украина израсходовала свои оперативные и стратегические резервы".
Эксперт уверен, что у противника больше нет ресурсов: "Киевский режим отпетлять от этого уже не сможет". Он также добавил, что первыми иссякнут критические виды вооружений: "Рвется там, где тонко. Надо следить за тем, чего киевскому режиму будет явно не хватать", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Анпилогов: Россия рвет фронт от Орехова до Северска, а ВСУ затыкают дыры ротами и батальонами" на сайте Украина.ру.
О ситуации на разных направлениях СВО — в материале Дениса Рудометова "Юрий Кнутов: Россия наводит ужас на Украину "Молниями" и "Геранями", пока США считают остатки свои ракет" на сайте Украина.ру.
Дмитрий Голубовский интервью - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
19:45
Дмитрий Голубовский: Россия с помощью логистики может показать Азербайджану, что ссориться с ней опасноАзербайджан вторичен по отношению к Турции. В Турции есть люди с далеким горизонтом стратегического планирования, потому что там влиятельные семьи остались еще со времен Османской империи, которые остаются частью турецкой элиты. В Азербайджане, кроме семьи Алиевых, нет элиты, которая бы создавала какой-то проект будущего.
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