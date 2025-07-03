https://ukraina.ru/20250703/tochka-nevozvrata-anpilogov-o-tom-pochemu-letnyaya-kampaniya-neizbezhno-privedet-k-obrusheniyu-fronta-vsu-1064629783.html

Точка невозврата: Анпилогов о том, почему летняя кампания неизбежно приведет к обрушению фронта ВСУ

Точка невозврата: Анпилогов о том, почему летняя кампания неизбежно приведет к обрушению фронта ВСУ - 03.07.2025 Украина.ру

Точка невозврата: Анпилогов о том, почему летняя кампания неизбежно приведет к обрушению фронта ВСУ

Летняя кампания неизбежно приведет к обрушению украинского фронта, и Киев уже не сможет этого избежать. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов

2025-07-03T23:00

2025-07-03T23:00

2025-07-03T23:00

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"Судя по тому, как развиваются события, эта летняя кампания приведет к обрушению украинского фронта", — заявил эксперт. Он подчеркнул, что это вопрос времени: "Мы не можем сказать, что оно случится 15 августа в 6 утра, но это не будет зависеть от погодных условий и темпов нашего продвижения. Это случится".Анпилогов отметил: "Я не говорю, что мы подошли к последнему рубежу, после которого вражеская оборона рухнет". Однако, по его словам, "сейчас действительно возникает ощущение, что Украина израсходовала свои оперативные и стратегические резервы".Эксперт уверен, что у противника больше нет ресурсов: "Киевский режим отпетлять от этого уже не сможет". Он также добавил, что первыми иссякнут критические виды вооружений: "Рвется там, где тонко. Надо следить за тем, чего киевскому режиму будет явно не хватать", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Анпилогов: Россия рвет фронт от Орехова до Северска, а ВСУ затыкают дыры ротами и батальонами" на сайте Украина.ру.О ситуации на разных направлениях СВО — в материале Дениса Рудометова "Юрий Кнутов: Россия наводит ужас на Украину "Молниями" и "Геранями", пока США считают остатки свои ракет" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250703/dmitriy-golubovskiy-azerbaydzhan-poshel-po-puti-ukrainy-no-rossiya-mozhet-nakazat-ego-logistikoy--1064627795.html

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