"От плохого к худшему": военный эксперт о невеселых перспективах для ВСУ на южном направлении - 03.07.2025 Украина.ру
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"От плохого к худшему": военный эксперт о невеселых перспективах для ВСУ на южном направлении
"От плохого к худшему": военный эксперт о невеселых перспективах для ВСУ на южном направлении - 03.07.2025 Украина.ру
"От плохого к худшему": военный эксперт о невеселых перспективах для ВСУ на южном направлении
Российские войска закрепили успех на Южно-Донецком направлении, заняв господствующие высоты. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов
2025-07-03T03:30
2025-07-03T03:30
новости
россия
южно-донецкое направление
днепропетровск
алексей анпилогов
всу
потери всу
разгром всу
сво
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По его словам, водные преграды преодолимы: "Их легко можно пересечь на обычных понтонах".Анпилогов обозначил варианты развития наступления: "Можно ударить на север в направлении Покровского, а можно перерезать оставшуюся дорогу снабжения Гуляйполя"."Мы прямо сейчас становимся свидетелями событий, которые будут идти для киевского режима в формате "от плохого к худшему", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Анпилогов: Россия рвет фронт от Орехова до Северска, а ВСУ затыкают дыры ротами и батальонами" на сайте Украина.ру.О других аспектах СВО — в материале Дениса Рудометова "Юрий Кнутов: Россия наводит ужас на Украину "Молниями" и "Геранями", пока США считают остатки свои ракет" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250702/on-dobrosovestno-otrabotal-i-khochet-v-evropu-elena-markosyan-o-smene-kabmina-i-otstavke-shmygalya-na-1064562199.html
россия
южно-донецкое направление
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новости, россия, южно-донецкое направление, днепропетровск, алексей анпилогов, всу, потери всу, разгром всу, сво, прогнозы сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, наступление, гуляйполе, запорожская область, запорожское направление
Новости, Россия, Южно-Донецкое направление, Днепропетровск, Алексей Анпилогов, ВСУ, потери ВСУ, разгром ВСУ, СВО, прогнозы СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, наступление, Гуляйполе, Запорожская область, Запорожское направление

"От плохого к худшему": военный эксперт о невеселых перспективах для ВСУ на южном направлении

03:30 03.07.2025
 
© Фото : сгенерировано ИИ/МИА "Россия сегодня"
- РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© Фото : сгенерировано ИИ/МИА "Россия сегодня"
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Российские войска закрепили успех на Южно-Донецком направлении, заняв господствующие высоты. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов
"Освобождение Комара и Шевченко означает, что мы закрепились на господствующих высотах и спускаемся в пойму рек Волчья и Вороная", — пояснил эксперт.
По его словам, водные преграды преодолимы: "Их легко можно пересечь на обычных понтонах".
Анпилогов обозначил варианты развития наступления: "Можно ударить на север в направлении Покровского, а можно перерезать оставшуюся дорогу снабжения Гуляйполя".
"Мы прямо сейчас становимся свидетелями событий, которые будут идти для киевского режима в формате "от плохого к худшему", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Анпилогов: Россия рвет фронт от Орехова до Северска, а ВСУ затыкают дыры ротами и батальонами" на сайте Украина.ру.
О других аспектах СВО — в материале Дениса Рудометова "Юрий Кнутов: Россия наводит ужас на Украину "Молниями" и "Геранями", пока США считают остатки свои ракет" на сайте Украина.ру.
Елена Маркосян интервью - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
Вчера, 12:52
Он добросовестно отработал и хочет в Европу. Елена Маркосян о смене кабмина и отставке Шмыгаля на УкраинеСтратегия Запада неизменна — сохранить Украину в любых границах, но в том политическом формате, в каком она существует сейчас. Изменятся планы Запада — изменится и украинское правительство. Но сколько бы ни обновлялась украинская власть, она — банкрот и все её метания лишь спектакль для демонстрации мифического суверенитета
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Заголовок открываемого материала
03:30"От плохого к худшему": военный эксперт о невеселых перспективах для ВСУ на южном направлении
03:30"ПВО становится прозрачной": Алексей Анпилогов рассказал о нехватке зенитных ракет у ВСУ
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