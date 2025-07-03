"От плохого к худшему": военный эксперт о невеселых перспективах для ВСУ на южном направлении
© Фото : сгенерировано ИИ/МИА "Россия сегодня"
© Фото : сгенерировано ИИ/МИА "Россия сегодня"
Российские войска закрепили успех на Южно-Донецком направлении, заняв господствующие высоты. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов
"Освобождение Комара и Шевченко означает, что мы закрепились на господствующих высотах и спускаемся в пойму рек Волчья и Вороная", — пояснил эксперт.
По его словам, водные преграды преодолимы: "Их легко можно пересечь на обычных понтонах".
Анпилогов обозначил варианты развития наступления: "Можно ударить на север в направлении Покровского, а можно перерезать оставшуюся дорогу снабжения Гуляйполя".
"Мы прямо сейчас становимся свидетелями событий, которые будут идти для киевского режима в формате "от плохого к худшему", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Анпилогов: Россия рвет фронт от Орехова до Северска, а ВСУ затыкают дыры ротами и батальонами" на сайте Украина.ру.
О других аспектах СВО — в материале Дениса Рудометова "Юрий Кнутов: Россия наводит ужас на Украину "Молниями" и "Геранями", пока США считают остатки свои ракет" на сайте Украина.ру.
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