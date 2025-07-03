"Наводит ужас на Украину": военный эксперт Кнутов о преимуществах российского БПЛА "Молния" - 03.07.2025 Украина.ру
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"Наводит ужас на Украину": военный эксперт Кнутов о преимуществах российского БПЛА "Молния"
"Наводит ужас на Украину": военный эксперт Кнутов о преимуществах российского БПЛА "Молния" - 03.07.2025 Украина.ру
"Наводит ужас на Украину": военный эксперт Кнутов о преимуществах российского БПЛА "Молния"
Российский беспилотник "Молния" вызывает серьёзные проблемы для украинской ПВО, в отличие от более массовых "Гераней". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнуто
2025-07-03T23:40
2025-07-03T23:40
новости
украина
россия
сша
юрий кнутов
геннадий алехин
бпла
дроны
беспилотники
герань
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""Молния" — это беспилотник, который наводит ужас на Украину. Если с "Геранями" они еще как-то научились бороться, то результаты поражения "Молнии" минимальны", — заявил Кнутов. Он добавил, что аналогичная ситуация наблюдается и с ударными БПЛА "Ланцет".Эксперт отметил, что разработка таких дронов, как "Молния", крайне перспективна для российской армии. Их эффективность подтверждается сложностями, которые испытывает противник при перехвате.В отличие от серийных "Гераней", новые российские беспилотники используют усовершенствованные системы наведения и маневрирования, что делает их более опасными целями.Перспективы дальнейшего развития таких БПЛА очевидны, подытожил собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Юрий Кнутов: Россия наводит ужас на Украину "Молниями" и "Геранями", пока США считают остатки свои ракет" на сайте Украина.ру.О ситуации на разных направлениях СВО: "Полковник Геннадий Алехин: Русские "Черники" в небе над Сумами обрушат всю систему управления ВСУ" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250703/dvoynaya-igra-ssha-rozhin-o-tom-pochemu-ukraina-delaet-vid-chto-ne-znala-o-priostanovke-postavok-1064592465.html
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новости, украина, россия, сша, юрий кнутов, геннадий алехин, бпла, дроны, беспилотники, герань, "ланцет", вс рф, пво, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, спецоперация, оружие
Новости, Украина, Россия, США, Юрий Кнутов, Геннадий Алехин, БПЛА, дроны, беспилотники, Герань, "Ланцет", ВС РФ, ПВО, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, Спецоперация, оружие

"Наводит ужас на Украину": военный эксперт Кнутов о преимуществах российского БПЛА "Молния"

23:40 03.07.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета ударного БПЛА "Молния" группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Боевая работа расчета ударного БПЛА Молния группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Российский беспилотник "Молния" вызывает серьёзные проблемы для украинской ПВО, в отличие от более массовых "Гераней". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнуто
""Молния" — это беспилотник, который наводит ужас на Украину. Если с "Геранями" они еще как-то научились бороться, то результаты поражения "Молнии" минимальны", — заявил Кнутов. Он добавил, что аналогичная ситуация наблюдается и с ударными БПЛА "Ланцет".
Эксперт отметил, что разработка таких дронов, как "Молния", крайне перспективна для российской армии. Их эффективность подтверждается сложностями, которые испытывает противник при перехвате.
В отличие от серийных "Гераней", новые российские беспилотники используют усовершенствованные системы наведения и маневрирования, что делает их более опасными целями.
Перспективы дальнейшего развития таких БПЛА очевидны, подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Юрий Кнутов: Россия наводит ужас на Украину "Молниями" и "Геранями", пока США считают остатки свои ракет" на сайте Украина.ру.
О ситуации на разных направлениях СВО: "Полковник Геннадий Алехин: Русские "Черники" в небе над Сумами обрушат всю систему управления ВСУ" на сайте Украина.ру.
Борис Рожин - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
Вчера, 12:42
Двойная игра США: Рожин о том, почему Украина делает вид, что не знала о приостановке поставокВ четверг, 3 июля, российский военный эксперт Борис Рожин заявил о противоречивых заявлениях США по поставкам вооружения ВСУ
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