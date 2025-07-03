Дроны-невидимки: почему украинские беспилотники прорывают оборону — объяснение историка ПВО - 03.07.2025 Украина.ру
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Дроны-невидимки: почему украинские беспилотники прорывают оборону — объяснение историка ПВО
Дроны-невидимки: почему украинские беспилотники прорывают оборону — объяснение историка ПВО - 03.07.2025 Украина.ру
Дроны-невидимки: почему украинские беспилотники прорывают оборону — объяснение историка ПВО
Украинские беспилотники типа "Лютый" способны преодолевать более 1000 км и поражать цели в глубине российской территории благодаря особой конструкции и тактике применения Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
2025-07-03T23:20
2025-07-03T23:20
новости
сша
россия
киев
юрий кнутов
бпла
дроны
bayraktar tb2 (байрактар)
беспилотники
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По словам специалиста, эти дроны созданы по аналогии с турецкими "Байрактарами", но имеют ряд ключевых отличий. "Благодаря рамной конструкции, когда фюзеляж состоит из двух частей, как немецкий самолет "Рама" в годы Великой Отечественной войны, усложняется поражение", — пояснил Кнутов.Эксперт отметил, что корпус БПЛА изготовлен из фанеры, покрытой композитным материалом, что снижает радиолокационную заметность. "Виден только двигатель и болты, которыми скручены фанерные элементы корпуса", — уточнил он.Для увеличения дальности украинцы могли пожертвовать частью боевой нагрузки, добавив топлива. Полёт проходит на малой высоте (около 100 м), что затрудняет обнаружение радарами. "Здесь можно только использовать аэростаты с радиолокационной станцией", — добавил Кнутов.Разведданные для обхода ПВО Киев получает от США, Израиля и других стран, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Юрий Кнутов: Россия наводит ужас на Украину "Молниями" и "Геранями", пока США считают остатки свои ракет" на сайте Украина.ру.Также о ситуации в зоне СВО: Алексей Анпилогов: Россия рвет фронт от Орехова до Северска, а ВСУ затыкают дыры ротами и батальонами на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250703/pavel-danilin-posle-opleukhi-ot-irana-ssha-reshili-otygratsya-na-ukraine-prekrativ-postavki-pvo-1064610718.html
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Новости
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новости, сша, россия, киев, юрий кнутов, бпла, дроны, bayraktar tb2 (байрактар), беспилотники, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, вооружения, спецоперация, война, война на украине
Новости, США, Россия, Киев, Юрий Кнутов, БПЛА, дроны, Bayraktar TB2 (Байрактар), беспилотники, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, вооружения, Спецоперация, война, война на Украине

Дроны-невидимки: почему украинские беспилотники прорывают оборону — объяснение историка ПВО

23:20 03.07.2025
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСистема ПВО сработала в небе над Луганском
Система ПВО сработала в небе над Луганском - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Украинские беспилотники типа "Лютый" способны преодолевать более 1000 км и поражать цели в глубине российской территории благодаря особой конструкции и тактике применения Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
По словам специалиста, эти дроны созданы по аналогии с турецкими "Байрактарами", но имеют ряд ключевых отличий. "Благодаря рамной конструкции, когда фюзеляж состоит из двух частей, как немецкий самолет "Рама" в годы Великой Отечественной войны, усложняется поражение", — пояснил Кнутов.
Эксперт отметил, что корпус БПЛА изготовлен из фанеры, покрытой композитным материалом, что снижает радиолокационную заметность. "Виден только двигатель и болты, которыми скручены фанерные элементы корпуса", — уточнил он.
Для увеличения дальности украинцы могли пожертвовать частью боевой нагрузки, добавив топлива. Полёт проходит на малой высоте (около 100 м), что затрудняет обнаружение радарами. "Здесь можно только использовать аэростаты с радиолокационной станцией", — добавил Кнутов.
Разведданные для обхода ПВО Киев получает от США, Израиля и других стран, резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Юрий Кнутов: Россия наводит ужас на Украину "Молниями" и "Геранями", пока США считают остатки свои ракет" на сайте Украина.ру.
Также о ситуации в зоне СВО: Алексей Анпилогов: Россия рвет фронт от Орехова до Северска, а ВСУ затыкают дыры ротами и батальонами на сайте Украина.ру.
Павел Данилин интервью - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
Вчера, 15:36
Павел Данилин: После оплеухи от Ирана США решили отыграться на Украине, прекратив поставки ПВОПосле оплеухи, которую Иран отвесил американским средствам ПВО и ПРО, Штаты опасаются, что страны мира захотят заказывать эти виды вооружения у РФ и Китая. Поэтому Пентагон сокращает поставки оружия Киеву. А потом потом заговорит: "У Украины проблемы, потому что мы не даем им ПВО" — хотя оно у них "дырявое".
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