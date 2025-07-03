Дроны-невидимки: почему украинские беспилотники прорывают оборону — объяснение историка ПВО
Украинские беспилотники типа "Лютый" способны преодолевать более 1000 км и поражать цели в глубине российской территории благодаря особой конструкции и тактике применения Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
По словам специалиста, эти дроны созданы по аналогии с турецкими "Байрактарами", но имеют ряд ключевых отличий. "Благодаря рамной конструкции, когда фюзеляж состоит из двух частей, как немецкий самолет "Рама" в годы Великой Отечественной войны, усложняется поражение", — пояснил Кнутов.
Эксперт отметил, что корпус БПЛА изготовлен из фанеры, покрытой композитным материалом, что снижает радиолокационную заметность. "Виден только двигатель и болты, которыми скручены фанерные элементы корпуса", — уточнил он.
Для увеличения дальности украинцы могли пожертвовать частью боевой нагрузки, добавив топлива. Полёт проходит на малой высоте (около 100 м), что затрудняет обнаружение радарами. "Здесь можно только использовать аэростаты с радиолокационной станцией", — добавил Кнутов.
Разведданные для обхода ПВО Киев получает от США, Израиля и других стран, резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Юрий Кнутов: Россия наводит ужас на Украину "Молниями" и "Геранями", пока США считают остатки свои ракет" на сайте Украина.ру.
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Вчера, 15:36Павел Данилин: После оплеухи от Ирана США решили отыграться на Украине, прекратив поставки ПВОПосле оплеухи, которую Иран отвесил американским средствам ПВО и ПРО, Штаты опасаются, что страны мира захотят заказывать эти виды вооружения у РФ и Китая. Поэтому Пентагон сокращает поставки оружия Киеву. А потом потом заговорит: "У Украины проблемы, потому что мы не даем им ПВО" — хотя оно у них "дырявое".
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