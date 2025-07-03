https://ukraina.ru/20250703/drony-nevidimki-pochemu-ukrainskie-bespilotniki-proryvayut-oboronu--obyasnenie-istorika-pvo-1064633589.html

Дроны-невидимки: почему украинские беспилотники прорывают оборону — объяснение историка ПВО

Дроны-невидимки: почему украинские беспилотники прорывают оборону — объяснение историка ПВО - 03.07.2025 Украина.ру

Дроны-невидимки: почему украинские беспилотники прорывают оборону — объяснение историка ПВО

Украинские беспилотники типа "Лютый" способны преодолевать более 1000 км и поражать цели в глубине российской территории благодаря особой конструкции и тактике применения Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов

2025-07-03T23:20

2025-07-03T23:20

2025-07-03T23:20

новости

сша

россия

киев

юрий кнутов

бпла

дроны

bayraktar tb2 (байрактар)

беспилотники

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/0f/1061817941_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3902dfea7a3e97eaa581a0c8b724f34d.jpg

По словам специалиста, эти дроны созданы по аналогии с турецкими "Байрактарами", но имеют ряд ключевых отличий. "Благодаря рамной конструкции, когда фюзеляж состоит из двух частей, как немецкий самолет "Рама" в годы Великой Отечественной войны, усложняется поражение", — пояснил Кнутов.Эксперт отметил, что корпус БПЛА изготовлен из фанеры, покрытой композитным материалом, что снижает радиолокационную заметность. "Виден только двигатель и болты, которыми скручены фанерные элементы корпуса", — уточнил он.Для увеличения дальности украинцы могли пожертвовать частью боевой нагрузки, добавив топлива. Полёт проходит на малой высоте (около 100 м), что затрудняет обнаружение радарами. "Здесь можно только использовать аэростаты с радиолокационной станцией", — добавил Кнутов.Разведданные для обхода ПВО Киев получает от США, Израиля и других стран, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Юрий Кнутов: Россия наводит ужас на Украину "Молниями" и "Геранями", пока США считают остатки свои ракет" на сайте Украина.ру.Также о ситуации в зоне СВО: Алексей Анпилогов: Россия рвет фронт от Орехова до Северска, а ВСУ затыкают дыры ротами и батальонами на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250703/pavel-danilin-posle-opleukhi-ot-irana-ssha-reshili-otygratsya-na-ukraine-prekrativ-postavki-pvo-1064610718.html

сша

россия

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, россия, киев, юрий кнутов, бпла, дроны, bayraktar tb2 (байрактар), беспилотники, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, вооружения, спецоперация, война, война на украине