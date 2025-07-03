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100 лет Анатолию Эфросу – прославившемуся на Малой Бронной и замученному на Таганке

100 лет Анатолию Эфросу – прославившемуся на Малой Бронной и замученному на Таганке - 03.07.2025 Украина.ру

100 лет Анатолию Эфросу – прославившемуся на Малой Бронной и замученному на Таганке

Театральный режиссёр Анатолий Васильевич Эфрос родился 3 июля 1925 года в Харькове в семье Исая Эфроса. При рождении звали его Натан, но нас это смущать не должно – почему-то многих Натанов записывали Анатолиями

2025-07-03T16:00

2025-07-03T16:00

2025-07-03T13:30

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О детстве будущего классика театрального искусства известно мало. Не сохранилось воспоминаний соседей и одноклассников, зато есть запись такого содержания: "Регистрационный номер документа 940 о рождении 20 сентября 1925 Эфроса Анатолия Исаевича, отец которого — Эфрос Исай Васильевич, 29 лет, мать — Эфрос Лидия Соломоновна, 24 года. Адрес — г. Харьков, ул. Подгорная, 14".В этом документе странно многое.Дата его отличается от указанной в паспорте Анатолия Васильевича, улица Подгорная уже в 1922 году стала носить имя филолога Потебни, который жил на ней многие годы. В ряде документов указывается и третья дата – 2 июня того же года.Дом, где родился Эфрос, сохранился, но из-за сноса соседнего здания стал № 12/14. Существовал он задолго до рождения Натана, и в 1909 году принадлежал потомственному почётному гражданину Давиду Адольфовичу Рубинштейну и двум его родным сёстрам — вдове потомственного почётного гражданина Софье Горвиц и жене французского гражданина Иде Мерсиан. Являлись ли все эти люди родственниками Эфросов, или семью туда подселили уже после революции, история умалчивает.Отец работал конструктором двигателей в харьковских авиаремонтных мастерских на территории бывшего скакового ипподрома, ставших год спустя авиазаводом им. СНК УССР, мать по профессии была техническим переводчиком.Некоторые харьковские краеведы уверены в том, что семья отбыла в Молотов (Пермь) в 1941 году в эвакуацию вместе с заводом, а уже оттуда в Харьков не возвращалась. И действительно, харьковский авиазавод там работал в военные годы. Эта дата стоит на мемориальной доске, открытой в Харькове в 2015 году.Но сын Эфроса, художник Дмитрий Крымов сообщает: "В Москву мой дедушка из Харькова переехал, спасаясь от арестов. Его предупредили, что нависла опасность".В 1938 году многие кадры харьковского авиазавода, включая директора и знаменитого в те годы авиаконструктора Константина Калинина, были репрессированы. А в Молотов было эвакуировано не только это предприятие, но и московский завод № 33, выпускавший механические карбюраторы для всех типов отечественных самолетов, обеспечивая полный технологический цикл в СССР.В Харьков взрослый Эфрос приезжал единственный раз в середине 1970-х годов для проведения показательных репетиций. Позже он писал:"Однажды я приехал в Харьков, где родился. Приехал после сорока лет жизни в Москве. У меня были постоянные воспоминания об улице, где я когда-то жил, и о дворе, и о крутой горке, с которой я съезжал вниз на санках. Мне даже во сне часто снилось — двор, сад, крутая горка, окно.Но теперь я шел по этой улице и ничего не узнавал. И ничего не чувствовал. Было даже обидно. И вдруг как-то ударило меня в грудь. И я неожиданно для самого себя громко заплакал. Вдруг я узнал и двор, и горку, и свое окно. Меня так трясло, что подошла чужая женщина и стала меня успокаивать".Именно в Молотове-Перми в январе 1942 года вместе с отцом работал слесарем 18-летний Толя Эфрос. Когда угроза столице миновала, он был включён в группу рабочих, отправленных в Москву, где в течение года была возобновлена работа шести авиационных предприятий, демонтированных перед войной.Народный артист России Анатолий Адоскин вспоминал:"1943 год, война, в Москве нет ни театров, ни студий, все в эвакуации. (…) В помещение вошел невысокий молодой человек в свитере и кепке. На вопрос, где он работает, ответил: "На авиационном заводе, токарь четвертого разряда". Читал он гоголевскую "Птицу-тройку", читал абсолютно в манере Яхонтова, которого, видимо, хорошо знал и любил. Это и был Толя Эфрос…"Самого Эфроса не тянуло выходить на сцену. Как-то уже на склоне лет он в шутку сказал: "С моей-то внешностью? Ну, для меня нужны специальные пьесы. Из местечковой жизни. А мне это неинтересно".Юрий Завадский, руководитель актерской студии, предложил Эфросу поступать на режиссерский факультет ГИТИСа, который он успешно закончил в 1950-м. Но развернулась кампания по борьбе с "безродными космополитами" его не приняли в аспирантуру.Некоторое время Анатолий работал в маленьком передвижном театре у своего вузовского педагога Марии Кнебель, труппа которого гастролировала по всей стране, живя в железнодорожном вагоне. Его первой самостоятельной постановкой стал спектакль "Прага остается моей" в Центральном доме культуры железнодорожников в 1951 году. На профессиональной сцене режиссер Анатолий Эфрос дебютировал в том же году спектаклем "Приезжайте в Звонковое" по пьесе корифея украинской советской литературы Корнейчука в Московском областном драматическом театре.Следующие два года начинающий режиссер работал в Рязанском драматическом театре. К тому времени он уже был женат на театральном критике Наталье Крымовой, с которой прожил всю жизнь. В своих воспоминаниях Эфрос пишет о Рязанском драматическом театре так:"В Рязани были очень славные актёры, какие-то очень домашние и без претензий. Летом, во время гастрольных поездок, ловили рыбу, собирали грибы. Я ставил пьесы совсем не по своему выбору, и, наверное, если бы мне показали какой-нибудь из этих спектаклей, было бы над чем посмеяться.Местная театральная критика похвалила в областной газете "Сталинское знамя" спектакль "Собака на сене", но была недовольна постановкой "Любови Яровой", заметив, что "режиссёр тов. Эфрос свел всё дело по существу к каламбуру… Стараясь во что бы то ни стало опровергнуть критику, тов. Эфрос договорился до того, что… стал утверждать, что "Любовь Яровая" — это спектакль всего лишь об истории сельской учительницы, происходящей на фоне революционных событий".В 1954 году у Анатолия и Наталии родился сын Дмитрий:"Инна Натановна Соловьева (театровед и близкий друг Н. Крымовой) рассказала, — почему я родился. В 1953 году закончилось "дело врачей". Инна Натановна моих родителей знала всегда, и она говорит, что они очень хотели ребенка, но боялись. И только когда вышла статья в "Правде", что "дело врачей-убийц" ложное, решили, что можно. Я родился через девять месяцев, в 1954 году. (…)Когда я родился, мой дедушка, папин папа, сказал моей маме, чтобы она записала меня на свою фамилию, "чтобы мальчику было легче в жизни".С 1954 года по предложению Марии Кнебель, к тому времени уже главного режиссёра Центрального детского театра в Москве, Анатолий Эфрос стал режиссёром этого театра. За почти десятилетие Эфрос поставил в ЦДТ четырнадцать спектаклей. Именно в них и начинали свою карьеру выпускник Школы-студии МХАТ Олег Ефремов и приглашенные Эфросом совсем молодые Олег Табаков и Лев Дуров.В 1963 году Эфросу предложили возглавить Московский театр имени Ленинского комсомола. За короткий срок режиссеру удалось возродить этот театр, собрать там целую плеяду актеров — Валентина Гафта, Александра Збруева, Михаила Державина, Александра Ширвиндта и Ольгу Яковлеву, ставшую главной во всех его постановках до конца жизни Анатолия Васильевича.Как вспоминал Анатолий Адоскин, в Ленкоме "он был полон сил, имел магнетическую силу таланта. Три года в Ленкоме напоминали симфонии Шостаковича — очень мощно развивалось все то новое, чистое, смелое, что внес Эфрос в театральное искусство, но параллельно с этим постепенно и неотвратимо набирало силу все то плохое, что разрушило, в конце концов, это искусство…"Спектакль "Ромео и Джульетта" долго не принимали за пессимизм и требовали обеспечить оптимизм. Московское культурное начальство всерьез объявляло: "Три сестры" портят советскую молодежь. Один из руководителей предложил за такие постановки как "Три сестры" и "Ромео и Джульетта" дисквалифицировать режиссера за профнепригодность. В начале 1967 года Эфрос был снят с должности за "преобладание моральной темы над революционной в репертуаре театра".По мнению историка театра Анатолия Смелянского, "на роль руководителя Эфрос действительно не годился: одних актёров баловал, другим не давал работы, — обиженные артисты сыграли не последнюю роль… Он не должен был играть роль первого советского режиссёра и подписывать письма против Солженицына, как это делал Товстоногов. Он не должен был соответствовать образу официально утверждённого диссидента, который навязали Любимову. Он мог не ставить спектаклей к революционным и партийным датам, как Ефремов. Им, в сущности, пренебрегли и оставили только одну возможность – заниматься искусством".В том же 1967 году Эфрос был назначен пусть и не главным, но очередным режиссёром Театра на Малой Бронной, который в то время возглавлял Андрей Гончаров; из "Ленкома" ему разрешили взять с собой десять актёров-единомышленников, в том числе Льва Дурова и любимую актрису — Ольгу Яковлеву. Однако первый же поставленный Эфросом на Малой Бронной спектакль, "Три сестры", был запрещён. После запрета другого спектакля — "Обольститель Колобашкин" по пьесе Эдварда Радзинского некоторые актёры дрогнули и покинули опального режиссёра.Сменивший Гончарова Александр Дунаев не мешал Эфросу создавать свой театр внутри Театра на Малой Бронной. За 17 лет работы он создал ряд спектаклей, ставших классикой советского театра.Ставил Анатолий Васильевич спектакли и в других театрах. Запомнились из них "Дальше – тишина" в театре им. Моссовета с Фаиной Раневской и Ростиславом Пляттом, а также "Вишнёвый сад" в театре на Таганке с Владимиром Высоцким в роли Лопахина.Помимо театра, Анатолий Эфрос много работал на телевидении, поставил ряд спектаклей, снял несколько телевизионных и полнометражных художественных фильмов, в том числе "В четверг и больше никогда" по пьесе Виктора Розова "В поисках радости" (эту пьесу он ставил ещё в ЦДТ).Самые известные телевизионные спектакли Эфроса — "Страницы журнала Печорина" с Олегом Далем в главной роли и "Всего несколько слов в честь господина де Мольера", с Юрием Любимовым в роли Мольера.Любимов вспоминал:"Во время съёмок я заключил с Эфросом пари, которое выиграл. Чтобы мне было спокойнее, я брал с собой на съёмки текст моей роли. Конечно, я его знал наизусть, но с текстом чувствовал себя увереннее. Порой я приклеивал листок куда-то, иногда клал его на спину Ольге Яковлевой, иногда – на грудь (смеется). Но ни разу Эфрос не заметил, что я читаю текст".Когда Любимов ставил один из спектаклей за границей, власть лишила его советского гражданства и назначила на его место Эфроса.И тут началось! Я попытаюсь воспроизвести эту кошмарную историю по воспоминаниям очевидцев. По мотивам её, как бы оправдываясь, Леонид Филатов снял фильм "Сукины дети". Сам же он говорил о ней коротко: "Суки мы были. Добили хорошего человека".Смена одного художественного руководителя на другого в Москве тех лет воспринималась как человеческая катастрофа. Анатолий Эфрос разрешил себе войти в чужой театральный "дом" без приглашения хозяина и вопреки его воле.На Таганке, как в "Современнике" или в БДТ у Товстоногова, все крепилось цементом общей памяти. Прожитая жизнь и память об ушедших соединяла всех теснейшими узами. Любому пришельцу тут было бы очень трудно, но в данном случае дело усугублялось тем, что не дом менял хозяина, а ненавистное государство навязывало дому нового владельца.Любимов обвинил своего преемника в пренебрежении корпоративной этикой и солидарностью, расценил его согласие возглавить театр как штрейкбрехерство и предательство.Большая часть труппы бойкотировала нового художественного руководителя; несколько известных актёров даже демонстративно покинули Театр на Таганке, в том числе Леонид Филатов и Вениамин Смехов, перешедшие в "Современник"; ушёл в "Современник" и многолетний соратник Любимова и Эфроса художник Давид Боровский."Премьеры, — пишет А. Смелянский, — следовали одна за другой, тут же поддерживались официозной прессой. Это ещё больше усугубляло нравственную двусмысленность ситуации. Спектакли, естественно, были разные, но ни в одном из них не было радости, того света искусства, который покорял Москву два десятилетия".В 1985 году Эфрос подписал коллективное письмо актёров "Таганки" в поддержку возвращения Любимова. В ноябре 1986 года театр гастролировал в Польше, где проходили обсуждения спектаклей Эфроса, в ходе которых, по свидетельству А. Демидовой, резко осуждался его приход в Театр на Таганке.13 января 1987 года Анатолий Васильевич Эфрос скончался от инфаркта.

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