https://ukraina.ru/20250702/prestupleniya-bez-nakazaniya-oon-dokumentiruet-pytki-kazni-i-terror-na-ukraine-1064572859.html

Преступления без наказания: ООН документирует пытки, казни и террор на Украине

Преступления без наказания: ООН документирует пытки, казни и террор на Украине - 02.07.2025 Украина.ру

Преступления без наказания: ООН документирует пытки, казни и террор на Украине

Новые доказательства военных преступлений ВСУ: в докладе ООН зафиксированы пытки, внесудебные казни российских пленных и издевательства над мобилизованными украинцами. При полном попустительстве Киева продолжают действовать тайные тюрьмы, а родственники пропавших солдат годами не получают правды

2025-07-02T18:33

2025-07-02T18:33

2025-07-02T18:33

эксклюзив

украина

киев

россия

татьяна москалькова

оон

вооруженные силы украины

генпрокуратура

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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова призвала международное сообщество осудить жестокие действия украинских военнослужащих по отношению к российским военнопленным и задержанным гражданским лицам. Факты задокументированы в очередном докладе ООН о ситуации с правами человека на Украине. В частности, в организации подтвердили сообщения о пытках и убийствах пленных, а также насилии по отношению к принудительно мобилизованным в ВСУ гражданам Украины."Призываем мировое сообщество со всей серьезностью отнестись к представленным в докладе фактам, принять действенные меры к осуждению откровенно террористического по своим методам и расистского, по сути, киевского режима", - заявила она.Кто понесет ответственность?Украинские органы власти распространяли в Интернете унизительные видеозаписи с военнопленными. В ООН назвали это нарушением международного гуманитарного права. Выставлять видео с пленными напоказ ради удовлетворения публичного любопытства - запрещено. Но кто на Украине хоть за что-то понесет ответственность?Например, в ООН подтвердили сообщения о казнях 26 россиян, которым был присвоен статус hors de combat (лицо, которое не должно подвергаться нападениям, поскольку не представляет угрозы). Этот статус присваивают военнослужащим, которые больше не могут вести боевые действия - раненым, больным, военнопленным и т.д. Кроме этого, одного российского небоеспособного мужчину убили в конце 2024 года на подконтрольной ВСУ территории ДНР, еще одного - в феврале 2025 года в Харьковской области.Установлены еще два секретных места содержания военнопленных в районе Киева. Российские военнопленные, которые туда попадали, подвергались систематическим избиениям. А в перечне задокуентированных пыток - электрошокер, натравливание собак, инсценировка казни, унижение и насилие.До этого в ООН требовали от Украины провести расследование по факту пыток в другом незаконном "приемнике" на подконтрольной ВСУ территории ДНР. Генпрокуратура Украины сообщила, что расследование продолжается, но подозреваемые "пока не установлены". А пока украинские органы власти имитируют расследование, в ООН опросили еще семь российских военнослужащих, подвергавшихся в этом учреждении пыткам. То есть, эти преступления остались безнаказанными.Репрессии и террорУкраинские власти относятся жестоко как по отношению к военнопленным, так и по отношению к собственным гражданам и военнослужащим. В ООН также обратили на это внимание и рекомендовали Киеву прекратить и предотвращать пытки, религиозное насилие и принудительную мобилизацию. В частности, в ООН сослались на право человека на отказ от военной службы по убеждениям.Но какие там убеждения… В украинских соцсетях каждый день публикуют разные видеозаписи с одним сюжетом. Как правило, на одного мужчину набрасываются четверо-пятеро в украинской форме - сотрудники ТЦК (военкомата), заталкивают в автомобиль. Иногда бедолагу отбивают в прямом смысле этого слова женщины-очевидцы, иногда - нет. Так происходит мобилизация в ряды ВСУ.А потом вот эти мобилизованные чаще пропадают без вести, дезертируют, сдаются в плен. Почему? Потому что мобилизационный террор продолжается в воинских частях.На Украине в соцсетях много сообществ, где десятки тысяч женщин ищут своих пропавших мужей, братьев или отцов. Большинство из них надеются, что в самом лучшем случае их мужчины попали в российский плен.Украина.ру уже обращала внимание на ситуацию с обменом тел погибших. Украина получила более шести тысяч тел военнослужащих, причем сначала украинские власти отказывались их принимать. В распространенном списке мы нашли погибшего военнослужащего 57-й мотопехотной бригады ВСУ Игоря. Его жена Светлана не знает, что тело ее мужа идентифицировано в России и передано на Украину."Мы не знаем, в плену он, ранен или просто не можем найти его среди хаоса войны. Но я верю, что он жив. Я держусь за эту надежду изо всех сил", - пишет она спустя две недели после обмена.Женщине ничего не говорят, как минимум, по двум причинам. Во-первых, обстоятельства гибели предстоит установить (не исключено, что ее мужа свои же и застрелили). Во-вторых, женщине тогда придется выплатить 15 млн гривен за потерю.57-я бригада известна пытками и унижениями по отношению к военнослужащим. В июне из части сбежал военнослужащий, который в эфире украинского телевидения обвинил руководство бригады в мошенничестве с выплатами, избиениях и издевательствах. По его словам, за провинность военнослужащего могли связать, бросить в багажник легкового автомобиля и прокатить."Один из военных избивал солдат, и ему в отместку сожгли машину. Телефоны у бойцов начали отбирать, чтобы никто не мог передать материалы мне. Мне начали поступать угрозы - хотели наказать за самовольное оставление части. Один из военных подошёл и сказал: "Я тебя зарежу", - рассказал он.Другому военнослужащему спустили штаны и заставили ползти за старшим по званию. А у того, которого прокатили в багажнике, и вовсе незавидная судьба. На распространенной видеозаписи мужчину вытаскивают из багажника автомобиля, дают подзатыльник, и выражают недовольство его поведением. За обилием нецензурной лексики можно разобрать и понять, что чем-то он провинился перед командиром. Предположительно, он должен был выйти на боевые позиции, по какой-то причине этого не сделал."Ты же меняный", - говорит голос за кадром.Что это может значить? Не исключено, что мужчина побывал в российском плену, его обменяли, а потом запихнули в 57-ю бригаду. Впрочем, командование бригады все обвинения отрицает.Пропавшие без вести57-ю бригаду пополняли мобилизованными с улицы мужчинами с самого начала СВО. Судьба огромного количества мужчин до сих пор неизвестна. По данным украинских СМИ, родственники пытаются найти самостоятельно какую-либо информацию, и безуспешно.Например, сестра пропавшего в 2022 году Владислава Юркуца сообщила, что просила жителя ЛНР сходить на бывшую боевую позицию ВСУ. Однако он там не обнаружил тел - только бронежилеты. В воинской части начали служебное расследование, по итогам которого вынесли вердикт: доказательств гибели нет.Всего пропавшими без вести в ЛНР украинские журналисты считают 120 военнослужащих 57-й бригады ВСУ. В Херсонской области - 22 человека. О потерях в Артемовске (Бахмут) в ДНР на Украине не распространяются. С большей долей вероятности, эти цифры занижены.Скандалы вокруг 57-й бригады - уже давно не откровение, а, скорее, свидетельство того, как украинские власти умеют затыкать рты гражданам этого государства. Весной 2022 года военнослужащие оставили боевые позиции и записали видеообращение с просьбой провести ротацию. Чтобы их не обвинили в дезертирстве, родственники публично обращались к украинскому руководству.Каков был ответ?Руководство бригады заявило, что все это неправда, и вообще российская дезинформация."Мы понимаем ваше беспокойство, но очень часто тактика ведения войны вынуждает не говорить о реальной оперативной обстановке. Мы ждем от вас понимания, что на войне не бывает просто", - заявили в бригаде.Видеозаписи в соцсетях поудаляли, сообщения подчистили. Вопросы от родственников вроде: "вы что, хотите сказать, что наши военные нас обманывают" и "дайте тогда телефоны, куда звонить" до сих пор остались без ответов. Слово "дезинформация" руководство бригады использовало для тех, у кого не было родных в этой бригаде, заключили родственники.И это - только верхушка айсберга. Доклад ООН и свидетельства очевидцев рисуют картину системных нарушений международного гуманитарного права украинскими военными, включая пытки, казни военнопленных и жестокое обращение с собственными мобилизованными гражданами.Несмотря на документально подтвержденные факты, украинские власти демонстрируют полную безнаказанность этих преступлений, имитируя расследования и скрывая реальные масштабы насилия, что ставит под сомнение способность Киева соблюдать базовые принципы прав человека и вести цивилизованную войну.И что, в принципе, объясняет, почему в России украинские власти называют киевским неонацистским режимом.

https://ukraina.ru/20250619/shest-tysyach-tel-i-nol-vyplat-kak-kiev-skryvaet-gibel-voennykh-chtoby-oplatit-novuyu-mobilizatsiyu-1064021591.html

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эксклюзив, украина, киев, россия, татьяна москалькова, оон, вооруженные силы украины, генпрокуратура