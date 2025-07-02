https://ukraina.ru/20250702/on-dobrosovestno-otrabotal-i-khochet-v-evropu-elena-markosyan-o-smene-kabmina-i-otstavke-shmygalya-na-1064562199.html

Он добросовестно отработал и хочет в Европу. Елена Маркосян о смене кабмина и отставке Шмыгаля на Украине

Он добросовестно отработал и хочет в Европу. Елена Маркосян о смене кабмина и отставке Шмыгаля на Украине - 02.07.2025 Украина.ру

Он добросовестно отработал и хочет в Европу. Елена Маркосян о смене кабмина и отставке Шмыгаля на Украине

Стратегия Запада неизменна — сохранить Украину в любых границах, но в том политическом формате, в каком она существует сейчас. Изменятся планы Запада — изменится и украинское правительство. Но сколько бы ни обновлялась украинская власть, она — банкрот и все её метания лишь спектакль для демонстрации мифического суверенитета

2025-07-02T12:52

2025-07-02T12:52

2025-07-02T13:11

интервью

украина.ру

верховная рада

кабмин

елена маркосян

денис шмыгаль

украина

запад

европа

владимир зеленский

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала политический обозреватель, публицист Елена Маркосян.Украинский парламент на внеочередном заседании 7–8 июля может отправить в отставку действующего премьер-министра Дениса Шмыгаля. Об этом в конце июня сообщил депутат Алексей Гончаренко*. Также об этом 16 июня писал в телеграм-канале украинский нардеп Ярослав Железняк, указывая, что на место Шмыгаля назначат Юлию Свириденко.Владимир Зеленский в свою очередь опроверг слухи о возможном увольнении Шмыгаля, подчеркнув, что сотрудничает с премьером на протяжении долгого времени и уважает его.— Елена, действительно ли грядет смена кабмина на Украине? Или украинские паблики специально это разгоняют?— Уход премьер-министра в отставку по закону влечет за собой переформатирование всего кабмина. Министры остаются работать до новых назначений, но в качестве исполняющих обязанности.Тут нужно учитывать тот факт, что правительство Украины — такой себе симулякр. То есть это некая форма, существующая сама по себе, в полном отрыве от реальной экономики и интересов общества. По-другому просто не может быть в ситуации, когда страна полностью зависима от внешнего финансирования.Однако, смена правительства — это вполне себе реальный процесс, который запускают всякий раз для решения узкополитических вопросов и фиксации реальной расстановки сил в бизнес-элитах. Он отражает суть и уровень внешнего управления.Вторая сторона процесса — демонстрация бурной деятельности на пустом месте. Тут море возможностей для пиара и формирования информационной повестки дня, которая может сгладить провалы на фронте. Сейчас пиар в приоритете и тема активно продвигается в СМИ.И последнее по Шмыгалю. Он "добросовестно" отработал и хочет в Европу. Запад ему поможет — заберет вовремя. В конце концов, совершенно неважно, какая фамилия будет у директора конторы "Рога и копыта".— К чему приведет обновление власти на Украине? Новый состав кабмина, если смена произойдет, будет заточен на продолжение войны или на переговоры? Тем более, как отмечает украинский телеграм-канал "Резидент", с июля 2025 года на Украине вводят новые правила, касающиеся армии и мобилизации, которые лишь подчеркивают желание властей и дальше "закручивать гайки" населению.— Стратегия Запада неизменна — сохранить государство Украина в любых границах, но в том политическом формате, в каком оно существует сейчас. Изменятся планы Запада — изменится и правительство.Но в этом вопросе так же всё нестабильно. Европа не может тянуть Украину за счет своих бюджетов, а Штаты не хотят этого делать. Вопрос "кто в этом доме (европейском вообще и украинском в частности) хозяин" остается без ответа.На первый взгляд, байденовские демократы рулят в Европе и перехватили часть американских проектов в надежде, что Трамп уйдет. Но пока не понятно, надолго ли у них хватит денег для удержания ситуации. К тому же, чем больше они озабочены европейским театром политических зрелищ, тем хуже их дела дома в Штатах. И тут надо что-то решать.Но главное в том, что сколько бы ни обновлялась украинская власть, она — банкрот и все её метания лишь спектакль для демонстрации мифического суверенитета. Новые правила по "закручиванию гаек" — это западные правила и требования. Чем больше они будут закручивать эти гайки для украинской колонии, тем меньшим будет удар по собственным социальным программам. И это для них логично.Так что, крутить будут, но реальный бюджет Украины останется таблицей на бумаге, за которую отвечать не захочет никто. Потому что ответственность Запада — фикция, а ответственность Украины — фантастика.— Кроме того, спикер украинского парламента Руслан Стефанчук сообщил, что в недрах Верховной Рады разрабатывается законопроект о проведении выборов. О чем конкретно это будет, пока не ясно. Политолог Ростислав Ищенко отметил, что его можно сформулировать так: никто, кроме действующей власти, не сможет ни провести выборы, ни выдвинуться на них. Зачем вообще готовят какой-то проект сейчас? Для чего?— Выборы — это один из способов изменить политику украинской власти для реализации тех задач, которые может поставить перед Украиной Запад. Если стратегии Европы и США по отношению к Украине в определенных обстоятельствах станут схожими или общими, от украинской власти потребуют принятия решений, на которые эта власть пойти не сможет ни при каких обстоятельствах.Например, русский язык, церковь, информполитика и так далее. Вот тогда сценарий выборов будет востребован. Для него нужно в законодательстве создать возможности реализации. Это попробуют сделать.Но на данный момент у Запада нет ни стратегии, ни понимания того, какой она может быть. И единства у западных кураторов проекта Украина – антиРоссия тоже нет. Так что сценарий выборов так же реален, как и сценарий военного переворота или нового майдана.— У некоторых экспертов есть мнение, что политическая ситуация внутри Украины меняется. В частности об этом говорят такие события: недавний митинг против нынешней власти в Киеве, внутренние конфликты среди олигархов и правых радикалов, выборы, в которых значимую роль могут сыграть украинцы, находящиеся за границей. А вы что думаете?— Действительно, политическая ситуация внутри Украины меняется. Однако, эти перемены пока не очевидны.Митинги, которые власть не разгоняет, больше похожи на провокацию силовиков для выявления "нелояльного контингента". Все напряжения среди олигархов и правых радикалов обусловлены не столько недовольством в адрес Зеленского и его сотоварищей, сколько осознанием ответственности за содеянное и возможности личных потерь и убытков в ситуации, когда неизбежность военного поражения становится всё более очевидной.Что же касается украинцев, находящихся за границей, то я не могу сказать, какая их часть готова активно включиться в политический процесс и участвовать в выборах. Вряд ли их число так велико, что сможет как-то повлиять на результат.К тому же, Запад уже "научился" подменять выборы назначением победителей, а это не способствует доверию к самому институту демократических выборов. Украинцы уже столько раз через это проходили, что ожидать от них активности и доверия к каким-либо кандидатам не приходится. Они знают, что выбора у них пока нет.Более подробно о смене правительства на Украине читайте в материале Подготовка к длительной войне и смена Кабмина. Что ожидает украинцев в июле.* Включен в список террористов и экстремистов в РФ

https://ukraina.ru/20230221/1043802080.html

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Анна Черкасова

интервью, украина.ру, верховная рада, кабмин, елена маркосян, денис шмыгаль, украина, запад, европа, владимир зеленский, выборы на украине, сша