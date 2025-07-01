https://ukraina.ru/20250701/podgotovka-k-dlitelnoy-voyne-i-smena-kabmina-chto-ozhidaet-ukraintsev-v-iyule-1064463466.html
Подготовка к длительной войне и смена Кабмина. Что ожидает украинцев в июле
Подготовка к длительной войне и смена Кабмина. Что ожидает украинцев в июле - 01.07.2025 Украина.ру
Подготовка к длительной войне и смена Кабмина. Что ожидает украинцев в июле
В июле на Украине планируют всё же отправить в отставку Кабмин Дениса Шмыгаля, повесив на него все провалы в экономике. По словам нардепа Алексея Гончаренко*, произойти это должно 7-8 июля на внеочередной сессии Верховной рады.
2025-07-01T04:15
2025-07-01T04:15
2025-07-01T04:15
эксклюзив
украина
банковая
сша
владимир зеленский
алексей гончаренко
денис шмыгаль
минобороны
кабмин
верховная рада
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/1e/1064462762_0:92:1280:812_1920x0_80_0_0_4712ab878ba1ff6661dc77b06e07baec.jpg
От нового состава Кабмина, впрочем, не ждут каких-то серьезных изменений, но украинцы должны будут привыкнуть к новым фамилиям и дождаться коррупционных скандалов с участием уже новых министров. В перегрузке Кабмина украинские эксперты видят усиление позиций главы Офиса президента Андрея Ермака, поскольку главный претендент на пост премьер-министра – его креатура Юлия Свириденко.Смена Кабмина может привести к юридической проблеме, так как по закону о военном положении, в этот период не могут быть прекращены полномочия правительства. Однако для этого сам закон планируют поменять. С другой стороны, Зеленский пересидел на посту президента уже больше года, ссылаясь на тот же закон о военном положении, но в этом пункте менять его не собирается.Новый состав Кабмина, как подчеркивает украинское издание "Страна", будет заточен на продолжение войны и усиление мобилизации. "Новый [состав Кабмина], если к тому времени не заключат перемирие, будет презентован как "правительство национальной мобилизации" для длительной войны", - рассказывает изданию источник на Банковой.Как отмечает украинский Telegram-канал "Резидент", с июля 2025 года на Украине вводят новые правила, касающиеся армии и мобилизации, которые лишь подчеркивают желание властей и дальше "закручивать гайки" населению.В приложении Минобороны для учета военнообязанных "Резерв+" появится функция оплаты штрафов за нарушение воинского учета со скидкой 50% — 8 500 гривен вместо 17 000. Однако миллионы украинцев, не обновивших данные в ТЦК, рискуют столкнуться с этими штрафами. Для Минобороны Украины важно, чтобы военнообязанные просто "засветились".В конце июня украинские СМИ сообщали, что приложение "Резерв+" активно отслеживает геолокацию пользователя, имеет доступ к Wi-Fi, GPS и другим данным — фактически собирает максимальный объем цифровых следов. В нем использованы модули индийской компании InMobi, известной тем, что в США против нее возбуждали дело из-за незаконной уборки геоданных. Компания получила штраф в 4 миллиона долларов. Слежка происходит почти в режиме реального времени — и ориентирована на уклонистов и дезертиров (СОЧ).Правда, Минобороны Украины 25 июня заявило, что не отслеживает пользователей своего приложения. Однако иного ответа от них нельзя было ожидать, вне зависимости от реальной ситуации.Кроме того, в июле вступает в силу недавно принятый закон №12066, который позволяет ТЦК без согласия граждан собирать данные об их здоровье из медицинских реестров, что прямо нарушает Конституцию Украины и законы о защите персональных данных. По сути же, обычные больницы и терапевтические отделения становятся филиалами ТЦК.Как и в случае с планируемой перезагрузкой Кабмина, эти меры ориентированы на длительную войну, что бы там Зеленский ни говорил Дональду Трампу о перемирии.С 1 июля 2025 года на Украине "евроинтегрируют" электрические розетки. Называют это европейским подходом к определению параметров качества электроснабжения. Одной из ключевых новаций станет переход на номинальное напряжение 230/400 В, вместо привычных 220 ради объединения украинской и европейской энергосистем.В Национальной комиссии по энергетике и коммунальным услугам (НКРЭКУ) заверяют, что проблем с электроприборами не должно возникнуть, так как "большинство электроприборов импортированы из ЕС".Проблемы могут возникнуть, по их словам, со старыми советскими электроприборами и электроприборами, импортированными из Китая. Возможно, члены комиссии и покупали исключительно европейские электроприборы, но большинство граждан Украины либо приобретали бюджетные китайские варианты, либо "донашивали" советские образцы техники.Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко говорит, что украинские электросети сильно пострадали из-за ударов, из-за аварийных отключений, а также из-за деградации оборудования. "Из-за общего состояния сетей выдерживать как 220 В, так и 230 В сейчас достаточно сложно", - говорит эксперт, советуя украинцам покупать стабилизаторы напряжения, чтобы избежать возможных перепадов.С 1 июля для внутренне перемещенных лиц жизнь станет еще сложнее. Они теперь ежемесячно должны будут проходить проверки для получения мизерного пособия в 2000 гривен. Украинское правительство пытается максимально сократить получателей социальной помощи, хотя она и поступает преимущественно от западных спонсоров. Из почти миллиона внутренних переселенцев социальную помощь официально получают только 63 000 человек.Донимать проверками беженцев будут относительно их пребывания на Украине и получения ими каких-либо иных видов помощи от международных организаций или волонтеров. А то вдруг беженка из Покровска "обокрала государство", получив еще и от гуманитарных миссий продуктов на тысячу гривен, или выехала в Польшу, получив пособие и там. По логике украинского правительства на 2000 гр (4000 руб.) в месяц всё равно невозможно прожить, значит, у выжившего беженца есть еще какие-то источника дохода.О том, что представляет из себя Минздрав Украины - в статье Дмитрия Ковалевича "Русофобия, "распил" западной помощи и помощь ТЦК. Какие основные задачи Минздрава Украины"*Признан в РФ террористом и экстремистом
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Дмитрий Ковалевич
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Дмитрий Ковалевич
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg
эксклюзив, украина, банковая, сша, владимир зеленский, алексей гончаренко, денис шмыгаль, минобороны, кабмин, верховная рада
Подготовка к длительной войне и смена Кабмина. Что ожидает украинцев в июле
В июле на Украине планируют всё же отправить в отставку Кабмин Дениса Шмыгаля, повесив на него все провалы в экономике. По словам нардепа Алексея Гончаренко*, произойти это должно 7-8 июля на внеочередной сессии Верховной рады.
От нового состава Кабмина, впрочем, не ждут каких-то серьезных изменений, но украинцы должны будут привыкнуть к новым фамилиям и дождаться коррупционных скандалов с участием уже новых министров. В перегрузке Кабмина украинские эксперты видят усиление позиций главы Офиса президента Андрея Ермака, поскольку главный претендент на пост премьер-министра – его креатура Юлия Свириденко.
Смена Кабмина может привести к юридической проблеме, так как по закону о военном положении, в этот период не могут быть прекращены полномочия правительства. Однако для этого сам закон планируют поменять. С другой стороны, Зеленский пересидел на посту президента уже больше года, ссылаясь на тот же закон о военном положении, но в этом пункте менять его не собирается.
Новый состав Кабмина, как подчеркивает украинское издание "Страна", будет заточен на продолжение войны и усиление мобилизации. "Новый [состав Кабмина], если к тому времени не заключат перемирие, будет презентован как "правительство национальной мобилизации" для длительной войны", - рассказывает изданию источник на Банковой.
Как отмечает украинский Telegram-канал "Резидент", с июля 2025 года на Украине вводят новые правила, касающиеся армии и мобилизации, которые лишь подчеркивают желание властей и дальше "закручивать гайки" населению.
В приложении Минобороны для учета военнообязанных "Резерв+" появится функция оплаты штрафов за нарушение воинского учета со скидкой 50% — 8 500 гривен вместо 17 000. Однако миллионы украинцев, не обновивших данные в ТЦК, рискуют столкнуться с этими штрафами. Для Минобороны Украины важно, чтобы военнообязанные просто "засветились".
В конце июня украинские СМИ сообщали, что приложение "Резерв+" активно отслеживает геолокацию пользователя, имеет доступ к Wi-Fi, GPS и другим данным — фактически собирает максимальный объем цифровых следов. В нем использованы модули индийской компании InMobi, известной тем, что в США против нее возбуждали дело из-за незаконной уборки геоданных. Компания получила штраф в 4 миллиона долларов. Слежка происходит почти в режиме реального времени — и ориентирована на уклонистов и дезертиров (СОЧ).
Правда, Минобороны Украины 25 июня заявило, что не отслеживает пользователей своего приложения. Однако иного ответа от них нельзя было ожидать, вне зависимости от реальной ситуации.
Кроме того, в июле вступает в силу недавно принятый закон №12066, который позволяет ТЦК без согласия граждан собирать данные об их здоровье из медицинских реестров, что прямо нарушает Конституцию Украины и законы о защите персональных данных. По сути же, обычные больницы и терапевтические отделения становятся филиалами ТЦК.
Как и в случае с планируемой перезагрузкой Кабмина, эти меры ориентированы на длительную войну, что бы там Зеленский ни говорил Дональду Трампу о перемирии.
С 1 июля 2025 года на Украине "евроинтегрируют" электрические розетки. Называют это европейским подходом к определению параметров качества электроснабжения. Одной из ключевых новаций станет переход на номинальное напряжение 230/400 В, вместо привычных 220 ради объединения украинской и европейской энергосистем.
В Национальной комиссии по энергетике и коммунальным услугам (НКРЭКУ) заверяют, что проблем с электроприборами не должно возникнуть, так как "большинство электроприборов импортированы из ЕС".
Проблемы могут возникнуть, по их словам, со старыми советскими электроприборами и электроприборами, импортированными из Китая. Возможно, члены комиссии и покупали исключительно европейские электроприборы, но большинство граждан Украины либо приобретали бюджетные китайские варианты, либо "донашивали" советские образцы техники.
Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко говорит, что украинские электросети сильно пострадали из-за ударов, из-за аварийных отключений, а также из-за деградации оборудования. "Из-за общего состояния сетей выдерживать как 220 В, так и 230 В сейчас достаточно сложно", - говорит эксперт, советуя украинцам покупать стабилизаторы напряжения, чтобы избежать возможных перепадов.
С 1 июля для внутренне перемещенных лиц жизнь станет еще сложнее. Они теперь ежемесячно должны будут проходить проверки для получения мизерного пособия в 2000 гривен. Украинское правительство пытается максимально сократить получателей социальной помощи, хотя она и поступает преимущественно от западных спонсоров. Из почти миллиона внутренних переселенцев социальную помощь официально получают только 63 000 человек.
Донимать проверками беженцев будут относительно их пребывания на Украине и получения ими каких-либо иных видов помощи от международных организаций или волонтеров. А то вдруг беженка из Покровска "обокрала государство", получив еще и от гуманитарных миссий продуктов на тысячу гривен, или выехала в Польшу, получив пособие и там. По логике украинского правительства на 2000 гр (4000 руб.) в месяц всё равно невозможно прожить, значит, у выжившего беженца есть еще какие-то источника дохода.
*Признан в РФ террористом и экстремистом