https://ukraina.ru/20250701/podgotovka-k-dlitelnoy-voyne-i-smena-kabmina-chto-ozhidaet-ukraintsev-v-iyule-1064463466.html

Подготовка к длительной войне и смена Кабмина. Что ожидает украинцев в июле

Подготовка к длительной войне и смена Кабмина. Что ожидает украинцев в июле - 01.07.2025 Украина.ру

Подготовка к длительной войне и смена Кабмина. Что ожидает украинцев в июле

В июле на Украине планируют всё же отправить в отставку Кабмин Дениса Шмыгаля, повесив на него все провалы в экономике. По словам нардепа Алексея Гончаренко*, произойти это должно 7-8 июля на внеочередной сессии Верховной рады.

2025-07-01T04:15

2025-07-01T04:15

2025-07-01T04:15

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украина

банковая

сша

владимир зеленский

алексей гончаренко

денис шмыгаль

минобороны

кабмин

верховная рада

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От нового состава Кабмина, впрочем, не ждут каких-то серьезных изменений, но украинцы должны будут привыкнуть к новым фамилиям и дождаться коррупционных скандалов с участием уже новых министров. В перегрузке Кабмина украинские эксперты видят усиление позиций главы Офиса президента Андрея Ермака, поскольку главный претендент на пост премьер-министра – его креатура Юлия Свириденко.Смена Кабмина может привести к юридической проблеме, так как по закону о военном положении, в этот период не могут быть прекращены полномочия правительства. Однако для этого сам закон планируют поменять. С другой стороны, Зеленский пересидел на посту президента уже больше года, ссылаясь на тот же закон о военном положении, но в этом пункте менять его не собирается.Новый состав Кабмина, как подчеркивает украинское издание "Страна", будет заточен на продолжение войны и усиление мобилизации. "Новый [состав Кабмина], если к тому времени не заключат перемирие, будет презентован как "правительство национальной мобилизации" для длительной войны", - рассказывает изданию источник на Банковой.Как отмечает украинский Telegram-канал "Резидент", с июля 2025 года на Украине вводят новые правила, касающиеся армии и мобилизации, которые лишь подчеркивают желание властей и дальше "закручивать гайки" населению.В приложении Минобороны для учета военнообязанных "Резерв+" появится функция оплаты штрафов за нарушение воинского учета со скидкой 50% — 8 500 гривен вместо 17 000. Однако миллионы украинцев, не обновивших данные в ТЦК, рискуют столкнуться с этими штрафами. Для Минобороны Украины важно, чтобы военнообязанные просто "засветились".В конце июня украинские СМИ сообщали, что приложение "Резерв+" активно отслеживает геолокацию пользователя, имеет доступ к Wi-Fi, GPS и другим данным — фактически собирает максимальный объем цифровых следов. В нем использованы модули индийской компании InMobi, известной тем, что в США против нее возбуждали дело из-за незаконной уборки геоданных. Компания получила штраф в 4 миллиона долларов. Слежка происходит почти в режиме реального времени — и ориентирована на уклонистов и дезертиров (СОЧ).Правда, Минобороны Украины 25 июня заявило, что не отслеживает пользователей своего приложения. Однако иного ответа от них нельзя было ожидать, вне зависимости от реальной ситуации.Кроме того, в июле вступает в силу недавно принятый закон №12066, который позволяет ТЦК без согласия граждан собирать данные об их здоровье из медицинских реестров, что прямо нарушает Конституцию Украины и законы о защите персональных данных. По сути же, обычные больницы и терапевтические отделения становятся филиалами ТЦК.Как и в случае с планируемой перезагрузкой Кабмина, эти меры ориентированы на длительную войну, что бы там Зеленский ни говорил Дональду Трампу о перемирии.С 1 июля 2025 года на Украине "евроинтегрируют" электрические розетки. Называют это европейским подходом к определению параметров качества электроснабжения. Одной из ключевых новаций станет переход на номинальное напряжение 230/400 В, вместо привычных 220 ради объединения украинской и европейской энергосистем.В Национальной комиссии по энергетике и коммунальным услугам (НКРЭКУ) заверяют, что проблем с электроприборами не должно возникнуть, так как "большинство электроприборов импортированы из ЕС".Проблемы могут возникнуть, по их словам, со старыми советскими электроприборами и электроприборами, импортированными из Китая. Возможно, члены комиссии и покупали исключительно европейские электроприборы, но большинство граждан Украины либо приобретали бюджетные китайские варианты, либо "донашивали" советские образцы техники.Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко говорит, что украинские электросети сильно пострадали из-за ударов, из-за аварийных отключений, а также из-за деградации оборудования. "Из-за общего состояния сетей выдерживать как 220 В, так и 230 В сейчас достаточно сложно", - говорит эксперт, советуя украинцам покупать стабилизаторы напряжения, чтобы избежать возможных перепадов.С 1 июля для внутренне перемещенных лиц жизнь станет еще сложнее. Они теперь ежемесячно должны будут проходить проверки для получения мизерного пособия в 2000 гривен. Украинское правительство пытается максимально сократить получателей социальной помощи, хотя она и поступает преимущественно от западных спонсоров. Из почти миллиона внутренних переселенцев социальную помощь официально получают только 63 000 человек.Донимать проверками беженцев будут относительно их пребывания на Украине и получения ими каких-либо иных видов помощи от международных организаций или волонтеров. А то вдруг беженка из Покровска "обокрала государство", получив еще и от гуманитарных миссий продуктов на тысячу гривен, или выехала в Польшу, получив пособие и там. По логике украинского правительства на 2000 гр (4000 руб.) в месяц всё равно невозможно прожить, значит, у выжившего беженца есть еще какие-то источника дохода.О том, что представляет из себя Минздрав Украины - в статье Дмитрия Ковалевича "Русофобия, "распил" западной помощи и помощь ТЦК. Какие основные задачи Минздрава Украины"*Признан в РФ террористом и экстремистом

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

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эксклюзив, украина, банковая, сша, владимир зеленский, алексей гончаренко, денис шмыгаль, минобороны, кабмин, верховная рада