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"Комедиант лишил украинского гражданства митрополита": украинский депутат раскритиковал Зеленского

"Комедиант лишил украинского гражданства митрополита": украинский депутат раскритиковал Зеленского - 02.07.2025 Украина.ру

"Комедиант лишил украинского гражданства митрополита": украинский депутат раскритиковал Зеленского

Подписанный Владимиром Зеленским указ о лишении гражданства митрополита канонической церкви демонстрирует на борьбу зла с добром. Об этом 2 июля в своём телеграм-канале заявил оппозиционный украинский депутат Александр Дубинский

2025-07-02T21:39

2025-07-02T21:39

2025-07-02T21:39

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"Комедиант лишил украинского гражданства митрополита Онуфрия", который сделал для Украины добра несчётное количество раз больше, чем сам Зеленский. Таким образом, это борьба зла с добром. Не более и не менее", - констатировал украинский парламентарий.Находясь в киевском СИЗО по политически мотивированному обвинению, Дубинский рассмотрел мотив Зеленского."Очевидно, что сделано это с целью депортации главы УПЦ, чтобы обезглавить Церковь и продолжить её уничтожение. Антихрист продолжает вести всех в ад", - заявил Дубинский.Согласно сообщению СБУ от 2 июля, Зеленский подписал указ о лишении гражданства Украины главы канонической Православной Церкви Украины митрополита Онуфрия.В мае 2019 года, когда Зеленский только-только вступил в должность президента Украины, он встречался с Онуфрием, чтобы обсудить "восстановление единства Украины" и поздравил митрополита с Пасхой. Подробности в публикации Зеленский лишил гражданства главу УПЦ, с которым в 2019-м обсуждал "восстановление единства Украины" В июне Зеленский наградил раскольника, курировавшего захват собора в Черновцах Следите за новостями на сайте Украина.ру

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новости, украина, владимир зеленский, александр дубинский, упц, сизо, сбу, гражданство, постсоветское пространство, бывший ссср, гонения, митрополит, церковь, религия, гражданские свободы, депортация