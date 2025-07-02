"Комедиант лишил украинского гражданства митрополита": украинский депутат раскритиковал Зеленского - 02.07.2025 Украина.ру
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"Комедиант лишил украинского гражданства митрополита": украинский депутат раскритиковал Зеленского
"Комедиант лишил украинского гражданства митрополита": украинский депутат раскритиковал Зеленского - 02.07.2025 Украина.ру
"Комедиант лишил украинского гражданства митрополита": украинский депутат раскритиковал Зеленского
Подписанный Владимиром Зеленским указ о лишении гражданства митрополита канонической церкви демонстрирует на борьбу зла с добром. Об этом 2 июля в своём телеграм-канале заявил оппозиционный украинский депутат Александр Дубинский
2025-07-02T21:39
2025-07-02T21:39
новости
украина
владимир зеленский
александр дубинский
упц
сизо
сбу
гражданство
постсоветское пространство
бывший ссср
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"Комедиант лишил украинского гражданства митрополита Онуфрия", который сделал для Украины добра несчётное количество раз больше, чем сам Зеленский. Таким образом, это борьба зла с добром. Не более и не менее", - констатировал украинский парламентарий.Находясь в киевском СИЗО по политически мотивированному обвинению, Дубинский рассмотрел мотив Зеленского."Очевидно, что сделано это с целью депортации главы УПЦ, чтобы обезглавить Церковь и продолжить её уничтожение. Антихрист продолжает вести всех в ад", - заявил Дубинский.Согласно сообщению СБУ от 2 июля, Зеленский подписал указ о лишении гражданства Украины главы канонической Православной Церкви Украины митрополита Онуфрия.В мае 2019 года, когда Зеленский только-только вступил в должность президента Украины, он встречался с Онуфрием, чтобы обсудить "восстановление единства Украины" и поздравил митрополита с Пасхой. Подробности в публикации Зеленский лишил гражданства главу УПЦ, с которым в 2019-м обсуждал "восстановление единства Украины" В июне Зеленский наградил раскольника, курировавшего захват собора в Черновцах Следите за новостями на сайте Украина.ру
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новости, украина, владимир зеленский, александр дубинский, упц, сизо, сбу, гражданство, постсоветское пространство, бывший ссср, гонения, митрополит, церковь, религия, гражданские свободы, депортация
Новости, Украина, Владимир Зеленский, Александр Дубинский, УПЦ, СИЗО, СБУ, гражданство, постсоветское пространство, бывший СССР, гонения, митрополит, Церковь, Религия, гражданские свободы, депортация

"Комедиант лишил украинского гражданства митрополита": украинский депутат раскритиковал Зеленского

21:39 02.07.2025
 
© Фото : Facebook команды Зеленского
- РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© Фото : Facebook команды Зеленского
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Подписанный Владимиром Зеленским указ о лишении гражданства митрополита канонической церкви демонстрирует на борьбу зла с добром. Об этом 2 июля в своём телеграм-канале заявил оппозиционный украинский депутат Александр Дубинский
"Комедиант лишил украинского гражданства митрополита Онуфрия", который сделал для Украины добра несчётное количество раз больше, чем сам Зеленский. Таким образом, это борьба зла с добром. Не более и не менее", - констатировал украинский парламентарий.
Находясь в киевском СИЗО по политически мотивированному обвинению, Дубинский рассмотрел мотив Зеленского.
"Очевидно, что сделано это с целью депортации главы УПЦ, чтобы обезглавить Церковь и продолжить её уничтожение. Антихрист продолжает вести всех в ад", - заявил Дубинский.
Согласно сообщению СБУ от 2 июля, Зеленский подписал указ о лишении гражданства Украины главы канонической Православной Церкви Украины митрополита Онуфрия.
В мае 2019 года, когда Зеленский только-только вступил в должность президента Украины, он встречался с Онуфрием, чтобы обсудить "восстановление единства Украины" и поздравил митрополита с Пасхой. Подробности в публикации Зеленский лишил гражданства главу УПЦ, с которым в 2019-м обсуждал "восстановление единства Украины"
В июне Зеленский наградил раскольника, курировавшего захват собора в Черновцах
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