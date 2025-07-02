https://ukraina.ru/20250702/ekonomika-ukrainy-i-voyna-upravlencheskiy-sadizm-gazovyy-rotterdam-i-lishnie-grazhdane-1064545067.html

Экономика Украины и война: управленческий садизм, газовый Роттердам+ и лишние граждане

Экономика Украины и война: управленческий садизм, газовый Роттердам+ и лишние граждане - 02.07.2025 Украина.ру

Экономика Украины и война: управленческий садизм, газовый Роттердам+ и лишние граждане

В конце июня Украина нарастила импорт российского газа из Евросоюза, а заодно взяла на себя обязательства, от которых у бизнеса и граждан волосы станут дыбом. Тем временем количество школьников на Украине сократилось до минимума за 30 лет, а правительство решило, что многие граждане Украине больше не нужны.

2025-07-02T04:03

2025-07-02T04:03

2025-07-02T04:03

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Читайте об этих и иных новостях украинской экономики в традиционном обзоре по средам.Управленческий садизмИсполнительный совет Международного валютного фонда одобрил для Украины девятый кредитный транш по программе EFF в размере 500 млн долларов. В обмен Украина обязалась изменить процедуру проведения конкурсов по избранию руководителей таможенной службы, а также усилить работу с уклонением от налогообложения, что равносильно проверкам и штрафам для граждан и бизнеса. Кроме того, МВФ требует после завершения боевых действий поднять тарифы на коммунальные услуги так как граждане Украины оплачивают лишь половину от рыночной стоимости электроэнергии и газа.Для суверенного политического руководства сотрудничество с МВФ всегда являлось актом мазохизма из-за необходимости урезать социальные расходы и выбивать из бизнеса деньги, что негативно сказывалось на социологии и отношениях с капиталом, который своими налогами как раз и содержит государство. Но киевская власть от взаимодействия с МВФ не страдает — она в этой истории скорее выступает в роли садиста, который причиняет страдания людям в обмен на жалкие по довоенным меркам финансовые подачки.Тем временем Reuters сообщил, что Украина и ЕС договорились о новых условиях торговли после введения Европой квот на украинскую седьхоз продукцию. Еврокомиссар Марош Шевчович сообщает, что новое соглашение "устанавливает долгосрочные предполагаемые и взаимовыгодные рамки, которые принесут пользу экспортерам, бизнесу и фермерам с обеих сторон, а также укрепят путь Украины к членству в ЕС". В переводе с евробюрократического на простой русский язык это означает, что ЕС немного повысит квоты на украинскую продукцию АПК, но принципы торговли не изменит. Она и дальше будет такой же "свободной", как и прежде: по превышению объёмов квот свобода закончится и будут введены таможенные пошлины. Куда интереснее то, что Украина по новому соглашению обязуется постепенно приблизить свои стандарты сельскохозяйственного производства к стандартам ЕС к 2028 году.Проще говоря, киевская власть решила, что у условного Мироновского хлебопродукта есть лишние деньги на модернизацию своих птицеводческих комплексов и переход от клеточного содержания птицы к свободному выгулу, а у садоводов найдутся средства для сортировочных линий. В условиях идущих боевых действий и существенного — на 8 млн человек — сокращения внутреннего рынка у аграриев нет лишних денег, но их никто не спрашивает. И это тоже одна из разновидностей садизма киевской власти: решать за бизнес. Естественно, на помощь от украинского государства бизнес может не рассчитывать — у бюрократии на это нет денег и после 2022 года каждая вторая гривна в украинском бюджете имеет внешнее происхождение.Газовый Роттердам+За июнь Украина импортировала из ЕС 535 млн кубов газа, 70% импорта пришлись на Венгрию и Словакию. Венгрия с конца 2021 года получает российский газ через "Турецкий поток", вовремя отказавшись от украинского транзита. Словакия же пострадала от прекращения с начала текущего года прокачки российского газа по украинской ГТС и пыталась добиться от Украины возобновления транзита, однако успехов на этом направлении не достигла.И теперь Украина, отказавшись от закупок российского газа по кратчайшему маршруту и проходящей по её же территории трубе, покупает его у конечных покупателей этого же газа по трубе, идущей через Турцию и Балканы. К слову, киевская власть несколько раз пыталась подорвать "Турецкий поток".Параллельно киевская власть призывает ЕС полностью отказаться от закупок российских энергоносителей.К сожалению, такую политику не получится объяснить шизофренией, это просто скотство, помноженное на циничный расчёт. При Порошенко* киевская власть закупала уголь из Донбасса по схеме Роттердам+, теперь по этой схеме закупаются все энергоносители и не просто Украиной, но и украинизировавшимся Евросоюзом. И на каждом этапе таких закупок покупатель переплачивает (на транзите по длинной трубе, на фирмах-перекупщиках, на хранении газа). Зеленский Порошенко* Роттердам+ вменил, а вот самому Зеленскому предъявить газовые схемы некому, впрочем, как и всё остальное.Такой подход вместе с продолжением сотрудничества с МВФ гарантирует бесконечный цикл роста коммунальных тарифов, а в месте с этим превращение подконтрольной киевской власти территории в зону энергетической нищеты. А чтобы гражданам не было так грустно, пиарщики "Нафтогаза" рассказывают о великой победе над "Газпромом": последнему направили платёжное требование на 1,37 млрд долларов за недостаточные объёмы прокачки газа в период с 2022 по 2025 годы.Условия транзитного контракта предусматривали прокачку не менее 225 млрд м3 газа, но Газпром прокачал меньше так как летом 2022 года Киев отказался принимать газ через газоизмерительную станцию "Сохрановка", которая к тому моменту стала частью ЛНР, заявив о форс-мажоре. "Газпром" счел обоснования украинской компании недостаточными для аннулирования договора, а так как технические возможности ГИС "Суджа" (ныне уничтожена ВСУ) не позволяли нарастить объёмы прокачки, то выполнить условия контракта не смог физически.Однако "Нафтогаз" подал иск в Международный арбитражный суд к российской компании с обвинением в несоответствующем контракту размере оплаты транзита. Теперь эти 1,37 млрд долларов Киев попытается как-то взыскать с России. Что из этого получится пока не ясно.Евро вверхГривна продолжает слабеть по отношению к евро и установила новый максимум в 48,9 гривен за одного "европейца". Формально причиной ослабления гривны являются курсовые колебания пары доллара и евро на фоне борьбы Дональда Трампа с главой ФРС Джеромом Пауэллом. Реально же причина скорее в возросшей с начала текущего года зависимости киевской власти от европейского финансирования (США в финансовом плане сняли Украину с довольствия) при всё том же желании киевской власти воровать. Это делает выгодным плавную девальвацию гривны так как позволяет при том же объёме притока валюты получить больше гривны, которой как раз и оплачивают государственные расходы, что позволяет "растягивать" европейские деньги на больший временной промежуток.Лишний паспорт, лишние люди18 июня Рада приняла закон о множественном гражданстве, который крайне избирательно легализует двойное гражданство на Украине. Строго говоря, оно и так было легализовано явочным порядком: у Игоря Коломойского в своё время было несколько паспортов (украинского паспорта его не так давно лишили), а американка Ульяна Супрун руководила Минздравом не отказываясь от американского гражданства, равно как и всякие грузинские оппозиционеры.Теперь же подобным позволят заниматься простым смертным, но не всем, а только тем, которые получили паспорта дружественных к Украине стран. Россия не в счёт, за исключением случаев паспортизации на новых территориях, где, как считает киевская власть, у патриотов Украины не было иного выхода (не жить же по ВНЖ) кроме как взять паспорт с двуглавым орлом. Тех же, кто паспортизировался добровольно, ждёт лишение украинского гражданства, однако как это будет происходить пока не ясно. А этот вопрос на праздный: политолог Кирилл Молчанов как раз пострадал от того, что въехал в Польшу по украинскому паспорту, будучи гражданином России. Поэтому отказ от украинского гражданства для многих жителей постУкраины будет благом, а не наказанием вне зависимости от того, уехали они на Восток или на Запад.К слову, министерство национального единства, чей министр Чернышов всё же вернулся на Украину, могут ликвидировать. В реальности от ликвидации ничего не изменится так как представитель министерства Юлия Лысенко заявила, что её ведомство не будет работать с бывшими гражданами Украины, получившими российские паспорта так как такие люди "ищут оправданий, почему они остаются там, почему они остаются на территории Украины, почему они остаются на оккупированной территории Украины". И это отлично так как снижает вероятность вербовки новых граждан. К сожалению, СБУ и ГУР продолжают с ними работать, а хорошо было бы, если бы и их сотрудники оставили бывших граждан Украины в покое и просто дали им спокойно жить.Тем временем, количество украинских школьников сократилось до минимума за 30 лет, до 3,74 млн детей. При этом 10% из них — 374 тыс. человек — уже находятся за границей, но учатся на удалёнке. По сути, школьников на самой территории Украины уже меньше 3 млн человек, и то во многих случаях старшие классы на 70-75% состоят из девушек (парней заблаговременно вывозят за границу).Прочие новостиКабмин 27 июня принял Бюджетную декларацию, устанавливающую основные параметры бюджетной политики на следующий год. У документа два варианта: безудержно оптимистичный и реалистичный. Первый предусматривает прекращение боевых действий, тогда как второй исходит из того, что они будут продолжены и военные расходы сохранятся на текущем уровне (100% налогов и сборов сейчас направляются на войну с Россией).На юге Одесской области — в Измаильском районе — стремительно высыхает озеро Катлабух. Его заполненность упала до 57% и до конца лета озеро исчезнет, что оставит без воды 15 тыс. местных жителей и 8,5 тыс. га сельскохозяйственных угодий без полива. Озеро можно спасти, закачав в него воду с помощью насосной станции, на что необходимо 43 млн гривен. Госрыбагентству на закупку электроэнергии было выделено на 2025 год 84 млн гривен, но деньги по какой-то причине не могут найти.Власти сняли гриф "секретно" с разведанных запасов полезных ископаемых и вместе с ЕБРР (давний партнёр различных ТНК) ведут работу по оцифровке геологической информации, которая хранится преимущественно в бумажном виде. На эти шаги киевская власть пошла из-за ратифицированной "минеральной сделки" с США. Тем временем под контроль ВС РФ перешло месторождение лития близ населённого пункта Шевченко в ДНР. Теперь ВС РФ контролируют половину украинских литиевых месторождений."Новая почта" уволит 2,9 тыс. сотрудников или 10% от их общей численности.Глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев считает, что большая часть украинских обменников работают без документов и не платят налоги. А его коллега Сергей Кузьминых — глава подкомитета по вопросам фармацевтики — отмечает, что у аптечных сетей наименьшая налоговая нагрузка среди всех участников фармрынка — 0,22–0,25%. Можно не сомневаться, что аптекам её повысят, а те переложат издержки на обычных граждан.Только за минувшую неделю Украина получила 12 партий гуманитарной помощи с энергетическим оборудованием общим весом 132 тонны.К 1 июня 2025 года поголовье коров на Украине сократилось на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 1,15 млн голов (всего КРС на Украине 2,17 млн голов). 42% коров содержатся в с/х предприятиях, а 58% в приусадебных хозяйствах населения.С января по апрель 2025 года в Польше иностранцы открыли 13,7 тыс. ИП, из которых 10 тыс. пришлось на граждан Украины. К слову, на самой Украине на одно новое ИП приходится 2 ликвидированных — сказывается рост налоговой нагрузки.О том, чем занята в это время украинская элита - в статье Дмитрия Ковалевича "Прославляют нацизм и наживаются на мобилизации. Чем занимаются представители украинской элиты" *Признан в РФ экстремистом и террористом

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Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

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Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

украина, россия, венгрия, петр порошенко, владимир зеленский, дональд трамп, ес, мвф, газпром, эксклюзив