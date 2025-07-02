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Прославляют нацизм и наживаются на мобилизации. Чем занимаются представители украинской элиты

Прославляют нацизм и наживаются на мобилизации. Чем занимаются представители украинской элиты - 02.07.2025 Украина.ру

Прославляют нацизм и наживаются на мобилизации. Чем занимаются представители украинской элиты

Недавнее заявление нового главы Института национальной памяти Украины вызвало серьезный резонанс, показавший истинную сущность украинских "европейских" элит.

2025-07-02T03:21

2025-07-02T03:21

2025-07-02T03:21

украина

киев

мустафа найем

адольф гитлер

николай азаров

институт национальной памяти

"азов"

рада

россия

мнения

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Неонацист из "Азова"* Александр Алферов в интервью публично выразил преклонение перед Адольфом Гитлером и немецким нацистским режимом. По его мнению, нацистский фюрер был "высокообразованным человеком", художником, воспитанным на высокой культуре и философии Германии. Всех россиян Алферов назвал "гоблинами", противопоставив их "культурному" немецкому народу.Новый глава Института нацпамяти и поклонник фюрера формально считается историком. С 2010 года Алферов являлся научным сотрудником Института истории Украины НАН Украины но, вероятно, не знает, что Гитлер не имел высшего образования, а в Венскую школу искусств его в свое время не взяли. Предков же Алферова "высококультурный" народ изничтожал миллионами, а в нацистской идеологии им отводилась лишь рабская роль.Сколько бы западные инструкторы и "демократические" советники ни старались приглушить или затушевать сущность украинского режима с 2014 года, заявляя, что требования РФ по пункту денацификации не обоснованы, но нацизм проступает у украинских чиновников, как в словах, так и в делах.Одесский анархист Вячеслав Азаров отмечает, что на Украине, кого ни поставь на высокую должность, он сразу же попадет в какой-нибудь скандал. В связи с чем предлагает западным союзникам приставлять к украинской элите своеобразных надсмотрщиков. "Всегда выступал против "варягов" в управлении Украиной, но смотрю, что самое время к топ-чиновникам приставлять зарубежных советников по общественной морали, потому что у нашей элиты с нею очевидные проблемы", - прокомментировал Азаров слова нового главы Института нацпамяти.Впрочем, не все представители украинской политической элиты вовремя находят какую-нибудь высокооплачиваемую должность. На этой неделе без работы оказался зачинщик Евромайдана Мустафа Найем. Зеленский назначал его то заместителем главы компании "Укробонопром", то давал ему пост заместителя министра инфраструктуры, то – главы Государственного агентства восстановления, которое должно осваивать средства западных спонсоров. В прошлом году Мустафа Найем ушел с должности, пожаловавшись на сокращение бюджета этой организации.Бывший спикер Рады, играющий в оппозиционера, Дмитрий Разумков, недавно напоминал, что на строительстве укреплений воровал и Мустафа Найем. "Были укрытия в миллиарды, десятки миллиардов гривен, которые осваивал Найем вместе с Кубраковым [министр развития общин и инфраструктуры], которыми "защитили энергетическую инфраструктуру Украины". Так защитили, что выходит статья, где написано, что Трипольская ТЭС защищена на сто процентов, проходит две недели и докладывает тот же министр о том, что Трипольская ТЭС уничтожена на 100 процентов. Причем никто не понес ответственности", – возмущался Разумков.Найем не только не понес ответственности, но его после этого взял на работу американский фонд USAID (советником по борьбе с коррупцией), но после смены администрации США Фонду тоже урезали бюджет. И теперь зачинщик Майдана оказался без работы. Однако надо полагать, долго он не засидится, ему найдут применение по привнесению "демократии", в результате которой власть и влияние на умы получают такие поклонники нацизма, как вышеупомянутый глава Института нацпамяти.Для сохранения власти представителям украинской политической и военной элиты необходимо продолжение военного положения и боевых действий, которые самих представителей элит практически не затрагивают, хотя в будущем чреваты полной потерей государственности. Украинское издание "Страна" на этой неделе отмечало, что теоретически на Украине может реализоваться в будущем некое подобие грузинского варианта (после ухода Михаила Саакашвили). Но произойдет это только, если украинские элиты и армия придут к мнению, что ради спасения государственности и нации от уничтожения нужно идти на компромиссы и замирение с Россией, а затем убедят в этом общество. Кто будет тем, кто возглавит процесс убеждения, руководя страной, на самом деле, не очень принципиально, отмечает издание.С другой же стороны, потеря государственности украинской элите пока кажется далекой и туманной перспективой, а вот деньги, которые поступают ей от Запада на продолжение войны, вполне реальны. Кроме того, насильственная мобилизация приносит огромные доходы ТЦК и военному руководству страны.На этой неделе украинская журналистка Анна Бабинец сообщила в издании "Слидство.инфо", что бывший начальник Броварского районного ТЦК Юрий Бурляй пользуется элитным домом в пригороде Киева, квартирой в Вышгороде и производит ремонт в двух квартирах в Борисполе. По ее словам, в 2024 году, когда Бурляй возглавлял Броварской ТЦК, его семья переехала в роскошный дом в пригороде Киева, который может стоить более $700,000. Журналистка подчеркивает, что за какой-то год работы в ТЦК военный стал долларовым миллионером. Несомненно, таким как Бурляй выгодно максимальное затягивание военных действий и мобилизация хоть женщин, хоть детей, за которых тоже можно будет получить "откупные".О том, что оживает украинцев в июле - в статье Дмитрия Ковалевича "Подготовка к длительной войне и смена Кабмина. Что ожидает украинцев в июле"*Организация, признанная в РФ экстремистской и террористической

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украина, киев, мустафа найем, адольф гитлер, николай азаров, институт национальной памяти, "азов", рада, россия, мнения