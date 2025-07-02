Что общего у жителей Украины с армянами и смогут ли они когда-нибудь жить нормально — Гаспарян - 02.07.2025 Украина.ру
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Что общего у жителей Украины с армянами и смогут ли они когда-нибудь жить нормально — Гаспарян
Что общего у жителей Украины с армянами и смогут ли они когда-нибудь жить нормально — Гаспарян - 02.07.2025 Украина.ру
Что общего у жителей Украины с армянами и смогут ли они когда-нибудь жить нормально — Гаспарян
Политолог, публицист, телерадиоведущий, член Общественной палаты РФ Армен Гаспарян в эфире Украина.ру назвал единственное условие для выживания украинцев и армян и рассказал о том, что объединяет эти страны на данном этапе.
2025-07-02T14:26
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Что общего у жителей Украины с армянами и смогут ли они когда-нибудь жить нормально — Гаспарян
Что общего у жителей Украины с армянами и смогут ли они когда-нибудь жить нормально — Гаспарян
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Что общего у жителей Украины с армянами и смогут ли они когда-нибудь жить нормально — Гаспарян
Политолог, публицист, телерадиоведущий, член Общественной палаты РФ Армен Гаспарян в эфире Украина.ру назвал единственное условие для выживания украинцев и армян и рассказал о том, что объединяет эти страны на данном этапе.
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Что общего у жителей Украины с армянами и смогут ли они когда-нибудь жить нормально — Гаспарян

14:26 02.07.2025
 
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Политолог, публицист, телерадиоведущий, член Общественной палаты РФ Армен Гаспарян в эфире Украина.ру назвал единственное условие для выживания украинцев и армян и рассказал о том, что объединяет эти страны на данном этапе.
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