https://ukraina.ru/20250701/merts-zamakhnulsya-na-rol-glavnogo-voennogo-soyuznika-ukrainy-no-otnyud-ne-iz-za-perezhivaniy-za-e-1064535677.html
Мерц замахнулся на роль главного военного союзника Украины, но отнюдь не из-за переживаний за её судьбу
Мерц замахнулся на роль главного военного союзника Украины, но отнюдь не из-за переживаний за её судьбу - 01.07.2025 Украина.ру
Мерц замахнулся на роль главного военного союзника Украины, но отнюдь не из-за переживаний за её судьбу
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц и члены правительства федеративной республики чётко обозначили, что настроены на обстрение украинского конфликта, и намерены наращивать усилия по вооружению ВСУ. Какие цели преследует Берлин?
2025-07-01T18:31
2025-07-01T18:31
2025-07-01T18:31
эксклюзив
украина
германия
россия
фридрих мерц
борис писториус
олаф шольц
вооруженные силы украины
военная помощь
rheinmetall ag
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/01/1064536015_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_803bcaf90b4a60a960d14781c133b272.jpg
После возвращения в Белый дом Дональда Трампа США отошли от статуса ключевого спонсора Украины в противостоянии с Россией, и эту нишу заняла Европа. Своей ястребиной позицией прекрасно известна Великобритания, которая и сорвала весной 2022 года заключение мирной сделки между Москвой и Киевом, а теперь пальма первенства, похоже, переходит к Германии.Предыдущий канцлер ФРГ Олаф Шольц крайне предусмотрительно всегда относился к украинскому вопросу – вспомнить только, как отказывался начинать поставки танков ВСУ раньше американцев – но сменивший его Фридрих Мерц придерживается кардинальной иной позиции: он не просто поддерживает оказание военной помощи Киеву, но и пообещал на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Берлине наращивать её.Нынешнее правительство Германии у власти меньше двух месяцев, но уже активно включилось в украинскую тему, однако не с целью урегулирования конфликта, а, наоборот, для его разжигания с новой силой. Только в июне визит в Киев нанесли двое ключевых немецких министров: 12-го числа - сохранивший пост министра обороны Борис Писториус, а 30-го без предупреждения нагрянул новый глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль.Министру иностранных дел по статусу полагается искать компромиссы и возможности выхода из конфликтных ситуацией дипломатическими методами, но это не тот случай. Вадефуль от лица немецкого правительства обещал полностью концентрировать внимание на поддержке Украины, в том числе в плане обеспечения её современными вооружениями, а ещё дал старт инициативе по поиску систем противоракетной и противовоздушной обороны, от которых государства-члены НАТО могли бы отказаться в пользу Киева.Но одними только поставками вооружений Берлин ограничиваться не намерен, а собирается расширять производство на территории Украины. И чтобы не откладывать в долгий ящик, глава МИД в Киев приехал вместе с представителями оборонной промышленности Германии, которые, как предполагается, примут широкое участие в совместных проектах по укреплению обороноспособности страны.А работа нескольких компаний ФРГ на Украине уже ведётся. Например, с прошлого лета функционируют мощности концерна Rheinmetall по ремонту немецкой бронетехники, там же планируется запустить новое совместное предприятие с Укроборонпром, которое должно будет с 2026 года выпускать ежегодно по 150 000 артиллерийских снарядов калибром 155 мм артиллерийских снарядов. Другие заводы, возводимые Rheinmetall в стране, будут специализироваться на производстве систем ПВО и сборке БПЛА.На самом же деле эта схема по выпуску вооружений на территории Украины служит лишь прикрытием для налаживания Германией и другими западными странами собственного производства, пояснил глава МИД РФ Сергей Лавров неделю назад на "Примаковских чтениях".Об этом говорят и представители оппозиционных сил самой федеративной республики."Промышленный комплекс Германии работает очень плохо, в целом уволено более 10 000 человек в прошлом году. Конечно, единственный вариант у них сейчас – продавать наше оружие. Экономика очень страдает, а на Украине сейчас отличный рынок. Это очень опасная игра. Самое главное сейчас для властей Германии – что-то продавать, деньги крутятся, люди зарабатывают", - сказал депутат парламента Баварии от "Альтернативы для Германии" Ульрих Зингер, комментируя визит Вадефуля в Киев.Конечно, Украина – отличный рынок: с начала СВО Rheinmetall каждый год рапортует о рекордных доходах. По итогам 2024-го выручка выросла до €9,8 млрд (+36% по сравнению с 2023 годом), операционная прибыль и вовсе достигла высшего показателя за всю 135-летнюю историю немецкого концерна (+61%, до €1,5 млрд), а объём заказов, реализуемых и будущих, увеличился на 44%, до €55 млрд, для сравнения, в конце 2021 года этот показатель составлял €24,5 млрд. Акции Rheinmetall за период проведения СВО выросли на 1500%, т.е. аж в 15 раз. И это, несомненно, заслуга, если можно так выразиться, украинского конфликта. К тому же немецкие производители получают финансирование из государственной казны, а ещё приоритетные права на площадках для испытания новых образцов техники.А тут ещё подоспела новость о подписании договора, согласно которому правительство Германии берёт на себя финансирование производства для Украины более 500 дальнобойных беспилотников типа Ан-196 ("Лютый")."Если потом эти заводы уничтожат как законные цели, ну и что? Для них важно, что продали, а на Украине огромные долги остаются. Эта страна потом будет жить очень плохо. Америка хочет использовать ресурсы Украины, Евросоюз тоже рассчитывает на это. Германия печатает специальные "долги" - несколько сотен миллиардов, Украина это тратит. Потом всё рухнет ещё сильнее. "Альтернатива для Германии" выступает против милитаризации, хотим договориться, но кого это волнует", - добавил Зингер.Но отказываться от милитаристского курса канцлер Мерц и не думает. Более того, его риторика по украинской тематике порой настолько резка, что застаёт врасплох даже своих политических соратников, по словам источников, представители СДПГ, входящей в правительственную коалицию, переспрашивают "что он имел ввиду?". Недоумение вызвали в частности объявление Мерца о снятии ограничений на дальность ударов ВСУ немецким оружием по территории РФ и высказывание в телеэфире о том, что объектом атаки мог бы стать Крымский мост.И обсуждать урегулирование украинского конфликта с президентом РФ Владимиром Путиным он тоже не собирается, о чём категорично заявил в недавнем интервью газете Süddeutsche Zeitung. Это и не удивительно, учитывая воинственную позицию канцлера по этому вопросу, интереснее приведённая аргументация: якобы Россия активизировала боевые действия на Украине после телефонного разговора российского лидера с Шольцем и визита в Москву премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Так себе отмазка!Да и Вадефуль подчеркнул, что Украина должна вести дальнейшие переговоры с Россией с более сильной позиции.В свою очередь, Писториус, находясь в украинской столице, анонсировал выделение нового транша в размере €1,9 млрд, таким образом, в случае с учётом уже одобренных €7,3 млрд общая сумма военной помощи Украине в 2025 составит €9,2 млрд. Однако в утверждённом правительством проекте бюджета фигурирует другая цифра - €8,3 млрд."Тот факт, что сумма помощи Украине, указанная в законопроекте кабмина, составляет не €9 млрд, а €8,3 млрд, ничего не меняет", — заявил представитель Министерства обороны ФРГ в комментарии газете Bild.Он утверждает, что по обещанным средствам ничего не изменилось и никаких ошибок в расчётах нет - €1,9 млрд входят в €8,3 млрд. Однако это противоречит словам Писториуса.По словам представителей ведомства, софинансирование доходов и выплат из Европейского фонда мира в конечном итоге принесёт Украине "около €9 млрд". Значит, как делает вывод Bild, Министерство обороны ФРГ должно собрать еще €900 млн вне федерального бюджета.Как бы то ни было, суть остаётся прежней – власти Германии только разжигают украинский конфликт."Особенно неприемлемо выглядят недавние заявления канцлера Мерца о том, что необходимо сделать Украину сильной, не поддаваться на российские ухищрения наподобие призыва к переговорам, потому что иначе Европа будет повторять опыт 1930-х годов, когда ведущие европейские державы решили умиротворять агрессора в лице гитлеровской Германии. Потрясающее сравнение для человека, который претендует на серьёзное к нему отношение в качестве канцлера ФРГ", - заявил Лавров, выступая на встрече глав МИД стран—членов ОДКБ в Бишкеке.Читайте также: Алексей Зубец: Европа будет спасать экономику производством дорогого оружия, но Украина его не получит
https://ukraina.ru/20250624/lavrov-kogda-mezhdunarodnoe-oborzenie-zavershitsya-rf-vyslushaet-evropu-vymalivayuschuyu-peremirie-dlya-1064238036.html
https://ukraina.ru/20250701/vitaliy-volkov-v-alternative-dlya-germanii-khvataet-tekh-kto-gotov-poyti-voevat-na-vostochnyy-front-1064491763.html
украина
германия
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/01/1064536015_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b84ad0bf25ea8200504a25e2d8335901.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
эксклюзив, украина, германия, россия, фридрих мерц, борис писториус, олаф шольц, вооруженные силы украины, военная помощь, rheinmetall ag
Мерц замахнулся на роль главного военного союзника Украины, но отнюдь не из-за переживаний за её судьбу
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц и члены правительства федеративной республики чётко обозначили, что настроены на обстрение украинского конфликта, и намерены наращивать усилия по вооружению ВСУ. Какие цели преследует Берлин?
После возвращения в Белый дом Дональда Трампа США отошли от статуса ключевого спонсора Украины в противостоянии с Россией, и эту нишу заняла Европа. Своей ястребиной позицией прекрасно известна Великобритания, которая и сорвала весной 2022 года заключение мирной сделки между Москвой и Киевом, а теперь пальма первенства, похоже, переходит к Германии.
Предыдущий канцлер ФРГ Олаф Шольц крайне предусмотрительно всегда относился к украинскому вопросу – вспомнить только, как отказывался начинать поставки танков ВСУ раньше американцев – но сменивший его Фридрих Мерц придерживается кардинальной иной позиции: он не просто поддерживает оказание военной помощи Киеву, но и пообещал на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Берлине наращивать её.
Нынешнее правительство Германии у власти меньше двух месяцев, но уже активно включилось в украинскую тему, однако не с целью урегулирования конфликта, а, наоборот, для его разжигания с новой силой. Только в июне визит в Киев нанесли двое ключевых немецких министров: 12-го числа - сохранивший пост министра обороны Борис Писториус, а 30-го без предупреждения нагрянул новый глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль.
Министру иностранных дел по статусу полагается искать компромиссы и возможности выхода из конфликтных ситуацией дипломатическими методами, но это не тот случай. Вадефуль от лица немецкого правительства обещал полностью концентрировать внимание на поддержке Украины, в том числе в плане обеспечения её современными вооружениями, а ещё дал старт инициативе по поиску систем противоракетной и противовоздушной обороны, от которых государства-члены НАТО могли бы отказаться в пользу Киева.
Но одними только поставками вооружений Берлин ограничиваться не намерен, а собирается расширять производство на территории Украины. И чтобы не откладывать в долгий ящик, глава МИД в Киев приехал вместе с представителями оборонной промышленности Германии, которые, как предполагается, примут широкое участие в совместных проектах по укреплению обороноспособности страны.
А работа нескольких компаний ФРГ на Украине уже ведётся. Например, с прошлого лета функционируют мощности концерна Rheinmetall по ремонту немецкой бронетехники, там же планируется запустить новое совместное предприятие с Укроборонпром, которое должно будет с 2026 года выпускать ежегодно по 150 000 артиллерийских снарядов калибром 155 мм артиллерийских снарядов. Другие заводы, возводимые Rheinmetall в стране, будут специализироваться на производстве систем ПВО и сборке БПЛА.
На самом же деле эта схема по выпуску вооружений на территории Украины служит лишь прикрытием для налаживания Германией и другими западными странами собственного производства, пояснил глава МИД РФ Сергей Лавров неделю назад на "Примаковских чтениях".
Об этом говорят и представители оппозиционных сил самой федеративной республики.
"Промышленный комплекс Германии работает очень плохо, в целом уволено более 10 000 человек в прошлом году. Конечно, единственный вариант у них сейчас – продавать наше оружие. Экономика очень страдает, а на Украине сейчас отличный рынок. Это очень опасная игра. Самое главное сейчас для властей Германии – что-то продавать, деньги крутятся, люди зарабатывают", - сказал депутат парламента Баварии от "Альтернативы для Германии" Ульрих Зингер, комментируя визит Вадефуля в Киев.
Конечно, Украина – отличный рынок: с начала СВО Rheinmetall каждый год рапортует о рекордных доходах. По итогам 2024-го выручка выросла до €9,8 млрд (+36% по сравнению с 2023 годом), операционная прибыль и вовсе достигла высшего показателя за всю 135-летнюю историю немецкого концерна (+61%, до €1,5 млрд), а объём заказов, реализуемых и будущих, увеличился на 44%, до €55 млрд, для сравнения, в конце 2021 года этот показатель составлял €24,5 млрд. Акции Rheinmetall за период проведения СВО выросли на 1500%, т.е. аж в 15 раз. И это, несомненно, заслуга, если можно так выразиться, украинского конфликта. К тому же немецкие производители получают финансирование из государственной казны, а ещё приоритетные права на площадках для испытания новых образцов техники.
А тут ещё подоспела новость о подписании договора, согласно которому правительство Германии берёт на себя финансирование производства для Украины более 500 дальнобойных беспилотников типа Ан-196 ("Лютый").
"Если потом эти заводы уничтожат как законные цели, ну и что? Для них важно, что продали, а на Украине огромные долги остаются. Эта страна потом будет жить очень плохо. Америка хочет использовать ресурсы Украины, Евросоюз тоже рассчитывает на это. Германия печатает специальные "долги" - несколько сотен миллиардов, Украина это тратит. Потом всё рухнет ещё сильнее. "Альтернатива для Германии" выступает против милитаризации, хотим договориться, но кого это волнует", - добавил Зингер.
Но отказываться от милитаристского курса канцлер Мерц и не думает. Более того, его риторика по украинской тематике порой настолько резка, что застаёт врасплох даже своих политических соратников, по словам источников, представители СДПГ, входящей в правительственную коалицию, переспрашивают "что он имел ввиду?". Недоумение вызвали в частности объявление Мерца о снятии ограничений на дальность ударов ВСУ немецким оружием по территории РФ и высказывание в телеэфире о том, что объектом атаки мог бы стать Крымский мост.
И обсуждать урегулирование украинского конфликта с президентом РФ Владимиром Путиным он тоже не собирается, о чём категорично заявил в недавнем интервью газете Süddeutsche Zeitung. Это и не удивительно, учитывая воинственную позицию канцлера по этому вопросу, интереснее приведённая аргументация: якобы Россия активизировала боевые действия на Украине после телефонного разговора российского лидера с Шольцем и визита в Москву премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Так себе отмазка!
Да и Вадефуль подчеркнул, что Украина должна вести дальнейшие переговоры с Россией с более сильной позиции.
В свою очередь, Писториус, находясь в украинской столице, анонсировал выделение нового транша в размере €1,9 млрд, таким образом, в случае с учётом уже одобренных €7,3 млрд общая сумма военной помощи Украине в 2025 составит €9,2 млрд. Однако в утверждённом правительством проекте бюджета фигурирует другая цифра - €8,3 млрд.
"Тот факт, что сумма помощи Украине, указанная в законопроекте кабмина, составляет не €9 млрд, а €8,3 млрд, ничего не меняет", — заявил представитель Министерства обороны ФРГ в комментарии газете Bild.
Он утверждает, что по обещанным средствам ничего не изменилось и никаких ошибок в расчётах нет - €1,9 млрд входят в €8,3 млрд. Однако это противоречит словам Писториуса.
По словам представителей ведомства, софинансирование доходов и выплат из Европейского фонда мира в конечном итоге принесёт Украине "около €9 млрд". Значит, как делает вывод Bild, Министерство обороны ФРГ должно собрать еще €900 млн вне федерального бюджета.
Как бы то ни было, суть остаётся прежней – власти Германии только разжигают украинский конфликт.
"Особенно неприемлемо выглядят недавние заявления канцлера Мерца о том, что необходимо сделать Украину сильной, не поддаваться на российские ухищрения наподобие призыва к переговорам, потому что иначе Европа будет повторять опыт 1930-х годов, когда ведущие европейские державы решили умиротворять агрессора в лице гитлеровской Германии. Потрясающее сравнение для человека, который претендует на серьёзное к нему отношение в качестве канцлера ФРГ", - заявил Лавров, выступая на встрече глав МИД стран—членов ОДКБ в Бишкеке.