https://ukraina.ru/20250701/merts-zamakhnulsya-na-rol-glavnogo-voennogo-soyuznika-ukrainy-no-otnyud-ne-iz-za-perezhivaniy-za-e-1064535677.html

Мерц замахнулся на роль главного военного союзника Украины, но отнюдь не из-за переживаний за её судьбу

Мерц замахнулся на роль главного военного союзника Украины, но отнюдь не из-за переживаний за её судьбу - 01.07.2025 Украина.ру

Мерц замахнулся на роль главного военного союзника Украины, но отнюдь не из-за переживаний за её судьбу

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц и члены правительства федеративной республики чётко обозначили, что настроены на обстрение украинского конфликта, и намерены наращивать усилия по вооружению ВСУ. Какие цели преследует Берлин?

2025-07-01T18:31

2025-07-01T18:31

2025-07-01T18:31

эксклюзив

украина

германия

россия

фридрих мерц

борис писториус

олаф шольц

вооруженные силы украины

военная помощь

rheinmetall ag

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После возвращения в Белый дом Дональда Трампа США отошли от статуса ключевого спонсора Украины в противостоянии с Россией, и эту нишу заняла Европа. Своей ястребиной позицией прекрасно известна Великобритания, которая и сорвала весной 2022 года заключение мирной сделки между Москвой и Киевом, а теперь пальма первенства, похоже, переходит к Германии.Предыдущий канцлер ФРГ Олаф Шольц крайне предусмотрительно всегда относился к украинскому вопросу – вспомнить только, как отказывался начинать поставки танков ВСУ раньше американцев – но сменивший его Фридрих Мерц придерживается кардинальной иной позиции: он не просто поддерживает оказание военной помощи Киеву, но и пообещал на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Берлине наращивать её.Нынешнее правительство Германии у власти меньше двух месяцев, но уже активно включилось в украинскую тему, однако не с целью урегулирования конфликта, а, наоборот, для его разжигания с новой силой. Только в июне визит в Киев нанесли двое ключевых немецких министров: 12-го числа - сохранивший пост министра обороны Борис Писториус, а 30-го без предупреждения нагрянул новый глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль.Министру иностранных дел по статусу полагается искать компромиссы и возможности выхода из конфликтных ситуацией дипломатическими методами, но это не тот случай. Вадефуль от лица немецкого правительства обещал полностью концентрировать внимание на поддержке Украины, в том числе в плане обеспечения её современными вооружениями, а ещё дал старт инициативе по поиску систем противоракетной и противовоздушной обороны, от которых государства-члены НАТО могли бы отказаться в пользу Киева.Но одними только поставками вооружений Берлин ограничиваться не намерен, а собирается расширять производство на территории Украины. И чтобы не откладывать в долгий ящик, глава МИД в Киев приехал вместе с представителями оборонной промышленности Германии, которые, как предполагается, примут широкое участие в совместных проектах по укреплению обороноспособности страны.А работа нескольких компаний ФРГ на Украине уже ведётся. Например, с прошлого лета функционируют мощности концерна Rheinmetall по ремонту немецкой бронетехники, там же планируется запустить новое совместное предприятие с Укроборонпром, которое должно будет с 2026 года выпускать ежегодно по 150 000 артиллерийских снарядов калибром 155 мм артиллерийских снарядов. Другие заводы, возводимые Rheinmetall в стране, будут специализироваться на производстве систем ПВО и сборке БПЛА.На самом же деле эта схема по выпуску вооружений на территории Украины служит лишь прикрытием для налаживания Германией и другими западными странами собственного производства, пояснил глава МИД РФ Сергей Лавров неделю назад на "Примаковских чтениях".Об этом говорят и представители оппозиционных сил самой федеративной республики."Промышленный комплекс Германии работает очень плохо, в целом уволено более 10 000 человек в прошлом году. Конечно, единственный вариант у них сейчас – продавать наше оружие. Экономика очень страдает, а на Украине сейчас отличный рынок. Это очень опасная игра. Самое главное сейчас для властей Германии – что-то продавать, деньги крутятся, люди зарабатывают", - сказал депутат парламента Баварии от "Альтернативы для Германии" Ульрих Зингер, комментируя визит Вадефуля в Киев.Конечно, Украина – отличный рынок: с начала СВО Rheinmetall каждый год рапортует о рекордных доходах. По итогам 2024-го выручка выросла до €9,8 млрд (+36% по сравнению с 2023 годом), операционная прибыль и вовсе достигла высшего показателя за всю 135-летнюю историю немецкого концерна (+61%, до €1,5 млрд), а объём заказов, реализуемых и будущих, увеличился на 44%, до €55 млрд, для сравнения, в конце 2021 года этот показатель составлял €24,5 млрд. Акции Rheinmetall за период проведения СВО выросли на 1500%, т.е. аж в 15 раз. И это, несомненно, заслуга, если можно так выразиться, украинского конфликта. К тому же немецкие производители получают финансирование из государственной казны, а ещё приоритетные права на площадках для испытания новых образцов техники.А тут ещё подоспела новость о подписании договора, согласно которому правительство Германии берёт на себя финансирование производства для Украины более 500 дальнобойных беспилотников типа Ан-196 ("Лютый")."Если потом эти заводы уничтожат как законные цели, ну и что? Для них важно, что продали, а на Украине огромные долги остаются. Эта страна потом будет жить очень плохо. Америка хочет использовать ресурсы Украины, Евросоюз тоже рассчитывает на это. Германия печатает специальные "долги" - несколько сотен миллиардов, Украина это тратит. Потом всё рухнет ещё сильнее. "Альтернатива для Германии" выступает против милитаризации, хотим договориться, но кого это волнует", - добавил Зингер.Но отказываться от милитаристского курса канцлер Мерц и не думает. Более того, его риторика по украинской тематике порой настолько резка, что застаёт врасплох даже своих политических соратников, по словам источников, представители СДПГ, входящей в правительственную коалицию, переспрашивают "что он имел ввиду?". Недоумение вызвали в частности объявление Мерца о снятии ограничений на дальность ударов ВСУ немецким оружием по территории РФ и высказывание в телеэфире о том, что объектом атаки мог бы стать Крымский мост.И обсуждать урегулирование украинского конфликта с президентом РФ Владимиром Путиным он тоже не собирается, о чём категорично заявил в недавнем интервью газете Süddeutsche Zeitung. Это и не удивительно, учитывая воинственную позицию канцлера по этому вопросу, интереснее приведённая аргументация: якобы Россия активизировала боевые действия на Украине после телефонного разговора российского лидера с Шольцем и визита в Москву премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Так себе отмазка!Да и Вадефуль подчеркнул, что Украина должна вести дальнейшие переговоры с Россией с более сильной позиции.В свою очередь, Писториус, находясь в украинской столице, анонсировал выделение нового транша в размере €1,9 млрд, таким образом, в случае с учётом уже одобренных €7,3 млрд общая сумма военной помощи Украине в 2025 составит €9,2 млрд. Однако в утверждённом правительством проекте бюджета фигурирует другая цифра - €8,3 млрд."Тот факт, что сумма помощи Украине, указанная в законопроекте кабмина, составляет не €9 млрд, а €8,3 млрд, ничего не меняет", — заявил представитель Министерства обороны ФРГ в комментарии газете Bild.Он утверждает, что по обещанным средствам ничего не изменилось и никаких ошибок в расчётах нет - €1,9 млрд входят в €8,3 млрд. Однако это противоречит словам Писториуса.По словам представителей ведомства, софинансирование доходов и выплат из Европейского фонда мира в конечном итоге принесёт Украине "около €9 млрд". Значит, как делает вывод Bild, Министерство обороны ФРГ должно собрать еще €900 млн вне федерального бюджета.Как бы то ни было, суть остаётся прежней – власти Германии только разжигают украинский конфликт."Особенно неприемлемо выглядят недавние заявления канцлера Мерца о том, что необходимо сделать Украину сильной, не поддаваться на российские ухищрения наподобие призыва к переговорам, потому что иначе Европа будет повторять опыт 1930-х годов, когда ведущие европейские державы решили умиротворять агрессора в лице гитлеровской Германии. Потрясающее сравнение для человека, который претендует на серьёзное к нему отношение в качестве канцлера ФРГ", - заявил Лавров, выступая на встрече глав МИД стран—членов ОДКБ в Бишкеке.Читайте также: Алексей Зубец: Европа будет спасать экономику производством дорогого оружия, но Украина его не получит

https://ukraina.ru/20250624/lavrov-kogda-mezhdunarodnoe-oborzenie-zavershitsya-rf-vyslushaet-evropu-vymalivayuschuyu-peremirie-dlya-1064238036.html

https://ukraina.ru/20250701/vitaliy-volkov-v-alternative-dlya-germanii-khvataet-tekh-kto-gotov-poyti-voevat-na-vostochnyy-front-1064491763.html

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Евгения Кондакова

эксклюзив, украина, германия, россия, фридрих мерц, борис писториус, олаф шольц, вооруженные силы украины, военная помощь, rheinmetall ag