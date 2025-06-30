https://ukraina.ru/20250630/moldaviya-vykhodit-na-finishnuyu-pryamuyu-1064483413.html

Молдавия выходит на финишную прямую

Молдавия выходит на финишную прямую - 30.06.2025 Украина.ру

Молдавия выходит на финишную прямую

На днях президент Румынии Никушор Дан (тот, которого при помощи ЕС "избрали" путём отмены результатов и назначения новых выборов) заявил, что Евросоюз начнёт переговоры с Молдавией о её вступлении 4 июля. Опровержений не последовало. Это плохая новость одновременно и для России, и для Украины.

2025-06-30T18:31

2025-06-30T18:31

2025-06-30T18:31

молдавия

украина

россия

виктор орбан

владимир зеленский

ростислав ищенко

ес

ркка

еврокомиссия

мнения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101879/09/1018790973_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_9d4c342da0e383ca09a944a603482c71.jpg.webp

Помните, как объяснял Орбан причину блокирования Венгрией вступления Украины в ЕС? По официальной версии им озвученной, он сказал своим европейским партнёрам, что в ЕС нельзя принимать государство у которого нет чётких границ (имея в виду, что Украина не контролирует несколько регионов на суверенитет над которыми претендует), а также которое не знает сколько у него населения (поскольку несколько миллионов украинцев сбежало в Европу и в Россию).В принципе вполне справедливое замечание. Мы, правда, знаем, что проблема не в границах и бежавших людях, а в том, что киевский режим много лет обижает венгров в Закарпатье. В ответ Венгрия суёт палки в колеса украинской внешней политике где только может. Тем не менее, пока не было сообщения о начале переговоров с Молдавией, версия Орбана работала. Однако, после не опровергнутого ни Венгрией, ни ЕС заявления президента Румынии, Киев может говорить о классических двойных стандартах. Молдаване начали разбегаться со своей родины значительно раньше украинцев, и границы свои Кишинёв тоже не контролирует – у него есть Приднестровье.Точнее Приднестровья у него нет, хоть все и признают его молдавской территорией, в реальности Кишинёв не контролирует её больше тридцати лет. Таким образом, риторический вопрос Орбана "Что же ЕС собирается принять?" можно задать и в молдавском случае. Но задан он не был. Несмотря на то, что у Венгрии с Румынией исторический спор из-за Трансильвании, в связи с которым они "дружат" сквозь прорезь прицела. Даже будучи союзниками Гитлера и Будапешт, и Бухарест старались держать основные силы своих армий дома, так как опасались друг друга больше, чем поражения от РККА.Видимо Орбан решил, что активно враждовать сразу со всеми соседями опасно, да и евробюрократию нельзя совсем уж в угол загонять. Тем более, что до Молдавии ему дела нет. Кишинёв венгров не обижает, Кишинёв воюет с руководством Гагаузии. Кстати, в ходе конфликта с гагаузами может возникнуть ещё один не контролируемый молдавскими властями кусок территории.Как бы там ни было, а для Зеленского старт переговоров с Молдавией плохой знак. ЕС как бы разменивает Киев на Кишинёв. Если бы переговоры о вступлении вообще ни с кем не начались, провал Зеленского не был бы так заметен. В конце концов на постсоветском пространстве в западные структуры были приняты только прибалты, всегда считавшиеся самыми "европейскими" из советских республик.Но Молдавия давным-давно является одним из самых бедных государств Европы, с массой внутренних проблем. И вот теперь ЕС признаёт её готовой к вступлению, соответствующей требованиям, а Украину, которая три года "держит щит меж двух враждебных рас", президента которой совсем недавно носили на руках, почти официально объявляя главным защитником Европы от России, не готовой, не соответствующей тем требованиям, которым соответствует Молдавия.Понятно, что Зеленский промолчит, не будет громко возмущаться, чтобы не привлекать внимание украинской общественности к этому, крайне неприятному для него моменту. Но сам-то он должен понимать, что его откровенно сливают.Нельзя, однако, сказать, что это большой подарок для России. С Украиной итак всё было ясно уже в начале 2024 года. Тем более её катастрофа очевидна сейчас. Но деньги и оружие (пусть и в меньших чем раньше объёмах) ЕС всё равно даёт. То есть агонию, пусть и списанной Украины, по возможности будет затягивать.В этом контексте активизация ЕС на молдавском направлении угрожает, во-первых, усилением давления кишинёвских властей на башкана Гагузии Евгению Гуцул, что, в свою очередь может привести к развитию в Гагаузии неконтролируемого кризиса и полной или частичной потери молдавскими властями контроля над автономией.Надо иметь в виду, что активизировавшая политику ЕС на молдавском направлении евробюрократия настроена крайне русофобски и совсем недавно: устами главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен заявляла о намерении начать масштабную военную деятельность в черноморском регионе, для установления контроля над акваторией Чёрного моря. Любая дестабилизация ситуации в Молдавии, с которой Евросоюз начнёт переговоры о вступлении, позволит обвинять Россию и нагнетать напряжённость в регионе.Кроме того, признавая Молдавию в границах МССР, ЕС должен принимать её вместе с неконтролируемым Приднестровьем, у которого совсем другие планы. У Приднестровья достаточно мощная армия, чтобы у Молдавии не возникало желания попытаться решить вопрос с ним силой. Но Киев давно уже предлагает помочь и организовать (с целью создания проблем России, чей миротворческий контингент находится в ПМР) совместную (с Молдавией) операцию.Непонятно останется ли в стороне в случае военного конфликта Бухарест. С одной стороны Румыния вроде бы как не желает вовлекаться в конфликт между Кишинёвым и Тирасполем, тем более, что последний поддерживает Россия, но, как было сказано выше, евробюрократия настроена резко конфронтационно по отношению к Москве, а румынского президента (к тому же русофоба) "избрал" Брюссель.Поскольку Европа не скрываясь готовит нам "фланговые проблемы" при помощи организации провокаций на Балтике и Чёрном море, резкая активизация ЕС в Молдавии должна вызывать тревогу.Молдавский плацдарм тем интересен для ЕС, что в случае успеха даёт выход прямо к Одессе, которую недвусмысленно желают оставить за Украиной, так как наличие этого порта позволяет в любое время обеспечить развёртывание мощной военно-морской группировки и наладить снабжение любых сухопутных сил, развёртываемых на территории Украины. Отсутствие российского контроля над Одессой резко увеличивает для ЕС возможность организации антироссийских военных провокаций в регионе.Санду в Молдавии не менее агрессивна и безответственна, чем Зеленский на Украине. Если бы не сдержанность молдавских военных и значительной части политического класса, она давно бы уже спровоцировала новый кризис вокруг Приднестровья. Но теперь, на фоне активизации ЕС непонятно, как поведут себя молдавские элиты, когда перед ними откроется перспектива вступления в ЕС, особенно если им пообещают быстро уладить все формальности.Конечно, переговоры ещё не начались, да идти должны продолжительное время, но и российские войска ещё не перешли Днепр. Между тем, только возвращение ВС РФ в Херсон и их выход к Николаеву и Одессе могло бы заставить если не евробюрократов, то молдаван проявлять большую сдержанность.

https://ukraina.ru/20230227/1043912675.html

молдавия

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_03e0e006e36ab9622ca9cc2eea8a5b07.jpg.webp

Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_03e0e006e36ab9622ca9cc2eea8a5b07.jpg.webp

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_03e0e006e36ab9622ca9cc2eea8a5b07.jpg.webp

молдавия, украина, россия, виктор орбан, владимир зеленский, ростислав ищенко, ес, ркка, еврокомиссия, мнения